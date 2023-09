L’iPhone 15 est arrivé, et bien que toute l’attention soit portée sur les nouveaux modèles Pro avec cadre en titane et nouveaux téléobjectifs, les acheteurs qui ne veulent pas d’un téléphone à plus de mille euros ne sont pas laissées pour compte. Les modèles Standard et Plus présentent eux aussi d’excellentes améliorations, surtout si vous êtes propriétaire d’un vieil iPhone.

Voici les cinq meilleures nouveautés.

USB-C

Le plus grand changement apporté par l’iPhone 15 est le passage du Lightning à l’USB-C. Depuis une dizaine d’années, le smartphone Apple est équipé d’un port Lightning propriétaire, mais vous pourrez désormais recharger votre iPad et votre Mac avec le même câble, qu’Apple fournit dans la boîte. De cette façon, vous n’aurez probablement pas besoin d’en acheter.

Si vous avez besoin d’un chargeur de rechange, alors rendez-vous sur notre comparatif des meilleurs câbles de charge USB-C pour iPhone.

Puce A16

L’iPhone 15 est équipé de la même puce A16 que celle qui a été introduite dans les modèles iPhone 14 Pro l’année dernière, et bien qu’il ne semble pas beaucoup plus rapide au quotidien, vous profiterez de quelques nouvelles fonctionnalités qui pourraient faire la différence.

Par exemple, elle dispose d’un processeur de signal d’image amélioré pour une meilleure photographie numérique, ainsi que d’un moteur d’affichage pour lisser les images et les animations.

Apple

Nouvelles caractéristiques de l’appareil photo

L’iPhone 15 est toujours doté d’un double appareil photo avec un capteur grand angle et un ultra grand-angle, mais Apple a augmenté le nombre de mégapixels de l’appareil photo principal de 12 à 48 avec un capteur quadri-pixel et 100 % de pixels de mise au point pour un autofocus rapide. Les photos seront sauvegardées par défaut en 24 Mp offrant ainsi une qualité incroyable à une taille de fichier pratique, idéale pour le stockage et le partage.

En outre, l’iPhone 15 peut prendre des clichés au téléobjectif 2X sans téléobjectif dédié. Et avec les “portraits nouvelle génération”, il sera possible d’ajuster la mise au point et l’effet bokeh, sans même devoir basculer en mode Portrait.

Dynamic Island

La Dynamic Island était l’une des fonctionnalités les plus discutées sur l’iPhone 14 Pro et elle est désormais disponible sur l’iPhone 15. Cela signifie que l’encoche a disparu et que vous verrez s’afficher des pop-ups et activités en direct en haut de l’écran de votre téléphone.

Chargement filaire inversé

Grâce au nouveau port USB-C de l’iPhone 15, il est désormais possible d’utiliser le câble USB-C pour recharger d’autres appareils Apple, notamment l’Apple Watch ou les AirPods Pro 2, en les branchant simplement sur votre téléphone.

Prix et disponibilité

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus sont respectivement commercialisés à partir de 969 € et 1 119 €, et disponibles en cinq couleurs (noir, bleu, vert, jaune et rose). Ils sont en précommandés à partir du 15 septembre et expédiés dès le vendredi 22 septembre.