En résumé Note de l’expert Les Plus De bonnes performances

Grand écran haute résolution

Belle qualité de fabrication

Excellente autonomie Les Moins L’écran n’atteint pas le niveau professionnel Notre verdict Lenovo maintient presque tout à un niveau élevé dans cet ordinateur Yoga, et ses éléments clés comme l’écran, la webcam et l’autonomie sont meilleurs que ce que nous espérions. Il est difficile d’exiger beaucoup plus d’un ordinateur de 16 pouces à moins de 1 500 €.

Cet ordinateur n’est répertorié que sous le nom de Lenovo Yoga 7 en magasin, mais il en existe des dizaines. Celui que nous avons testé est plus précisément le modèle 2023 de 16 pouces, avec un écran tactile rabattable à 360 degrés. En France, on le retrouve chez Boulanger au prix de 1 199 €, et il n’est identifié que par ses caractéristiques techniques principales : i7-13/16/1000, c’est-à-dire un processeur Intel Core i7 de 13e génération, 16 Go de RAM et 1 000 Go ou 1 To de SSD.

Cela est un peu élevé pour de telles spécifications, car il existe d’autres ordinateurs portables bien construits proposant des éléments similaires qui coûtent au moins 300 € de plus. Mais Lenovo a aussi un joker : un écran 1600p haute résolution qui offre plus d’espace de travail et une image plus nette qu’un écran Full HD classique.

Il présente également un lecteur d’empreintes digitales pour une connexion et une identification faciles et sécurisées, un pavé numérique à côté du clavier, un stylet inclus, une mémoire RAM ddr5 et un écran lumineux avec prise en charge Dolby Vision.

Design

Tout est de haut niveau, tout simplement. Y compris la qualité de fabrication. Le châssis est entièrement en aluminium, avec une finition gris foncé et des bords arrondis qui rendent la prise en main agréable, et ses deux kilos ne sont jamais lourds à transporter.

Pas d’arêtes. Mattias Inghe

L’écran présente un petit renflement en haut, là où se trouve la webcam, ce qui permet de le replier facilement. Il n’est pas vraiment possible de le faire d’une seule main, mais comme il est entièrement rabattable, ce que nous excusons car ce type d’ordinateur a besoin de charnières plus rigides.

Les touches et le tapis de souris sont légèrement poussés vers la gauche pour accueillir le pavé numérique sur la droite, mais il y a toujours assez de place pour reposer les poignets. Les touches disposent d’un rétroéclairage réglable sur deux niveaux. Nous pensons que le plus élevé aurait du être davantage lumineux, mais il fait l’affaire. Elles ont une faible hauteur de frappe, une mécanique de qualité et un clic clair.

Un stylet fiable et peu encombrant

La souris se contrôle rapidement à l’aide du pavé numérique, ou par un léger glissement du doigt ou du stylet sur l’écran. La précision ne fait jamais défaut et ce dernier vous permet de griffonner des notes, d’écrire à la main et de dessiner pour d’excellents résultats. Il est aussi solidement construit que le reste de l’ordinateur, avec un poids bien équilibré et une prise en main confortable.

Il est alimenté par une pile mince standard de type AAA. Il dure donc beaucoup plus longtemps que les modèles rechargeables, mais vous devrez vous procurer une recharge vous-même. Malheureusement, il n’y a pas de bonne façon de fixer le stylet à la plaque, mais il existe un support que vous pouvez enfiler autour et brancher ensuite sur l’un des ports USB-A de votre ordinateur.

Yoga 7 en mode cadre photo. Mattias Inghe

Côté performances, il est difficile de se plaindre, le Core i7-1360P fournit à la fois des pics élevés et un multitâche efficace, et avec une mémoire RAM rapide, nous avons rarement l’impression d’avoir besoin de plus, à part peut-être de mémoire. En effet, surtout lorsque nous essayons d’éditer des photos haute résolution et des vidéos 4k, mais même cela est finalement possible avec un peu de patience pour les micro-pauses lorsque le SSD reçoit du travail supplémentaire. Ce qui manque, c’est une carte graphique de plus.

Ici, c’est le circuit Intel Iris Xe intégré au processeur qui s’applique. Il pilote l’écran en douceur, mais ne fait pas grand-chose pour améliorer les performances dans les programmes qui peuvent l’utiliser, ou pour les jeux.

Cependant, alimenter un écran 60 Hz avec des graphiques 2D n’est pas très exigeant, même avec une résolution plus élevée comme celle-ci. L’affichage a un bel éclat dans les couleurs et correspond à la gamme sRGB avec une bonne précision. Il se situe à environ 65 % de la norme p3, ce qui pourrait être une raison pour chercher d’autres solutions si vous souhaitez utiliser l’ordinateur pour des travaux créatifs professionnels.

Un écran polyvalent

Son image et sa luminosité sont agréables, sans scintillement, ce qui nous a permis de travailler à l’extérieur tant que la lumière du soleil n’est pas directement sur l’écran. À 100 %, les surfaces noires sont un peu pâles, mais la finition brillante est relativement douce pour les reflets.

L’écran prend en charge la technologie HDR avec Dolby Vision, toutefois compte tenu de la gamme de couleurs réduite à la moitié et de la luminosité maximale de 400 cd/m2, vous n’obtiendrez pas vraiment le même effet qu’avec une Smart TV ou une bonne tablette. Il est plus adapté à la consultation de pages web, de documents, d’apps bureautiques et à la lecture de vidéos.

Il occupe un port USB et bloque les autres. Mattias Inghe

Les haut-parleurs stéréo intégrés de deux watts offrent un son net et bien équilibré qui, grâce au Dolby Atmos, est plus riche et meilleur qu’il ne devrait l’être. Mais on remarque un manque de pression dans les basses, ainsi que de détails dans les aigus. C’est certainement assez bon pour un épisode d’une série en streaming ou une réunion vidéo, et une webcam rapide et sans bruit avec une résolution de 1080p signifie que vous pouvez également avoir une bonne image. L’enregistrement audio à partir du microphone intégré est également clair.

En ce qui concerne la connectivité, Lenovo propose ce qui devrait être la norme industrielle : deux ports Thunderbolt 4, deux ports USB 3 de type A, un port HDMI et une prise de 3,5 mm. Sans fil, vous bénéficiez d’une connexion Wi-Fi 6e avec une réception stable et Bluetooth 5.1.

Autonomie

La marque surprend agréablement avec son autonomie. L’écran doit être vraiment économe en énergie, ou la batterie exceptionnellement grande, parce que nous en avons profité une journée complète de travail actif avec plusieurs heures d’avance déjà écoulées. En poussant le processeur au maximum ainsi que la luminosité, on a pu tenir plus de deux heures supplémentaires.

Pour ce qui est de son adaptateur, en plus d’être facilement transportable, il est plutôt rapide.

L’ordinateur dispose de nombreuses petites commodités, comme ce bouton programmable qui permet de lancer rapidement des applications et des fonctions. Mattias Inghe

Vous pouvez également choisir d’autres paramètres, comme l’activation ou le blocage de la webcam et du microphone, le fonctionnement des touches de fonction, ainsi que le niveau de performance et de refroidissement – du mode performance avec un ventilateur à fond, ce qui n’est pas grand-chose, au mode complètement silencieux avec une charge limitée du processeur. Vous pouvez ensuite passer d’un mode de refroidissement à l’autre à l’aide d’un raccourci clavier.

Adaptation du test original paru sur notre site soeur PC for Alla

Fiche technique

Intel Core i7-1360P, 4pcs Performance jusqu’à 5 GHz + 8pcs Efficient jusqu’à 3,7 GHz

Intel Iris Xe

16 Go DDR5

1 To SSD, Micro SD

16 pouces brillant IPS, 2560×1600 pixels

1080p

2 thunderbolt 4, 2 usb 3 gen 1 type a, hdmi, casque

Wifi 6e, bluetooth 5.1

Windows 11 Home

Lecteur d’empreintes digitales, mode convertible, stylet inclus, clavier rétroéclairé, pavé numérique

0-35 dBa

Autonomie 19 heures 40 min (charge faible).

36,2 x 25 x 1,7 cm

1,98 kg

Performances

Cinebench R23, cpu : 11 623 points

Cinebench R23, cpu et core : 1 838 points

Geekbench 6, cpu : 10 945 points

Geekbench 6, cpu et core : 2 443 points

Geekbench 6, gpu : 20 728 points

Lecture sur disque : 5 237,25 Mo/s

Écriture sur disque : 4 439,89 Mo/s