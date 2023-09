En résumé Note de l’expert Les Plus Options 2 To, 4 To ou 5 To

Chaque année, un journaliste spécialisé dans la technologie prédit la fin du modeste disque dur, et à chaque nouvelle saison de produits, cette nécrologie s’avère prématurée.

Les entreprises qui fabriquent des disques durs conventionnels, comme Seagate, ont des années d’expérience dans la fabrication de ces HDD de manière fiable et rentable. À moins que les modules flash NAND n’atteignent un jour la parité de prix par gigaoctet, nous continuerons à voir ces appareils pendant un certain temps encore.

Le Seagate Ultra Touch est un disque dur USB externe simple mais efficace, qui se décline en capacités de 2 To, 4 To et 5 To à partir d’un mécanisme de 2,5 pouces à l’intérieur de son boîtier minimaliste. Chacune de ces options offre un espace considérable, idéal pour ceux qui souhaitent transporter un grand nombre de données ou sauvegarder sur une machine locale.

La particularité de cette série d’appareils est qu’elle a des aspirations écologiques, dans la mesure où ils sont majoritairement fabriqués à partir de matériaux recyclés.

L’achat du Ultra Touch est-il une véritable contribution à la sauvegarde de la planète ou n’est-il qu’un article de plus à ajouter à la liste des ressources qui s’amenuisent ?

Design

30 % de matériaux recyclés en poids

Le câble inclus est uniquement USB-C

Seagate a tout fait pour rendre le Ultra Touch aussi basique et minimaliste que possible. De l’extérieur, c’est un bloc de plastique bicolore avec un port USB-C et un voyant d’activité à une extrémité. Il est disponible en Pebble Grey (gris) et Cloud White (blanc), et ces couleurs présentent un mouchetage naturel comme une finition granitée subtile.

Une petite LED indique l’activité du lecteur Mark Pickavance

Selon les informations promotionnelles de Seagate, “ce disque contient au moins 30 % du poids est constitué de matériaux recyclés, et son emballage est entièrement recyclable. De quoi réaliser des sauvegardes respectueuses de l’environnement”.

L’emballage est 100 % recyclé et une note imprimée sur la boîte indique que 30 % du disque est constitué d’aluminium et de plastique recyclés. Le chiffre de 30 % est entièrement basé sur le poids. Par conséquent, sur un total de 267 g, le disque contient environ 80 g de métal et de plastique recyclés.

Cela semble peu, mais si Seagate en fabriquait 100 000 exemplaires, cela représenterait 8 000 tonnes de contenu recyclé, ce qui n’est pas négligeable. Le problème, c’est que les 70 % restants, à savoir la fabrication de disques et de puces ainsi que leur distribution à travers la planète l’emportent probablement sur le recyclage effectué par Seagate, quel qu’il soit.

L’industrie informatique a un bilan environnemental véritablement catastrophique, et toute tentative de remédier à ces lacunes doit être saluée

Comme pour la plupart des disques externes, le boîtier ne peut pas être ouvert et, par conséquent, la quantité de recyclage que Seagate est prêt à adopter a des limites évidentes. L’échantillon que nous avons testé a été fabriqué et assemblé en Thaïlande en 2023.

Mais, indépendamment de cela, les concepteurs du Ultra Touch ont fait de l’utilisation plus responsable des ressources l’objectif de ce HDD, et s’il se vend bien, cela pourrait inciter à davantage de recyclage. L’industrie informatique a un bilan environnemental véritablement catastrophique, et toute tentative de remédier à ces lacunes doit être saluée, même si les résultats sont modestes.

La boîte contient un câble USB-C de 50 cm. Une longueur décente, mais l’absence de prise en charge de ports USB-A est quelque peu choquante. Seagate n’a-t-elle pas réalisé que ceux utilisant des équipements plus anciens sont davantage susceptibles d’être des écolos que ceux disposant de systèmes plus modernes avec USB-C ?

Outre le câble, Seagate propose plusieurs documents papier, notamment un abonnement de 6 mois à Mylio Photos, un plan de sauvegarde Dropbox de 6 mois, un guide d’installation rapide, ainsi que des informations sur le logiciel Seagate Toolkit et les services de récupération de données Rescue Data. Le logiciel Toolkit est abordé plus en détails dans la section “expérience utilisateur” ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Disque standard de 5400 tr/min

Cryptage pris en charge

CrystalDisk Info révèle qu’il s’agit d’un disque dur Seagate Guardian BarraCuda ST5000LM000, à cinq plateaux et dix têtes, dont la vitesse de rotation est de 5400 tr/min.

Il s’agit d’un mécanisme plus performant que ce que l’on trouve habituellement dans un HDD externe, et le prix de vente du disque dur seul est généralement supérieur au prix demandé pour le Ultra Touch.

Dans cette conception, comme dans beaucoup d’autres, ce Seagate repose sur une interface SATA vers USB, et le facteur limitant les performances est constitué par les plateaux et les têtes physiques. Connecté par USB 3.2 Gen 1, ses performances dans ce contexte sont bien supérieures à ce dont le disque est capable, ce qui en fait son écueil.

À peine plus grand que le disque de 2,5 pouces qu’il contient, le Ultra Touch est très portable Mark Pickavance

L’un des aspects intéressants de ce produit est qu’il prend en charge le cryptage, ce qui n’est pas le cas de la plupart des disques durs externes bon marché.

Le prix de vente du disque dur seul est généralement plus élevé que le prix demandé pour le Ultra Touch

Il n’y a rien d’autre à signaler. Il est question d’un HDD externe qui utilise l’USB comme un million d’autres que nous avons déjà vus.

Expérience utilisateur

Le logiciel Seagate Toolkit est excellent

Options de sauvegarde et de restauration gratuites

Le meilleur aspect de ce HDD, outre le côté recyclage, est que les ingénieurs de Seagate ont réfléchi assez intensément aux personnes susceptibles de l’utiliser et à ce dont elles pourraient avoir besoin.

Sur le disque se trouvent des applications conçues pour les utilisateurs de Windows, Mac et Android, sous le nom de Seagate Toolkit. Nous avons vu des outils de ce type avec de nombreux HDD externes, et ils servent généralement à inciter à investir dans quelque chose de mieux. Mais ce n’est pas le cas ici, car les fonctionnalités fournies sont précisément celles dont la plupart des propriétaires auront besoin.

Le Seagate Toolkit fournit la plupart des fonctions essentielles pour tirer le meilleur parti du disque Mark Pickavance

Il offre quatre fonctions : Sécurité, Sauvegarde, Restauration et Miroir. Comme vous l’avez probablement déjà deviné, Sécurité permet de protéger et de déverrouiller les disques avec chiffrement intégré. Toutefois, l’utilisation de cette fonction suppose que vous puissiez exécuter une application de déverrouillage sur le disque pour tous les périphériques que vous êtes susceptible d’y connecter.

Techniquement, c’est un chiffrement par mot de passe, mais le Ultra Touch prend en charge le cryptage matériel AES-256 complet, grâce auquel le système d’exploitation crypte le disque et fourni un moyen de le déverrouiller ailleurs sans logiciel supplémentaire.

La sécurité du déverrouillage par mot de passe est liée à un compte MySeagate que vous devez créer. Il peut aussi réinitialiser le mot de passe à l’aide de votre adresse email si vous l’avez oublié. Toutefois, si vous utilisez le chiffrement matériel de l’ensemble du disque, la perte du mot de passe condamne à l’oubli tout ce qui a été stocké sur le Ultra Touch, car il n’existe aucun moyen détourné de récupérer ce code.

Il s’agit des meilleurs outils que nous ayons vus sur un petit disque externe

Sauvegarde et Miroir sont essentiellement les mêmes outils : un stockage en direct qui se synchronise entre le système et le disque. La sauvegarde est la méthode rapide et facile par laquelle toutes les zones de données critiques du système sont copiées sur le disque, tandis que Miroir sert à dupliquer sur le disque des dossiers spécifiques qui pourraient se trouver en dehors de cette hiérarchie. C’est un moyen simple de copier des fichiers d’un périphérique à l’autre en configurant les mêmes règles de miroir sur chacun d’eux.

Enfin, la Restauration est simplement un outil automatisé qui récupère des fichiers endommagés ou supprimés à partir d’une sauvegarde.

Dans l’ensemble, il s’agit des meilleurs outils que nous ayons vus sur un petit disque externe, et ils élèvent le Ultra Touch au-dessus de ce qui est généralement fourni (s’il y en a) avec le stockage externe.

Performances

Performances quelconques

Mieux adapté aux sauvegardes incrémentielles

Bien qu’il s’agisse d’une technologie fiable de nos jours, ce n’est pas le stockage le plus vif ou le plus économe en énergie pour ceux qui ont besoin de déplacer rapidement des données vers et depuis un PC.

Les performances du Seagate Ultra Touch sont comparables à celles d’un disque dur externe connecté par USB Mark Pickavance

Avec des disques de cette taille, une vitesse de rotation de 5400 tr/min et cinq têtes, les résultats sont prévisiblement modestes. Ceux qui estiment la vitesse de lecture et d’écriture à environ 150 Mo/s seront dans la bonne moyenne, bien que cette valeur représente la limite du disque et que la vitesse diminue au fur et à mesure que le HDD se remplit.

Seagate propose d’excellents SSD One Touch à connexion USB, capables de transférer des données à une vitesse huit fois supérieure.

Il convient également de noter qu’à cette vitesse de transfert, il faudra 33 333 secondes pour transférer l’intégralité du contenu vers ou depuis le Ultra Touch, soit au moins 9,2 heures. Il n’est donc pas certain que l’ensemble du contenu puisse être transféré en une nuit, dans un sens ou dans l’autre.

Le Ultra Touch est plus adapté aux sauvegardes incrémentielles qui se déroulent sur une période plus longue qu’au transfert de 5 To de données. Et, comme nous l’avons déjà mentionné, le logiciel fourni par Seagate est parfaitement adapté à ce processus.

Prix

Le Ultra Touch est proposé à partir de 137,99 € pour un modèle de 2 To, jusqu’à 192,99 € pour 4 To et 224,99 € pour 5 To, ce qui en fait l’un des disques durs externes les plus chers du marché. Vous le trouverez en vente chez Amazon par exemple.

Les One Touch ou Expansion Portable de Seagate coûtent moins cher, ce qui veut dire que vous payez un supplément pour la conception écologique et la fluidité du logiciel…

Conclusion

Il peut être difficile de promouvoir les produits écologiques qui ont un coût supplémentaire par rapport à des solutions moins respectueuses de l’environnement. Le prix peu élevé l’emporte souvent sur cet aspect, même s’il ne s’agit pas en fin de compte de choix durables. Cela ne veut pas dire qu’il faut le faire, mais les budgets et les coûts supplémentaires liés au recyclage peuvent dépasser ces limites.

Le nouveau 2023 Ultra Touch est principalement destiné aux utilisateurs d’ordinateurs portables Mark Pickavance

Cela dit, le nouveau HDD Ultra Touch n’est pas beaucoup plus cher que la série One Touch à capacités égales. Toutefois, en achetant ce produit, vous pourriez encourager Seagate à aller plus loin dans le recyclage qu’elle ne l’aurait envisagé auparavant.

En dehors de ces considérations écologiques, le Ultra Touch est un appareil bien pensé, associé au nouveau logiciel Seagate Toolkit, spécifié pour effectuer les tâches de sauvegarde ou de mise en miroir.

Le fait que Seagate ait inclus un véritable outil de sauvegarde avec ce disque pourrait avoir un impact bien au-delà de cette société, car d’autres pourraient maintenant se démener pour offrir quelque chose d’aussi utile.

Il n’est pas si rapide, et le câble fourni ne prend en charge que les ordinateurs USB-C, mais vous pouvez ajouter un adaptateur, et il est suffisamment véloce pour effectuer des sauvegardes en direct au cours d’une journée de travail.

Dans l’ensemble, le prix de lancement est peut-être légèrement élevé, mais une fois que les forces du marché entreront en jeu, il pourrait s’agir du disque dur externe à posséder, ne serait-ce que pour le Seagate Toolkit et sa capacité à sécuriser progressivement les données à partir de l’ordinateur.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique