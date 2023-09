En résumé Note de l’expert Les Plus Confortable

Durables et étanches

ANC puissant

Son équilibré

Autonomie impressionnante Les Moins Matériaux salissant

Temps de charge longs

Qualité d’appel médiocre

Pas de prise en charge du codec haute résolution Notre verdict Bien que les Jabra Elite 8 Active présentent quelques petits défauts, ils sont parfaits pour faire de l’exercice et fournissent un son de qualité avec un ANC puissant.

Prix lors du test

$199.99

Les meilleurs prix : Jabra Elite 8 Active

Les derniers écouteurs de Jabra dédiés à l’exercice ont été qualifiés par la société comme étant les plus résistants au monde. Sur le papier, ils sont à la hauteur de cette affirmation. Ils bénéficient d’une étanchéité parmi les meilleures que l’on puisse trouver sur un produit de ce type et sont fabriqués à partir de matériaux durables pour faire face aux chocs et aux chutes. Le tout pour 229,99 €…

Mais les Jabra Elite 8 Active valent-ils ce prix qui sera élevé pour beaucoup ? Nous les avons testés en déplacement, en faisant de l’exercice et en restant à la maison pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Design

Quatre couleurs disponibles

Conformes à la norme IP68

Les Jabra Elite 8 Active sont disponibles en quatre couleurs différentes : Noir, Caramel, Gris et Bleu marine.

Ils ont un design arrondi avec un embout fermé, et leur boîtier contient trois paires de gels auriculaires différents pour s’adapter à la forme de votre oreille. Ils sont suffisamment petits pour se glisser sous un casque, en clair ils sont agréables et légers (5 g par écouteur).

Ils sont conformes à la norme IP68. Vous pouvez les porter au bord d’une piscine, sans craindre qu’ils ne se noient. Bien sûr, comme ils s’appuient sur une connexion Bluetooth, vous ne pourrez pas nager avec. Vous aurez besoin d’écouteurs dotés d’un système de stockage de musique hors ligne.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Ils sont confortables à porter, même pendant de longues périodes, au point même de faire la sieste avec. Une fois les bons embouts choisis, ils sont restés en place dans les oreilles, sans gêne. En cas de chutes, ils sont de toute façon protéger grâce à la certification US MIL-810H.

Ils étaient également stables lors d’un entraînement HIIT intense avec des burpees et des squats. Toutefois, gardez en tête qu’il n’y a pas d’ailettes ou de crochets inclus pour une plus grande tranquillité d’esprit.

Vous pouvez les porter au bord d’une piscine, sans craindre qu’ils ne se noient

Le matériau caoutchouté de l’étui et des écouteurs semble absorber les marques et les saletés plus que les autres modèles utilisés. Le boîtier n’est pas aussi résistant que les bourgeons, avec un indice de protection IP54. Cependant, il a survécu à quelques coups et bosses sans marques ni dommages.

Plutôt que des commandes tactiles, les Jabra Elite 8 Active disposent chacun d’un bouton, avec différents clics assignés à diverses commandes. Bien qu’ils soient réactifs, ils peuvent être un peu inconfortables car vous finissez toujours par l’enfoncer plus profondément dans votre conduit auditif.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Fonctions connectées

Six modes d’égalisation

Présentation épurée de l’application

Les configurer avec notre smartphone est très simple. Il suffit de retirer les écouteurs de leur étui, d’appuyer sur les boutons pendant trois secondes jusqu’à ce que les LED clignotent en bleu (ce qui indique qu’ils sont maintenant en mode d’appairage), puis d’aller dans vos paramètres Bluetooth pour les connecter.

Pour en tirer le meilleur parti, il existe l’application Jabra+ pour iOS et Android. C’est là que vous pouvez régler l’ANC, les niveaux d’égalisation et les commandes.

Six préréglages audio sont disponibles : Neutral, Speech, Bass boost, Treble boost, Smooth and Energise. Il existe également un mode personnalisable avec des curseurs pour ajuster manuellement l’audio en fonction de vos préférences.

Hannah Cowton / Foundry

L’application comprend même des options pour la sortie audio des appel, avec une échelle mobile pour la tonalité latérale (entendre votre propre voix pendant un appel) et la possibilité de modifier les niveaux pour favoriser soit les aigus, soit les graves. L’appareil prend aussi en charge Spotify Tap, l’assistant Google sur Android et Siri sur iOS.

L’interface est claire et personnalisable, sans perte d’espace ni problème de chargement ou de plantage. C’est une app de haute qualité, et l’une de nos meilleures expériences utilisateur avec un produit audio.

La portée Bluetooth est de 10 m, sans perte de connexion lorsque nous sommes montés à l’étage en laissant le smartphone en bas. Il y a également une détection de l’oreille, de sorte que l’audio se met en pause lorsque vous retirez un ou les deux. Vous pouvez activer cette fonction dans les paramètres de l’app.

L’interface est claire et personnalisable, sans perte d’espace ni problème de chargement ou de plantage

Qualité du son

Haut-parleurs de 6 mm

ANC adaptatif

Son Dolby Spatial

Alors que le marketing des Jabra Elite 8 Active met l’accent sur leur construction durable, le son n’est pas en reste. Ils sont dotés de membranes de 6 mm, avec une plage de fréquences de 20 à 20000 Hz. Ils prennent en charge les codecs standard tels que SBC et AAC, mais pas de haute résolution, contrairement aux Sony WF-1000XM5.

Néanmoins, l’audio est solide sur l’Elite 8 Active, avec un bon équilibre entre les basses, les médiums et les aigus. Notre morceau fétiche pour le test, le remix de Sebastian Bohm de “Blue Monday” de New Order, comporte des cordes brillantes et une batterie puissante. Les instruments se distinguent clairement et créent une expérience d’écoute fantastique.

En mode standard, les basses n’ont pas tout à fait le ” tonus ” attendu. Cela peut être amélioré dans les réglages de l’égaliseur, mais vous n’obtiendrez pas le même résultat qu’avec une paire de casques supra-auriculaires. C’est en mode Smooth ou Energise que nous nous sommes senties le plus à l’aise.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les morceaux rock tels que “No Sleep Til Brooklyn” des Beastie Boys ont des percussions et des caisses claires, sans souffler comme on peut le trouver sur des modèles moins chers. Les chansons pop telles que “Unwritten” de Natasha Bedingfield sonnent chaudes et vivantes, tandis que les titres plus funk comme “Cosmic Sans” de Cory Wong et Tom Misch ont une ligne de basse distincte et enjouée qui accentue la guitare.

“Planet Earth II Suite” de Hans Zimmer a une profondeur merveilleuse, les petits détails de l’orchestre étant mis en valeur. Pour les podcasts, nous avons utilisé le mode Speech, bien que cela rende les bandes sonores d’introduction davantage silencieuses.

Les Jabra intègrent le Dolby spatial audio, qui améliore l’atmosphère dans les scènes de film conçues avec ce type d’audio. Cependant, nous éviterions de l’utiliser pour des pistes musicales normales, car cela donne l’impression de raisonance.

L’ANC de l’Elite 8 Active nous a impressionné. Ils sont suffisamment puissants pour étouffer le bruit des moteurs d’avion et rendre le son d’un bébé qui crie moins grinçant. Bien qu’ils ne garantissent pas un silence total comme le ferait une paire de supra-auriculaires, ils font partie des plus efficaces.

Le mode Talk Through/Ambient est un régal, même si cela demande de baisser le volume pour entendre les conversations.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les Elite 8 sont équipés de six microphones, trois sur chaque bourgeons, principalement utilisés lors des appels téléphoniques. Bien que les oreillettes soient assez efficaces pour bloquer le bruit du vent et des voitures, notre voix était assez faible.

Autonomie et charge

Jusqu’à 32 heures d’autonomie

Environ 2 heures et 35 minutes de charge

La longévité des Jabra Elite 8 Active est excellente, ils tiennent jusqu’à huit heures seuls, et jusqu’à 32 heures avec l’étui et l’ANC activé. L’autonomie peut être portée à 56 heures sans ANC.

Ces chiffres se sont avérés exacts lors de nos tests. Jabra indique le niveau de la batterie dans l’application, et une notification s’affiche sur votre smartphone pour une visualisation rapide. Lorsque la batterie est faible, vous en serez aussi informé par un message vocal.

La charge des Elite 8 Active est assez lente : 2 heures et 35 minutes, mais Jabra précise que cela peut prendre jusqu’à trois heures au total. Un câble USB-C est inclus dans la boîte, et l’étui prend également en charge la charge sans fil.

Si vous les utilisez uniquement pour sortir, une charge de cinq minutes vous permettra d’en profiter pendant une heure.

La charge des Elite 8 Active est assez lente

Dominik Tomaszewski / Foundry

Prix et disponibilité

Les Jabra Elite 8 Active coûtent 229,99 €. En France, vous les trouverez chez Jabra, Amazon et Boulanger, tandis qu’en Belgique ils sont disponibles chez Amazon et Mediamarkt à 199 €.

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs axés sur le fitness, vous devriez également jeter un coup d’œil aux Beats Fit Pro, qui se vendent pratiquement au même prix. Pour plus de choix, consultez notre comparatif des meilleurs écouteurs sans fil.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Conclusion

Bien que le prix des Jabra Elite 8 Active soit élevé, il est tout à fait justifié, surtout si vous avez besoin d’écouteurs pour vous accompagner pendant l’exercice. Ils sont sûrs, confortables et peuvent être utilisés sous la pluie ou pendant les séances d’entraînement, grâce à la résistance à l’eau et à la poussière IP68. La durabilité de niveau militaire est également appréciable.

Le son est tout aussi impressionnant et convient à un large éventail de genres. L’ANC bloque une bonne partie des sons environnants, mais il faut savoir que les microphones captent parfois un peu de bruit ambiant lorsque rien n’est joué.

Combinez tout cela avec une longue durée de vie de la batterie, et vous avez une excellente paire entre les mains.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

