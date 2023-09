En résumé Note de l’expert Les Plus Design élégant

Haut-parleurs stéréo

Bonne mémoire

Batterie imposante et recharge rapide Les Moins Écran légèrement délavé

Appareil photo grand angle douteux

Haptique saccadé Notre verdict Motorola présente une certaine qualité pour l’essentiel, à quelques exceptions près comme son appareil photo trop ambitieux et son moteur de vibration si agaçant qu’il est préférable d’en désactiver toutes les fonctions haptiques. Pour autant, ses performances fonctionnelles, son autonomie, son chargement, sa connectivité, son écran et son audio en font un appareil de bon rapport qualité/prix.

Les smartphones abordables sont la marque de fabrique de Motorola depuis de nombreuses années. Ses modèles haut, milieu et entrée de gamme ont souvent offert un meilleur rapport qualité-prix que bon nombre de ses concurrents. Nous avons testé le Moto G23, qui coûte la modique somme de 179 € en France et qu’on retrouve à 189 € chez Mediamarkt et Lenovo en Belgique.

Vous obtenez là un petit téléphone relativement vif qui donne l’impression de valoir des euros de plus. Il présente un design attrayant, avec des surfaces mates d’un bleu acier métallisé. Tout est en plastique, et le châssis ne semble pas très solide, mais l’appareil tient bien dans la main.

Sur l’un des côtés se trouvent deux petits boutons de volume et une commande d’alimentation qui joue le rôle de lecteur d’empreintes digitales qui, après quelques tentatives, permet un déverrouillage biométrique rapide et sûr.

De l’autre côté, on retrouve un simple emplacement pour la carte SIM, qui peut en contenir deux et une micro SD séparée, au cas où l’espace de stockage ne serait pas suffisant.

L’écran est un peu plus faible, avec ses angles de vision étroits et sa gamme de couleurs limitée. Mattias Inghe

Plus d’espace de stockage et de graphisme que prévu

Le Moto G23 est doté d’une mémoire vive de 128 Go, ce qui est généreux dans cette gamme de prix où la norme serait plutôt de 64 Go, voire de 32 Go pour certains. Vous disposez de 4 Go de mémoire vive, ce qui est tout à fait normal pour les téléphones portables bon marché. Avec le circuit Helio G85 de Mediatek, les performances du processeur sont correctes, mais pas très élevées.

Il parvient à éviter trop de lenteur dans toutes les tâches quotidiennes, telles que la consultation de pages web, l’exécution d’applications mail, de messagerie et réseaux sociaux occasionnelles, ainsi que Google Maps et la diffusion de streaming. Néanmoins, le chargement d’une seule application ou le réveil à partir du mode veille peut parfois entraîner une certaine latence.

Vous bénéficiez également d’une puissance graphique nettement supérieure à celle attendue. Cela permet non seulement de jouer un peu mieux, mais aussi d’améliorer l’efficacité de certains utilitaires et la mise à jour de l’écran 2D dans l’interface. Il ne s’agit certainement pas d’un smartphone gaming, mais une partie de Candy Crush se déroule sans trop de problèmes de fluidité.

Meilleur en son qu’en image

Le Moto G23 dispose d’un écran 720p de 6,5 pouces de type LCD non spécifié, mais nous pensons qu’il s’agit plutôt d’une dalle PLS. Il en a l’apparence et le comportement, avec une bonne balance et un contraste convenable, mais des angles de vision étroits et pas de large gamme de couleurs. Il a une fréquence d’images de 90 Hz qu’il ramène automatiquement à 60 lorsque nécessaire. Le 720p est suffisamment net pour que la pixellisation ne dérange pas, à l’exception des petits textes sur certaines pages web.

Deux autres couleurs (Matte Charcoal et Pearl White), plus ennuyeuses que la Steel Blue, sont disponibles. Mattias Inghe

La luminosité atteint un peu plus de 400 cd/m2 dans nos tests. Comme l’écran est annoncé à 400 nits, on peut considérer qu’il est correct. Il peut être utilisé à l’extérieur par temps nuageux, mais un fort ensoleillement peut poser problème, d’autant plus que l’affichage ne connait pas de traitement efficace contre les reflets.

Les couleurs n’étant pas très étendues, regarder des films et des émissions de télévision sur le téléphone n’est donc jamais bien vivant. Mais Motorola compense cela par le son. Vous bénéficiez ici d’un audio stéréo avec des médiums et des basses riches, et des aigus distincts, quoique moins détaillés. Quant à la prise en charge du Dolby Atmos, elle est trop plaisante, tant pour les haut-parleurs que pour les écouteurs qui peuvent d’ailleurs être connectés à la fois sans fil et via une prise jack.

Triple appareil photo

Le Moto G23 est équipé de trois capteurs au dos. L’appareil principal de 50 MP prend des photos avec une belle dynamique et un bon équilibre, mais il perd un peu de sa netteté lorsque nous essayons d’agrandir les images.

Les quelques derniers pourcentages de précision de l’autofocus ne semblent pas être au rendez-vous. Et essayer de zoomer numériquement dans l’application ne donne pas non plus de très bons résultats. Dans les environnements semi-obscurs, l’appareil réussit à éclaircir la lumière, mais dans l’obscurité plus prononcée, il rencontre des problèmes de mise au point et produit du flou.

Trois appareils photo, dont seul le principal est considéré comme bon. Mattias Inghe

Un objectif grand angle de 5 MP et avec une mise au point fixe est en fait légèrement plus clair, mais il n’offre pas une aussi bonne reproduction des couleurs et de la lumière que le principal. Sans compter que les résultats sont mauvais en basse luminosité. Enfin, on retrouve aussi un petit macro de 2 MP.

Le meilleur capteur de ce Moto est en fait celui de selfie situé à l’avant, qui, comme le macro, prend ses images de 16 MP en toute simplicité et gère même mieux les clichés sombres que les autres.

Chargement rapide

Le Moto G23, comme la plupart des téléphones de sa catégorie, embarque une solide batterie de 5 000mAh, qui lui confère une autonomie correcte mais moyenne. La vidéo en streaming à pleine luminosité dure de 8 à 11 heures selon le volume, et la navigation mixte avec l’envoi d’e-mails durent quelques heures de plus.

L’application de l’appareil photo est fonctionnelle et propose de nombreux modes à essayer. Mattias Inghe

Son chargeur USB de 30 watts est nettement plus rapide que ceux de la plupart des smartphones d’entrée de gamme. Il faut environ 20 minutes pour charger la batterie à moitié, puis 50 minutes pour la remplir à 100 %.

Système d’exploitation

Le Moto G23 fonctionne sous Android 13 avec une interface très originale, avec ses propres options comme les commandes par mouvement pour activer l’appareil photo, passer d’une application à l’autre, etc. En revanche, elle est submergée d’applications préinstallées que vous avez, heureusement, la possibilité de supprimer. Nous ne l’avons pas fait et nous sommes retrouvé avec des dizaines de jeux inutiles et encombrant sur le téléphone.

Nous ne connaissons pas la durée pendant laquelle le Moto G23 recevra des mises à jour Android, mais des informations de seconde main sur Internet laissent penser un ou deux ans. Android 14 est probable, mais après cela, il ne faut pas s’attendre à plus.

Adaptation du test original paru sur notre site sœur M3

Fiche technique

Motorola Moto G23

Mediatek Helio G85

2 cœurs Cortex-A75 2 GHz + 6 cœurs Cortex-A55 1,8 GHz

ARM Mali-G52 MC2

4 Go

128 Go, emplacement micro sd

6,5 pouces LCD, 720×1600 pixels, 90 Hz

50 MP + 5 MP grand angle + 2 MP macro avec LED à l’arrière, 16 MP à l’avant

USB 2 Type C, casque 3,5 mm

2G, 3G, 4G, WiFi 5, Bluetooth 5,1, GPS, Galileo, NFC, Radio FM

Android 13

Double sim, résistant à l’eau

5 000 mAh, 11h20 min de vidéo en ligne (WiFi, luminosité élevée), environ 16h d’utilisation mixte (4G, faible luminosité), environ 33h d’appels

30 W USB-C

16,27 x 7,47 x 0,82 cm

184 g

Performances