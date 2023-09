At a Glance Note de l’expert Les Plus Un contenu de qualité axé sur les enfants

Le câble de chargement est équipé d’un port USB-A à une extrémité Notre verdict Le Yoto Player est une enceinte Bluetooth spéciale qui diffuse des contenus audio adaptés aux enfants à partir d’un large éventail de cartes.

$119.99

Le Yoto Player est une enceinte Bluetooth conçue et fabriquée spécialement pour les enfants et, tout aussi important, idéal pour les parents.

Sa fonction principale est de lire des contenus audio fournis par des cartes physiques (avec puce NFC intégrée), bien qu’il fonctionne tout aussi bien comme un haut-parleur Bluetooth autonome à associer à un téléphone ou une tablette.

Hormis un écran matriciel très basique, il n’y a pas d’écran à proprement parler, ce qui est un avantage et une alternative au temps habituellement passé devant.

Il n’y a pas d’appareil photo, de microphone ou d’accès au partage sur les réseaux sociaux, ce qui offre une certaine protection de toute utilisation abusive.

Pour fonctionner, il suffit d’insérer une carte spéciale dans le lecteur Yoto et l’audio démarre, d’abord en streaming, puis en téléchargement sur le lecteur. Et, lorsque vous la retirez, il s’arrête. Pour ce qui est des gros boutons orange, ils permettent de contrôler la lecture, le volume, etc.

Toutes les cartes sont adaptées aux enfants et présentent des classiques de la littérature enfantine à l’instar du Petit Prince, des Disney, du Petit Nicolas ou encore de Matilda. Vous retrouverez aussi des audios éducatifs, sur l’art ou encore pour méditer.

Les cartes sont vendus à partir de 5,99 €, le prix dépend de l’histoire, et il y a des packs ou volume de plusieurs cartes coûtant jusqu’à 60 €. Attention, la facture peut vite être salée.

Si cela peut vous rassurer, il existe du contenu gratuit, avec des podcasts, des blagues et des faits amusants ajoutés quotidiennement, vous trouverez même une option de radio contrôlée. Et Yoto se lance dans la musique en proposant le Volume 1 des hits de Queen pour 13,99 €, par exemple.

Ce lecteur audio est adapté des bébés aux enfants de 12 ans, mais comme pour tous les jouets, il n’est pas recommandé pour les moins de 3 ans. Les tout-petits sont une loi en soi.

Ce qui est vraiment spécial, c’est la possibilité de créer vos propres cartes de contenu audio, peut-être des grands-parents lisant des histoires, ou des chansons préférées chantées par des membres de la famille ou des amis. Cette fonction se démarque vraiment et ouvre de nombreuses possibilités créatives.

Grâce à l’application, vous enregistrez vos propres fichiers audio à partir de votre téléphone ou tablette, avant de les charger sur une carte vierge à décorer.

Un paquet de 10 cartes coûte 24,99 €, y compris les autocollants à dessiner.

Bien entendu, nous ne recommandons pas aux parents d’abandonner la lecture de vrais livres à leurs enfants, qui est essentielle à leur éducation et à l’établissement de liens affectifs. Mais l’option audio peut être utile à d’autres moments de la journée.

Commande du lecteur Yoto

Le lecteur est portable et dispose d’une batterie rechargeable pour une autonomie de près d’une journée, rechargée à l’aide du câble USB fourni. Il est contrôlé soit par deux boutons orange sur le dessus, soit par son application (iOS et Android).

Vous pouvez également utiliser le Yoto Player comme une enceinte Bluetooth normale, avec une qualité de son tout à fait décente.

Il existe des écouteurs filaires à volume limité qui se connectent au lecteur. Nous les avons trouvés très silencieux lorsque le limiteur contrôlé par l’application était activé, et acceptables lorsqu’il était désactivé. Il existe très certainement de meilleurs casques pour enfants sur le marché.

Le haut-parleur peut être très bruyant et nous savons tous à quel point les contenus audio pour enfants peuvent être pénibles, surtout lorsqu’ils sont diffusés en boucle. Il possible de régler le volume via l’app, ou simplement passer au casque dont le volume est également limité pour des raisons de sécurité.

Le Player peut aussi faire office de veilleuse avec sept couleurs au choix, avec une horloge (12 ou 24 heures) et un haut-parleur intelligent. Il comprend même un thermomètre d’ambiance intégré qui peut envoyer des alertes via l’application Yoto s’il commence à faire trop chaud dans la chambre de votre enfant.

Pour faciliter les réveils de la sieste ou le matin, il vous est possible de régler l’horloge Ok-to-wake qui indique à vos enfants quand il est officiellement temps de se lever.

L’app comporte aussi des paramètres parentaux pour contrôler le limiteur de volume et la luminosité, ainsi que les raccourcis des boutons.

Prix et disponibilité

Le Yoto Player coûte 109,99 € et il est vendu avec une carte de bienvenue, un guide de démarrage rapide et un câble de chargement de 1,5 m. En revanche, vous devrez disposer de votre propre chargeur, et comme le câble inclus est équipé d’un port USB-A à une extrémité et d’un port USB-C à l’autre, vous aurez besoin d’un adaptateur.

Les versions précédentes du lecteur étaient accompagnées d’une station d’accueil pour la recharge sans fil, qui peut toujours être achetée séparément.

Vous devrez acheter des cartes de contenu en même temps. L’achat d’un grand nombre de contenus peut s’avérer assez coûteux, mais vous pouvez créer vos propres contenus à peu de frais et ainsi faire participer votre famille et vos amis.

En tant que haut-parleur Bluetooth seul, il serait trop cher, mais il prend tout son sens comme lecteur audio.

Il existe également un Yoto Mini Player, plus petit et plus facile à transporter, qui coûte 69,99 €.

Conclusion

La plupart des appareils audio nécessitent toujours un écran à un moment ou à un autre, c’est pourquoi il faut se réjouir de toute technologie pour enfants qui n’en comporte pas. Bien sûr, il peut servir d’enceinte Bluetooth autonome avec un téléphone ou une tablette si vous le souhaitez.

Il y a beaucoup de contenus adaptés pour la plupart des âges, et nous avons apprécié les différentes options éducatives, sans compter la possibilité d’en créer soi-même.

Le lecteur est élégant et bien conçu, et il est facile à configurer via l’application et ses commandes.