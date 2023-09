En résumé Note de l’expert Les Plus Élégante et bien construite

Écran mat agréable

Son puissant

Autonomie acceptable Les Moins Performances bas de gamme

Écran difficile à contrôler

Charge médiocre

Interface utilisateur désordonnée Notre verdict Comme toutes les tablettes bon marché, la TXL Nxtpaper 11 a ses avantages et ses inconvénients. L’écran mat tient ses promesses et il est parfait pour l’affichage d’e-books et de documents, à condition d’avoir une bonne luminosité. Toutefois, ses performances sont souvent décevantes, même pour une bonne navigation, l’autonomie est moindre et son interface bien trop encombrée…

Si la plupart des téléphones portables se ressemblent à s’y méprendre, ne se différenciant que par leurs performances et leur prix, il en va de même pour les tablettes comme la Nxtpaper du fabricant TCL.

Après la Nxtpaper 10, en vente depuis un peu plus d’un an, il était temps pour la marque de passer à la suite avec une nouvelle taille d’écran. La Nxtpaper 11 a donc tout logiquement été lancée l’hiver dernier.

Un prix bas pour une impression mitigée

Si l’on s’en tient aux caractéristiques techniques, il s’agit d’une tablette économique, vendu au prix de 208,51 € sur Rakuten, et basique. En effet, elle embarque un vieux système, appuyé par un processeur Mediatek Helio P60T à 8 coeurs qui a six ans, seulement 4 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, d’une connexion Wi-Fi 5. Pour couronner le tout, elle est dépourvue d’indice d’étanchéité ou de technologie comme le lecteur d’empreintes.

Le dos de la tablette est presque entièrement en aluminium, à l’exception de quelques bandes de plastique destinées à la réception Wi-Fi. Mattias Inghe

En revanche, la bonne surprise est son écran qui présente des caractéristiques supérieures pour le prix. Il s’agit d’une dalle IPS de 2 000 x 1 000 pixels d’une grande netteté, dont la luminosité peut atteindre 500 cd/m2 en mode automatique. Il dispose également d’un réglage automatique et contrôlé par TCL de la température des couleurs mais nous ne sommes pas entièrement séduit par cette fonction.

En réglant l’affichage en mode Couleurs naturelles, on obtient des taches rouges, et en le réglant en mode Vibrant, la balance des blancs est un peu trop froide. Ce n’est pas un désastre et c’est parfaitement viable pour un usage quotidien, mais on est loin de la perfection.

TCL fait un bon travail en offrant un design moderne et une construction Premium à moindre coût. Il s’agit d’une dalle élégante avec un châssis en aluminium solide et une sensation de haute qualité. À première vue, elle ressemble à n’importe quel iPad d’Apple ou Galaxy Tab de Samsung, nettement plus cher, à l’exception de sa petite bordure en plastique autour de l’écran. Dans l’ensemble, l’appareil n’en reste pas moins élégant et sa prise en main est somptueuse.

Un peu comme du papier mais pas électronique

Ce qui caractérise la Nxtpaper, c’est son écran mat IPS ordinaire dont la surface a été traitée pour le rendre plus agréable à regarder et donner à vos doigts une impression de papier. Plus important encore, il évite les traces de doigts disgracieuses et élimine les reflets.

Nous apprécions également la sensation de pointer et tapoter qui n’entrave en rien la réponse et la précision du toucher. Néanmoins c’est un avis très personnel, un ami à qui nous avons prêté la tablette nous a dit qu’elle lui procurait la même sensation désagréable que le tableau noir de l’école. Si vous décidez d’opter pour cette tablette, alors nous vous recommandons de l’essayer en amont.

Avec le mot “papier” littéralement dans son nom, nous espérions qu’elle l’imiterait mieux. Visuellement et sous une lumière raisonnablement forte, elle fonctionne bien, avec une app e-book et un mode monochrome, elle ressemble plus à un Kindle qu’à un iPad, mais la finition mate ne fait qu’étaler les reflets sur une plus grande superficie.

D’après la marque, elle est censée prendre en charge un stylet, mais aucun des modèles tiers dont nous disposons ne fonctionne, et le “T-Pen” compatible n’est pas fourni.

Des bords droits et une construction de haute qualité. Mattias Inghe

Performances à revoir

Les performances du processeur et de la connexion sont médiocres, ce qui fait de la navigation sur le web une expérience souvent frustrante et lente, avec un défilement saccadé, un chargement paresseux, et où les éléments sur les pages Web sautent pendant le chargement des images. Il arrive même que l’écran entier se fige parfois de manière aléatoire pendant une demi-seconde.

D’autres applications, telles que YouTube, Google Maps et Google Photos, sont plus efficaces et leur contenu est mieux optimisé. Nous n’avons eu aucun problème à visionner des films sur Prime Video, par exemple, et l’image semble nette et dynamique. Les couleurs sont plus douteuses, car sûrement de classe SRGB sans grande précision. Il existe plusieurs menus pour régler l’image, et chacun fait pencher la température des couleurs dans sa propre direction. Il est presque impossible d’obtenir un ton blanc neutre.

La Nxtpaper 11 est équipée de quatre haut-parleurs, deux de chaque côté, offrant un son stéréo puissant avec des basses bien équilibrées. Il manque un peu plus de détails dans les aigus pour obtenir une véritable qualité supérieure, mais il est difficile de s’en plaindre au vu du prix. Il n’y a pas de port casque, donc si vous désirez un son externe, vous devrez la connecter via Bluetooth ou le port USB.

Des appareils photo simples

La tablette est équipée de deux appareils photo de 8 MP, l’un à l’arrière et l’autre au-dessus de l’écran. La qualité est moyenne, comme le veut la coutume pour les petits budgets, avec des images fades et peu détaillées. L’appareil génère un peu de bruit dans les environnements sombres et un effet bizarre si vous bougez beaucoup.

Une bonne batterie

La batterie de 8 000 mAh est respectable pour une tablette de 11 pouces, et son autonomie acceptable. C’est suffisant pour regarder des vidéos en streaming pendant plus de dix heures, et comme l’écran n’a pas une fréquence supérieure à 60 Hz, la navigation et l’envoi d’e-mails ne sont pas véritablement énergivore.

Un bon écran pour lire des pages web. Mattias Inghe

Cependant, le chargement peut être d’une lenteur frustrante. La tablette est censée supporter une charge de 18 watts, et le chargeur USB fourni doit pouvoir fournir cette puissance. S’agit-il d’une charge rapide ? Seulement si le matériel parvient à l’utiliser, et TCL semble avoir des problèmes avec cela.

Environ cinq heures pour une charge de 0 à 100 %, et une demi-heure avec le chargeur donne 15 %…

Beaucoup d’individualité dans l’interface

Avec Android 13, TCL a ajouté sa propre interface, TCL UI 5, qui ajoute un grand nombre de fonctionnalités, de paramètres d’image étendus à la personnalisation de l’interface et le contrôle du stylet, ainsi qu’une foule d’apps supplémentaires. Certaines sont utiles, comme WPS Office, d’autres sont plus ce qu’on appelle des bloatware, comme Booking.com ou une app de prise de notes payante.

Il y a beaucoup de choses que TCL pourrait supprimer pour une expérience plus rationalisée. La marque ne dit pas quand les mises à jour Android sont prévues, mais ne vous attendez pas à plus d’une génération supplémentaire d’Android.

Une interface riche en fonctionnalités qui peut être optimisée. M3

Avec un processeur plus récent et plus puissant et peut-être une dalle 90 ou 120 Hz, TCL aurait amélioré cette tablette. L’idée est bonne et l’écran formidable, mais au détriment d’autres éléments.

Adaptation du test original par sur notre site sœur M3

Fiche technique

Nom du produit : TCL Nxtpaper 11 9466X4-2CLCWE11

Marque : TCL

Processeur : MediaTek Helio P60T, 4 coeurs Cortex-A73 2 GHz + 4 coeurs Cortex-A53 2 GHz

Graphique : Imagination PowerVR GE8320

Mémoire : 4 Go

Stockage : 128 Go, slot pour micro SD jusqu’à 1 To

Affichage : 10,95 pouces mat ips, 2000×1200 pixels

Appareils photo : 8 MP avec LED à l’arrière, 8 MP grand angle à l’avant

Connexions : USB 2 Type C, Wifi 5, bluetooth 5.0

Système d’exploitation : Android 13 avec TCL UI

Autres : amélioration vidéo Nxtvision, nxtpaper 2.0

Batterie : 8 000 mAh, environ 10 heures 40 minutes de streaming vidéo (haute luminosité), environ 8 heures d’utilisation mixte (faible luminosité)

Chargement : jusqu’à 18 W, environ 4 heures de charge complète

Taille : 25,7 x 16,2 x 0,7 cm

Poids : 462 g

Performances

Antutu Benchmark 9 : 194 766 points

Geekbench 6 : 1 234 points

Geekbench 6 single core : 319 points

Geekbench 6 compute : 1 124 points

3dmark Wild Life : 635 points

Stockage, lecture : 289,7 Mo/s

Stockage, écriture : 233,9 Mo/s