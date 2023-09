Las 7 mejores novedades de iOS 17

Apple está a punto de lanzar iOS 17 junto a los nuevos móviles iPhone 15 y iPhone 15 Pro, pero lo mejor de iOS 17 es que tu iPhone, probablemente, también se beneficie de esta actualización del sistema operativo.

Las nuevas versiones de iOS suelen ser compatibles con los iPhone de los cuatro o cinco años anteriores, lo que significa que si tienes un iPhone XR o posterior podrás descargar iOS 17 y aprovechar todas sus nuevas funciones, siempre que el hardware lo permita. Es posible que los teléfonos más antiguos no reciban hasta la última función, aunque puedan recibir la actualización.

Pero aparte de la Isla Dinámica, una característica que, en mi opinión, Apple debería convertir en esencial, los iPhones más antiguos obtendrán bastante de la nueva versión de software.

He estado jugando con la versión beta pública de iOS 17 en mi iPhone principal (sí, he asumido el riesgo) y en esta fase es muy estable. No me hace sentir como si tuviera un teléfono nuevo, pero funciona bien en mi iPhone 14 Plus y ha añadido algunas de las mejores y más bien pensadas nuevas características de iOS que he visto en bastante tiempo.

La mayoría son mejoras en la calidad de vida, pero algunas son lo suficientemente divertidas como para recordarme que Apple solía hacer iMacs azules brillantes con asas y ratones que parecían discos de hockey Day-Glo.

Me gusta Android tanto como iOS, pero después de usar los nuevos trucos de iOS 17 puedo vislumbrar de nuevo el hermoso jardín amurallado de Apple; tanto la facilidad con la que puedes entrar, como la dificultad de intentar salir una vez que todas las comodidades se amontonan.

Estas son las siete mejores novedades que podrás disfrutar pronto en iOS 17.

1. Dejar un mensaje FaceTime

Apple

FaceTime es la mejor forma de videollamar a otros usuarios y usuarias con un iPhone, iPad o Mac, pero si tu destinatario no contestaba, eso solía ser todo. Ahora puedes dejar un mensaje.

Sí, Apple echa de menos el buzón de voz, aunque tú seguro que no. En iOS 17 puedes dejar un mensaje FaceTime si la persona a la que llamas no contesta.

Puede ser un mensaje de audio o de vídeo que al dejarlo aparece en la lista de Recientes del destinatario en las apps Teléfono y FaceTime. Estos mensajes pueden incluso reproducirse en un Apple Watch.

Es un añadido muy meditado por parte de Apple, que como siempre busca tomar una tecnología que todos usábamos en el buzón de voz y hacerla más accesible, integrada y útil en 2023 y más allá.

También se ha añadido en iOS 17 el similar Live Voicemail, que muestra el texto del mensaje que se está dejando en tu pantalla junto con la foto del contacto, para que puedas decidir si quieres cogerlo o no. Una función hecha a medida de los millennials.

2. Widgets interactivos

Henry Burrell / Foundry

Antes de que digas: “¡Android lo hizo primero!”, lo sé. Lo hizo, y lo hizo bien. Pero sigue siendo genial ver widgets interactivos en iOS 17.

Me daba bastante rabia no poder pausar mi música o marcar algo en mi lista de la app Recordatorio desde un widget. En las versiones anteriores de iOS, el widget solo podía mostrar información estática, y un toque te llevaba a la aplicación.

Por suerte, Apple ha entrado en razón y ahora sus widgets de origen son interactivos. No me han gustado mucho los widgets en iOS porque no eran muy inteligentes y ocupaban mucho espacio en mi pantalla de inicio. Puede que eso cambie ahora.

3. NameDrop

Apple

Antes era muy sencillo. Conseguías el número de alguien tecleándolo en tu teléfono y guardando su nombre, o le entregabas una tarjeta de visita.

Ahora que llevamos ordenadores avanzados en el bolsillo, todo parece tan pintoresco. Y, probablemente, voy a perder esa tarjeta de visita.

Apple ha actualizado la tarjeta de visita con NameDrop, que también facilita la obtención rápida de los datos de alguien cuando estás en el bar. En iOS 17 puedes acercar tu iPhone al de otra persona y, por la magia de AirDrop (que sigue siendo magia y no quiero oír ni una palabra más), compartirá tu nombre y tu lista de contactos (otra novedad) con ella, al tiempo que te permite elegir qué números de teléfono y direcciones de correo electrónico quieres compartir.

Incluso puedes pulsar ‘Sólo recibir’ si no quieres que el intercambio sea bidireccional.

Es una forma muy rápida y eficaz de obtener los datos de contacto de alguien, un proceso que durante mucho tiempo ha sido extrañamente incómodo y largo teniendo en cuenta la potencia de los smartphones. Ahora sólo falta que Apple y Google colaboren para que sea una función multiplataforma. No todo el mundo tiene un iPhone.

4. Voz personal

Henry Burrell / Foundry

Vale, esto es raro pero interesante. No creo que sea rara por el hecho de que sea una función de accesibilidad potencialmente útil; es rara porque crea un mapa artificial de tu voz y te permite reproducir cualquier cosa que escribas y, bueno, ¡mi Voz Personal suena muy rara!

Personal Voice es una forma de crear un modelo de tu propia voz y utilizar la función Live Speech del iPhone para escribir texto y reproducirlo a través del altavoz del iPhone. Es muy útil para las personas que tienen dificultades para hablar y que a veces tienen que teclear lo que quieren decir.

Tarda unos quince minutos en configurarse, y el teléfono te guía mientras dices y grabas 150 frases cortas. Así se capturan suficientes patrones vocales para crear un modelo similar a las voces precargadas que ya puedes usar para Live Speech.

Aunque no puedo hacer que Siri sea mi propia voz, ha sido alucinante reproducir mi propia voz, aunque suene un poco apresurada y confusa.

Si las personas que tienen dificultades para hablar de alguna manera pueden gestionar el proceso de configuración, esta es una nueva característica gratuita maravillosa para cualquier persona con un iPhone moderno.

5. StandBy

Henry Burrell / Foundry

Si tienes un iPhone con MagSafe (iPhone 12 o posterior), este es uno para ti, aunque en realidad también necesitarás un soporte MagSafe flotante de terceros.

Coloca el iPhone sobre él para cargarlo y gíralo en horizontal, y el teléfono pasará al modo StandBy, en el que se mostrará una selección personalizable y desplazable de widgets para la hora, el calendario y varias aplicaciones con controles integrados.

También funciona cuando se carga mediante un cable y se gira lateralmente, pero es mejor en un soporte MagSafe. Me resulta extraño que Apple no disponga de un accesorio de soporte para este dispositivo, pero es bueno que StandBy exista porque es genial. Convierte tu teléfono en un despertador inteligente junto a la cama o en un útil mando de escritorio.

Una advertencia es que esto es mejor con el iPhone 14 Pro en este momento con su pantalla siempre encendida. No hay opción para mantener los iPhones sin pantalla siempre encendida de forma permanente, pero la pantalla se despierta con un toque.

6. Pegatinas animadas

Henry Burrell / Foundry

iOS 16 trajo una nueva y divertida función en la que pulsar y mantener pulsado sobre una persona o sujeto en una foto enlazaba inteligentemente la imagen y la recortaba, permitiéndote guardar o enviar la imagen como una pegatina.

Esto dio lugar a divertidísimos chats de grupo con recortes de personas, mascotas y prácticamente cualquier cosa. La función funcionaba mejor en iMessage, se veía demasiado pequeña en WhatApp y tenía un aspecto horrible con grandes bordes blancos en Facebook Messenger.

Puedes contar con que Apple restringirá los nuevos stickers animados también a iMessage, pero son muy divertidos. Si has hecho una foto en Directo y crees que alguien está haciendo algo divertido (o vergonzoso, admitámoslo), puedes mantener pulsado para seleccionarlo, pulsar Añadir pegatina y, listo, se añadirá la pegatina directamente en la selección de emoji de tu teclado. Diviértete.

Henry Burrell / Foundry

La séptima y última característica que sé que voy a utilizar con seguridad en iOS 17 es Compartir elementos, en particular para AirTags.

Apple tiene una excelente función de seguridad para detener el seguimiento no deseado en la que te avisa si hay un AirTag viajando cerca de ti durante un largo periodo de tiempo que no es tuyo. Te ayuda a encontrarlo para que el propietario no pueda rastrear tu paradero.

Pero yo tengo varios AirTags, incluidos los de mis llaves y mi bolso, y cuando salgo con mi pareja, ella recibe notificaciones diciendo que hay un AirTag viajando con ella cuando son mis llaves. Ahora, puedo compartir el artículo con ella y dejará de recibir esas notificaciones de seguimiento no deseadas, además de poder ver la ubicación del AirTag.

Puedes compartir cualquier objeto de ‘Buscar mi objeto’ con un máximo de cinco personas. Si eres olvidadizo u olvidadiza es muy posible que quieras que cinco personas sepan dónde están tus AirPods. Pero, en realidad, se trata de una función útil para las familias que quieren hacer un mejor seguimiento de sus objetos compartidos.

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.