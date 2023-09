En résumé Note de l’expert Les Plus Bien construit et facile à prendre en main

Bonne qualité d’image à l’écran

Appareil photo polyvalent

Système bien conçu Les Moins Performances limitées

Écran 60 Hz

Haut-parleurs médiocres

Chargement lent Notre verdict Le Xperia 10 V est proche de la norme pour un bon téléphone de milieu de gamme, grâce à une bonne a, mais il n’est pas à la hauteur à cause d’une série de détails. Si vous pouvez l’obtenir à un prix réduit, ce qui n’est pas rare, alors cela peut valoir le coup. Dans le cas contraire, vous pourriez trouver mieux ailleurs

Prix lors du test

Chaque année Sony sort peu de téléphones portables, elle s’en tient à trois en particulier. Le modèle haut de gamme Xperia 1, le compact Xperia 5 et le tout aussi compact milieu de gamme Xperia 10. Nous avons testé ce dernier cette année, avec un écran OLED long et étroit et un prix recommandé de 399 € chez Sony en France, à l’heure où nous écrivons ces lignes, et à 408 € chez Bol.com en Belgique. Malgré de nombreuses caractéristiques intéressantes, nous ne sommes pas entièrement convaincu qu’il en vaille la peine.

Les modèles 1, 5 et 10 ont plus ou moins la même apparence depuis la première génération de la série sortie en 2019, et cette année, ils passent à la génération V, soit 5 en chiffres romains.

Le Xperia 10 V a un design inhabituellement fin qui facilite sa prise en main. Il est aussi large que le petit Asus Zenfone 10, davantage étroit d’un dixième de millimètre et plus fin de près d’un millimètre. C’est encore plus si l’on tient compte des grand objectifs de l’appareil photo du Zenphone à l’arrière. Mais il arbore un écran allongé de 6,1 pouces au format 21:9 et de millimètres supplémentaires au-dessus et en dessous de l’écran pour accueillir le capteur selfie, les haut-parleurs et d’autres éléments électroniques.

L’emplacement de la carte SIM de Sony, unique en son genre, que l’on peut retirer sans épingle Mattias Inghe

Pratique pour une seule main, la plupart du temps

Il mesure donc près d’un centimètre de plus et risque de dépasser de certaines petites poches. Pour autant, sa largeur présente des avantages, notamment pour afficher l’interface Android qui, comme celle d’Asus, est bien adaptée à la navigation d’une seule main.

Il n’est pas nécessaire d’atteindre le haut de l’écran pour faire défiler les notifications et le menu rapide, et il est facile d’activer la mode réduisant la hauteur de l’écran actif. Sony a également fait d’autres belles choses avec un gestion de l’écran partagé fluide et bien pensée. De plus, vous disposez de plusieurs fonctions poussées pour optimiser la consommation d’énergie.

Grâce à cela, à un hardware économe en énergie et à une grande batterie de 5 000 mAh, le Xperia 10 V offre l’une des meilleures autonomies que nous ayons jamais vues. Nous avons pu regarder des vidéos en streaming à pleine luminosité pendant plus de 24 heures et surfer, envoyer des e-mails et exploiter d’autres applications mixtes pendant à peu près la même durée à luminosité moyenne.

Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant de la charge. Sony n’indique pas sa puissance et aucun chargeur n’est fourni. La seule information officielle est que le téléphone est compatible avec la recharge rapide et l’USB Power Delivery.

Avec un chargeur USB PD de 30W et de 65W, nous obtenons le même résultat : 35 % en une demi-heure, et plus de 2h pour du 100 %.

Il est impressionnant que Sony ait pu intégrer 5 000mAh dans un téléphone aussi fin Mattias Inghe

Une prise en main aisée et une étanchéité à toute épreuve

Le cadre légèrement incurvé et le dos plat sont faits de plastique mat, qui donne une certaine impression de durabilité et de stabilité. La face avant, en verre Gorilla Victus résistant, est entièrement plate. Ce Sony présente d’autres caractéristiques typiques de Xperia du côté du design et des fonctions, comme une prise casque sur le dessus et l’emplacement pour les cartes SIM et SD, que l’on peut retirer avec l’ongle. Il est dénué d’un double emplacement pour carte SIM, mais vous pouvez activer la fonction e-sim.

Néanmoins, il s’agit d’une construction totalement étanche, classée IP65, ce qui signifie qu’il peut résister aux éclaboussures, et IP68 pour supporter l’immersion dans l’eau pendant 30 minutes. Toute résistance à l’eau est bonne à prendre, bien sûr, et à cet égard, le Xperia 10 V surpasse la plupart des autres téléphones de milieu de gamme qui ont soit l’un des deux soit aucun.

L’écran est un OLED et présente donc un excellent contraste, des couleurs riches et intenses pouvant maintenir une grande précision, à la fois dans le mode standard classé DCI P3 et dans celui appelé Original qui correspond au SRGB. Cependant, le standard est initialement réglé sur une balance des blancs anormalement froide, mais celle-ci peut être facilement ajustée manuellement.

La luminosité n’est pas à plaindre, du moins tant que vous n’êtes pas en plein soleil. Dans ce cas, l’image est lisible, mais elle n’est pas très belle Mattias Inghe

Un écran lumineux mais lent

La luminosité de l’écran est officiellement portée à 1 000 cd/m2 pour une luminosité maximale automatique et un affichage HDR. En mode standard, nous obtenons au mieux un peu moins de 700 cd/m2 sur un écran tout blanc. L’utilisation de l’écran à l’extérieur pendant une journée entière est satisfaisante. Vous bénéficiez de la prise en charge HDR 10 et Sony a veillé à ce que le Xperia 10 V dispose des certificats DRM appropriés pour la plupart des services de streaming.

Cependant, un bon écran OLED n’est pas rare dans le milieu de gamme, et beaucoup sont meilleurs que celui-ci, avec une luminosité encore plus élevée, et surtout une fréquence supérieure. Ici, nous sommes bloqués à 60 Hz, ce qui offre une expérience nettement désagréable puisque nous sommes habitués à 90 et à 120 Hz. Sur le marché, la majorité des smartphones à petit prix sont à 90 Hz, alors peut-être qu’il est temps pour Sony de rattraper son retard ?

Le nom Sony est généralement synonyme de qualité audio, et oui, avec des écouteurs performants, c’est tout à fait vrai. Branchés en analogique, ils sont alimentés par un bon DAC, et vous bénéficiez de la prise en charge de l’audio haute résolution avec et sans fil. Vous profiterez aussi du DSEE Ultimate, une technologie qui utilise l’IA pour mettre à l’échelle l’audio de qualité CD, ou inférieure, afin d’obtenir une expérience presque parfaite. Mais pour être honnête, nous n’avons pas perçu de différence, et l’activation de cette technologie consomme de la batterie.

Il est moins agréable d’écouter autre chose que de la voix sur les haut-parleurs intégrés, car ils manquent presque totalement de basses et perdent beaucoup de détails dans les aigus. La dispersion stéréo est bonne grâce aux éléments orientés vers l’avant et sur chaque bord, mais c’est la seule chose positive que nous puissions dire. Sony devrait faire mieux que cela.

Le capteur selfie se trouve au-dessus de l’écran et non au centre. Cela allonge le téléphone, mais donne une belle image ininterrompue Mattias Inghe

L’appareil photo polyvalent met votre patience à l’épreuve

Tout comme son prédécesseur, le Xperia 10 IV, vous disposez d’un triple système d’appareil photo, avec un grand angle, un zoom optique et un appareil photo principal avec une longueur focale intermédiaire, ainsi qu’une fonction qui permet de zoomer en continu de 0,6x à 10x. Il y a quelques sauts dans le viseur lorsque l’appareil change de capteur, mais ce n’est pas trop gênant. Vous pouvez également activer un mode qui affiche les sections pour différents niveaux de zoom fixes.

Malheureusement, la différence de qualité entre les différents objectifs est énorme. L’appareil photo principal est doté d’un 48 MP, le IMX582 de Sony, avec stabilisation optique de l’image et binning de pixels à 4 couches, qui fournit des images nettes de 12 MP avec une bonne dynamique et beaucoup de détails. Les couleurs sont légèrement atténuées, mais il s’agit d’une caractéristique typique de la marque, adoptée à partir de leur gestion des couleurs dans les appareils photo système. Le rendu est plus naturel qu’intense et percutant.

Un mode d’exposition longue se déclenche automatiquement lors de prises de vue dans des environnements plus sombres, la nuit ou en intérieur, et avec une main ferme, il prend des photos décentes. Il est encore possible de prendre des clichés rapides, sans avoir à maintenir l’appareil immobile pendant de longues secondes, mais on perd beaucoup dans le contrôle des couleurs et de dynamique. L’autofocus devient également nerveux et lent dès qu’il fait un peu sombre.

Les deux autres capteurs sont plus modestes (8 MP chacun) avec une surface nettement plus petite. Cela signifie, par exemple, que les zooms hybrides 2x deviennent rapidement flous et qu’ils sont loin d’avoir la même capacité à prendre des photos dans l’obscurité que le principal. Les clichés deviennent noirs, bruyants et tachetés, alors que d’autres appareils photo peuvent distinguer les couleurs. Le capteur selfie est le même de 8 Mp et partage ses caractéristiques.

Fonctionnelle et intelligente, mais un peu confuse dans l’application appareil photo Mattias Inghe

Des performances en retrait

Le Xperia 10 V a peut-être été aidé par un processeur plus moderne et véloce. Il est équipé du Snapdragon 695, arrivé en 2021, qui a de bonnes capacités multitâches mais des performances de pointe moins élevées. Certaines tâches exigeantes pour le processeur mettent le téléphone à genoux. Par exemple, certaines opérations liées à l’appareil photo.

Même des choses aussi basiques que le rendu d’une page web peut provoquer des micros bugs. Ce n’est pas non plus un appareil pour jouer à des jeux exigeants. Une partie de Candy Crush et un peu de Roblox, c’est bien, mais on ne peut pas trop en demander avec des taux de rafraîchissement importants et constants. Un téléphone qui devrait être le deuxième meilleur produit qu’un fabricant puisse offrir, dont le prix avoisine 500 €, devrait offrir un peu plus que cela.

Pareil pour le moteur de vibration, il semble appartenir à un appareil d’une gamme inférieure. Il n’y a pas de retour tactile, juste un bourdonnement agaçant.

La liste des avantages et des inconvénients du Xperia 10 V est tout aussi longue, et c’est à vous de décider de ce qui est le plus important pour vous convaincre à l’acheter.

Adaptation du test original paru sur notre site sœur M3

Performances

Geekbench 6 : 2 076 points

Geekbench 6 single core : 858 points

Geekbench 6 compute: 1 377 points

GFX Bench Aztec OpenGL High : 11 i/s

GFX Bench Manhattan : 40 i/s

Stockage, lecture : 477,22 MB/s

Stockage, écriture : 369,46 MB/s

