En résumé Note de l’expert Les Plus Un design exceptionnel

Écran incurvé AMOLED 120Hz

Appareil photo principal de 100 Mp avec OIS

Chargement rapide SuperVOOC S 67W Les Moins Pas de certification IP

Appareil photo macro de 2 Mp

Selfies peuvent être améliorés

Performances de jeu Notre verdict Si vous aimez la photographie, vous ne devriez pas acheter ce téléphone. Les coupes par rapport au Realme 11 Pro + sont importantes. Sinon, c’est un téléphone avec d’excellentes performances, une bonne autonomie, une charge rapide et un affichage AMOLED 120Hz exceptionnel.

Realme est revenu avec le lancement de deux nouveaux modèles de smartphones appartenant à sa série 11, dont l’un est déjà passé entre nos mains en laissant de très bonnes sensations : le Realme 11 Pro+.

Celui dont il est question ici est le modèle légèrement inférieur, le Realme 11 Pro, qui coûte 379,99 €, soit une économie de plus de 100 € par rapport à la version Pro+. Voyons où se situent les différences et si c’est un gagnant.

Nous avons mis à l’épreuve ses performances, ses appareils photo et l’autonomie de sa batterie.

Design

Conception haut de gamme pour un milieu de gamme

Léger et maniable

Lecteur d’empreintes digitales ultra-rapide

Si le modèle Pro+ avait déjà réussi à nous surprendre fortement par le design spectaculaire du terminal pour un mobile de milieu de gamme, celui analysé ici ne l’est pas moins, puisqu’il est également possible d’opter pour les finitions arrière en cuir vegan beige (Sunrise beige).

Pour nos tests, nous avons reçu la finition noire (Astral black), moins accrocheuse, mais il s’agit tout de même d’un téléphone qui, lorsqu’on le tient en main, a des allures de haut de gamme. Aucun autre Android dans cette gamme de prix ne présente une finition aussi soignée.

Alfonso Casas / Foundry

Évidemment, tout cela est délicat, car le dos est entièrement en plastique, mais la finition lisse, d’aspect aluminium, et la surface légèrement rugueuse facilitent la prise en main et garantissent l’absence d’empreintes digitales.

En ce qui concerne la disposition de l’appareil photo, tous les appareils sont regroupés dans un grand cercle central, avec l’appareil photo principal au centre, le capteur macro et le flash LED de part et d’autre.

Bien qu’il semble y avoir un troisième capteur, il n’y a en fait rien sous cet objectif car Realme s’est inspiré du design du Pro+, c’est pourquoi ils partagent une disposition similaire.

Bien que l’image montre un troisième capteur, il n’y a en réalité rien sous cet objectif

Pour ce qui est de l’écran, nous avons une fois de plus une dalle légèrement incurvée, qui ne fait que 8,2 mm d’épaisseur et laisse une très bonne sensation initiale. Contrairement à ce que nous avons dit à propos du dos, ici nous améliorerions le fait que le verre est assez sale, ce qui est très visible lorsque l’écran est éteint.

Alfonso Casas / Foundry

Il convient de noter que le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bas de l’écran, le double emplacement SIM et le connecteur USB-C sont situés en bas aussi.

Il y a également des haut-parleurs stéréo situés sur les cadres supérieur et inférieur du téléphone, garantissant un son stéréo Dolby Atmos très acceptable. Nous en reparlerons plus tard, mais c’est un point sur lequel il excelle.

Avec le combiné, Realme inclut un étui en silicone TPU pratique pour protéger légèrement l’appareil, ainsi que le câble correspondant et le chargeur 67W pour s’assurer que nous obtenons la meilleure expérience de charge possible dès les premiers instants.

Alfonso Casas / Foundry

Comme le Realme 11 Pro+, celui que nous examinons ici ne dispose d’aucune sorte de certification IP garantissant la résistance à l’eau ou à la poussière, ce que très peu de modèles peuvent offrir à ce prix, à l’exception du Pixel 6a de Google ou du Galaxy A54 de Samsung.

Écran et haut-parleurs

Écran AMOLED incurvé de 6,7 pouces

Résolution FHD+ de 2412 x 1080 pixels

Taux de rafraîchissement de 120Hz

Deux haut-parleurs stéréo Atmos

Si vous espérez que le 11 Pro n’a rien à envier à son écran, vous vous trompez. Il est spectaculairement beau et, même si nous aurions pu demander un peu plus de luminosité et d’intensité, la dalle AMOLED est saisissante.

La diagonale de l’écran est généreuse (6,7 pouces), avec des bords Dual Edge, et a une résolution FHD+ de 1080 x 2412 pixels, avec une densité de pixels de 394 ppi.

Alfonso Casas / Foundry

Le génie de Realme est de proposer ici encore un taux de rafraîchissement de 120Hz, surprenant pour sa catégorie avec une réponse tactile de 360Hz.

Nous avons essayé de lire des contenus vidéo et le support du HDR10+ est le bienvenu, tout comme son niveau de luminosité maximal fixé à 500 nits. Cependant, nous comprenons que sous les rayons du soleil les jours d’été, vous devrez toujours utiliser l’écran à la luminosité maximale si vous ne voulez pas manquer des détails.

Nous remarquons que le téléphone a un rafraîchissement dynamique avec une gradation PWM de 2160, ce qui signifie qu’il ajuste le rafraîchissement dans chaque cas pour garantir une consommation de batterie la plus faible possible.

Il porte également le label de qualité TÜV Rheinland pour la protection des yeux dans les environnements à très faible luminosité. Les marques s’efforcent de plus en plus d’atténuer les effets de la lumière stroboscopique sur nos yeux.

Le capteur selfie est un poinçon centré en haut de l’écran, ce qui permet aux notifications et aux informations vitales du système d’exploitation de faire leur travail sans être affectées.

Alfonso Casas / Foundry

Les haut-parleurs stéréo, naturellement répartis en haut et en bas de l’appareil, font un excellent travail au point que l’on peut écouter de la musique avec une certaine qualité et une puissance sonore qui nous a agréablement surpris.

L’entreprise a fait un bon travail pour s’assurer que la musique ne sonne pas comme déformée

Ses haut-parleurs compatibles Dolby Atmos produisent un son fort et clair et gèrent bien les fréquences moyennes et élevées. L’entreprise a fait un excellent travail pour s’assurer que, dans la mesure du possible, la musique certifiée Hi-Res Audio ne sonne pratiquement jamais de façon déformée.

Performances et caractéristiques techniques

Processeur Dimensity 7050 5G

8 Go de RAM + 4 Go de mémoire dynamique

Grand espace de stockage de 256 Go

Sur le plan des performances, le téléphone est équipé du nouveau processeur Dimensity 7050, qui bénéficie d’un processus de fabrication en 6 nm hautement optimisé pour l’efficacité énergétique.

Ses principaux cœurs Cortex A78 tournent à une vitesse de 2,6 GHz, tandis que les 6 autres cœurs A55 moins puissants tournent à 2,0 GHz. Cela permet à l’interface Realme UI 4.0 du téléphone sous Android 13 de fonctionner de manière très fluide.

Pendant la période de test, nous avons pu constater que les applications multitâches ne font pas des ravages sur le 11 Pro, pas plus que les processus qui s’exécutent en arrière-plan.

Le fruit de tout ce potentiel se trouve dans la généreuse quantité de RAM avec laquelle il est commercialisé, un total de 8 Go, extensible via la RAM dynamique à 12 Go supplémentaires (4 Go en plus), ainsi que le stockage qui s’élève à 256 Go.

Après avoir effectué la batterie de tests de référence, qui nous permettent de comparer ses résultats avec ceux d’autres smartphones, nous constatons qu’au niveau du graphisme, il est également possible de jouer à des jeux avec un taux d’images par seconde acceptable.

Selon les valeurs obtenues dans des titres tels que Vulkan, Car Chase ou Manhattan 3.1, les résultats sont inférieurs à ceux obtenus avec le Realme 11 Pro +, mais sans perdre la cohérence requise d’un appareil de cette gamme de prix.

Il ne fait aucun doute que le processeur choisi nous indique que Realme a été un peu plus conservateur par rapport à d’autres marques qui s’engagent à intégrer des puces Snapdragon équivalentes. Cependant, si d’autres domaines comme l’écran, l’autonomie ou les appareils photo sont ensuite renforcés, alors cela équilibre les choses.

Appareils photo

Capteur Omnivision OIS ProLight de 100 Mp

Appareil photo macro circonstanciel de 2 Mp

Résultats en basse lumière

En matière d’appareil photo, la marque ne lésine pas sur la qualité du capteur principal Omnivision OVA0B40 de 100 Mp, doté d’une lentille CMOS et d’une ouverture focale de f/1,75.

A noter qu’il offre une stabilisation d’image OIS, ce qui devrait avoir un impact positif sur vos enregistrements vidéo. Cependant, l’utilisation d’un seul capteur limite considérablement la possibilité de jouer avec les angles et les possibilités photographiques.

Alfonso Casas / Foundry

Il existe une seconde caméra macro de 2 Mp, mais elle n’est que circonstancielle et, dans la plupart des cas, vous obtiendrez de meilleurs résultats avec le zoom de l’objectif principal qu’avec ce capteur dédié.

Il n’y a pas de grand angle ni d’objectif périscopique, comme on peut s’y attendre. Les résultats avec les photos de 100 Mp sont corrects et il n’y a pratiquement pas de bruit dans les images si les photos sont prises à la lumière du jour.

Les choses changent lorsque l’on prend des photos à contre-jour ou au coucher du soleil, quand l’éclairage diminue sensiblement, car c’est à ce moment-là que l’on remarque que les tons de couleur sont plus pâles et que l’on perd un peu de netteté.

L’interface de Realme nous permet de jouer avec les modes de photographie Street et Night, entre autres, mais laisse au traitement d’image du mobile le soin d’améliorer les photos que l’appareil n’est pas capable de capturer, ce qui est compliqué.

En mode portrait, l’objectif est là encore très limité avec un capteur de 16 Mp et une distance focale de 22 mm, et une ouverture de f/2,45. Nous avons trouvé qu’il se comportait bien dans les selfies en solo, mais les choses se compliquent avec les selfies de groupe.

Les portraits dans les selfies n’apparaissent pas bien, avec des bords flous et mal délimités qui laissent beaucoup à désirer

En fait, nous avons essayé de prendre un selfie en mode portrait et, à plusieurs reprises, nous avons constaté que le recadrage de la personne devant le flou de l’arrière-plan ne se fait pas bien, avec des bords flous et mal délimités qui laissent beaucoup à désirer.

La bonne nouvelle, c’est que Realme propose un grand nombre de filtres de retouche et d’effets avec lesquels vous pouvez jouer pour améliorer cette partie. Que le résultat final soit satisfaisant pour vous ou que vous finissiez par ne plus vous reconnaître est une autre affaire.

Cela dit, si le Realme 11 Pro + nous a agréablement surpris par la grande balance des blancs et la colorimétrie proposées, ici les résultats finaux diffèrent sensiblement de ce que vos yeux peuvent voir dans la vie réelle.

Au final, l’appareil photo principal est bon tant que l’on n’abuse pas du zoom et que l’on a des conditions d’éclairage très favorables. Dans le cas contraire, la prise de vue devient plus compliquée et il sera difficile d’obtenir les résultats souhaités.

Autonomie et charge

Batterie exceptionnelle de 5 000 mAh

Chargeur 67W inclus

Bonne gestion de l’énergie

Avec une batterie haute capacité de 5 000 mAh à l’intérieur, le Realme 11 Pro garantit de bons temps de charge tant que vous utilisez le chargeur compatible 67 W inclus.

Son utilisation nous a permis de charger le téléphone à 67 % de sa capacité en seulement 15 minutes, et à 100 % de sa charge en 32 minutes. Rappelons que le 11 Pro + a une charge supérieure de 100W, mais la différence n’est pas significative au point d’influencer la décision d’achat.

Alfonso Casas / Foundry

En utilisant les tests de référence de PCMark, nous avons constaté qu’il peut atteindre 14 heures et 6 minutes d’utilisation, ce qui est supérieur à beaucoup de ses rivaux, mais encore une fois en dessous des 15 heures et 38 minutes que le 11 Pro + a fourni.

Logiciel et mises à jour

Realme UI 4.0 basé sur Android 13

Pas de mode GT pour les jeux

Peu de mises à jour

Sans surprise, le 11 Pro fonctionne avec la dernière version de Realme UI 4.0 et Android 13, ce qui donne au combiné une fraîcheur notable pour assurer une expérience utilisateur actuelle.

Se déplacer dans les différentes applications et les paramètres de personnalisation nous a donné une certaine fluidité dans la manipulation au point que nous n’avons pas remarqué d’à-coups ou de plantages d’aucune sorte, quelque chose qui est plus perceptible dans les téléphones moins chers comme le dernier Samsuung Galaxy A04s.

Alfonso Casas / Foundry

Realme est susceptible de garantir deux mises à jour à ses téléphones, on peut donc s’attendre à ce que l’appareil en reçoive pendant les deux prochaines années.

Prix et disponibilité

Le prix de vente recommandé du Realme 11 Pro avec une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 379,99 € chez Amazon France et à 409,95 € en Belgique.

Si vous le comparez au modèle 11 Pro+, vous pouvez économiser un peu plus de 100 €, ce qui vaut la peine d’être noté, avec l’avantage supplémentaire que vous obtenez la même quantité de stockage (256 Go), mais moins de RAM (8 Go au lieu de 12 Go).

Consultez notre classement actualisé des meilleurs smartphones de milieu de gamme pour plus de choix.

Conclusion

L’atout de l’entreprise pour sa nouvelle série Realme 11 réside dans la dynamisation de la partie photographique sous un design et une esthétique de mobile sans équivalent par rapport aux autres modèles de gamme similaire.

Cependant, comme nous l’avons vu dans nos tests, les photos que vous pouvez prendre avec le 11 Pro sont loin des résultats du Pro+, donc si vous donnez la priorité à cette section, ce n’est pas un achat recommandé. La concurrence à ce niveau de prix est très forte et impitoyable…

Heureusement, il compense cette lacune dans d’autres domaines clés, notamment en offrant un écran AMOLED 120 Hz exceptionnel, une puce aux performances raisonnables, ainsi qu’une autonomie à la hauteur des attentes.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue espagnole

Fiche technique