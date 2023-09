Les prix “Le meilleur de l’IFA 2023” décernés par Tech Advisor

Si vous aimez déambuler dans les interminables halls d’exposition de la capitale allemande pour découvrir les dernières technologies grand public, vous aurez les yeux rivés sur l’IFA 2023.

Ce salon technologique de longue date est de retour, permettant aux entreprises technologiques, grandes et petites, de présenter leurs nouveaux produits aux médias et au public, dont l’enthousiasme ne se dément pas, les organisateurs s’attendant à une grande affluence.

Les organisateurs s’attendent à une grande affluence. L’espace réservé à l’événement est pratiquement complet, avec 27 halls remplis de gadgets dernier cri.

Cette semaine, nos journalistes ont parcouru le gigantesque espace événementiel de Messe Berlin pour découvrir les dernières consoles, montres, téléphones, lunettes, lampes, aspirateurs et stands de bretzels hors de prix.

Si ces derniers ne seront pas récompensés, les autres méritent d’être salués. Chaque année, nous nous efforçons de sélectionner les meilleures nouveautés technologiques auxquelles vous devriez prêter attention, qu’il s’agisse d’articles abordables que vous avez peut-être sur votre liste de Noël ou de technologies de pointe ambitieuses qui laissent entrevoir ce que pourrait être la technologie personnelle de la prochaine décennie.

Voici ce qui a remporté nos prix “Le meilleur de l’IFA 2023”

Lenovo Legion Go

Hannah Cowton / Foundry

Si vous êtes à la recherche d’une console de type Nintendo Switch capable de jouer à des jeux plus puissants, la Lenovo Legion Go pourrait bien être la solution.

Les joy-cons détachables de cette console peuvent être utilisés à la fois à la main et branchés à votre téléviseur via un dongle tiers USB-C vers HDMI… mais ce n’est pas tout ! À ses côtés se trouvent les nouvelles Lenovo Legion Glasses, qui peuvent être utilisées pour projeter des graphiques via AR. Cela signifie que vous pouvez bénéficier de l’expérience du grand écran n’importe où dans votre maison.

Les lunettes connectées mises à part, la Go est aussi une incroyable console. Elle dispose d’un écran QHD+ de 8,8 pouces, d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme avec AMD RNDATM Graphics et de 16 Go de RAM, ce qui vous permet de jouer à des jeux hors ligne et via le cloud. Tout cela vous coûtera 799 € et 499 € pour les lunettes.

Ce n’est pas vraiment abordable, mais il s’agit potentiellement de l’avenir du jeu.

TCL 40 Nxtpaper

TCL

Ce n’est pas de l’encre électronique, mais ce n’est pas loin. TCL a repris la technologie d’affichage à finition mate, à fatigue visuelle minimale et sans lumière bleue de tablettes telles que le Nxtpaper 11 et l’a appliquée à deux nouveaux smartphones économiques.

Les premiers téléphones dotés de la technologie d’écran en papier de TCL, le TCL 40 Nxtpaper et le 40 Nxtpaper 5G, sont incroyablement bon marché, à respectivement 179 et 219 euros. Curieusement, la version 4G est bien plus belle en vrai et sur le papier que le modèle 5G, qui a un design terne plus ancien et un écran plus petit et de plus faible résolution.

Le 40 Nxtpaper est doté d’un écran FHD+ de 6,78 pouces qui ressemble à du papier et sur lequel il est possible de dessiner ou d’écrire à l’aide d’un stylet T-Pen (en option). Il est disponible en bleu ou en blanc et dispose de trois caméras à l’arrière.

Il est vrai qu’à ce prix-là, ces caméras ne seront probablement pas très performantes. Mais c’est peut-être le moyen le plus proche d’avoir un téléphone sur lequel il est aussi agréable de lire des ebooks qu’avec un eReader E Ink, grâce à l’absence de lumière bleue.

LG StandbyME Go

Hannah Cowton / Foundry

Le LG StandbyME Go a attiré beaucoup d’attention au salon IFA, et pour cause. Ce modèle LCD FHD de 27 pouces se plie astucieusement en une valise portable et est sans fil.

C’est parce que la valise abrite également une batterie. D’accord, elle ne dure que trois heures, mais c’est suffisant pour regarder la plupart des films. De plus, le mécanisme de charnière astucieux vous permet de placer ce téléviseur où vous le souhaitez, que ce soit dans votre large véhicule, votre tente ou votre jardin. Elle peut également pivoter en mode portrait, ce qui est utile si vous souhaitez regarder les vidéos TikTok sur un écran plus grand que celui de votre smartphone.

LG n’a pas lésiné sur la technologie non plus. Il s’agit d’un écran tactile, avec des haut-parleurs intégrés de 20W, Dolby Vision et Dolby Atmos. En outre, il prend en charge AirPlay, la mise en miroir de l’écran et la reconnaissance vocale. WebOS propose également des tonnes d’applications de divertissement.

Le prix de 999 $ (environ 924,64 €) n’est pas à la portée de toutes les bourses, mais ce téléviseur ouvre certainement des perspectives aux vacanciers, aux amateurs de fêtes de fin d’année et à tous ceux qui ont besoin d’une TV portable qui ne soit pas un projecteur.

Sony Xperia 5 V

Sony

Même si le calendrier de sortie des téléphones de Sony ressemble à un disque rayé ces derniers temps, le Xperia 5 V a encore beaucoup à offrir. La société a adopté un cycle de sortie d’un fleuron, le Xperia 1, suivi plus tard par la version plus petite de la série 5.

Cette année, le Xperia 5 V (“five mark five”) n’a que deux objectifs arrière, optant pour la suppression du téléobjectif. Il en résulte un design plus simple et un smartphone qui coûte moins cher que le Xperia 5 IV de 2022.

La technologie d’imagerie reste néanmoins impressionnante, avec le même capteur Exmor-T for mobile imagine haut de gamme que le 1 V, ainsi que des tonnes d’applications photo et vidéo spécialisées pour la capture, l’édition et la lecture de vidéos cinématiques.

Ce qui est le plus impressionnant, c’est le peu de choses que le Xperia laisse de côté dans sa fiche technique. Il y a une prise casque de 3,5 mm, la prise en charge audio Hi-Res avec et sans fil, le chargement sans fil, un espace de stockage extensible et le verre Gorilla Glass Victus 2 ultra résistant à l’avant et à l’arrière.

Le Xperia 5 V a peut-être perdu un objectif d’appareil photo, mais il ne semble pas avoir perdu son approche hardware pour smartphone. Il a peut-être un attrait niche, mais nous l’adorons.

Withings ScanWatch 2

Withings

Withings existe depuis quelques années et fabrique discrètement de belles montres analogiques qui peuvent être portées en soirées, mais qui abritent secrètement des fonctions connectées.

La nouvelle ScanWatch 2 poursuit la tendance avec l’un des nouveaux modèles, une montre circulaire en métal d’aspect premium avec bracelet en cuir et cadran sombre, sauf qu’il y a aussi un petit affichage circulaire sur la moitié supérieure qui peut faire défiler des informations clés sur la santé.

La nouveauté de cette année est le suivi de la température corporelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Withings affirme que la montre peut rassembler des données et déterminer le temps passé dans chaque “zone de température”, ce qui lui permet d’estimer le temps de récupération après les séances d’entraînement. Cela ressemble à ce que fait le bracelet Whoop 4.0 et, comme ce dernier, la ScanWatch 2 pourrait également vous aider à détecter si vous être en train de tomber malade.

Outre cette nouvelle fonction, la montre intègre un GPS pour le suivi des courses et peut suivre toutes les mesures de votre condition physique, y compris le sommeil. Elle peut également détecter les ECG et la fibrillation auriculaire dans les régions concernées.

Il s’agit d’un autre appareil qui est loin d’être le moins cher de sa catégorie. À 349,95 €, il est à peu près équivalent à l’Apple Watch ou à la Samsung Galaxy Watch. Mais pour tous ceux qui privilégient l’esthétique à la fonctionnalité, elle vaut certainement la peine d’être considérée.

Honor Magic V2

Anyron Copeman / Foundry

Le Magic V2 est officiel en Chine depuis juillet, mais il a été présenté au public européen lors de l’IFA.

Le troisième téléphone pliable de Honor établit de nouvelles normes pour les hybrides téléphone-tablette. Avec une épaisseur de 9,9 mm (en position fermée) et un poids de 231 g, c’est à la fois le téléphone pliable de type livre le plus fin et le plus léger que l’on puisse acheter. Ces chiffres sont même comparables à ceux de nombreux smartphones classiques.

Par ailleurs, un écran de 6,43 pouces s’étire jusqu’aux bords de la face avant, puis s’ouvre pour révéler un écran interne de 7,93 pouces dont le pli est à peine perceptible. Les deux écrans sont 120Hz et OLED.

Le processeur phare Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm se trouve sous le capot, aux côtés d’une batterie de 5 000 mAh prenant en charge une charge filaire de 66W (mais pas de charge sans fil).

Il y a cinq caméras au total, avec trois capteurs à l’arrière (50 Mp principal, 50 Mp ultra grand-angle, 20 Mp téléobjectif) rejoints par une caméra selfie de 16 Mp au-dessus de chaque écran.

Nous ne savons toujours pas quand le Magic V2 sera commercialisé en Europe, ni combien il coûtera, mais cela ne l’empêche pas d’être un appareil très impressionnant qui mérite de figurer dans notre classement des meilleurs appareils de l’IFA.

Lave-linge Haier X Series 11

Emma Rowley / Foundry

Vous ne pensez peut-être pas qu’un lave-linge soit un objet particulièrement intéressant, mais écoutez-nous sur ce point. Le lave-linge X Series 11 de Haier s’est distingué à l’IFA parce qu’il résout un problème extrêmement courant. Combien de fois avez-vous fait une lessive, l’avez-vous oubliée et vous êtes-vous retrouvé avec un tas de vêtements défraichis que vous devez immédiatement relaver ?

Le X Series 11 a été conçu pour vous laisser un peu de répit si vous sortez plus tard que prévu, si vous êtes occupé ou si vous avez simplement oublié. Grâce à un flux d’air continu dans le tambour, que Haier appelle sa technologie Ultra Fresh Air, il peut garder les vêtements frais et exempts de bactéries jusqu’à 12 heures après la fin d’un cycle de lavage, avec la porte fermée.

Il est également économe en énergie, avec une note supérieure à A, et il est silencieux. Tout cela lui vaut une place convoitée dans notre liste des meilleurs appareils de l’IFA.

Philips Hue Secure

Philips Hue

C’est un classique du cinéma : en plein cambriolage, l’un des membres de l’équipe prend le mauvais objet, ce qui déclenche une alarme et fait clignoter toutes les lumières de l’immeuble.

La nouvelle gamme Secure de Philips Hue permettra aux utilisateurs de Hue d’apporter le même type de sécurité lumineuse à leur domicile. Les produits comprennent des caméras intérieures/extérieures et des capteurs de contact qui fonctionnent de manière transparente avec les ampoules Philips Hue existantes dans votre maison pour créer un système de sécurité très visible dans toute la maison afin d’avertir toute personne présente dans la maison et de dissuader les intrus. Il existe également une caméra extérieure qui peut éclairer les visiteurs indésirables d’une lumière colorée lorsqu’elle est déclenchée.

Nous aimons l’idée, mais les produits sont chers, et il y a un abonnement à payer…

Withings ScanWatch Light

Anyron Copeman / Foundry

La deuxième apparition de Withings dans ce palmarès montre à quel point les dernières ScanWatch sont bonnes.

La toute nouvelle ScanWatch Light est dépourvue de certaines des fonctions haut de gamme de la ScanWatch 2, à savoir le suivi de la température 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les ECG, les notifications d’irrégularités du rythme cardiaque et la surveillance de l’oxygène dans le sang.

Mais cela se reflète dans le prix, plus abordable de 249,95 $ (231,35 €), et elle est bien adaptée aux personnes qui recherchent une vue d’ensemble de leur santé à partir de leur poignet.

La ScanWatch Light de 37 mm peut toujours surveiller la fréquence cardiaque (y compris la variabilité de la fréquence cardiaque), suivre votre sommeil et être utilisée pour le suivi des cycles. Elle est également capable de détecter automatiquement plus de 40 séances d’entraînement et de recevoir des notifications téléphoniques sur l’écran de 0,63 pouce.

Toutefois, l’aspect le plus impressionnant de la ScanWatch Light est sans doute l’autonomie. Withings annonce jusqu’à 30 jours d’autonomie avec une seule charge, ce qui met à mal la plupart des montres connectées.

Les précommandes sont en cours sur le site web de Withings, avant une sortie prévue en septembre.

Kit LG Universal UP

Emma Rowley / Foundry

Nous avons eu l’occasion de jeter un coup d’œil au kit Universal UP de LG lors de l’IFA. Il s’agit d’une série d’adaptateurs d’accessibilité conçus pour faciliter, et dans certains cas, rendre possible, l’utilisation des appareils électroménagers par les personnes handicapées. Les accessoires sont, pour la plupart, conçus pour être utilisés avec les appareils LG, notamment le “Stretch Hanger”, qui permettra à une personne en fauteuil roulant d’accrocher des vêtements à sécher à la vapeur dans son LG Styler.

Toutefois, certains dispositifs, comme une étagère rotative pour le réfrigérateur, pourraient avoir une utilisation plus universelle.

Le kit comprend également des accessoires “Easy Handle” pour le lave-linge, le sèche-linge et le réfrigérateur, disponibles en rouge et jaune très contrastés pour faciliter l’utilisation par les personnes souffrant de troubles de la vue, ainsi que des accessoires “Easy Dial” qui permettent aux personnes souffrant de problèmes de motricité d’utiliser leur lave-linge et leur sèche-linge.

Il est formidable de voir une grande marque mettre en avant des produits de ce type. Les entreprises concurrentes devraient en tenir compte.