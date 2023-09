At a Glance Note de l’expert Les Plus Cycle de mise à jour annuel

Possibilité de choisir une licence à vie ou un abonnement

Compatibilité ARM de Windows 11

Intégration de Touch ID Les Moins Augmentation du prix

Nécessite beaucoup de mémoire et de puissance de traitement Notre verdict Son prix est plus élevé qu’auparavant mais, grâce à la simplification du processus d’exécution de Windows sur ARM, Parallels Desktop est la meilleure solution pour les utilisateurs de Mac ayant besoin d’une machine virtuelle.

Prix lors du test

$99.99 annual subscription (Standard Edition); $119.99 annual subscription (Pro Version); $149.99 annual subscription (Business Edition)

L’exécution d’applications Windows peut devenir une nécessité pour certains utilisateurs macOS dans un cadre professionnel, pour jouer à des jeux ou tester des logiciels seulement compatibles avec ce système d’exploitation sur votre Mac.

Lorsque Apple est passé aux processeurs Intel en 2006, il est devenu plus facile de profiter de Windows sur un Mac grâce à l’introduction de Boot Camp, qui a permis de le lancer en mode natif. Mais, depuis, les temps ont changé et Apple est passé d’Intel à ses propres puces de la série M et Boot Camp a été relégué au passé.

Le passage aux puces M signifie également que les derniers Mac n’accepteront pas une version non ARM de Windows.

Heureusement, il existe d’autres options pour ceux qui souhaitent profiter de Windows et d’autres systèmes d’exploitation invités sur un Mac, l’une des meilleures étant Parallels Desktop. Grâce à un cycle régulier de mises à jour annuelles, qui coïncident généralement avec les mises à jour de macOS, ce logiciel règne sur le marché de la virtualisation.

Qu’est-ce que Parallels Desktop ?

Parallels Desktop est un logiciel pour créer une machine virtuelle (ou VM) fonctionnant avec Windows et d’autres systèmes d’exploitation sur Mac comme s’il s’agissait d’une app native Apple. Contrairement à Boot Camp, qui vous obligeait à éteindre complètement votre Mac pour le redémarrer sur Windows, Parallels lance les applications Mac et Windows en simultané.

Ainsi, affichez le bureau Windows directement sur celui du Mac, étendez sa fenêtre en plein écran ou au contraire réduisez-la comme petite prévisualisation dans un coin pour garder un œil sur toutes vos activités.

Au fil des ans, Parallels Desktop a gagné en fonctionnalités pour profiter de plusieurs systèmes d’exploitation côte à côte, sa dernière mise à jour étant la 19, arrivée en août 2023.

Quoi de neuf dans Parallels Desktop 19 ?

Parallels pour Mac présente une nouvelle icône. Parallels

Parallels poursuit son cycle de mises à jour annuelles, qui ont toujours tendance à arriver en même temps que chaque nouvelle itération de macOS. Ainsi, alors que macOS Sonoma devrait officiellement arriver en octobre 2023, la société vient d’introduire Parallels Desktop 19. Il s’agit d’une mise à niveau assez importante, bien que certaines de ses nouvelles fonctions sont des corrections techniques cachées sous la surface et pas forcément évidentes quand on est habitué aux versions antérieures. On retrouve aussi quelques nouvelles fonctions seulement disponibles dans les éditions Pro et Business de Parallels Desktop, y compris celles destinées aux développeurs.

Les fenêtres et boîtes de dialogue de Parallels Desktop 19 adoptent désormais les lignes courbes et les couleurs acidulées qu’Apple a choisi pour illustrer macOS ces dernières années. L’application bénéficie d’une nouvelle icône de bureau.

Quant à la prise en charge des graphiques 3D dans Windows, via OpenGL 4.1, offre une compatibilité et de meilleures performances pour un certain nombre d’outils graphiques et de conception, tels que ArcGIS Pro, VectorWorks et VariCAD.

Apple ayant changé le système d’impression dans Sonoma, Parallels Desktop 19 introduit alors un nouveau Protocole d’impression Internet (IPP) des documents à partir d’une machine virtuelle et à l’aide de votre imprimante normale. Parallels déclare une meilleure compatibilité pour l’impression recto-verso, entre autres.

La version 19 apporte également Touch ID à vos machines virtuelles (VM) Windows, avec une couche de protection supplémentaire. Elle autorise la connexion à votre VM Windows à l’aide de votre empreinte digitale et votre compte Microsoft personnel, une double sécurité pour les professionnels stockant des données sensibles.

Les grandes organisations propriétaires de l’édition Business de Parallels Desktop peuvent également exploiter leurs VM avec des systèmes de gestion d’entreprise tels que Hashicorp Packer et InTune de Microsoft. Quant aux développeurs, ils bénéficient également d’une attention particulière pour les éditions Pro et Business de Parallels Desktop 19. Il existe une extension pour Visual Studio Code, qui facilite l’organisation et l’emploi de plusieurs machines virtuelles et une meilleure prise en charge de leur création sur les Mac aux puces Apple Silicon.

Parallels

Prix de Parallels Desktop

Lors de la sortie de Parallels Desktop 18 en 2022, le prix avait augmenté d’environ 20 € pour la première fois depuis plusieurs années.

Parallels Desktop est disponible en trois formules : standard, pro et business.

L’édition standard coûte 99,99 € par an, avec des réductions disponibles pour les étudiants et enseignants. Cet abonnement inclut toutes les nouvelles mises à jour qui pourraient être publiées à l’avenir. Si vous optez pour un achat définitif, il faudra compter 129,99 € et payer un supplément pour les corrections futures.

La formule Pro, qui s’adresse principalement aux développeurs est disponible à 119,99 € par an, tandis que l’édition Business, pour les grandes entreprises, coûte 149,99 € par an.

Un période d’essai de 14 jours est également disponible.

Acheter Parallels

Essayer Parallels

Exécution de Windows

Depuis 2020, Apple a mis à jour tous ses Mac pour qu’ils fonctionnent avec ses propres puces Apple Silicon M1 et M2. Basées sur ARM, seules les versions du même type chez Windows fonctionneront, ce qui n’est pas le cas de X86 de Windows par exemple.

ARM de Windows n’est normalement pas concédée sous licence individuelle, par conséquent les propriétaires de Mac Silicon ont été confrontés à des problèmes techniques et de licence.

En 2022, Parallels Desktop a apporté des correctifs pour coïncider avec la sortie de macOS Ventura, mais la grande nouveauté était la compatibilité avec la version ARM de Windows 11 et la simplification du processus.

Parallels Desktop 18 a inclus la possibilité de la télécharger et l’acheter directement dans Parallels. Tout ce que vous avez à faire, c’est d’appuyer sur l’option Obtenir Windows 11 puis :

Parallels téléchargera Windows 11 compatible Recourir à l’application Microsoft Store dans votre machine virtuelle Windows pour acheter une licence ou en utiliser une Windows 11 déjà existante

Parallels a confirmé que Microsoft ne fait pas de différence entre Windows On Intel et Windows On Arm.

Parallels

Parallels a également déclaré qu’avec Windows On ARM, il est désormais possible d’exécuter la plupart des anciens logiciels et applications qui ont été écrits à l’origine pour Intel de Windows, de sorte que vous ne devriez pas rencontrer de problèmes de compatibilité avec les VM sous Windows On ARM.

Si vous possédez un Mac Intel, Windows, jusqu’à Windows XP, peut être opéré, mais cela ne veut pas dire qu’il sera facile de le faire fonctionner sur des Mac plus anciens. Par exemple, Windows 11 requiert une puce de sécurité spéciale connue sous le nom de TPM 2.0, ce dont les Mac sont dépourvus. Sur Parallels 17, il y a un moyen de contourner ces difficultés en ajoutant une puce TPM virtuelle capable de marcher avec Windows 11 et d’effectuer ses fonctions de cryptage des données BitLocker.

Par ailleurs, il existe un certain nombre de systèmes d’exploitation pris en charge, dont beaucoup sont gratuits à télécharger, tels que BSD Unix, Ubuntu, Debian et différents Linux. Au fil des années, Parallels a perfectionné la prise en charge de ces systèmes d’exploitation et a apporté des améliorations en coulisses qui peuvent vous aider à gérer plusieurs machines virtuelles.

Si vous vous êtes déjà demandé ce qu’était Linux, l’installer via Parallels est un moyen relativement simple de l’essayer. Pour ce faire, téléchargez le système d’exploitation, configurez une machine virtuelle, installez l’OS et testez-la. Si vous l’aimez, gardez-le. Si vous ne l’aimez pas, il vous suffit de jeter le fichier de cette machine virtuelle de votre disque dur pour qu’elle disparaisse définitivement.

Exécution de plusieurs versions de macOS

Il n’y a pas que Windows, Linux et Co qui tournent dans les machines virtuelles, mais aussi macOS à la fois en tant qu’hôte et invité. C’est le meilleur moyen de tester sa dernière mise à jour ou version bêta avant de l’installer définitivement.

Là encore, les Mac M sont limités dans la mesure où ils ne sont compatibles avec aucune version antérieure à macOS Big Sur, la première basée sur ARM.

Sur les Mac Intel, d’anciennes versions de macOS sont compatibles. Parallels

Utilisation

Parallels tente de rendre les choses aussi simples que possible avec le mode Coherence pour que les applications Windows coexistent avec les apps macOS de plusieurs manières. Par exemple, la 17 a été enrichie avec la possibilité de copier et coller du texte et des graphiques entre les apps Windows et Mac, ou encore faire glisser et déposer des images à partir de Photos et Safari.

Une autre fonctionnalité ajoutée dans la 18 est la prise en charge de Stage Manager (arrivé sous macOS Ventura) et celle des périphériques de capture audio et vidéo USB et des contrôleurs de jeu sur Windows.

La Business Edition de Parallels Desktop 18 aide les grandes organisations à déployer rapidement les machines virtuelles Parallels à plusieurs utilisateurs, tandis que la Pro Edition pour les développeurs offre des fonctions de mise en réseau amendées et une interface de ligne de commande pour accélérer les tests.

Couper et coller entre les applications Mac et Windows. Parallels

Performances

Une bonne performance est vitale lorsque vous passez par Windows ou Linux dans une VM sur votre Mac. C’est pourquoi, Parallels a changé l’allocation de la mémoire et la prouesse graphique.

Adopter deux systèmes d’exploitation (ou plus) sur votre Mac en simultané demande beaucoup de mémoire, d’espace disque et, surtout, de puissance de processeur. Heureusement, c’est le cas des multicœurs modernes assez efficaces pour les applications courantes telles que Microsoft Word ou Excel sous virtualisation.

Pour tirer le meilleur parti de Parallels, vous voudrez donner à votre Mac autant de RAM qu’on vous l’autorise, et 1 Go semble être un bon point de départ. Cependant, 2 Go sera forcément mieux, surtout pour tirer partie de plusieurs OS simultanément.

Parallels 17 a introduit un Gestionnaire de ressources automatique capable de surveiller vos VM, déterminer combien de mémoire et de puissance de processeur sont nécessaires pour les applications et allouer automatiquement les ressources requises.

Un autre ajout utile, déjà arrivé avec Parallels Desktop 14, est la fonction Libérer l’espace disque. Alors que le logiciel savait déjà comment récupérer manuellement l’espace de stockage des machines virtuelles individuelles, cette option consolide les snapshots (qui sont des états sauvegardés de vos VM) afin qu’ils prennent moins d’espace. Il est possible de reprendre/arrêter les tâches et archiver les VM moins exploitées pour encore plus d’économies.

Sur les Mac haut de gamme, tels que le Studio, vous serez en mesure de configurer vos machines virtuelles avec jusqu’à 62 Go de mémoire et 18 cœurs de CPU. Malheureusement, Parallels nous a informés que les multiples cœurs de GPU sur les puces M1 et M2 sont contrôlés uniquement par macOS.

Conclusion

Nous admettons avoir été un peu inquiets lorsque nous avons appris que Parallels avait été racheté par Corel à la fin de l’année 2018. Après tout, malgré la sortie de CorelDraw, elle n’a jamais eu un grand succès dans la prise en charge du Mac.

Heureusement, Parallels parvient à maintenir sa propre identité, son site Web et les progrès sans relâche.

Que vous achetiez Parallels Desktop pour Mac pour la première fois ou que vous fassiez le grand saut de la mise à jour annuelle, nous n’hésiterions pas à installer sa toute dernière version. Si Parallels Desktop n’est pas le seul logiciel de virtualisation disponible pour les Mac, il présente des fonctionnalités plus impressionnantes que son principal rival, VMware Fusion, souvent amélioré aussi.

Le statut de Parallels en tant que leader dans ce domaine a été souligné lorsqu’Apple a utilisé Desktop pour démontrer un certain nombre d’applications et de jeux Windows fonctionnant sur des prototypes ARM Mac au cours de sa WWDC 2020 et si Parallels a le soutien d’Apple, son avenir devrait être radieux.