Apple met à jour iOS tous les ans sans exception, offrant aux iPhone une série de nouvelles fonctionnalités et de corrections pour la sécurité, ainsi qu’une refonte occasionnelle. En septembre 2023, iOS 17 fera ses débuts, et on s’attend à ce que la plupart des utilisateurs y passent presque immédiatement. Mais qu’en est-il si elle vous déplait ? Est-ce possible de revenir à une version plus ancienne d’iOS ?

Dans cet article, nous examinons toutes les possibilités qui s’offrent à vous pour rétrograder iOS d’une version à l’autre sur votre smartphone.

Est-il possible de revenir à une ancienne version d’iOS ?

La réponse est non, du moins si nous parlons des versions publiques complètes d’iOS, par opposition aux versions bêta. Il existait autrefois des solutions de contournement et des astuces qui permettaient d’y parvenir, mais de nos jours, ce n’est plus le cas donc une fois que vous avez adopté la dernière mise à jour, c’est définitif.

Pourquoi non ?

Lorsqu’un logiciel est mis à disposition par Apple, la société inclut une signature qui confirme son authenticité pour des raisons de sécurité. Le but étant que vous n’en installiez pas accidentellement un faux qui pourraient être à l’origine d’un vol de vos données. Alors que dans le passé, Apple laissait la signature valide sur les versions antérieures d’iOS pendant une courte période, depuis quelque temps elle est supprimée presque simultanément à la sortie des nouvelles.

Avec les anciennes versions d’iOS, vous pouviez peut-être encore réinstaller iOS à partir d’une sauvegarde, mais il est très peu probable que cette méthode fonctionne toujours.

Lors d’une réunion des actionnaires d’Apple en 2016, Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle de la société, aurait déclaré qu’Apple ne fournissait pas de moyen de rétrograder, principalement parce que chaque mise à jour d’iOS améliore la sécurité de votre iPhone, iPad ou iPod touch. Le déclassement d’iOS rendrait votre appareil moins sûr et plus facile à pirater.

Depuis, la firme de Cupertino n’a cessé de mettre l’accent sur la protection, comme en témoigne la querelle qu’elle a eu avec le gouvernement britannique, qui a culminé avec la menace d’Apple de supprimer iMessage et FaceTime des versions anglaises de ses appareils si la nouvelle législation proposée en matière de surveillance est adoptée.

Est-il possible de revenir à une ancienne version d’iOS à partir d’une version bêta d’iOS ?

Ah, c’est différent. Si vous faites partie du programme de logiciels bêta d’Apple, vous devriez pouvoir revenir à la version complète de l’ancien iOS à partir de la version bêta installée sur votre iPhone.

N’hésitez pas à jeter un oeil à notre tutoriel vous expliquant comment désinstaller votre version bêta d’iOS.

Existe-t-il un moyen de revenir à une version antérieure d’iOS ?

Si vous devez absolument récupérer une vieille version d’iOS, il existe une solution quelque peu radicale : acheter un vieil iPhone.

Cela peut sembler idiot, mais c’est probablement le moyen le plus simple de s’assurer que vous disposez de l’iOS dont vous avez besoin. Nous vous recommandons de vous rendre sur Leboncoin ou Back Market pour du reconditionné. Il va sans dire que vous devez demander expressément au vendeur de vous confirmer que l’appareil tourne sous un iOS qui vous convient.

Enfin, n’oubliez pas que ce n’est pas pour rien qu’Apple souhaite que ses clients passent par ses derniers logiciels. Cela signifie non seulement que vous bénéficiez des fonctionnalités et du design les plus récents, mais aussi d’une meilleure sécurité.