En résumé Note de l’expert Les Plus Un son exceptionnel

Longue autonomie

Peut servir de chargeur

Option de connexion en ligne Les Moins Pas de prise en charge de l’assistant Google

Pas de véritable expérience stéréo

Prix Notre verdict Vous ne devriez pas l’acheter pour le son stéréo annoncé, mais diverses autres améliorations font du Move 2 une enceinte Bluetooth polyvalent à l’audio exceptionnel

Prix lors du test

$449.00

Quatre ans après l’original, Sonos a lancé le Move 2, sa nouvelle enceinte portable haut de gamme et sujette à toute une série d’améliorations.

Cette suite offre une autonomie nettement meilleure, de nouvelles commandes, davantage d’utilisations via l’USB-C, de doubles haut-parleurs et bien plus encore. En revanche, comme c’est souvent le cas avec la marque, elle a un coût. Alors, en vaut-elle toujours la peine ?

Design

Un look et un toucher déjà vus

Nouvelle couleur

Curseur de volume tactile

Le Sonos Move 2 ne réécrit pas les règles du jeu en matière de design. Au premier coup d’œil, il est facile de penser qu’il est identique à l’original. Il a les mêmes dimensions et pèse, malheureusement, toujours 3 kg. Nous aurions apprécié qu’elle soit un peu moins lourde pour augmenter sa portabilité, mais si cela devait signifier un compromis sur la qualité du son ou l’autonomie de la batterie, alors aucun regret !

Après tout, il y a le Sonos Roam si vous avez besoin d’un modèle à mettre dans la poche.

Nous adorons ce coloris, assorti à la base de chargement ainsi qu’au câble et à l’adaptateur

Chris Martin / Foundry

Deux éléments clés indiquent qu’il s’agit bien du Move 2 et non de son prédécesseur. Tout d’abord, un curseur de volume sur le dessus qui correspond à celui de l’Era 100 et de l’Era 300. Il est sensible au toucher comme les autres boutons de la partie supérieure et s’insère dans une rainure, ce qui rend le réglage plus rapide et facile.

L’autre avantage est la nouvelle couleur vert olive. Sonos a l’habitude de proposer des options en noir ou en blanc, les couleurs arrivant plus tard sur quelques modèles sélectionnés, mais il est agréable de voir un choix plus large dès le départ.

Nous adorons ce coloris, assorti à la base de chargement ainsi qu’au câble et à l’adaptateur.

Chris Martin / Foundry

Ce modèle 2023 est doté de la même poignée de transport très pratique à l’arrière que la première génération. Vous pourrez la ranger dans un grand sac à dos, mais il n’y aura pas beaucoup de place pour autre chose.

Au dos, vous trouverez un bouton d’alimentation ainsi qu’un interrupteur permettant de désactiver les microphones pour plus de confidentialité. Parmi les autres caractéristiques de conception, citons les voyants d’état, une base en caoutchouc pour la maintenir de manière stable et un indice de protection IP56 qui lui permet, selon Sonos, de résister aux chutes, aux éclaboussures, à la pluie, à la saleté et au soleil.

Elle absorbe également les chocs et nous l’avons trouvé tout aussi durable que l’original. La qualité de fabrication, comme nous l’attendons de Sonos, est exemplaire.

Qualité du son

Deux tweeters

Auto Trueplay

Belle puissance

En matière de son, la principale amélioration du Move 2 est l’ajout d’un tweeter. Auparavant, il n’y en avait qu’un seul et aigus orienté vers le bas, mais désormais, ils sont orientés de part et d’autre. Selon Sonos, cela permet d’obtenir une scène sonore stéréo plus fidèle.

Néanmoins, il est extrêmement difficile d’obtenir un champ stéréo à partir d’une seule enceinte, car les haut-parleurs doivent être physiquement très proches les uns des autres. Même incliné sur le côté et assis face à l’enceinte pour écouter, ce n’est pas suffisant pour fournir une véritable expérience stéréo.

Si vous souhaitez une véritable stéréo, vous devrez acheter un Move 2 supplémentaire. Malheureusement, il ne peut pas être couplé en stéréo avec le Move original en raison de la différence de composition acoustique, mais vous pouvez toujours les regrouper dans l’application pour obtenir un effet similaire.

Le même caisson de basses unique gère le reste de l’audio et, dans l’ensemble, le Move 2 sonne de manière tout à fait brillante

Chris Martin / Foundry

Le même caisson de basses unique gère le reste de l’audio et, dans l’ensemble, le Move 2 sonne de manière tout à fait brillante. Le son est vivant et riche, avec beaucoup de basses sans que celles-ci n’écrasent les tons moyens et élevés. Nous avons écouté à peu près tous les principaux genres de musique sur l’enceinte et le réglage lui permet de sonner parfaitement, quel que soit le type de musique.

Les tests ont été effectués avec la fonction Trueplay automatique activée, ce qui signifie que l’enceinte peut ajuster le son en fonction de son environnement chaque fois que vous la déplacez. Bien entendu, l’application Sonos propose un égaliseur pour les basses et les aigus pour personnaliser le son.

Encore une fois, le Move 2 est incroyablement puissant et nous avons rarement eu besoin d’écouter même à plus de 50 % du volume. C’était généralement à l’intérieur, mais vous pouvez compter sur ses performances aussi en extérieur.

D’autres points méritent d’être soulignés : il n’est pas possible d’utiliser un Sonos Sub avec le Move 2, il n’est pas conçu pour fonctionner avec un téléviseur (par Bluetooth ou Line-in en raison de la latence) et il ne prend pas en charge le Dolby Atmos comme le fait Era 300.

après trois heures d’écoute, l’application Sonos indiquait qu’il restait 98 % de batterie

Batterie et fonctionnalités

Une autonomie impressionnante

L’USB-C a de nombreux usages

Certains services vocaux

La batterie, toujours remplaçable, a été considérablement améliorée sur le Move 2. L’autonomie de 10 heures de son prédécesseur, raisonnable mais pas extraordinaire, a été augmentée de près de 150 % pour atteindre pas moins de 24 heures.

Après trois heures d’écoute, l’application Sonos indiquait qu’il restait 98 %. Et, en utilisant le port USB-C à l’arrière et le bon câble, vous pouvez charger à peu près tout ce que vous voulez, y compris votre smartphone.

Chris Martin / Foundry

Pour ce qui est de la recharge, en utilisant la base sans fil (qui a maintenant un adaptateur mural détachable), le Move 2 est passé de 0 % à seulement 13% en 30 minutes, mais atteignait un taux plus raisonnable de 41% au bout d’une heure.

Le port USB-C peut également servir à autre chose qu’à l’aspect énergétique. Comme pour les enceintes Era, Sonos vend un câble adaptateur qui permet d’obtenir un port d’entrée de ligne. Il vous en coûtera 19 € pour le standard ou 39 € si vous souhaitez disposer d’un port Ethernet en plus.

Chris Martin / Foundry

C’est un achat qui vaut la peine pour la connexion d’une platine ou d’autres appareils qui ne prennent pas le Bluetooth en charge.

Le Move 2 offre des services vocaux mais ne prend malheureusement pas en charge Google Assistant en raison d’une “modification des exigences techniques”. La société espère tout de même qu’il fera un jour partie de cet écosystème.

Il vous reste donc Alexa ou Sonos Voice Control (interprété par Giancarlo Esposito de Breaking Bad). Ce dernier est pratique pour la lecture générale et pour faire passer la musique d’une enceinte à l’autre, en revanche il est difficile à configurer. Vous pouvez activer et désactiver les assistants vocaux à l’aide du bouton avec l’icône de la bulle vocale.

Chris Martin / Foundry

Outre le choix entre Wi-Fi et Bluetooth, le Move 2 prend en charge Apple Airplay 2 et Spotify Connect.

Prix et disponibilité

Le Move 2 est proposé au prix de 499 €, ce qui représente un supplément de 100 € par rapport à son prédécesseur. Vous pouvez l’acheter directement auprès de Sonos, Boulanger et Fnac.

En Belgique, vous la trouverez chez Sonos, mais aussi sur Mediamarkt et Fnac.

Devriez-vous acheter le Sonos Move 2 ?

Le Move 2 est une autre excellente enceinte de Sonos qui apporte plusieurs corrections bienvenues par rapport à l’original.

Les propriétaires de son prédécesseur ne se sentiront peut-être pas obligés de passer à la version supérieure, sauf si l’autonomie est un élément crucial !

L’intégration d’un tweeter pour le son stéréo est une bonne idée mais, bien qu’il soit plus spacieux, il ne s’agit pas d’une véritable valeur ajoutée. Quoi qu’il en soit, le son n’en reste pas moins incroyablement bon et convient à tous les genres de musique, et sa puissance est plus que suffisante.

Il est dommage de ne pas profiter de Google Assistant et l’adaptateur d’entrée de ligne est un achat supplémentaire, mais cela n’empêche pas le Move 2 d’être l’un des meilleurs appareils audio et connectés portables que l’on puisse trouver sur le marché.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique