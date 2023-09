Apple a présenté l’Apple Watch Series 9 et l’a immédiatement proposé en commande. Comme prévu, les changements sont plutôt cachés à sous le cadran car elle a, pour ainsi dire, reçu un “nouveau cœur”.

Apple

Puce

La principale différence de la Series 9 avec son prédécesseur est le système dans le package (SiP) S9. La S8 (et les S7 et S6) étaient basées sur l’A13 de l’iPhone 11 et, plus précisément, depuis 2020 Apple n’avait utilisé dans ses montres que les noyaux d’efficacité Thunder. Même si la firme continue en ce sens, l’A14, pour le S9, est un pas en avant important car cette puce a été la première à être fabriquée en 5 nm chez Apple.

Dans le nouveau SiP, Apple a également intégré un Neural Engine plus rapide, qui fonctionne désormais avec quatre cœurs, c’est d’ailleurs la première fois qu’elle présente sa co-puce d’apprentissage automatique de manière aussi proéminente sur la scène de la keynote. Son processeur graphique est devenu jusqu’à 30 % plus rapide, selon la marque. Tout cela offre donc sur la Series 9 des animations plus fluides, une dictée plus rapide et précise, Siri on Device et bien d’autres choses encore.

Apple

L’Apple Watch Series 9 est l’un des premiers appareils à embarquer la nouvelle génération de puce ultra large bande, la U2, qui a une fonction ping plus confortable sur l’iPhone. Quant au processeur W3, il est resté le même que celui de la Series 8.

Écran

L’Apple Watch Series 9 a hérité de l’écran de l’Ultra de l’année dernière, avec une luminosité allant jusqu’à 2.000 nits. Si nécessaire, l’affichage s’assombrit jusqu’à 1 nit.

Mémoire

Pour la première fois, Apple offre 64 Go de mémoire à une Watch, alors que même la première Ultra devait se contenter de 32 Go. En cas de besoin, on peut donc charger une bonne bibliothèque musical et ainsi faire votre jogging sans avoir à embarquer votre iPhone.

Dimensions et poids

Les dimensions de la montre n’ont pas changé, elles sont identiques à celles de la Series 8. Seul le poids a changé de manière presque imperceptible. Les quatre variantes en aluminium de l’itération de l’année dernière, 45 et 41 mm, avec et sans LTE, sont devenues plus légères de 0,1 gramme.

Apple

Couleur

La couleur spéciale de cette saison est le rose, qui correspond à celle du nouvel iPhone 15.

Prix

Le changement le plus appréciable est la baisse de prix. Apple a réduit l’ensemble de son portefeuille.

Commander l'Apple Watch 9 chez Apple

La Series 9 45 mm en aluminium, aussi bien pour la variante GPS que pour la variante LTE, est moins cher de 50 euros, et il en va de même pour les modèles en acier inoxydable.