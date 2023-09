El Honor Magic V2 tiene el mejor diseño de todos los teléfonos plegables

Casi dos meses después de su lanzamiento inicial, el Honor Magic V2 llega a los mercados europeos, aunque Honor sigue sin confirmar el precio ni la fecha de compra final para su teléfono plegable.

Conocemos casi todas las especificaciones clave desde julio, así que no hay grandes sorpresas. El tercer plegable tipo libro de Honor es una versión refinada del Magic Vs, que a su vez no se lanzó a nivel global hasta el pasado mes de febrero del presente año.

Como la mayoría de los dispositivos Android insignia de 2023, está impulsado por el Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm. Una pantalla de 6,43 pulgadas se abre para revelar una pantalla interior de 7,92 pulgadas. Ambas son OLED y tienen una frecuencia de actualización adaptativa de 120 Hz.

Las tres cámaras traseras (principal de 50 MP, ultra gran angular de 50 MP y teleobjetivo de 20 MP) se unen a las lentes selfie de 16 MP en la parte superior de ambas pantallas, mientras que la batería es de 5000 mAh. La carga por cable es de 66 W, aunque no hay presencia de carga inalámbrica.

Hasta aquí, nada destacable en lo que a plegables se refiere. Pero lo que destaca al Magic V2 por encima de la competencia es la sensación de uso, algo que nunca se puede juzgar sólo por las especificaciones.

Después de pasar tiempo con el dispositivo, puedo decir con confianza que este es el mejor diseño de teléfono plegable que hay ahora mismo.

El ingenioso hardware conserva toda la versatilidad de un dispositivo híbrido a medio camino entre teléfono y tableta, pero evita algunos de sus inconvenientes habituales.

El Magic V2 puede usarse como teléfono, tablet o en el “modo hover” que se muestra arriba Anyron Copeman / Foundry

Empecemos por el grosor, o la falta del mismo. Con 9,9 mm cuando está cerrado, Honor afirma que el Magic V2 es el teléfono plegable más fino del mundo, y mucho más parecido a un teléfono normal que el Samsung Galaxy Z Fold 5 de 13,4 mm.

Puede que 3.5 mm no sea mucho, pero supone una gran diferencia. Elegir este plegable tipo libro ya no significa tener que soportar un diseño tan voluminoso, lo que me hace mucho más proclive a utilizar uno.

En lugar de ser un truco de marketing, un plegable más delgado se siente como un verdadero paso adelante a la hora de cargar con el terminal en tu día a día.

El Magic V2 también establece nuevos estándares en cuanto a peso. Con 231 gramos, es más ligero no sólo que todos los demás plegables tipo libro, sino también que teléfonos insignia normales como el iPhone 14 Pro Max y el Samsung Galaxy S23 Ultra.

Como alguien que está usando el S23 Ultra en su día a día, recoger el Magic V2 fue un verdadero shock – en el buen sentido. Pero no parece que se haya sacrificado la durabilidad para conseguirlo, ya que Honor afirma que puede durar hasta 400.000 pliegues.

La pantalla interior de 7,93 pulgadas sin duda se lleva la mejor parte, aunque la de la cubierta de 6,43 pulgadas es aún más impresionante. No sólo es una atractiva pantalla OLED de 120 Hz, sino que se extiende hasta el borde del panel frontal como un smartphone normal, sin apenas marcos.

En lugar de la incómoda y estrecha pantalla de algunos plegables tipo libro ofrecen, la del Magic V2 resulta muy cómoda de usar.

Existe la opción de convertirlo en una pequeña tablet (con un pliegue apenas perceptible), pero no siempre se necesita.

Por delante, el Magic V2 parece un smartphone normal Anyron Copeman / Foundry

Sin embargo, a pesar de las buenas sensaciones que ofrece el dispositivo, sigue habiendo interrogantes.

El Magic V2 ejecuta una versión completa de Android (incluidas todas las aplicaciones de Google), pero Honor aún tiene que demostrar que puede optimizar la skin de MagicOS para los plegables.

La interfaz One UI de Samsung le sigue ganando en utilidad pura. La delicadeza del software era el principal punto débil del Magic Vs, y no he pasado el tiempo suficiente con su sucesor para decidir si se ha solucionado del todo.

Luego están las cámaras. Los resultados de los sensores traseros y de la lente selfie fueron impresionantes en las pruebas rápidas, pero tan solo se limitaron a una una habitación bien iluminada en pleno día.

Queda por ver si el Magic V2 es capaz de ofrecer una experiencia fotográfica a la altura de un buque insignia.

Y luego está el precio, que podría ser decisivo para el Magic V2.

El precio de salida en China (8.999 yenes, unos 1.250 dólares) no es un indicador fiable, pero podría acercarse al del Magic Vs que actualmente cuesta 1.599 €.

Para causar buenas sensaciones en el público, debería bajar la barrera de precios fijada por el Galaxy Z Fold 5 de Samsung (desde 1.600 €) así como del Pixel Fold de Google (desde 1.809 € en Europa, no disponible en España) si quiere para causar impresión.

Aún no se ha confirmado la fecha de disponibilidad final, pero no esperes que el Magic V2 llegue a Estados Unidos como ya ha sucedido con el resto de modelos de la marca.

Artículo original publicado en la edición en inglés de Techadvisor.com.