En pocas palabras Puntuación Pros Impresionante batería y carga rápida

Flash anular innovador

Excelentes cámara principal y cámara selfie de 50 MP Contras Diseño de pantalla curvada anticuado

Procesador de 2021

Solo dos años de actualizaciones de software Nuestro veredicto El vivo V29 no decepciona si lo que estás buscando en un teléfono son unas cámaras potentes (y no des importancia al gran angular), suficiente rendimiento para tareas diarias (y no des importancia a un procesador de hace un par de años) y batería para todo el día (y sí des importancia a poder cargarlo en media hora).

Seguramente no sea la primera marca que se te pasa por la cabeza cuando quieres comprar un smartphone, pero lo que vivo demuestra con el vivo V29 es que no siempre es necesario recurrir a fabricantes como Samsung o Google para obtener calidad.

Aunque la compañía ha podido ajustar el precio haciendo ciertas concesiones (un procesador de 2021, por ejemplo), te será difícil encontrar mejor batería y, especialmente, mejor carga que la del vivo V29. Y la guinda del pastel: un innovador flash que recuerda al que usan los y las influencers para grabar sus vídeos.

Es precisamente esto último el gran argumento de venta del teléfono y, aunque la promesa de poder hacer fotos de estudio no es del todo cierta, no podrás quejarte de los resultados obtenidos con la cámara.

Sigue leyendo para conocer cómo ha sido mi experiencia con el vivo V29.

Diseño y calidad de fabricación

Pantalla muy curvada

Módulo de cámaras traseras enorme

Puede usarse con una mano (casi siempre)

Apenas saqué el vivo V29 de la caja, hubo dos cosas que me llamaron la atención: su ligereza y su pantalla curvada.

Lo primero, sin duda, es algo positivo. Sus 186 gramos significan que es muy ligero, pero lo suficientemente pesado como para que no se te caiga de las manos fácilmente. Eso sí, recomendamos usar una funda (se incluye una en la caja) porque sí que es un poco más escurridizo que otros modelos.

Lo segundo, tengo mis dudas de que sea tan positivo. Puede que sea solo porque yo estoy muy acostumbrada al diseño no curvado de los iPhones o porque esta es especialmente pronunciada, pero tengo la sensación de que este diseño está ya un poco anticuado y que la mayoría de fabricantes ya han dejado atrás esta moda (que yo nunca terminé de entender).

Giro el móvil y otro shock: el módulo de cámaras trasero es increíblemente grande. A algunos/as les parecerá una buena apuesta estética, y en eso no me voy a meter. Lo que sí me parece una decisión de diseño acertada es que el ya icónico flash anular (o Luz de Aura, como le llama vivo) siga la misma estética que las dos lentes principales y que, en esta ocasión, se sitúe alineada con ellas, justo debajo del gran angular.

Con unas dimensiones de 164,18 x 74,37 x 7,46 mm, tiene una relación pantalla-cuerpo de un 90 %, lo que hace que la pantalla sea realmente el centro de todas las miradas. Esta proporción también significa que es bastante alargado, pero en la mayoría de situaciones podrás manejar bien el móvil con una sola mano.

En general, tiene un aspecto bastante premium y bien podría parecer de un rango de precios superior. He podido probar el modelo azul (Peak Blue), pero también está disponible en un tono negro más sobrio. En algunos mercados, existe una variante en color púrpura que, por las fotos, me parece muy bonita, así que es una lástima que no haya llegado a España.

Aunque es algo que no se aprecia a primera vista, el vivo V29 se siente también muy premium cuando descubres que tiene una clasificación IP de IP68 (poco habitual en móviles chinos a este precio), lo que significa que podrías sumergirlo a una profundidad de hasta 1,5 metros durante 30 minutos si quisieras (aunque, ¿por qué deberías hacerlo voluntariamente?).

Alba Mora Antoja / Foundry

Y para terminar el apartado del diseño, nos fijamos en sus botones y puertos. Como es habitual, tiene el botón de volumen y el de encendido/apagado en el lateral (derecho), mientras que la ranura para tarjetas SIM (no compatible con tarjetas micro-SD) está en la parte inferior, junto al puerto USB-C y al único altavoz. Por otro lado, no hay puerto para auriculares y el lector de huellas digitales se encuentra debajo de la pantalla.

Tiene un aspecto bastante premium y bien podría parecer de un rango de precios superior”

Pantalla y altavoces

Pantalla AMOLED de 6,78″ con soporte HDR10+

Tasa de refresco de 120 Hz

Un único altavoz

El vivo V29 tiene una pantalla AMOLED de 6,78″, una tecnología y un tamaño bastante estándar. Valoro muy positivamente que la marca haya apostado por una resolución de 2800 x 1260 que, pese a no llegar a los 1440p, ofrece unas excelente experiencia de visualización, con imágenes muy bien definidas.

A esto también ayuda una tasa de refresco de 120 Hz. La mayoría de usuarios no notarán la diferencia con frecuencias más bajas como la de 90 Hz, muy común. Pero tampoco echarán en falta los 144 Hz de otros modelos. Lo que debes saber es que notarás una pantalla que se carga y responde rápidamente.

La experiencia está enriquecida también por unos bonitos colores (y fieles a la realidad), con contrastes y negros oscuros, gracias a la compatibilidad con HDR10+. Tampoco falta brillo, e incluso podrás seguir viendo bien la pantalla cuando haga mucho sol.

Antes, me he quejado de la pantalla curva. Es verdad que estéticamente no está “tan” mal, pero puede ser una distracción cuando empiezas a usarlo, especialmente cuando ves un vídeo a pantalla completa o cuando el texto de la pantalla llega hasta los laterales. También puede que tú estés más acostumbrado/a que yo a todo esto y pienses que estoy siendo un poco tiquismiquis.

Si vas a usar el vivo V29 para ver series y películas en streaming, la pantalla no supondrá mucho problema. Ahora bien, a menos que uses auriculares inalámbricos, la experiencia auditiva podría no ser la mejor. Con un único altavoz, significa que no tendrás audio estéreo. El sonido es nítido y potente, pero agradecería alguna mejora para la próxima generación.

Alba Mora Antoja / Foundry

Cámaras

Excelente cámara principal de 50 MP

Flash anular con tono de luz ajustable

Grabación de vídeo con mala estabilidad

Para muchos y para muchas, las cámaras siguen siendo uno de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de comprar un smartphone nuevo. Las del vivo V29, en general, no decepcionan, especialmente si las lentes gran angular y monocroma no son tu prioridad. No han cambiado mucho respecto al vivo V27 5G, pero esto no es necesariamente malo.

En la parte trasera, tenemos una triple cámara formada por una lente principal de 50 MP (1/1,56, OIS), un gran angular de 8 MP y un sensor monocroma de 2 MP. En la parte delantera, por otro lado, hay una única lente de 50 MP (f/2,0), ahora con enfoque automático y pixel-binning a 12,5 MP.

La mejor forma de comprobar qué significan todos estos tecnicismos es poner a prueba la cámara. Acompáñame a mí y a mi ahijado y mi ahijada por un día por el Barbican, en Londres:

Cuesta sacar una mala foto usando la lente trasera principal del vivo V29. Durante mis pruebas, he terminado usando el zoom x2 que sale por defecto en la app de la cámara para encontrar el mejor encuadre y la calidad no parece haberse resentido. En las primeras ocho fotos de la galería, puedes ver que las imágenes son ricas en detalles, con colores naturales (aunque a veces un poco saturados) y vívidos, ofreciendo un buen contraste y sin ruido.

No esperes los mismos resultados con el gran angular y, por supuesto, con un zoom superior a los x2 mencionados. Los resultados dejan un poco que desear, con una resolución claramente inferior y una caída en la calidad notable. La primera te servirá de vez en cuando y la segunda puede resultarte práctica para poder leer un cartel muy lejano, pero yo no la usaría para nada más. Puedes ver por qué cuando retraté el cartel de la parada de metro dentro de la estación (fotos 18-21).

De nuevo siempre y cuando uses el sensor principal, obtendrás buenas fotos en entornos con poca luz, igualmente ricas en detalles y contraste. Eso incluye las fotos hechas de noche. Personalmente, me gustan más los resultados con el modo noche activado, aunque también puedes elegir uno de los dos tipos de flash si lo prefieres.

Uno es el típico flash que llevamos viendo en los smartphones en los últimos años. Iluminará mucho la escena y obtendrás una foto con mucha luz. Ahora bien, eso no es siempre lo ideal, en cuyo caso quizás prefieras usar el segundo flash, la Luz de Aura, que no iluminará tanto, pero que te permite obtener un efecto más cálido.

De hecho, eso es posible ahora con el flash anular del vivo V29 especialmente porque podrás configurar el color o temperatura. En su primera versión, la Luz de Aura que vimos en el V27 Pro, eso no era posible. Ahora, dentro de la app Cámara verás una opción deslizable para encontrar el tono de luz ideal para cada momento.

La lente principal y la cámara selfie (hablaremos más de ella en unos momentos) ya son solo un motivo por el que creo que este móvil podría gustar a los y las influencers (o quienes aspiran a serlo). Lo que indica claramente que este es uno de los targets de vivo con el V29 es el mencionado flash anular que encontramos detrás.

El flash anular no solo sirve para las fotos con poca luz. De hecho, diría que es más útil para esos retratos en los que quieres iluminar el sujeto y obtener un resultado embellecido, similar al que hacen los focos en un plató de televisión o en el escenario de un teatro.

Cuesta sacar una mala foto usando la lente trasera principal del vivo V29″

Hablando de retratos, los obtenidos con la lente principal son muy buenos. Puedes ver un ejemplo en la imagen 15 de la galería, en la que el sujeto ha sido perfectamente recortado, dejando solo el fondo borroso. No puede decirse lo mismo de los que se consiguen con la lente frontal, pues en mis selfies no conseguí que el teléfono delimitara bien el contorno de mi pelo.

En todo lo demás, la cámara selfie hace un trabajo excelente. Más allá de los problemas con el modo retrato y de no ofrecer estabilización óptica, los resultados son de la misma calidad que los que consigue la lente principal trasera. No te decepcionarán tus autorretratos llenos de colores y contrastes. Y para una mejor iluminación, puedes elegir el llamado foco de pantalla.

Para terminar el apartado de las cámaras, también he probado las capacidades de vídeo de esta cámara. Me ha decepcionado un poco, para decir la verdad. La estabilización no es buena, lo que significa que no es la cámara más indicada para hacer vídeos para compartir en redes. La calidad de la imagen, más allá de eso, es buena, pues puede grabar hasta 4K a 30 fps delante y detrás.

Batería y carga

Día y medio de uso estándar

Carga muy rápida

Se incluye cargador en la caja

El vivo V29 tiene una batería de 4.600 mAh en su interior. Es una capacidad algo inferior a la que vemos en otros móviles de la misma gama. La del Galaxy A54 y del Poco X5 Pro, por ejemplo, es de 5.000 mAh, pero eso no es garantía de nada.

En nuestra prueba de batería habitual PCMark, el vivo V29 consiguió unas impresionantes 16 horas y 46 minutos, frente a las 10 horas y 57 minutos del Galaxy A54 y las 10 horas y 34 minutos del Poco X5 Pro. vivo sabe sacarle el máximo provecho.

A la práctica, eso significa que puedes usar el teléfono para una gran variedad de tareas cotidianas sin que te quedes sin batería antes de meterte en la cama. De hecho, en mi caso, conseguí alargarlo hasta el día siguiente, teniéndolo que cargarlo, eso sí, hacia el mediodía.

Lo mejor de todo es que no tendrás que dejar el móvil cargando durante la noche. La carga rápida de 80 W te permite recargar la batería en menos de 1 hora, por lo que podrás hacerlo por la mañana antes de salir de casa. Con la batería agotada por completo, pude cargarlo al 40 % en solo 15 minutos y al 85 % en media hora.

vivo sigue incluyendo un cargador en la caja, por lo que podrás aprovechar estas capacidades de carga rápida desde el primer día. En cambio, no es compatible con la carga inalámbrica, algo que personalmente no eché en falta (no la utilizo tampoco en mi móvil personal pese a sí ser compatible), pero quizás a alguien le eche para atrás.

Alba Mora Antoja / Foundry

Rendimiento

Procesador Snapdragon 778G de 2021

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento

No apto para los y las gamers más exigentes

La primera vez que arranques el vivo V29, es probable que te encuentres, como me ocurrió a mí, que las animaciones y el software en general tardan un poco en cargarse. No es algo extraño ni nada de lo que preocuparte, especialmente porque es un problema con el que apenas me encontré después de esa primera configuración inicial.

Podrías pensar que eso se debe al procesador de 2021 que tiene en su interior. El Snapdragon 778G 5G es el que ya vimos, por ejemplo, en el Poco X5 Pro o en el Nothing Phone (1). Ciertamente, no es tecnología de última generación, pero sigue siendo suficientemente potente y soporta bien las tareas diarias.

Claro que me gustaría que vivo apostara por chips más nuevos en esta gama de móviles, pero podrás navegar por Internet, contestar mensajes y correos electrónicos, hacer multitarea, cambiar entre aplicaciones y tareas similares sin que el móvil se resienta.

Si eres gamer, seguramente ya tengas en mente alguno de los mejores móviles gaming, pero en cualquier caso el vivo V29 no sería el más indicado para los videojuegos más exigentes (o, como mínimo, no en la configuración más alta). Tras sesiones largas de juego, además, notarás que el móvil se sobrecalienta con frecuencia.

El Snapdragon 778G 5G […] no es tecnología de última generación, pero sigue siendo suficientemente potente y soporta bien las tareas diarias”

El chip de Qualcomm va acompañado por 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En algunos mercados, también está disponible con 12 GB de RAM y es una pena que este no sea el caso de España. Por otro lado, también me gustaría tener la posibilidad de expandir esos 256 GB (no hay ranura para tarjetas micro-SD), especialmente siendo alguien a quien le gusta hacer muchas fotos y tener apps para todo.

En cuanto a la conectividad, no soporta los últimos estándares en Wi-Fi y Bluetooth, pues es compatible “solo” con Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.2. No obstante, no notarás ninguna diferencia en el mundo real. También ofrece compatibilidad con el 5G, algo que exigimos ya en los móviles a este precio.

Benchmarks del vivo V29

A continuación, comparamos los resultados que el vivo V29 ha obtenido en las pruebas de benchmarking que hacemos habitualmente con los obtenidos por otros móviles de similares características (precio, procesador…).

De los cuatro comparados a los que pudimos hacer la prueba multinúcleo de Geekbench 6 (que testa el procesador), el vivo V29 es el que obtuvo una puntuación más elevada (aunque ligeramente), mientras que el teléfono que aquí analizamos se quedó muy por detrás en las varias pruebas gráficas de GFXBench.

No sorprende ver que el smartphone de vivo es también el que encabeza los resultados de la prueba de batería PCMark, pues las casi 17 horas que mencionábamos antes son difíciles de superar. Lo mismo puede decirse de la prueba de carga. Aunque no está a la cabeza, supera con creces los móviles de Samsung y Google comparados.

Software y aplicaciones

Android 13 con Funtouch 13

Sin bloatware

Solo dos años de actualizaciones de software

Como suele ocurrir en móviles Android, vivo también tiene su particular skin que, en este caso, ha colocado por encima de Android 13. Se trata de Funtouch 13, una versión pulida, con todas las funciones que esperarías de Android y que parece haber sido mejorada respecto a versiones anteriores.

Tiene también divertidas opciones de personalización, desde los fondos de pantalla en la pantalla de inicio y la pantalla de bloqueo, a las animaciones al desbloquear o cargar el teléfono y las transiciones.

Foundry

Algo que ha cambiado respecto a modelos anteriores es que el vivo V29 no viene con demasiadas aplicaciones preinstaladas, lo que es de agradecer. Aunque suelen ser fáciles de desinstalar, es un esfuerzo innecesario que ahora no tendrás que hacer. Las pocas que vienen ya instaladas son básicamente las de Google, que seguro que usas.

A diferencia de otros fabricantes, vivo no suele indicar cuántas actualizaciones de software reciben sus móviles. No hemos encontrado información oficial al respecto para el vivo V29, pero el Product Manager de la compañía Daniel Goetz confirmó a GSMArena que serán dos años de actualizaciones de software (hasta Android 15) y tres años de actualizaciones de seguridad.

Alba Mora Antoja / Foundry

Precio y disponibilidad

El vivo V29 tiene un precio recomendado de 549 € en España. Está disponible a través de distribuidores como MediaMarkt, Fnac o Worten.

No ha salido a la venta oficialmente en América Latina, pero puedes encontrarlo en Amazon México, o en Paris y Falabella si nos lees desde Chile.

Tiene un precio razonable, aunque quizás no estés dispuesto/a a pagar tanto por una marca menos conocida. Samsung, por ejemplo, tiene alternativas a este rango de precios como el Galaxy A54, que incluso es más barato. Otro modelo que puede interesarte es el Google Pixel 7a (509 €).

Para más opciones, consulta nuestros rankings de mejores smartphones y mejores móviles de gama media.

¿Deberías comprar el vivo V29?

Recomiendo el vivo V29 a todo aquel que no quiera gastarse la fortuna que cuestan hoy en día los smartphones más premium, pero que dé valor a tener unas cámaras potentes tanto delante como detrás y también que priorice poder pasar muchas horas utilizando el móvil sin tener que esperar una barbaridad para que se cargue.

Personalmente, lo único que me echaría para atrás es la pantalla curva y, sobre todo, la promesa de solo dos años de actualizaciones de software. Valoro el gran soporte que le da Apple a sus iPhones incluso años después de su lanzamiento, y Google ha anunciado ahora que el Pixel 8 será compatible hasta 2030. vivo debe ponerse las pilas.

Más allá de eso, estamos ante un móvil con una muy buena relación calidad-precio, que mejora respecto a generaciones anteriores y que seguirá causando sensación entre tu grupo de amigos/as cuando vean iluminarse el flash anular trasero.

Especificaciones técnicas