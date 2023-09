Facebook et Instagram comptent parmi les réseaux sociaux les plus importants, influents et populaires. De plus, ils appartiennent tous deux à Meta. C’est pourquoi il est si facile de les connecter et de partager des données entre eux, ce que l’entreprise encourage d’ailleurs.

Mais que se passe-t-il si vous ne souhaitez pas que cela arrive ?

Que sont les expériences connectées sur Facebook et Instagram ?

Le processus de connexion entre Instagram et Facebook crée ce que les deux plateformes appellent un espace d’expériences connectées. C’est le nom d’une fonctionnalité où la plupart de vos données sont partagées, ce qui les aide à adapter les algorithmes à votre goût. Cela se traduit par de meilleures recommandations d’amis et de pages, ainsi que par des Reels et courts métrages susceptibles de vous intéresser davantage.

Pour Meta, cela signifie également des publicités plus personnalisées et de meilleure qualité. En 2020, la firme a déployé l’intégration d’Instagram DM et de Facebook Messenger. Ces deux messageries sont devenus interchangeables et liées, de sorte que vous pouvez recevoir et envoyer des textes multiplateformes.

Cette association, bien que bénéfique pour certains, peut ne pas être très utile si vous voulez voir des types de contenu complètement différents sur Instagram et Facebook. Heureusement, le lien entre eux n’est pas permanent et vous pouvez facilement dissocier vos comptes. Voici comment procéder :

1. Sur Instagram, rendez-vous dans votre onglet Paramètres et confidentialité Mathilde Vicente Tout d’abord, vous devrez vous rendre dans l’onglet Paramètres et confidentialité de l’application Instagram. Pour ce faire, allez sur votre profil, puis touchez les trois barres horizontales en haut à droite de l’écran. Ensuite, sélectionnez Paramètres et confidentialité. 2. Allez sur Espace comptes Mathilde Vicente 3. Touchez l’option Comptes Mathilde Vicente 4. Choisissez le compte que vous souhaitez dissocier et cliquez sur Supprimer Mathilde Vicente 5. Lisez les avertissements et poursuivez le processus en touchant Continuer Mathilde Vicente Une fois que vous aurez cliqué sur Supprimer, vous serez accueilli par des pages qui expliquent les conséquences de la suppression d’un profil Facebook de votre page Instagram. Si vous êtes sûr de vous, alors vous n’aurez plus qu’à toucher Continuer pour terminer le processus.

Déconnecter Facebook Messenger d’Instagram

Les étapes expliquées ci-dessus aident aussi à supprimer également cette fonctionnalité, ce qui signifie que vous ne recevrez plus de messages de Facebook sur Instagram, et inversement.

C’est un excellent moyen de gérer vos messages privés et remettre de l’ordre dans vos réseaux sociaux.

