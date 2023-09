En résumé Note de l’expert Les Plus Design original et élégant

Facile d’utilisation

Prix Les Moins Design original et élégant

Facile d’utilisation

Prix Notre verdict Le AK10 est un allié de choix pour garder un intérieur propre. C’est un aspirateur simple, efficace et suffisamment puissant pour la majorité des utilisateurs. Il est un vrai challenger au Dyson V10 et en plus il est moitié moins cher.

Eureka n’est pas une nouvelle arrivée sur le marché puisqu’elle a déjà plus de 100 ans d’existence et d’expérience dans le nettoyage domestique. Elle a un temps été sous le giron d’Electrolux puis a été rachetée en 2016 par le groupe Midea.

Nous avons eu l’opportunité de tester son aspirateur sans fil AK10, que la marque compare sans complexe au Dyson V10. Est-ce trop excessif ou est-ce justifié ? Nous pensons que c’est fondé, mais dans quelle mesure ? Découvrez notre réponse en détails.

Design

Élégant

Couleurs proposées originales et de bon goût

Dès la sortie de son carton, l’aspirateur AK10 nous a fait une très belle impression. Nous avons eu la version bleue anodisé, mais sachez qu’il est disponible en violet chez Amazon. Le AK10 est dans l’ensemble élégant, avec des mensurations et un poids aériens, tout à fait manipulable pour la grande majorité des utilisateurs.

Il est accompagné d’une belle gamme d’accessoires, reprenant malicieusement et habilement le bleu anodisé de l’appareil couplé au gris foncé, qui vous permettent d’avoir un multi-usage de l’aspirateur.

Nous retrouvons la brosse principale (avec LED), le tube conducteur métallique, la hotte/tête avec écran monochrome tactile et bac à poussière, la batterie, une brosse à épousseter 2-en-1, une mini brosse électrique, un outil d’interstices, un tuyau télescopique, un support mural et ses deux vis, un adaptateur et une prise secteur pour la recharge.

Foundry

Par contre, la mauvaise surprise est qu’absolument chaque élément est placé dans son propre un emballage plastique. Eureka pourrait se simplifier la vie mais également celle du consommateur pour un meilleur recyclage et traitement des déchets, en préférant des emballages papier ou le carton au plastique…

Le AK10 est dans l’ensemble élégant, avec des mensurations et un poids aériens

Utilisation et performances

Polyvalent

3 puissances

Aspiration des cheveux convaincante

Tous les accessoires se clipsent entre eux très facilement, en moins de deux minutes vous êtes prêt à l’action. Puis, il ne suffit qu’à appuyer une fois sur la gâchette pour lancer l’appareil, ici nul besoin de la maintenir enfoncée constamment. De plus, l’emplacement pour la main est suffisamment large pour vous tenir éloigné du bouton marche, et les pattes de grande taille y trouveront bien leur place. À hauteur du pouce, vous pourrez passer de manière naturelle d’une puissance d’aspiration à une autre via la commande tactile ; le mini écran monochrome juste en-dessous, lui, affiche le niveau de batterie ainsi que la force actionnée.

Foundry

Nous avons testé le AK10 sur les surfaces que nous avions à disposition c’est-à-dire carrelage et tapis. Nous avons apprécié sa polyvalence sur ces deux types de sols ainsi que sa brosse principale à « mousse » souple qui nous a débarrassé efficacement des poussières, miettes et autres résidus. À notre bonne surprise, elle a été très efficace à la capture des cheveux, qui ont fini dans le bac à poussière et non pas enroulés et coincés. Et, de ce fait, cette brosse requiert moins d’entretien.

N’oubliez pas que vous pouvez vous servir du AK10 pour nettoyer facilement l’intérieur de votre véhicule ou de vos fauteuils, d’ailleurs il passera facilement dessous grâce la finesse de ses roues, de sa tête principale et de son manche.

Foundry

Pour une meilleure visibilité et un nettoyage sans bavure, comptez sur la présence de LED sur le devant. Elles vous aideront à mettre en évidence et à déceler tout ce qui est invisible à l’œil nu ou dissimulé dans un endroit sombre, comme sous un meuble. Rien d’exceptionnel mais cela mérite d’être mentionné.

Eureka a vraiment conçu un aspirateur très simple et rapide d’utilisation, même les plus rétifs aux ménages n’auront plus d’excuses

Vous bénéficiez d’une puissance maximale de 26 000 Pa, trois niveaux (Eco, Standard et Boost) qui se contrôlent par le bouton tactile, elle est assez conséquente pour capturer efficacement les saletés quotidiennes jonchant vos sols et surfaces, et d’un système de filtration en 5 étapes reposant sur la technologie cyclonique avec filtration HEPA. Eureka déclare “une capture de 99,9 % des particules aussi petites que 0,3 micron”, à l’image du Dyson V10.

L’aspiration la plus basse ne convient qu’à un sol peu sale, nous avons préféré et préconiserai le niveau au-dessus pour un entretien quotidien de meilleure qualité, tandis que le plus élevé s’adapte mieux aux tapis ou moquettes par exemple. Toutefois, vous n’en aurez qu’une utilisation succincte car il est énergivore, en effet vous serez à court d’énergie assez rapidement.

Le flux d’air, lui, est fort et se dégage à l’avant de l’aspirateur, mais il n’est pas gênant. Il convient aussi de noter que le bruit émanant du AK10 n’est pas excessivement bruyant.

La brosse, le bac à poussière et le filtre s’entretiennent facilement ; Eureka a vraiment conçu un aspirateur très simple et rapide d’utilisation, même les plus rétifs aux ménages n’ont plus d’excuses.

Batterie

L’autonomie du AK10 varie selon la puissance utilisée, mais aussi la surface à nettoyer. Avec le mode standard, nous avons eu une autonomie de plus de 45 min, d’après la marque elle est de 60 min. Toutefois avec le mode Boost enclenché, sachez que la batterie se videra à vitesse grand V…

D’après nous, le AK10 est plus adapté pour les logements de moins de 100 m2 ou devrait être consacré à des pièces déterminées, sinon vous devrez le recharger constamment. D’autant plus, qu’un seul bloc de batterie est fourni.

Pour ce qui est de la recharge complète, comptez deux heures à peu près pour passer de complètement vide à plein.

Écran monochrome affichant la puissance et le niveau de batterie, au-dessus se trouve le contrôle tactile “Speed control” Foundry

Prix et disponibilité

L’aspirateur sans-fil AK10 d’Eureka est disponible sur Amazon France et Belgique, au prix respectif de 255,62 € et de 257,74 €, au moment de la rédaction de cet article. Si on compare le prix du AK10 à celui de son rival désigné : le Dyson V10 alors il est moitié moins cher, puisque le V10 coûte plus de 400 €, bien que leur puissance d’aspiration soit quasi similaire (145W pour le Eureka, 150W pour le Dyson), leur autonomie déclarée est d’une heure, et leur système de filtration est équivalent. En résumé, c’est votre budget qui fera la différence.

Pour davantage de choix, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs aspirateurs sans fil et pour un nettoyage en main libre jetez un œil à notre classement des meilleurs aspirateurs-robots.

Conclusion

Avec le AK10, Eureka a réussi à proposer un aspirateur balais léger, efficace, multi-usages, facile d’entretien et proche des performances d’un Dyson, le tout à un prix accessible. C’est sans aucun doute un appareil au superbe rapport-qualité prix qui vous permettra de garder exempt de saleté tous les coins et recoins de votre logement ou de votre véhicule.

