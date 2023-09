En résumé Note de l’expert Les Plus Assure la fonction de base sans plus Les Moins Manque de caractéristiques distinctives

Version premium moins bonne que celle des concurrents Notre verdict NordPass est un nouveau concurrent parmi les gestionnaires de mots de passe, gagnant rapidement une part de marché décente grâce à sa connexion au populaire NordVPN. Mais il n’est pas abordable et ne présente pas d’avantages distinctifs.

Prix lors du test

From free ($1.99 per month for Premium)

Les meilleurs prix : NordPass

NordPass est un “nouveau” venu dans le secteur de la gestion des mots de passe, mais la société qui en est à l’origine est bien connue en tant que développeur de longue date du service NordVPN. Elle a développé des logiciels pour Windows, Mac et Linux, ainsi que des applications pour Android et iOS, bien que comme la plupart, il s’agisse d’une version basée sur le web pour ordinateur.

La version Windows de NordPass est raisonnablement bien faite, mais il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une coquille d’application web. L’interface ne suit pas les conventions standard de Windows, et nous avons parfois remarqué de petits temps de chargement lorsque nous passions d’une catégorie à l’autre, par exemple. Il n’y a pas de fonction “glisser-déposer” et l’ensemble paraît encombré.

Les extensions de navigateur associées font ce qu’elles sont censées faire, mais l’extension Firefox semble un peu boguée. Par exemple, la boîte de dialogue permettant d’enregistrer automatiquement une nouvelle connexion n’était pas apparue immédiatement lorsque nous l’avons testée, mais seulement lorsque la page suivante a commencé à se charger et qu’il est trop tard pour l’enregistrer. Dans l’ensemble, il semble que l’extension Chrome ait reçue plus d’amour de la part des développeurs.

Les applications mobiles sont un peu plus fluides et utilisent bien sûr les technologies de remplissage automatique d’Android et d’iOS pour gagner en rapidité.

NordPass a publié un livre blanc qui explique le fonctionnement de la sécurité et du cryptage, et a également fait l’objet d’un audit externe par Cure53, il n’y a donc rien à redire sur ce point.

Contrairement à 1Password, Bitwarden et Dashlane, NordPass utilise un modèle avec un mot de passe distinct pour le compte et le coffre-fort. Cela complique un peu plus les choses car il faut se souvenir de deux mots de passe.

Rien de particulier

Après avoir utilisé NordPass pendant un certain temps, il n’y a rien d’autre à noter, si ce n’est qu’il n’y a pas de possibilité de remplir l’identifiant dans d’autres programmes que les navigateurs. Le programme Windows n’est ni particulièrement mauvais ni exceptionnellement bon.

Étant donné que, comme Dashlane, il n’existe pas de véritable version gratuite (elle ne fonctionne que sur un seul appareil), nous avons dû le comparer à 1Password et à Enpass, qui ont tous deux de bien meilleurs programmes Windows, des fenêtres de recherche rapide plus fluides et de meilleures extensions pour les navigateurs.

La version premium de Bitwarden est beaucoup moins chère et tout aussi bonne, et la société a également un modèle d’entreprise open-source davantage agréable et avec des explications très détaillées sur la façon dont tout fonctionne.

NordPass en détails

Développeur : Nord Security (comme NordVPN)

Plateformes : Windows, Mac, Linux, Android, IOS

Stockage du mot de passe : Cloud

Prix : 1,69 €/mois (remboursement jusqu’à 30 jours) et 40,56 € pendant les 2 premières années

Partage familial : oui via l’abonnement familial

Autre : Souvent à prix réduit