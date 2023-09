Samsung Galaxy A54 vs Galaxy A34 : lequel choisir ?

Après l’échec de la série Galaxy J (aujourd’hui abandonnée), Samsung a jeté son dévolu sur la série Galaxy A, qui s’adresse aux utilisateurs préférant les produits plus accessibles et de milieu de gamme.

La série A est très populaire dans le monde entier depuis des années, comme en témoigne le fait que les téléphones de cette série figurent souvent dans les classements des meilleurs smartphones et parmi les Android les plus vendus.

Rien d’étonnant à cela : contrairement à l’ancienne série Galaxy J, les modèles de la gamme A se caractérisent par une qualité de fabrication très solide, un design, qui s’inspire fortement de la série phare Galaxy S, et des caractéristiques techniques décentes pour un prix relativement bas.

Bien entendu, si vous êtes ici, c’est parce que vous voulez savoir comment se comparent le Galaxy A54 à son homologue moins cher, le Galaxy A34. Nous vous présentons ici les principales différences, ainsi que leur utilisation au quotidien. À la fin, vous saurez lequel des deux vous conviendra le mieux.

Différences entre le Galaxy A54 et le Galaxy A34

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

En commençant par le design, les Galaxy A54 et Galaxy A34 présentent une ressemblance frappante, avec trois appareil photo distincts et une palette de couleurs pastel. Les deux smartphones sont également dotés d’un cadre en plastique et affichent un indice de protection IP67 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

La principale différence réside dans le matériau utilisé pour le dos. Le A34 utilise du plastique, tandis que le A54 est équipé du verre Gorilla Glass 5, plus haut de gamme.

Galaxy A34 Henry Burrell / Foundry

De manière assez surprenante, le Galaxy A34 est légèrement plus grand que le A54, avec un écran AMOLED de 6,6 pouces contre 6,4 pouces pour le A54. Si vous préférez un écran plus petit, le A54 pourrait être le meilleur choix. Néanmoins, les deux téléphones offrent une sensation similaire lorsqu’on les tient en main.

Les deux écrans offrent un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, mais le A54 a la capacité supplémentaire de le réduire automatiquement lorsque le téléphone est inactif, afin d’économiser de l’énergie. Ils ont également des niveaux de luminosité équivalents, mais le A54 se distingue par la prise en charge de la lecture vidéo HDR10+, contrairement au A34.

En outre, le design de la caméra frontale diffère, le A54 étant doté d’un poinçon alors que le A34 utilise une encoche visible en forme de “goutte d’eau”. En ce qui concerne l’audio, les deux modèles ont des haut-parleurs stéréo au bon volume et avec une bonne qualité sonore, avec peu de différence perceptible entre eux.

Galaxy A54 Chris Martin / Foundry

Les deux appareils sont également équipés de One UI 5 de Samsung en plus d’Android 13, et on peut supposer qu’ils bénéficieront du même niveau de support logiciel dans les années à venir.

Pour ce qui est des performances, le Galaxy A34 dispose d’un processeur légèrement moins puissant que le A54. Dans notre test Geekbench 5 Multi-core, le A34 a obtenu un score de 2312, tandis que le A54 a atteint 2852.

Ces deux Galaxy A offrent des performances raisonnables et prennent en charge la connectivité 5G. Bien que le A54 surpasse le A34 au niveau de la puissance du processeur, il n’y a pas de différence notable dans l’utilisation réelle. Il convient de noter qu’aucun des deux n’est un excellent choix pour les jeux mobiles de haut niveau. Les jeux occasionnels, en revanche, fonctionnent très bien.

Ils sont équipés de batteries de même capacité et d’une autonomie presque identique, bien que le A54 ait tendance à se recharger un peu plus rapidement. En utilisation réelle, vous pouvez vous attendre à environ 11 heures d’utilisation mixte, avec la possibilité de charger les deux téléphones à environ 15-20 % en 15 minutes et d’atteindre une charge complète en environ 2h. Aucun des deux n’est fourni avec un chargeur et aucun ne prend en charge la charge rapide.

Galaxy A34 Jim Martin / Foundry

Le Galaxy A54 et le A34 disposent d’une configuration d’appareil photo similaire, bien que les caméras primaire et ultra grand-angle du A54 aient un léger avantage. Néanmoins, l’appareil photo macro pour les gros plans reste le même sur les deux modèles et n’est pas très utile. Il n’est là que pour faire de la figuration…

Pour ce qui est de la qualité photo, les deux smartphones excellent dans la capture de photos en plein jour avec un contraste élevé et une large plage dynamique, le A54 conservant un léger avantage sur son homologue plus abordable.

En ce qui concerne la photographie en basse lumière, aucun des deux téléphones ne fait parti des meilleurs sur le marché, toutefois ils ont tous deux des performances décentes, en particulier avec leur appareil photo principal. Dans l’ensemble, le A54 offre une qualité légèrement supérieure à cet égard.

Le capteur selfie est un autre domaine où le A54 brille, et ces deux Galaxy A prennent en charge l’enregistrement vidéo 4K sur leurs principaux objectifs arrière.

Prix et disponibilité

Le Galaxy A54 est disponible chez Samsung à 429 €, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a la possibilité de choisir un modèle doté de 8 Go de RAM et de 256 Go d’espace de stockage, au prix de 479 €. Dans les deux cas, il est possible d’étendre la capacité de stockage en ajoutant une carte microSD d’une capacité maximale de 1 To.

Samsung Galaxy A54 5G Prix lors du test: $449.99 Best Prices Today:

La version 6 Go/128 Go du Galaxy A34 coûte 349 € et est disponible à l’achat directement auprès de Samsung, entre autres.

Il existe également un modèle 8 Go/256 Go à 419 €, le stockage interne peut être étendu par carte microSD.

Samsung Galaxy A34 5G Prix lors du test: Unavailable in the US

Conclusion

Le Galaxy A54 est plus avantageux compte tenu de sa puce, des performances de son appareil photo et sa rapidité de chargement. Il introduit également des fonctionnalités telles que l’ajustement automatique de la fréquence de rafraîchissement de l’écran et la prise en charge de la vidéo HDR10+. En outre, il bénéficie d’une qualité de fabrication légèrement supérieure grâce à son dos en verre et à son design poinçon au lieu d’une encoche. En revanche, le Galaxy A34 a un écran légèrement plus grand et un prix plus attractif.

En ce qui concerne l’expérience utilisateur globale, les deux téléphones sont assez similaires, et si vous êtes à la recherche du meilleur téléphone à petit prix, le A34 apparaît comme le choix préférable dans cette comparaison.

Cependant, pour ceux qui sont prêts à investir 100 € supplémentaires, le A54 représente une option supérieure sur toute la ligne, surtout si on au compare au Galaxy S23, qui n’offre pas grand-chose de plus pour un prix deux fois plus élevé.

Adaptation de l’article original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiches techniques

Samsung Galaxy A54 :

Android 13 avec One UI 5.1

6.écran AMOLED de 4 pouces, 2340 x 1080, 120 Hz, ratio 19,5:9

Puce Exynos 1380

6/8 Go de RAM

128/256 Go de stockage (extensible via microSD)

Appareils photo : appareil photo principal 50 Mp f/1,8 OIS 12 Mp f/2,2 ultra grand-angle 5 Mp f/2,4 macro selfie 32 Mp f/2,2

Double carte SIM/microSD

Haut-parleurs stéréo

NFC

GPS

Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6

Batterie 5000mAh

Chargement filaire de 25 W

Port de charge USB-C

158,2 x 76,7 x 8,2 mm

202 g

Samsung Galaxy A34 :