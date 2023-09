En résumé Note de l’expert Les Plus Excellente image stéréo

Tronsmart s’est fait un nom avec des enceintes Bluetooth qui visent à rivaliser avec certaines des marques les plus réputées du secteur. Le fabricant basé à Shenzen, en Chine, adopte une esthétique rétro avec un logo futuriste de style des années 80 qui se démarque nettement des concurrents.

Le dernier-né est la Tronsmart Bang Max, idéale pour l’extérieur car puissante, dotée de nombreuses fonctionnalités et d’une autonomie impressionnante. La Bang Max, commercialisée à 179,99 € sur Amazon France, a beaucoup de points communs avec la JBL Boombox 3, vendue 449,99 € soit deux ou trois fois plus cher.

Design

La Bang Max est une bête, mesurant 45 x 25 x 20 cm et pesant 5,87 kg, alors malgré sa poignée robuste qui permet de la déplacer facilement, vous voudrez éviter de la porter trop longtemps. Elle est étanche selon la norme IPX6, de ce fait elle survivra aux sorties à la plage ou à la piscine, à condition que vous ne l’immergiez pas complètement dans l’eau.

La Tronsmart Bang Max a deux woofers de 30 watts, deux mid-tweeters de 20 watts et deux tweeters de 10 watts. James Barber/Foundry

Il s’agit d’un système de haut-parleurs actifs à trois voies avec deux woofers de 30 watts, deux mid-tweeters de 20 watts et deux tweeters de 10 watts. On profite de deux radiateurs passifs, un à chaque extrémité de l’enceinte. Cette configuration génère une puissance dynamique de 130 W et elle est suffisamment grande pour offrir une véritable image stéréo.

L’unité utilise le Bluetooth 5.3 et prend en charge le codec SBC, mais aucun à plus haute résolution comme aptX ou LDAC.

L’essentiel du cylindre est recouvert d’une grille en tissu, mais il y a une bande en silicone à l’avant de l’unité qui comprend un bouton d’alimentation, un indicateur Bluetooth, des commandes de volume, un bouton multifonction lecture/pause qui sert aussi à répondre aux appels téléphoniques et un d’appariement stéréo.

Le SoundPulse active la technologie de traitement du signal numérique personnalisée de Tronsmart. Elle promet d’atténuer les bruits parasites et d’améliorer la scène sonore stéréo de l’enceinte.

La barre de contrôle de l’enceinte sans fil Tronsmart Bang Max comporte des boutons pour l’alimentation, le volume, la lecture/pause, l’égaliseur SoundPulse, le couplage stéréo, la configuration multi-enceintes et la réverbération. James Barber/Foundry

Il y a également un TuneConn pour les utilisateurs souhaitant créer une chaîne avec jusqu’à 100 enceintes compatibles. Si vous vous trouvez au sein d’une famille ou d’un groupe d’amis propriétaires de Tronsmart, vous pourrez alors créer un effet très impressionnant en les appairant toutes ensemble.

À l’arrière, le long de la partie inférieure, elle comporte une série d’entrées offrant d’autres options que le Bluetooth pour la lecture de musique. Il y a un emplacement pour carte microSD, un emplacement USB et un port d’entrée auxiliaire de 3,5 mm. Il y a aussi une entrée d’alimentation CC pour le chargement.

L’enceinte est équipée d’une paire d’entrées ¼ pouce. L’une d’entre elles peut accueillir un microphone ou une guitare, tandis que l’autre est réservée à un microphone, chaque port dispose même de son propre bouton de volume. La Bang Max peut faire office d’enceinte de karaoké pour chanter avec vos morceaux préférés, entre autres.

Un bouton Echo situé sur le panneau avant est là pour ajouter des effets de réverbération.

James Barber/Foundry

Tronsmart promet 24 heures d’autonomie pour la Bang Max. Dans la pratique, nous avons écouté nos musiques pendant plus de 20 heures à environ 75 dB, et les voyants de niveau de batterie, situés à l’extrémité gauche du bandeau de commande, indiquent 25 % restants.

Le haut-parleur est vendu avec un adaptateur d’alimentation de 15 V, pour une charge complète prend environ 5,5 heures.

Application Tronsmart

L’application Tronsmart est riche en fonctionnalités. En commençant par le panneau des paramètres, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l’enceinte, déconnecter l’enceinte d’une source, accéder au manuel d’utilisation, régler l’égaliseur, passer d’une entrée à l’autre, activer le couplage stéréo ou les modes de diffusion et définir une heure à laquelle elle s’éteindra automatiquement.

L’interface comporte aussi un indicateur de niveau de batterie, un curseur de volume et des commandes pour la lecture/pause, le saut en avant et le saut en arrière.

Il s’agit de fonctions essentielles qui devraient être standards sur tous les haut-parleurs Bluetooth, et qui sont particulièrement appréciées par les utilisateurs. Pour le côté amusant, il y a également un moyen de contrôler les LEDs de couleur de la Bang Max.

L’enceinte sans fil Tronsmart Bang Max est dotée d’anneaux lumineux autour de chaque radiateur passif. James Barber/Foundry

D’ailleurs, nous saluons la décision de Tronsmart de laisser le “spectacle lumineux” intégré désactivé par défaut. Les lumières sont disposées en cercle à chaque extrémité et à l’extérieur des radiateurs passifs.

Il n’y a que trois modes LED avec ce haut-parleur : Carousel, Deep Breath et Fashion Party. Le premier émet des impulsions et fait défiler toutes les couleurs disponibles. Le second les affiche à un rythme plus lent, mais toujours en phase avec la musique. Quant au troisième, les lumières tournent autour du cercle en changeant à chaque tour complet.

Les fabricants d’enceintes qui vous en proposent six ou plus ne font que compliquer l’expérience.

Qualité audio

Une fois que nous avons commencé à diffuser nos morceaux sur la Tronsmart Bang Max, nous avons laissé le DSP SoundPulse de l’enceinte activé, ce qui a modifié les mélanges de façon notable. Il a ainsi rendu l’écoute plus attrayante, notamment en extérieur.

Il y a aussi l’égaliseur par défaut (plat), les modes Deep Bass, Rock, Classique, et une option de réglage personnalisé. Après avoir joué avec les réglages personnalisés, nous avons fini par préférer le SoundPulse. Le mode Deep Bass engloutit tous les médiums et les aigus, ce qui donne un rendu étouffée et terne. Les réglages Rock et Classique semblent, eux, complètement superflus.

L’enceinte sans fil Tronsmart Bang Max comporte des entrées pour microphone et guitare. James Barber/Foundry

La marque promet que la Bang Max atteindra un niveau sonore de 110 dB. Toutefois, l’audio s’est déformé à partir de 98 dB, ce qui est un volume suffisant pour la plupart des utilisateurs. Si vous recherchez davantage de puissance, vous devriez vous tourner vers des enceintes à caisson géant, telles que les Soundboks Go ou un modèle à tour comme la SRS-XV800 de Sony.

L’application Tronsmart pour iOS et Android permet aux utilisateurs de voir le niveau de la batterie, de régler le volume et de choisir les entrées. James Barber/Foundry

La Bang Max produit une quantité impressionnante de basses, peut-être trop si vous êtes de ceux qui préfèrent la musique classique ou acoustique, et porte sur une distance impressionnante.

Conclusion

L’enceinte Bang Max est une valeur exceptionnelle. En la comparant à la JBL Boombox 3, nous avons décelé un peu plus de définition dans les hauts médiums mais un son un peu plus faiblard.

Toutefois, elle est aussi bonne sur le reste. Et, si l’on y ajoute son prix moitié moins cher, son jeu de lumière et ses capacités pour le karaoké, alors il n’y a plus vraiment de concurrence. Ce que Tronsmart ne peut pas encore offrir, c’est la réputation de son nom, mais cela ne saurait tarder si elle continue à proposer de si bons produits.

