Interface utilisateur fluide

Bonne intégration du navigateur Les Moins Pas de vraie version gratuite

Pas de stockage local Notre verdict 1Password reste le gestionnaire de mots de passe le plus perfectionné et le plus facile à utiliser. Avec une sécurité robuste et des versions adaptées pour plus de plateformes que la plupart de ses concurrents, la seule chose qui le freine est vraiment le prix.

1Password est l’un des gestionnaires de mots de passe les plus anciens et les plus réputés, avec un petit nombre de fidèles, en particulier parmi les utilisateurs de Mac et les entreprises. Contrairement à ses concurrents, il n’a jamais eu de version gratuite au-delà d’un essai de 14 jours.

L’adage dit “[on] en a pour son argent”, et c’est tout à fait le cas avec 1Password. Auparavant, il ne s’appliquait pas entièrement à Windows, mais avec la version 8, qui est arrivée en 2022, Windows a fait un véritable bond en avant dans le domaine de la conception et de la convivialité.

1Password possède l’interface utilisateur la plus soignée de tous les gestionnaires de mots de passe, avec l’une des meilleures intégrations de navigateur. Sur le web, il est d’une fluidité et d’une rapidité presque indescriptibles. Si vous vous connectez à un site avec une vérification en deux étapes avec des codes à usage unique et que vous avez ajouté la génération de code à la connexion enregistrée, alors 1Password copie automatiquement le code actuel dans le presse-papiers, et restaure le presse-papiers précédent au bout de quelque temps.

Pour les utilisateurs de Windows, 1Password propose également l’une des meilleures techniques pour remplir les détails de connexion dans les applications (et pas seulement sur le web). Il vous suffit d’ouvrir la fenêtre de recherche rapide à l’aide du raccourci clavier Maj+Ctrl+barre d’espace (modifiable dans les paramètres) à partir duquel vous pouvez sélectionner l’identifiant correct, et d’appuyer sur les touches Ctrl+o pour l’ouvrir dans une nouvelle petite fenêtre et, de là, y glisser-déposer les identifiants.

Dans la fenêtre principale de 1Password, vous pouvez également sélectionner un login, cliquer droit sur le nom ou le mot de passe et sélectionner “Taper dans la fenêtre”. Une liste de fenêtres ouvertes s’affichera pour que le programme puisse saisir le nom/mot de passe.

Lorsque nous l’avons testé avec Steam, la première méthode a fonctionné mais pas la seconde ; il se peut que ce soit l’inverse avec d’autres programmes.

La sécurité au sommet

Les développeurs de 1Password prennent la sécurité très au sérieux et toute personne intéressée peut lire des explications très détaillées sur la façon dont les données sauvegardées et le compte lui-même sont protégés.

En bref, il s’agit de combiner un cryptage qui se produit entièrement sur l’appareil de l’utilisateur (ce qui est la norme parmi les gestionnaires de mots de passe, il convient de le préciser) avec une clé de sécurité qui est générée sur le premier appareil sur lequel vous créez le compte et qui est ensuite remplie manuellement ou copiée sur d’autres appareils.

Ni le mot de passe ni la clé de sécurité ne sont envoyés aux serveurs de 1Password. La clé de sécurité permet de sécuriser le compte même si une personne découvre (ou devine) le mot de passe.

Contrairement à Bitwarden, par exemple, le code source de 1Password n’est pas ouvert, et l’entreprise a fait l’objet d’audits de sécurité répétés.

Les applications mobiles pour iOS et Android sont au moins aussi bien conçues que la version de bureau, et utilisent pleinement l’intégration d’Apple et de Google pour une expérience utilisateur fluide.

