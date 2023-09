Review del Honor Watch 4: gran diseño pero sin la autonomía prometida

En pocas palabras Puntuación Pros Nuevo diseño muy cómodo y ligero

Experiencia táctil ágil y rápida

Buena pantalla AMOLED

Agilidad en el manejo Contras App móvil Honor Salud

Sin opción de pantalla siempre activa

No puedes instalar Apps de terceros

No admite pagos móviles Nuestro veredicto El reloj de nueva generación de Honor llega con cambios sustanciales en su diseño, convirtiéndolo en un producto elegante y ligero, cómodo de llevar y manejar y con infinidad de modos de uso. Puedes atender llamadas por Bluetooth, pero está lejos de ofrecer 14 días de autonomía como afirma Honor.

Tenemos entre manos la última creación de Honor en lo que se refiere a reloj inteligente. La marca claramente ha apostado por evolucionar mucho el diseño, creando un estilo que mucho tiene que parecerse a los relojes más codiciados del mercado, tanto Android como iOS.

Como veremos a continuación, el Watch 4 se codea con grandes relojes de otras marcas. Es un buen paso adelante para que un usuario de la marca pueda usarlo junto a los móviles más premium de la compañía, pensando incluso en los modelos plegables.

Pero aquí radica la cuestión. ¿Alguien que se compra móviles de la talla del Honor Magic 5 Pro o el plegable Magic VS va a acompañarlos de un reloj como el Watch 4? La compañía necesita replantearse su estrategia en smartwatches urgentemente y ampliar el portfolio con una mayor oferta en la que incluya modelos más premium.

Mientras esto ocurre, esto es lo que ofrece actualmente su reloj más avanzado que puedes encontrar ya la venta y que hemos analizado para ti.

Diseño y construcción

Robusto con materiales de aluminio

Muy ligero para el día a día

Resistente 5 ATM

Mucho han evolucionado los smartwatch en los últimos años, hasta tal punto que las compañías que llevan fabricando modelos durante varias generaciones suelen optar por modificar los diseños y esferas entre un modelo y otro con el fin de adaptarse a los nuevos tiempos.

Esto es lo que han llevado a cabo los ingenieros de Honor: le han dado una vuelta de tuerca al diseño del Watch 4 hasta el punto en el que poco tiene de continuidad con sus antecesores, el Watch GS 3 o el Watch 2, ambos de corte más tradicional.

El ahora presentado, correspondiente a 2023, es mucho más vistoso, ofreciendo una esfera con bordes redondeados y pulidos que está en concordancia a lo que nos ofrecen los relojes más premium del mercado, como es el caso del Watch 8 de Apple o el Sense 2 de Fitbit, dos marcas de referencia.

Alfonso Casas / Foundry

La esfera de aluminio no es completamente circular sino más bien rectangular, aprovechando un tamaño de pantalla de 1,75 pulgadas. Para manejar las funciones puedes recurrir tanto a la pantalla táctil que responde con agilidad, como al botón único botón lateral.

Su peso de 32 gramos resulta muy liviano y el grosor de 11,2 mm también favorece el llevarlo puesto las 24 horas del día. No me resultó molesto dejármelo puesto por la noche mientras duermo, cosa que con otros modelos no logro conseguir si no se ajusta bien a la muñeca.

No me resultó molesto dejármelo puesto por la noche mientras duermo”

Una ligera pulsación permite activar la esfera de la pantalla. Si pulsas nuevamente, puedes acceder a la multitud de aplicaciones y funciones que vienen instaladas por defecto. No tenemos corona como el Apple Watch para hacer scroll por ellas, pero ayudados de la pantalla táctil no te resultará difícil llegar a la deseada.

Alfonso Casas / Foundry

Durante el período que lo he estado probando, el botón no se activa por error al hacer movimientos con la mano, fruto de su buen desarrollo y de haberlo integrado muy bien en la esfera sin apenas presentar recorrido.

Me parece muy acertada esta decisión, y no como en ocasiones hemos visto en los relojes de Fitbit, que una generación tiene botón de activación, la siguiente depende de una zona háptica de presión, y luego llegan a desaparecer ambas modalidades. Aquí lo mejor es seguir un patrón.

El reloj carga su batería con la típica base de carga sencilla que dispone de un par de conectores de contacto. Es magnética y solo tiene una posición en la que el reloj se cargará. Hubiese preferido una base con zona imantada para adherirla a algún lugar, pero la solución es la típica de otras marcas sin más.

Las correas ofrecidas de serie son de 20 mm y de material de silicona, con un tacto suave bastante agradable. Solo se incluye un único tamaño, pero es razonablemente grande y funciona con hebilla con el fin de dotar de mayor seguridad al reloj cuando lo llevas puesto.

Alfonso Casas / Foundry

Por último, mencionar que la clasificación de resistencia al agua está estipulada como IP68 para soportar 5 ATM (50 metros) según la norma ISO 22810:2010. Es adecuado para piscinas y actividades en aguas poco profundas. Personalmente, hubiera deseado una certificación superior.

Puedes adquirir el Watch 4 con dos acabados diferentes de la esfera, tanto en color oro al que le acompaña una pulsera beige, como en negro más tradicional compaginado con correa negra. La sustitución es sencilla, y siempre puedes usar otros modelos compatibles.

Pantalla y altavoz

Panel AMOLED

Más de 300 esferas diferentes

Sin pantalla siempre activa “Always on”

Como podrás imaginar, la pantalla de un reloj dice mucho sobre su uso y manejo. La del Watch 4 es un panel AMOLED que francamente se ve bastante bien, con niveles de brillo aceptables que solo se quedarán cortos cuando intentes consultar el reloj a plena luz del día e incidiendo los rayos del sol sobre su superficie.

Me gusta el hecho de que el cambio de esfera sea una acción casi instantánea, de tal manera que una pulsación larga sobre la pantalla nos permite navegar por las distintas máscaras que hayas cargado previamente al reloj desde la aplicación Honor Salud.

Alfonso Casas / Foundry

La resolución ofrecida por la pantalla es de 390 x 450 píxeles con una densidad de píxeles 340 ppp. La tasa de refresco de 60 Hz hace posible que los movimientos sean rápidos, además de que un sensor se encarga de ajustar el brillo automáticamente en base a las condiciones de iluminación del entorno.

El reloj es capaz de reconocer el gesto de girar la muñeca para activar la pantalla, sin embargo, aunque Honor afirma que el reloj tiene función de pantalla siempre activa, yo no he podido activarla. Tan solo es posible alargar hasta los 5 minutos el tiempo en que la pantalla muestra la información.

Aunque Honor afirma tener función de pantalla siempre activa, solo es posible fijarla durante un máximo de 5 minutos”

Lo que me ha sorprendido gratamente es la potencia del altavoz. Admite llamadas Bluetooth, para lo que cuentas con un micrófono que te permitirá comunicarte. No es lo más natural y menos para conversaciones largas, pero si quieres responder una llamada de manera puntual, cumple con su función.

Aunque del software hablaremos más adelante, debes saber que el Watch 4 realiza un buen trabajo al informarte de notificaciones mediante sonidos y vibración, pero no permite la interacción para responder con un mensaje creado previamente del tipo: “estoy ocupado”.

Especificaciones y rendimiento

Motivación de ejercicio con anillo

Buena respuesta de Magic OS

App Honor Salud algo confusa

Sin opción de pagos móviles

El Watch 4 cuenta con una matriz de microlentes ópticas formada por diversos sensores que nos van a permitir medir aspectos tan importantes como son el estrés, el nivel oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca, la respiración y la calidad del sueño.

Algunas de ellas son tomadas a lo largo del tiempo, lo cual es positivo si quieres llevar un control de tu estado de salud. Sin embargo, a diferencia de otros relojes de gama media o alta, no siempre es posible solicitar la función bajo demanda cuando tú lo deseas.

Por ejemplo, el sensor de ritmo cardíaco integrado, lleva a cabo medidas periódicas mientras lo llevas puesto, aunque no permite realizar un electrocardiograma bajo demanda, para conocer la información en el instante que tú consideres.

Alfonso Casas / Foundry

En el caso de la medición de oxígeno en sangre SpO2, la medición se lleva a cabo durante todo el día, de manera que puedes consultar el histórico para detectar en qué franja horaria el nivel disminuyo. También puedes hacer la medición cuando tú estimes oportuno.

Sin embargo, el nivel de estrés te permite consultar tu estado actual, pero no te permite interaccionar con el reloj hasta el punto de poder introducir tu estado en un momento del día que consideres que debes registrar.

El manejo del reloj resulta sencillo e intuitivo. Un gesto de desplazamiento desde la parte superior nos despliega las funciones más rápidas de ajustes. Si lo haces desde abajo, te muestra las últimas notificaciones.

Alfonso Casas / Foundry

Por su parte, si mueves tu dedo y lo desplazas horizontalmente de un lado u otro, verás que te mueves entre las tarjetas más relevantes, como son la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, el tiempo, la música y el anillo con los registros de actividad.

El manejo de anillos es un buen motivador diario para animarte con los pasos y el ejercicio”

Éste último está demostrado que es un buen motivador diario para animarte con los pasos y el ejercicio.

Si deseas acceder al resto de funciones, deberás pulsar nuevamente el botón del reloj para acceder a un menú que se asemeja bastante al de watchOS, mostrando las posibilidades en forma de listado y desplazándote rápidamente por todas ellas.

Alfonso Casas / Foundry

El reloj nos indica que está trabajando con la versión de Magic OS 7.2, con lo que evidentemente hay una evolución en el tiempo. A decir verdad, el reloj se muestra ágil y sin fallos en el sistema, cosa que Honor debería mejorar cuando se trata de hablar de la aplicación móvil.

Y es que Honor Salud, tanto en iOS como en Android, tiene aspectos que mejorar. Por ejemplo, cuando accedes a la ‘Tienda de esferas del reloj’, siguen apareciendo siglas en chino en la interfaz que pueden causar confusión.

Alfonso Casas / Foundry

Las tarjetas de la pantalla principal son muy personalizables a tu gusto, destacando en la parte superior la de completar el anillo de movimiento. Sin embargo, el gráfico que muestra la carrera o caminata al aire libre es un tanto básica frente a lo que ofrecen otros como Huawei.

Las gráficas para consultar el histórico están ahí pero me costó averiguar que para consultar días previos no puedes desplazar la gráfica a la izquierda, sino que tienes que seleccionar la fecha del día concreto para llegar a esa información. No llega a ser desquiciante pero tampoco es todo lo intuitivo que esperaba.

Alfonso Casas / Foundry

No podemos pasar por alto tampoco el hecho de que no hay posibilidad de realizar pagos con el reloj Watch 4, ya que no está soportado. Tampoco encontrarás la posibilidad de poder manejar un asistente de voz, como pueda ser Alexa o Google Assistant.

En definitiva, Honor ha incluido un buen puñado de funciones entre las que se encuentra la posibilidad de buscar tu móvil, haciéndolo sonar. Pero ten en cuenta que su ecosistema se limita a eso, y no podrás descargar aplicaciones de una tienda Play Store o similar.

Autonomía y carga de batería

Batería de 451 mAh

Carga total en 1 hora

Uso estimado de 6 días

Llegados a este apartado debo decir que Honor me creó grandes expectativas de autonomía del Watch 4 afirmando que es posible alcanzar los 14 días de uso.

Mucho me temo que la compañía ha pecado de ser demasiado optimista puesto que en el mejor de los casos y haciendo un uso típico del reloj, con un par de salidas a correr y haciendo uso del GPS, la batería me duró un máximo de 6 días sin llegar a alcanzar la semana.

La batería me duró un máximo de 6 días, la mitad del tiempo que Honor afirma que puede llegar a ofrecer”

Esto es menos de la mitad de lo que Honor afirma que puede ofrecer. He mantenido el brillo automático, he respondido puntualmente alguna llamada por Bluetooth, y he mantenido el resto de funciones de medición activadas, pero pensando en el uso que le puede dar cualquier otro usuario medio.

Alfonso Casas / Foundry

Durante el período que llevo utilizándolo (15 días) he tenido que recurrir al cargador un total de 3 veces. No está nada mal para el tipo de pantalla que tiene y las funciones que reúne (mira al Apple Watch con su carga diaria y sabrás de lo que hablo), pero no son los 14 días que de alguna manera nos vende el fabricante.

Lo que encuentro tremendamente positivo es que la carga de la batería se realiza de forma rápida. Conéctalo a la base de carga y tendrás la capacidad de la batería de 451 mAh cargada al 100 % de su capacidad en apenas una hora.

Precio

El nuevo reloj Honor Watch 4 puedes encontrarlos con dos acabados diferentes, ya sea con esfera en color negro o dorado. Para ambos casos, el precio es el mismo y asciende a los 169 € en el período de su lanzamiento.

Actualmente, la compañía tiene a la venta este nuevo modelo y la Honor Band 7 como pulsera de actividad a un nivel más de entrada.

Así pues, echamos en falta una mayor oferta de smartwachs, con más tamaños y tipos de esfera ahora que la marca vuelve a brillar con luz propia con su gran variedad de teléfonos, entre los que se encuentran los plegables Magic VS y el recién presentado Magic V2.

Veredicto

El salto introducido en el diseño, con el uso de materiales de aleación de aluminio y unos acabados redondeados, justifican en parte su precio. Sin embargo, el Watch 4 se codea con relojes de gran calado como pueden ser el Fitbit Versa 4 o el Huawei Watch GT 3 que ahora se encuentra a 179 € en Huawei Store.

Es evidente que en apariencia y manejo de interfaz, el reloj de Honor ha ganado en accesibilidad, pero el listón de los smartwatch está muy alto y es difícil justificar la ausencia de aspectos como los pagos móviles, el registro de ECG, o la medición de temperatura.

Honor ha dado un paso de gigante en lo que se refiere a diseño y acabados del Watch 4, pero ahora en las siguientes generaciones debe también acompañar a este gran producto de otros aspectos como las funciones extra, así como evolucionar la aplicación del móvil para que haga honor al dispositivo. Nunca mejor dicho.

Especificaciones