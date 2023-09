La gamme Samsung Galaxy Watch6 est arrivée, et deux modèles sont à nouveau proposés. On retrouve un modèle Classic, avec une couronne rotative physique revenue après un an d’absence, tandis que la Watch6, quant à elle, continue avec une version tactile.

Mais il y a bien d’autres différences à noter, voyons donc comment elles se comparent pour vous aider à choisir.

Pour davantage de détails à propos de ces deux montres, consultez nos tests complets des Galaxy Watch6 et Galaxy Watch6 Classic.

Design

Bien que distinguer la Galaxy Watch6 de son prédécesseur, la Watch5, est un véritable défi, c’est aussi une bonne chose car le design minimaliste de Samsung est un succès, éliminant alors le besoin de penser à une nouvelle conception.

Samsung Galaxy Watch6 Dominik Tomaszewski / Foundry

Et, malgré une fabrication en acier inoxydable et en verre de qualité supérieure, la Watch6 reste légère, le modèle de 40 mm pesant 28,7 g et celui de 44 mm 33,3 g. D’une épaisseur de 9 mm, elle est notamment élégante et agréable à porter, même pendant la nuit. De nombreux bracelets sont disponibles, mais celui qui est vendu avec la montre est assorti à la couleur de son boîtier : graphite, or ou argent.

La durabilité est bonne, le boîtier en acier est conforme à la norme militaire MIL-STD-810G et résistant à l’eau selon la norme IP68. L’esthétique minimaliste s’étend aux deux boutons physiques situés sur le côté, qui peuvent tous deux être déplacés.

Samsung Galaxy Watch6 Classic Dominik Tomaszewski / Foundry

Après une génération d’absence, la couronne rotative physique fait son retour sur la Galaxy Watch6 Classic. C’est une décision intelligente, compte tenu de son efficacité sur la Watch4 Classic et de sa rareté. Nous avons testé sa version 47 mm, mais il en existe également une de 43 mm avec un écran et une batterie plus petits.

Le modèle le plus imposant ne convient qu’aux grands poignets. Quant au bracelet inclus avec les Watch6 et Watch6 Classic, il fait à partir d’un mélange de similicuir et de caoutchouc, le rendant adapté à l’exercice et simple à nettoyer.

Le logiciel One UI Watch de Samsung (basé sur WearOS de Google) utilise pleinement la couronne, afin de naviguer et d’interagir avec le contenu avec beaucoup de facilité.

Affichage et audio

Sur les Watch6 et 6Classic, Samsung a réussi à augmenter la taille de l’écran sans modifier celle du boîtier.

La version de 40 mm arbore un panneau tactile de 1,3 pouce, tandis que celui de la 44 mm mesure 1,5 pouce et tous deux ont des résolutions plus élevées qu’auparavant, 432×432 et 480×480 respectivement. Ces modifications ne révolutionnent pas votre expérience, mais elles améliorent légèrement l’affichage, ce qui n’est pas négligeable.

Samsung Galaxy Watch6 40 mm et 44mm Dominik Tomaszewski / Foundry

Le choix de l’OLED se traduit par des couleurs vives et des noirs profonds, ces derniers étant particulièrement visibles sur le fond du logiciel.

La visibilité reste bonne en plein soleil, avec une luminosité maximale impressionnante de 2 000 nits. Le bord tactile imite la couronne de la Watch6 Classic, mais le glissement est plus intuitif. L’AMOLED de 1,5 pouce de la 6 Classic de 47 mm excelle de la même façon.

Samsung Galaxy Watch6 Classic 43 mm et 47 mm Dominik Tomaszewski / Foundry

Vous pouvez naviguer sur la Watch6 Classic à l’aide de la couronne rotative physique ou de l’écran tactile, qui sont tous deux réactifs.

La qualité audio est décente sur les deux, avec un haut-parleur et un microphone intégrés vous notifiant des appels et pour utiliser de l’assistant vocal.

Logiciels et fonctionnalités

La Galaxy Watch6 et la Watch6 Classic fonctionnent toutes deux sous WearOS 4 de Google, avec l’interface One UI Watch5 de Samsung. Elles continueront à être sujettes à des mises à jour jusqu’en 2027.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La navigation intuitive est cruciale sur ces petits affichages, et Samsung et Google ont collaboré efficacement pour y parvenir. Les gestes de balayage permettent de se déplacer facilement entre les notifications, les tuiles, les paramètres rapides et les applications.

Les apps tierces disponibles via WearOS sont limitées, mais comprennent WhatsApp, Spotify et autres utilitaires Google. Les cartes Google Maps préinstallées aident à naviguer à partir du poignet, mais elles nécessitent d’être couplées au téléphone pour fonctionner efficacement.

Les montres sont compatibles avec tous les smartphones fonctionnant sous Android 10 ou une version ultérieure. Mais les fonctions de tension artérielle, d’ECG et de fréquence cardiaque dépendent de l’app Samsung Health Monitor, seulement disponible sur les smartphones Samsung.

Fitness et suivi

Le suivi de la condition physique est l’un des principaux atouts des deux Galaxy Watch6. Avec plus de 90 options d’entraînement et la possibilité de personnaliser les siennes, le choix est vaste.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Les données essentielles telles que la durée de l’entraînement, les zones de fréquence cardiaque, les calories brûlées et la distance (y compris les données de localisation lorsque le GPS est activé) sont accessibles pour toutes les séances d’entraînement. Quant à la course à pied, elle inclut également des données telles que l’allure, la cadence, la VO2 max, etc. La natation, grâce à la résistance à l’eau de 5ATM, peut vous indiquer la nage effectuée et fournir un score SWOLF, sans compter que la capacité de la montre a expulsé automatiquement le liquide une fois la séance terminée.

Les séances de tennis sont également enregistrées, tandis que la marche est l’un des sept entraînements dont le suivi automatique se déclenche de manière transparente. La surveillance continue de la fréquence cardiaque contribue à ces statistiques, malgré quelques résultats irréguliers.

Le suivi du stress, de la composition corporelle, de l’oxygène dans le sang et du sommeil est aussi disponible. Ce dernier combine les cycles de sommeil, l’état d’éveil et une estimation du degré de récupération pour fournir un “score” global. Il identifie les tendances, avec un coaching et un “animal” défini après sept nuits via l’application Samsung Health.

Il n’est pas certain que les données soient tout à fait fidèles, mais elles correspondent généralement à l’impression que l’on a eue le matin en se réveillant.

Les Watch6 et 6 Classic disposent toutes deux d’un ensemble de fonctionnalités identiques.

Performances

La Galaxy Watch6 fonctionne avec le Bluetooth ou en 4G LTE, indépendamment pour ce dernier grâce à une eSIM.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Tous les modèles de la Watch6 utilisent le processeur Exynos W930 de Samsung, une légère amélioration par rapport aux versions précédentes, associé à 2 Go de RAM pour des performances solides. Sans être révolutionnaires, les interactions sont fluides et les petites hésitations à l’ouverture des applications sont faciles à vivre.

Le stockage interne est désormais de 16 Go et, compte tenu de la taille réduite de la plupart des apps, vous mettrez un certain temps à en venir à bout.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La Watch6 Classic, bien que dotée de la puce Exynos W930 et de 2 Go de RAM, est parfois lente.

Il arrive que réveiller l’écran en tournant la couronne prenne un moment, ce qui retarde le défilement des menus. La vitesse d’horloge légèrement plus élevée du processeur est la seule correction par rapport à la puce de la génération précédente.

En général, la réactivité est bonne, bien qu’un décalage de l’écran tactile puisse apparaître lors de la connexion avec des écouteurs sans fil pour contrôler la musique.

Autonomie et charge

L’autonomie reste l’aspect le plus décevant de la Galaxy Watch6. Malgré une batterie plus généreuse (300mAh pour 40mm, 425mAh pour 44mm), les affichages plus grands empêchent toute amélioration.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La Watch6 a du mal à tenir une journée entière, même avec le always-on (AOD) désactivé et c’est encore pire quand il est en marche. Une journée comprenant des activités telles que des promenades, des séances d’entraînement, la réception de notifications et la mesure de la fréquence cardiaque demande beaucoup d’énergie. Sans compter qu’on témoigne d’une baisse de 30 à 40 % pendant le sommeil qui oblige d’abord à la recharger.

Le chargeur magnétique fourni est doté de l’USB-C, et la Watch6 est compatible avec la recharge sans fil Qi jusqu’à 10 W. Elle atteint 59 % en 30 minutes et 100 % en 70 minutes environ.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La Watch6 Classic embarque une batterie de 300 mAh pour le modèle de 43 mm et de 425 mAh pour la version de 47 mm. Samsung annonce une autonomie de 30 heures avec AOD et de 40 heures lorsqu’il est éteint.

Lors des tests, dans le premier cas, elle est passée de 100 % à 36 % au cours d’une fenêtre de 13 heures pendant laquelle seule la marche était suivie. Après une nuit de suivi du sommeil, elle n’était plus qu’à 9 %.

Toutefois, lorsque l’écran toujours allumé est désactivé, il est possible d’obtenir deux jours complets d’autonomie.

Prix et disponibilité

En France, le prix de la Watch6 a augmenté de quelques euros par rapport à celui de la Watch5, mais il reste compétitif :

40 mm, Bluetooth/Wi-Fi uniquement – 319 €

40 mm, Bluetooth/Wi-Fi et 4G LTE – 379 €

44 mm, Bluetooth/Wi-Fi uniquement – 349 €

44 mm, Bluetooth/Wi-Fi et 4G LTE – 399 €

Elle peut être achetée directement auprès de Samsung, Boulanger et Amazon. En Belgique, vous avez le choix entre Samsung, Amazon et Mediamarkt.

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic est proposée à partir de 339,01 €, avec quatre modèles disponibles :

43 mm, Bluetooth/Wi-Fi uniquement – 419 €

43 mm, Bluetooth/Wi-Fi et 4G LTE – 469 €

47 mm, Bluetooth/Wi-Fi uniquement – 449 €

47 mm, Bluetooth/Wi-Fi et 4G LTE – 499 €

Elle est, elle aussi, commercialisée chez Samsung, Boulanger et Amazon. En Belgique, procurez-vous la chez Samsung et Mediamarkt.

Conclusion

La Samsung Galaxy Watch6 et Watch6 Classic offrent toutes deux des améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs.

La Galaxy Watch6 présente un affichage imposant et de meilleure qualité, des performances perfectionnées et des fonctions avancées de suivi de la condition physique et du sommeil. Mais l’autonomie reste un point faible.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Si la Watch6 Classic n’est pas très différente, sa couronne rotative et sa batterie efficace en font la meilleure montre connectée Android du moment.

Toutefois, il convient de noter que la surveillance de la tension artérielle, les ECG et les notifications de fréquence cardiaque irrégulière ne sont disponibles que si vous les associez à un téléphone Samsung.

Si la Watch6 Class a l’avantage sur le modèle standard, elle est aussi nettement plus chère. En fin de compte, le choix de l’une ou l’autre dépendra de vos préférences en matière de design.

Sinon, jetez un oeil à notre comparatifs des meilleures montres connectées pour d’autres alternatives.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique

Samsung Galaxy Watch6

Écran AMOLED circulaire de 3 pouces 432×432 (40 mm) ou de 1,5 pouce 480×480 (44 mm) toujours allumé

Verre Gorilla DX+

Processeur Exynos W930 5nm

2 Go de RAM

16 Go de stockage

One UI Watch5 sur Wear OS 4

Bluetooth 5.3

NFC

GPS

Wi-Fi

4G LTE (en option)

Microphone

Haut-parleur

Capteur optique de fréquence cardiaque (PPG)

Capteur cardiaque électrique (ECG)

Capteur d’analyse d’impédance bioélectrique (BIA)

Suivi de l’oxygène dans le sang

Détection du rythme cardiaque irrégulier AFib

Suivi du sommeil

Détection des ronflements

Analyse de la composition corporelle

Entraînements guidés

Voix Bixby

Commandes gestuelles

Boîtier en acier inoxydable

Résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP68/5ATM

Testé selon la norme MIL-STD-810G

Chargement sans fil

Batterie 300mAh (40mm) ou 425mAh (44mm)

Chargement sans fil Qi 10 W

38,8 x 40,4 x 9 mm (40 mm) ou 42,8 x 44,4 x 9 mm (44 mm)

28,7 g (40 mm) ou 33,3 g (44 mm)

Graphite, Crème (40 mm uniquement), Argent (44 mm uniquement)

Compatible avec Android 10 ou supérieur (les appareils nécessitent plus de 1,5 Go de RAM)

Samsung Galaxy Watch6 Classic