En résumé Note de l’expert Les Plus Écran géant de 12,7 pouces unique en son genre

Audio solide grâce aux 4 haut-parleurs JBL

Stylet de bonne qualité fourni avec l’appareil

Logiciel bien pensé et de bon goût Les Moins Écran un peu sombre et de seulement 60Hz

Performances adéquates, mais loin d’être les meilleures

Autonomie décevante

Chargeur 20W uniquement fourni Notre verdict La Lenovo Tab P12 est une tablette de milieu de gamme qui met l’accent sur la consommation de multimédia et la créativité. Avec son grand écran net et son stylet intégré, elle se démarque de la concurrence, plus petite et plus classique.

Prix lors du test

Unavailable in the US

Fin 2021, Lenovo a lancé la Tab P12 Pro, une rare tablette Android haut de gamme qui offrait de nombreuses fonctionnalités multimédias, mais décevait par son prix élevé. Aujourd’hui, deux ans plus tard, nous avons la Lenovo Tab P12 non Pro, qui promet d’atteindre la plupart des mêmes objectifs pour un coût deux fois moins élevé.

Pour seulement 449 €, vous obtenez une tablette dotée d’un grand écran 3K de 12,7 pouces, d’un système de quatre haut-parleurs prometteur, d’un design élégant et d’un solide stylet intégré. C’est un prix raisonnable, beaucoup moins que celui d’un iPad ou une Galaxy Tab S9 avec un clavier équivalent.

Avec les Oppo, OnePlus et Xiaomi qui ont récemment proposé des tablettes de milieu de gamme convaincantes, la Lenovo Tab P12 n’est pas en reste. Mais aucune de ces concurrentes est aussi grande.

Design

Boîtier métallique sobre mais élégant

Grande et lourde (6,9 mm d’épaisseur et 630 g)

Lecteur d’empreintes digitales médiocre

La Lenovo Tab P12 est une tablette beaucoup plus grande et volumineuse que la P12 Pro, sans parler de ses rivales (Xiaomi Pad 6 et OnePlus Pad). Avec ses dimensions de 190,7 mm x 293,3 mm x 6,9 mm, elle ne passe certainement pas inaperçue.

Par ailleurs, avec un poids considérable de 630 g, vous voudrez probablement investir dans l’étui officiel pour pouvoir la poser et reposer vos bras. Il reste cependant plus léger qu’un iPad Pro 12,9 pouces.

L’encombrement mis à part, il s’agit d’une tablette bien construite, munie d’une coque entièrement métallique au toucher premium. Comme c’est la tendance aujourd’hui, les surfaces et les bords sont tous plats, les seules courbes se trouvant dans les coins.

La tablette n’est proposée qu’en un seul coloris, Storm Grey (gris métallique), similaire à la P12 Pro. C’est une teinte habile et professionnelle, quoi qu’un peu générique.

Jon Mundy / Foundry

Une fois encore, le lecteur d’empreintes digitales est dissimulé derrière le bouton d’alimentation, sur le bord supérieur gauche. Malheureusement, ce bouton semble trop petit et peu visible compte tenu de son importante fonction biométrique. Contrairement à la Pro, nous avons également des doutes quant à sa fiabilité, le bouton de la Tab P12 ne permettant pas toujours d’entrer dans l’appareil.

L’un des principaux arguments de vente de cette Lenovo est qu’elle est fournie avec le stylet Tab Pen Plus de Lenovo, qui se fixe à l’arrière au moyen d’une petite pièce aimantée.

Le Tab Pen Plus est un outil compétent, vendu à 59 €. Avec ses 4 096 niveaux de pression et de détection d’inclinaison, il procure une expérience d’écriture et de dessin naturelle, tandis que la fonction de rejet de la paume de la main rend son utilisation agréable et pratique lorsque l’on tient la tablette.

Puisque nous parlons d’accessoires, parlons du clavier et de l’étui officiels, puisque Lenovo les a inclus dans notre modèle de prêt. Les deux sont d’une qualité de fabrication décente, en plastique robuste. Notre plus gros reproche à leur égard est qu’ils ajoutent beaucoup de poids à une tablette déjà lourde. Si vous devez trimballer tout cela avec vous, vous vous demanderez peut-être pourquoi vous n’achetez pas tout simplement un ordinateur portable ultra-portable ou un Chromebook.

Jon Mundy / Foundry

D’un point de vue fonctionnel, l’étui-clavier est très impressionnant, se fixant sur les connecteurs personnalisés de la Tab P12 le long du bord inférieur grâce à un aimant puissant. L’expérience de frappe mécanique est également bonne, avec suffisamment de course pour les touches chiclet pour que le passage d’un ordinateur portable de taille conventionnelle se fasse relativement sans problème.

Nous apprécions particulièrement les touches de raccourci d’application situées sur la rangée de touches de fonction. Lorsque vous appuyez dessus pour la première fois, vous pouvez y associer des applications clés, ce qui vous permet d’accéder directement à toute application employée fréquemment.

Quant à l’étui, il est résistant, il inspire confiance par la force de sa prise en main et il intègre une béquille réglable décente, afin de positionner la Tab P12 dans n’importe quel angle. Comme toujours avec les claviers de tablettes, vous n’obtenez pas l’expérience d’un véritable ordinateur portable, mais ce n’est pas grave à ce stade. Vous disposez également d’un renforcement bien ajusté pour éviter que le stylet ne se perde dans votre sac.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD IPS de 12,7 pouces

Taux de rafraîchissement de 60Hz

Haut-parleurs quadruples avec Dolby Atmos

L’écran de la Lenovo Tab P12 n’est pas aussi remarquable que celui de la Lenovo Tab P12 Pro, mais il a tout de même beaucoup à offrir.

Le plus évident, c’est qu’avec ses 12,7 pouces, il est bien plus grand que ses rivaux de milieu de gamme de 11 pouces. Avec une résolution de 3K (2944 x 1840), la netteté n’est pas sacrifiée non plus.

C’est à peu près tout ce qu’il y a à dire en matière de caractéristiques techniques impressionnantes. Il s’agit d’un écran LCD, qui n’a donc pas les couleurs éclatantes et les noirs profonds de l’AMOLED du modèle Pro. En outre, il n’a pas le taux de rafraîchissement élevé des Xiaomi Pad 5/6 et OnePlus Pad, étant limité à 60Hz.

Jon Mundy / Foundry

L’écran de la Tab P12 n’est pas non plus particulièrement lumineux. Lenovo affirme qu’il peut atteindre une luminosité maximale de 400 nits, mais nous avons enregistré une luminance moyenne d’environ 370 nits, lorsque l’écran était réglé au maximum pendant nos tests.

Malgré ces lacunes, cet écran est plutôt bon dans la précision des couleurs. Nous avons mesuré une couverture de gamut de 94 % sRGB contre un volume de gamut de 94,6 %, et un Delta E décent de 1,39 (1 étant la valeur idéale).

Cela fait de la Tab P12 un lecteur portable solide, tant que vous ne regardez pas sous un fort éclairage. Cette qualité est renforcée par la présence de quatre haut-parleurs JBL, qui ont été réglés pour le Dolby Atmos. Ils ne produisent pas le son le plus riche, mais ils sont forts et clairs, avec une séparation stéréo décente.

Caractéristiques techniques et performances

Processeur MediaTek Dimensity 7050

8 Go de RAM

128 Go de stockage + microSD

Lenovo a équipé sa tablette de milieu de gamme d’un processeur MediaTek Dimensity 7050, qui est essentiellement un Dimensity 1080 rebaptisé. Cela signifie que la Tab P12 a les mêmes performances que le Xiaomi Redmi Note 12 Pro, un smartphone de milieu de gamme datant de fin 2022.

Ce n’est pas une mauvaise chose. Nous avions apprécié les performances du Xiaomi Redmi Note 12 Pro, et il est tout aussi efficace ici. Certes, l’écran 3K de 12,7 pouces est un peu plus sollicité, mais il ne doit gérer qu’un taux de rafraîchissement de 60Hz.

Avec ses 8 Go de RAM LPDDR4X, il est capable de gérer la navigation générale, le passage d’une application à l’autre et les jeux légers. Certes, vous noterez quelques pauses ou lags au cours de la navigation, mais dans l’ensemble, l’expérience est bonne. Pour ce qui est du stockage, vous disposez de 128 Go en standard, ainsi que d’un emplacement pour carte microSD à des fins d’extension.

Par rapport aux autres tablettes de milieu de gamme, la Lenovo Tab P12 est loin derrière les OnePlus Tab avec son MediaTek Dimensity 9000 et Xiaomi Pad 5 avec son Snapdragon 860, mais légèrement devant la Oppo Pad Air avec son Snapdragon 680.

C’est une tablette compétente, mais certainement pas exceptionnelle dans son domaine.

Benchmarks de la Lenovo Tab P12

Capteurs photo

Appareil photo arrière de 8 Mp

Capteur selfie ultra-large de 13 Mp

Suivi des visages par l’IA lors des appels vidéo

L’appareil photo et la qualité de l’image n’ont pas vraiment d’importance pour les tablettes, en particulier pour les modèles abordables comme celui-ci. Vous ne devriez vraiment pas compter sur un énorme appareil pour prendre vos photos.

Jon Mundy / Foundry

Pour mémoire, la Lenovo Tab P12 est équipée d’un seul appareil photo arrière de 8 Mp avec autofocus. Il est aussi limité que cela puisse paraître, bien qu’il permet de prendre un cliché impromptu avec un éclairage idéal. Les détails et le contraste ne sont pas très élevés, mais c’est acceptable.

Le capteur frontal est bien plus important pour une tablette, car c’est lui qui sera chargé des appels vidéo. Ici, il s’agit d’un capteur de 13 Mp à mise au point fixe est plutôt médiocre, avec des hautes lumières soufflées et une douceur générale.

Cependant, son angle ultra-large est le bienvenu pour les appels vidéo. Il est censé être doté d’une fonction de suivi des visages par l’IA, mais nous n’avons rien remarqué de particulier lors d’un appel vidéo Google Meet.

Autonomie et charge

Batterie de 10 200 mAh

Chargement rapide de 30W

Adaptateur 20W inclus

Lorsqu’un appareil a un écran de 13 pouces, il faut s’attendre à ce qu’il soit équipé d’une batterie de grande capacité. Comme la Pro, la Lenovo Tab P12 est munie d’une énorme batterie de 10 200 mAh.

Et même dans ce cas, elle vous permettra à peine de tenir toute une journée de travail. Elle a tenu 7 heures et 30 minutes lors du test de batterie PCMark Work 3.0, qui vise à simuler des conditions de travail quotidiennes telles que la navigation sur le Web, l’édition de vidéos et de photos, la rédaction de documents et la manipulation de données.

Jon Mundy / Foundry

C’est 20 minutes de plus que la Pro, mais c’est plusieurs heures de moins que les tablettes de milieu de gamme à l’image des OnePlus Pad et Xiaomi Pad 5. Même la Lenovo Yoga Tab 13, aux proportions similaires, a réussi à dépasser la barre des 10 heures.

Alors que la Lenovo Tab P12 semble supporter une charge rapide de 30W, seul un chargeur de 20W est fourni. De cette manière, vous pouvez passer d’une batterie vide à une batterie à moitié pleine en 1h, et à pleine en environ 2 heures 30 minutes.

Logiciel

Android 13

Des ajouts Lenovo bien pensés

La version d’Android de Lenovo est l’une des plus soignées du marché, ce qui laisse à penser que la société a tiré quelques leçons de sa marque de smartphones Motorola.

Elle fonctionne avec la dernière version d’Android, ce qui représente un progrès par rapport à l’Android sur la Tab P12 Pro. Les personnalisations propres à Lenovo sont toujours présentes, mais elles sont pour la plupart bienvenues.

L’espace de divertissement se trouve à gauche de l’écran d’accueil principal, à l’endroit où se trouve normalement le fil d’actualité Google sur les appareils Android classiques. Pour une fois, il s’agit d’un embellissement bien pensé, qui donne une fenêtre de type magazine sur les applications multimédias que vous avez choisies.

Jon Mundy / Foundry

Dans notre cas, elle a fait apparaître des recommandations de films et d’émissions télévisées de Disney+, des jeux du Google Play Store, des livres électroniques et des bandes dessinées achetés via Play Books, ainsi qu’une combinaison de morceaux que nous avions écoutés en streaming sur YouTube Music et de podcasts sur Google Podcasts.

Nous nous sommes généralement retrouvés à utiliser les apps individuelles pour localiser et accéder à ce que nous voulions, mais nous pouvons imaginer que cela peut être pratique pour la consommation occasionnelle de médias en déplacement.

Les améliorations apportées par Lenovo à l’aide du stylet sont assez minimes, surtout par rapport à une tablette Samsung, mais nous apprécions l’approche propre et subtile. Un petit menu de raccourcis s’affiche lorsque vous appuyez sur le bouton du stylet Tab Pen Plus, donnant un accès rapide aux captures d’écran (sur lesquelles il est possible de gribouiller), aux notes rapides et à divers outils de présentation.

Notre raccourci préféré est la possibilité de maintenir le bouton enfoncé et de toucher l’écran pour ouvrir instantanément un bloc-notes flottant.

Jon Mundy / Foundry

L’interface utilisateur de Lenovo axée sur la productivité semble désormais permanente, avec un système de type macOS avec des applications clés accessibles en permanence en bas de l’écran. Nous avons trouvé cet accès un peu aléatoire avec la navigation gestuelle activée. Vous voudrez donc peut-être vous en tenir à l’option de navigation virtuelle semblable à celle d’un ordinateur de bureau, surtout si vous optez pour l’étui-clavier.

Comme cela le suggère, l’interface de Lenovo s’adapte parfaitement à vos préférences personnelles. Vous pouvez par exemple séparer le menu de notification du centre de contrôle, si vous le souhaitez, et régler avec précision le fonctionnement de l’écran partagé et des apps flottantes.

Prix et disponibilité

Cette tablette de milieu de gamme est disponible directement sur le site Web de Lenovo France et Belgique, à partir de 449 € et 399,01 € respectivement.

Avec le stylet Tab Pen Plus, il vous en coûtera 508 €, vous obtiendrez également l’étui-clavier, transformant la Tab P12 en un ordinateur portable hybride. Ce dernier est moins cher en Belgique.

Consultez nos comparatifs des meilleures tablettes et des meilleures tablettes Android pour davantage de choix.

Conclusion

La Lenovo Tab P12 offre quelque chose d’un peu différent du reste de la concurrence dans cette catégorie de prix. Elle n’est peut-être pas aussi rapide ni aussi bien équipée que la Xiaomi Pad 5 ou la OnePlus Pad, mais sa focalisation sur la créativité et la productivité la rend plus adaptée à certains cas d’utilisation.

Son énorme écran 3K de 12,7 pouces n’est pas le meilleur du marché, mais sa taille, associée à des haut-parleurs quadruples, en fait un outil de lecture multimédia particulièrement efficace.

Enfin avec le stylet Tab Pen Plus fourni et l’étui-clavier optionnel, la Lenovo Tab P12 se transforme en un outil puissant mais abordable pour les créatifs.

Si vous recherchez un appareil bon marché pour réaliser des tâches classiques alors les Xiaomi Pad 5 et OnePlus Pad sont de bien meilleurs choix (et bien plus portables). En revanche, si vous souhaitez dessiner, gribouiller et taper, la Lenovo Tab P12 est une candidate de choix.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique