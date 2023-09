En résumé Note de l’expert Les Plus Clavier et pavé tactile larges et agréables

Excellent écran OLED

Bons résultats du Ryzen 9 au niveau de l’unité centrale

GPU respectable avec la RTX 4050 Les Moins Design décevant

Pas de DisplayPort sur ses ports USB-C

Charge via prise baril non USB-C

Autonomie médiocre Notre verdict L’Acer Swift X 16 a des problèmes de connectique, mais expose de bonnes performances et un bel écran OLED qui en font une valeur sûre.

Prix lors du test

$1,599.99

Vous souhaitez un ordinateur portable confortable doté d’un grand affichage avec de belles prouesses, le tout pour un budget limité ?

Alors le Swift X 16 d’Acer vaut le détour. Bien qu’il commette quelques erreurs involontaires dans sa sélection de ports et du côté de son design terne, il se rachète grâce au processeur Ryzen 9 d’AMD et à la carte graphique Nvidia RTX 4050, un duo de choc intense qui surpasse de nombreux concurrents.

Design

IDG / Matthew Smith

L’Acer Swift X 16 est une simple dalle métallique d’environ 0,7 pouce d’épaisseur, 14 pouces de largeur et 10 pouces de profondeur. Comme les autres Acer, il est simple et sans fioriture, il n’est identifié que par un petit logo à l’arrière du couvercle. Le Swift X 16 n’est disponible que dans un coloris gris foncé appelé “Iron”.

À ce stade, on peut dire que la simplicité est la caractéristique principale de l’Acer Swift X 16, c’est un bon choix si vous cherchez un modèle qui n’attire pas l’attention. Il présente un écran de 16 pouces aux bords réduits et à l’épaisseur de 0,7 pouce. Quant à son poids, il est de 1,9 kg, soit au moins aussi lourd que ses concurrents.

Sa qualité de fabrication, tout comme son design, ne se démarque pas. Il semble robuste lorsqu’on le manipule au premier abord, avec une légère flexion au niveau du couvercle et de la partie inférieure du châssis. Les matériaux utilisés sont fins et tendent à se déformer sous une pression plus directe. En clair, il est idéal pour une utilisation typique et comparable à des alternatives comme le LG Gram SuperSlim et la ligne Asus VivoBook, mais pas aussi Premium que le XPS 15 de Dell et le MacBook Pro 16 pouces d’Apple.

Clavier, pavé tactile

Créé avec GIMP IDG / Matthew Smith

Un écran spacieux permet d’avoir aussi un grand clavier, et l’Acer Swift X 16 en profite pleinement avec en plus un pavé numérique. La plupart des touches sont imposantes et faciles d’accès, bien que certaines soient étonnement plus petites.

La course des touches est importante, mais l’action de chacune est vague et molle. Les modèles alternatifs tels que le Dell XPS 15 et le Lenovo Slim Pro 9i, par exemple, offrent une meilleure expérience tactile. Le clavier est équipé en standard d’un rétroéclairage LED blanc avec deux niveaux de luminosité.

Le trackpad réactif s’étend sous le clavier, il mesure environ 6 pouces de large et 3,5 de profondeur, ce qui en fait l’un des plus grands sur Windows moderne.

On profite de beaucoup de place pour les gestes multitouch de Windows. En raison de sa taille, nos paumes ont parfois touché les bords pendant que nous tapions, mais nous n’avons eu aucun problème avec les entrées involontaires.

Notre seul reproche concerne la disposition décentrée du pavé tactile, déplacé sur le côté gauche. Cela nous oblige à nous pencher légèrement, ce qui, après quelques heures, se fait ressentir au niveau de l’épaule. C’est un phénomène courant sur les appareils dotés d’une telle configuration, donc ce n’est pas un inconvénient par rapport à la concurrence.

Affichage, audio

IDG / Matthew Smith

L’Acer Swift X 16 arbore un écran OLED de 16 pouces au format 16:10, d’une résolution de 3 200 x 2 000 et d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il s’agit d’un panneau d’affichage commun à plusieurs Swift ainsi qu’aux Asus Vivobook et ProArt. Certains concurrents ont une résolution d’affichage plus élevée, celle du XPS 15 de Dell, par exemple, est de 3 456 x 2 160. Il s’agit toutefois d’une différence minime, que vous ne remarquerez probablement pas.

La qualité d’image est exceptionnelle. Le panneau OLED révéle un niveau de contraste effectivement infini, une luminosité minimale parfaite de zéro nits et une grande précision des couleurs. Il prend également en charge une gamme de couleurs, qui couvre 100 % de sRGB, 97 % de AdobeRGB et 100 % de DCI-P3. Ces résultats se traduisent par une image vibrante, immersive et réaliste lors de la visualisation de photos, de films et de jeux.

Le Swift X 16 atteint une luminosité SDR maximale de 377 nits, et si le HDR l’augmente à 534 nits, il n’est pas disponible sur batterie. L’écran est suffisamment éclairé pour être utilisé à la maison, mais il peut sembler un peu faible dans une pièce ensoleillée et sans contrôle.

Avec sa dalle 120 Hz, les objets en mouvement rapide sont bien détaillés et les images défilantes sont généralement lisibles, même si certains petits détails resteront difficiles à lire. Si vous êtes un gamer, vous devriez être satisfaits.

Malheureusement, les haut-parleurs du Swift X 16 ne sont pas à la hauteur de l’écran. Ils sont orientés vers le haut, de ce fait le volume et la tonalité de l’audio ne changent pas de manière significative en fonction de la surface sur laquelle l’ordinateur est posé, mais le volume maximum est faible et la qualité compromise. Les médias moins exigeants, comme les podcasts et les vidéos YouTube, profitent d’un son acceptable, mais la musique peut se transformer en un désordre bourdonnant. Ce n’est pas le pire entendu, mais il est loin d’être le meilleur.

Webcam, microphone, biométrie

Acer intègre une webcam 1080p dans le cadre fin de l’écran supérieur du Swift X 16. Elle promet une certaine netteté et une reproduction décente des couleurs. La qualité d’image est loin d’être suffisante pour YouTube ou Twitch, mais elle l’est davantage pour gérer les appels vidéo.

Il en va de même pour le microphone. Il a facilement capté notre voix lorsque nous parlions à un volume normal et à une distance d’un mètre ou deux du portable. Certains bruits de fond répétitifs, comme le climatiseur d’une fenêtre, ont été masqués. Quant aux sons moins réguliers, comme la frappe sur un clavier mécanique, ils ont souvent été perçus.

Les capacités globales du microphone n’ont rien de particulier, mais elles conviennent pour les appels vidéo ou audio.

Un lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation du Swift X 16, mais il n’a pas bien fonctionné lors de nos tests. Il a rencontré des difficulté à l’enregistrer et a rarement montré son efficacité du premier coup. La moindre trace d’humidité ou de poussière sur le doigt l’a fait échouer. Nous préférons utiliser la reconnaissance faciale sur les Windows pour ces raisons, mais le Swift X 16 ne dispose pas de cette fonctionnalité.

Connectivité

IDG / Matthew Smith

Le Swift X 16 propose une connectivité USB à la fois moderne et ancienne. Le flanc gauche présente deux ports USB-C 3.2, tandis que sur le flanc droit, vous trouverez deux ports USB-A 3.2, une sortie HDMI pleine taille et un lecteur de cartes micro SD. La seule absence notable est l’Ethernet filaire, mais la plupart des concurrents d’Acer s’en débarrassent également.

Il s’agit d’une liste de ports saine, mais avec quelques problèmes. Tous sont situés relativement en avant, les fils étant donc plus susceptibles de gêner. Et, bien qu’il comprenne deux ports USB-C, il est vendu avec un adaptateur de 135 W pour la recharge. Nous aurions préféré qu’il soit USB-C, ce que presque tous les rivaux de la marque commercialisent.

Nous avons également remarqué que ses ports USB-C ne disposent pas du mode alternatif DisplayPort, ce qui a été confirmé avec deux moniteurs portables. S’ils s’allumaient, ils ne recevaient pas de signal vidéo.

La connectivité sans fil se fait grâce à la prise en charge du Bluetooth 5.2 et de la dernière norme Wi-Fi 6E. Les vitesses de téléchargement sont rapides lorsque l’appareil est connecté à un routeur compatible. Bien sûr, les utilisateurs qui ont besoin d’une connexion filaire peuvent y parvenir grâce à un adaptateur USB-C vers Ethernet.

Performances

Contrairement à l’Acer Swift X 14, plus petit, qui s’appuie sur des processeurs Intel, l’Acer Swift X 16 intègre du matériel de la série AMD Ryzen 7000. L’itération testée est équipée du Ryzen 9 9740HS d’AMD, un processeur à huit cœurs et 16 threads avec une horloge de base de 4 GHz et une horloge boost maximale de 5,2 GHz. Il est associé à 16 Go de RAM et à un disque dur PCIe4 de 1 To.

IDG / Matthew Smith

Nos tests ont commencé avec PCMark 10, un benchmark holistique du système qui affiche un score élevé de 7 290 et bat la plupart des ordinateurs portables Pro. Seul le MSI Prestige 16 Studio a vaincu le Swift X 16, avec une petite marge seulement.

IDG / Matthew Smith

Cinebench R15 est de courte durée, mais il fait appel à un grand nombre de threads. L’appareil atteint un très beau score de 2 644, ce qui le place légèrement devant les Intel similaires tels que le Samsung Galaxy Book 3 Ultra et le Dell XPS 15. L’écart est suffisamment faible pour ne pas influencer votre décision d’achat, mais une victoire reste une victoire.

IDG / Matthew Smith

L’Acer Swift X 16 continue de montrer de bons résultats dans Handbrake, un test spécialisé dans les processeurs multicœurs. Notre test de conversion d’un film au format .MKV pour l’utiliser sur une tablette Android s’est fait en 18 minutes et 9 secondes. C’est un résultat solide, mais contrairement au Swift X 16 dans Cinebench R15, il ne se détache pas du lot.

Acer associe le processeur AMD Ryzen 9 à la carte graphique Nvidia RTX 4050. Bien qu’il s’agisse du matériel de la série RTX 40 le moins cher et le moins efficace actuellement disponible chez Nvidia, le Swift X 16 le nourrit bien avec une puissance graphique maximale de 100 watts.

IDG / Matthew Smith

L’augmentation du nombre de watts offre un avantage évident dans Time Spy de 3DMark. Le Swift X 16 a écrasé des ordinateurs comparables avec un score de 7 875, tout comme le Dell XPS 15 avec Nvidia RTX 4070, ce qui est un peu surprenant. Le Prestige 16 Studio de MSI, équipé d’une RTX 4060, est le seul matériel similaire à triompher sur le Swift X 16.

IDG / Matthew Smith

Avec Shadow of the Tomb Raider, l’Acer démontre une moyenne de 99 images par seconde à une résolution de 1080p et avec les paramètres de détail les plus élevés du jeu. La fonction DLSS n’a pas été activée pour ce test.

Il s’agit d’un résultat accompli pour la catégorie, le Lenovo Slim Pro 9i a aussi obtenu de bons résultats dans ce jeu. Il est un peu étonnant de constater que les deux obtiennent des résultats aussi similaires, car le Swift X 16 a une force graphique maximale plus élevée et d’un châssis plus grand. Il est plausible que la mémoire vidéo limitée de la RTX 4050, qui reste bloquée à 6 Go, soit un facteur, ou qu’Acer choisisse de se limiter pour garder les températures sous contrôle.

IDG / Matthew Smith

Metro Exodus met également en évidence les restrictions dont est sujette la RTX 4050. L’Acer Swift X 16 a eu une moyenne de 29 images par seconde dans le benchmark du jeu avec une résolution de 1080p et un niveau de détail graphique extrême. Ce n’est pas mieux que le Lenovo Slim Pro 9i.

Globalement, l’Acer Swift X 16 est supérieure dans la catégorie et pour son prix. Il a fait jeu égal avec des modèles plus chers tels que le Dell XPS 15 et le Samsung Galaxy Book3 Ultra et a même talonné le MSI Prestige 16 Studio, bien qu’il ait finalement obtenu de meilleurs résultats en matière de GPU.

Le Swift X 16 est une machine bien équilibrée pour la productivité, la créativité et les jeux. Il n’excelle pas dans un domaine en particulier, mais il peut accomplir la plupart des tâches avec facilité.

Autonomie

Les solides performances du Swift X 16 sont une bonne chose mais ont des conséquences sur l’autonomie. Acer inclut une batterie de 76 watts/heure, de taille identique à celle du Swift X 14, ce qui est peu pour un tel appareil.

IDG / Matthew Smith

En conséquence, le Swift X16 a tenu 8 heures et 8 minutes lors de notre essai, qui passe en boucle un fichier 4K du court-métrage “Tears of Steel”, et 6 à 7 heures dans le cadre d’une utilisation normale, qui comprend l’écriture sur Word, Excel et la navigation sur le web.

L’autonomie du Swift X 16 se résume en un mot : moyenne. Ce n’est pas la meilleure, mais pas la pire, et elle devrait convenir aux acheteurs qui n’ont pas à s’en servir une journée complète loin d’une prise de courant.

Prix et disponibilité

Le modèle Ryzen 9 testé est annoncé à partir de 1 799 euros en France mais encore indisponible. Ce prix est inférieur à celui de nombreux concurrents de gamme identique, notamment le MSI Prestige 16 Studio, le Lenovo Slim Pro 9i et le Dell XPS 15, pour n’en citer que quelques-uns.

Conclusion

Le Swift X 16 d’Acer est un excellent choix si vous êtes à la recherche d’un 16 pouces et qui accordent plus d’importance aux performances qu’à un design attrayant ou une grande batterie.

Son magnifique écran OLED du Swift X 16, clavier spacieux et grand trackpad le rendent agréable à utiliser pour les tâches quotidiennes de base. Il est également équipé d’un processeur AMD Ryzen 9 ou 7 et d’une carte graphique Nvidia RTX 4050, qui se combinent pour soumettre de jolies prouesses au sein d’une grande variété d’applications de productivité et de jeux.

Quelques erreurs mineures, comme des ports USB-C mal placés et dépourvus de DisplayPort, rebuteront certains acheteurs, mais ceux qui peuvent accepter ces manquements trouveront dans le Swift X 16 un appareil quotidien polyvalent.

Adaptation du test original paru sur PCWorld

