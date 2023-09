À une semaine de l’événement presse “Wonderlust” d’Apple, au cours duquel il est pratiquement sûr que l’iPhone 15 sera annoncé, les experts restent incertains quant aux autres produits qui seront présentés en même temps que lui. Selon un nouveau rapport, une version actualisée des AirPods Pro est une forte possibilité. C’est un peu plus tôt qu’on ne l’attendrait normalement, puisqu’il arrivera juste un an après l’édition de deuxième génération.

Avant de s’emballer, il convient de noter que la source, le journaliste de Bloomberg Mark Gurman qui écrit dans sa dernière lettre d’information Power On, ne s’attend pas à ce qu’ils contiennent des changements notables par rapport aux modèles précédents. À une exception près : leur boîtier sera doté d’un port de charge USB-C au lieu du Lightning.

Gurman ne précise pas si les AirPods 3 ou les AirPods Max bénéficieront de la même mise à niveau. Apple avait déjà lancé un étui MagSafe pour les AirPods Pro lors de l’événement iPhone 13, sans autre nouveauté et elle avait changer l’étui en même temps que le modèle de 2e génération en septembre 2022, avec un nouveau haut-parleur et une boucle d’attache.

La firme préfère généralement utiliser des normes de charge propriétaires lorsque cela est possible, car cela lui permet de mieux contrôler les caractéristiques techniques et la conception, mais aussi de générer des revenus passifs grâce à des accessoires tiers sous licence.

Mais comme le fait remarquer M. Gurman dans une autre partie de la lettre, elle se trouve dans une position inhabituelle et plutôt délicate cet automne, ayant été obligée par la pression politique de faire quelque chose qu’elle a longtemps refusé : passer à l’USB-C sur l’iPhone. Et pour des raisons de relations publiques, elle voudra maintenant donner l’impression qu’elle est totalement engagée dans ce changement pour apporter des avantages aux clients.

En d’autres termes, après avoir défendu le Lightning pendant très longtemps, Apple est maintenant susceptible de l’abandonner sans se retourner. Nous savons déjà que les iPhones de la série 15 seront équipés de ports USB-C, tandis que la gamme d’iPad a achevé sa transition vers l’USB-C en 2022 ; cela laisserait le Lightning comme choix de connexion sur certains iPhones plus anciens qu’Apple continuera à vendre et sur un grand nombre d’accessoires et de dispositifs de charge.

Pour simplifier la gamme, et dans l’intérêt d’un message marketing unifié, Apple voudra aussi modifier la connectique de ses Magic Keyboards, Magic Mice, et d’autres accessoires.