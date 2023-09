En résumé Note de l’expert Les Plus Un écran magnifique

Des performances exceptionnelles

Excellente expérience avec le stylet S Pen

Indice IP68 Les Moins Très chère

De nombreuses applications Android ne sont pas optimisées

Clavier et chargeur vendus séparément Notre verdict D’un point de vue hardware, la S9 Ultra est une tablette exceptionnelle. Cependant, elle doit vraiment remplacer votre ordinateur portable à ce prix, et les limitations d’Android empêchent cela d’être réalisable pour la plupart des utilisateurs.

Prix lors du test

From $1199.99

Les meilleurs prix : Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Lorsque Samsung a présenté la Galaxy Tab S8 Ultra en 2022, elle a fait tourner bien des têtes. L’entreprise a porté l’humble tablette Android à un niveau jamais atteint auparavant, avec un immense écran de 14,6 pouces et de puissantes caractéristiques techniques dans un châssis incroyablement fin et léger.

Il y a quelques améliorations notables sur son successeur, avec le processeur, les haut-parleurs et la durabilité qui ont tous été améliorés. Néanmoins, il s’agit toujours fondamentalement du même appareil, ce qui signifie que les mêmes lacunes subsistent.

Design

Une énorme tablette haut de gamme

Impressionnante de finesse et de légèreté

Encoche inutile

Désormais étanche selon la norme IP68

Commençons par une chose : la Tab S9 Ultra est énorme. Cela ne se voit pas forcément sur les photos, mais avec son écran de 14,6 pouces, elle est plus grande que de nombreux ordinateurs portables. Parmi les tablettes, elle semble nettement plus grande que l’iPad Pro de 12,9 pouces.

Malgré un cadre incroyablement fin (et constant), la prise en main de la tablette est un véritable défi. On a l’impression d’avoir un écran géant entre les mains, ce qui est le cas.

La seule différence est que Samsung a réussi à faire tenir tous les composants nécessaires dans un châssis de seulement 5,5 mm d’épaisseur, une véritable prouesse technique.

Samsung a réussi à faire tenir tous les composants nécessaires dans un châssis de seulement 5,5 mm d’épaisseur, ce qui constitue une véritable prouesse technique

Cependant, elle n’est pas vraiment facile à utiliser. Nous avons dû ajuster notre prise en main à plusieurs reprises pour atteindre certains contenus, et nous ne nous sommes jamais sentis à l’aise. Les tâches telles que la navigation sur le web, sur les réseaux sociaux et la saisie se sont toutes révélées délicates sans housse ni clavier.

Le clavier Book Cover officiel, qui introduit la possibilité pour la S9 Ultra de remplacer un ordinateur portable, vous coûtera près de 115 € supplémentaires. Il ajoute également 644 g au poids initial de 732 g (737 g pour la version 5G), ce qui rend l’appareil moins portable.

Nous n’avons pas pu tester cela avec la S9 Ultra, bien qu’il soit inchangé par rapport à la version S8 Ultra. Vous bénéficiez toujours d’un excellent pavé tactile et d’une expérience de frappe décente, mais il ajoute beaucoup d’encombrement à l’appareil et se détache trop facilement de l’écran.

Le clavier de la Tab S9 Ultra est identique à celui de la S8 Ultra de l’année dernière Dominik Tomaszewski / Foundry

De nombreux accessoires plus abordables sont disponibles, y compris ceux dépourvus de clavier et de pavé tactile. Ils sont également tous disponibles sur les modèles plus compacts Tab S9 (11,4 pouces) et S9 Plus (12,4 pouces), qui ont encore de nombreux points communs avec la Ultra.

En ce qui concerne le design, peu de choses ont changé sur la S9 Ultra. Il s’agit toujours d’un mélange haut de gamme d’aluminium et de verre, le verre Gorilla Glass 5 contribuant à améliorer la durabilité de l’écran.

L’appareil est désormais classé IP68, il peut donc survivre à une immersion de 1,5 m sous l’eau pendant 30 minutes et il est entièrement protégé contre la poussière. Il s’agit d’une amélioration considérable par rapport à la gamme Tab S8, qui ne bénéficiait d’aucun indice de protection.

D’un point de vue esthétique, la tablette n’a rien d’extraordinaire. Il y a maintenant au moins un choix de couleurs (Anthracite ou Crème), mais ni l’une ni l’autre n’attire particulièrement l’attention. Personnellement, nous avons une préférence pour ce design minimaliste, mais il ne plaira pas à tout le monde.

Les trois tablettes Tab S9 de Samsung se ressemblent toutes beaucoup Dominik Tomaszewski / Foundry

Le design des deux capteurs photo arrière sera familier à tous ceux qui ont utilisé un Galaxy S23, mais la longue bande magnétique située en dessous ne le sera peut-être pas. Elle sert à charger le stylet S Pen fourni et à l’associer à la tablette, deux opérations qui fonctionnent parfaitement.

Cependant, cette mise en œuvre est loin d’être idéale. Les aimants qui fixent le stylet S Pen sont relativement faibles, ce qui veut dire qu’il peut facilement être délogé lorsqu’il se trouve dans un sac ou sur une table. Il présente également une oscillation gênante lorsque placé face vers le haut sur une table.

Il est possible de le fixer sur certains côtés, mais les aimants sont encore plus faibles et il ne se recharge pas. Bien que le S Pen soit beaucoup plus volumineux que la version téléphone du S23 Ultra, nous aurions vraiment aimé que Samsung trouve un moyen de l’intégrer directement dans l’appareil.

C’est formidable de voir que la priorité a été donné aux caméras selfie, mais la S9 Ultra a inclus une encoche pour faire de la place aux deux capteurs frontaux. C’est complètement inutile ; un cadre légèrement plus épais aurait permis d’éviter ce besoin et d’avoir une bien meilleure apparence dans le processus. Toutefois, ce n’est pas un problème.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Écran, S Pen et audio

Excellent écran OLED de 14,6 pouces

Stylet S Pen impressionnant

Haut-parleurs au-dessus de la moyenne

Samsung n’a pas modifié les principaux aspects de l’écran Dynamic AMOLED 2X de la Tab S9 Ultra, mais la société n’a pas eu besoin de le faire : il s’agit de l’un des meilleurs écrans sur un appareil mobile.

C’est un écran de 14,6 pouces, 1848×2960, qui adopte le format 16:10 que l’on trouve désormais sur de nombreux ordinateurs portables. Cela signifie que vous pouvez regarder la plupart des films sans barres noires au-dessus ou au-dessous de l’action.

Il s’agit de l’un des meilleurs écrans sur un appareil mobile

L’écran OLED permet d’obtenir des noirs profonds et des couleurs riches et éclatantes. Ces dernières sont particulièrement évidentes en mode “Vivid” par défaut, mais le réglage “Natural”, plus discret, est préférable dans certaines situations.

Quel que soit votre choix, la haute résolution (entre 1440p et 4K) garantit un niveau de détail exceptionnel. Le texte et les images sont clairs et nets dans toutes les applications et tous les menus que nous avons utilisés, ainsi que dans de nombreuses options tierces, en mode clair comme en sombre. C’est un écran très polyvalent.

En mode multitâche, le taux de rafraîchissement de 120Hz prend tout son sens. L’utilisation de deux applications ou plus côte à côte est très fluide et réactive, qu’il s’agisse de faire défiler des pages, de taper sur un document ou de regarder une vidéo. L’écran est parfaitement adapté à la quasi-totalité des tâches que l’on peut imaginer réaliser sur une tablette.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En revanche, ce n’est pas le meilleur choix pour une utilisation en extérieur. La luminosité maximale de 355 nits (bien que Samsung cite 930 nits) est suffisante pour l’intérieur, mais la visibilité est considérablement affectée par les reflets à l’extérieur. C’est un meilleur choix pour l’avion ou le train.

L’écran intègre un lecteur d’empreintes digitales, Samsung continuant d’utiliser son capteur à ultrasons plutôt que la version optique, plus populaire. Nous l’avons trouvé un peu capricieux, en particulier lorsqu’il s’agit de passer de l’orientation paysage à portrait. Il se déverrouille la plupart du temps, mais pas toujours du premier coup.

Bien que l’écran de la Tab S9 Ultra soit tactile, il prend également en charge la saisie au stylet via le S Pen inclus. Le temps de réponse de seulement 2,8 ms signifie qu’il n’y a pas de délai perceptible avant que votre note ou gribouillis ne s’affiche à l’écran.

Samsung n’a apporté aucune modification à son design, de sorte qu’il ressemble toujours à un stylo à bille et fonctionne de la même manière. La seule véritable différence réside dans le bouton physique situé sur le côté, qui peut être utilisé pour différentes fonctions (appelées “Air actions”) selon l’application exploitée.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Pour nous, la seule chose qui manque, c’est que la partie supérieure du S Pen ne serve pas de gomme, ce serait un superbe accessoire à avoir sous la main, même avec un usage occasionnel.

En ce qui concerne l’audio, les quatre haut-parleurs stéréo ajoutent à l’expérience. Ils confèrent au son une profondeur et une chaleur que l’on ne retrouve pas souvent sur les tablettes. Attendez-vous à un volume élevé, voir à de belles basses.

Caractéristiques techniques et performances

Superbes performances du Snapdragon 8 Gen 2

Stockage extensible jusqu’à 1 To

Comme on pouvait s’y attendre, la Tab S9 Ultra offre des performances de premier ordre. En fait, elle est plus puissante que toutes les tablettes Android autres que celles de Samsung.

Côté Android, aucune tablette ne peut battre la S9 Ultra au niveau des performances

En effet, il utilise le processeur Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, une version surcadencée de la dernière et meilleure puce de Qualcomm qui n’est disponible que pour les tablettes Tab S9 et les Galaxy S23 (à l’heure où nous écrivons ces lignes). Elle fait passer la vitesse du CPU de 3,2 GHz à 3,36 GHz et celle du GPU de 680 MHz à 719 MHz.

Verrez-vous une différence, même par rapport à la 8 Gen 1 qui équipe la Tab S8 Ultra ? Probablement pas. Mais ce léger gain de performances signifie que la S9 Ultra est encore plus à l’épreuve du temps qu’auparavant. C’est d’autant plus important pour une tablette, que vous voudrez garder pendant au moins quelques années.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Quant aux performances actuelles, elles sont tout simplement superbes. Avec 16 Go de mémoire vive sur le modèle testé (mais toujours 12 Go sur les versions moins chères), il s’acquitte de presque toutes les tâches imaginables avec aisance.

Cela inclut les plus courantes telles que la navigation sur le web, l’envoi, la réception d’emails, les réseaux sociaux et le visionnage de vidéos. Même lorsque deux tâches ou plus sont combinées en multitâche sur écran partagé, aucun ralentissement n’est à déplorer.

Les performances sont tout aussi bonnes dans les jeux mobiles, où des titres comme Call of Duty : Mobile, PUBG Mobile et Asphalt 9 : Legends tournent tous en douceur et sans décalage. Nous ne croyons pas qu’il y ait une seule application dans le Google Play Store qui puisse pousser la Tab S9 Ultra à la limite de ses performances.

Du côté d’Android, aucune tablette ne peut battre la S9 Ultra au niveau des performances. L’iPad Pro M1 d’Apple, de 2021, a une nette longueur d’avance, du moins d’après les benchmarks.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra benchmarks

La Tab S9 Ultra propose également une nouvelle option de stockage : 1 To. C’est agréable à avoir, mais seulement nécessaire si vous stockez beaucoup de fichiers localement ou si vous prévoyez de vous en servir en tant que remplacement d’un ordinateur portable. Même sur les modèles de 256 et 512 Go, vous pouvez utiliser une carte microSD pour l’étendre jusqu’à 1 To.

Le Wi-Fi 6E est disponible sur tous les modèles, mais la situation est plus compliquée en ce qui concerne la connectivité cellulaire 5G. Un modèle optionnel est disponible en Europe, bien que vous devrez payer un supplément pour votre propre forfait.

Appareils photo et vidéo

Appareil photo principal de 13 Mp et appareil photo ultra grand‑angle de 8 Mp à l’arrière

Impressionnante double caméra frontale de 12 Mp

Microphones solides

Alors qu’une tablette ne devrait jamais être votre principal appareil photo, les capteurs photo de la S9 Ultra sont étonnamment importants.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Il y a quatre objectifs au total, répartis équitablement entre l’avant et l’arrière de l’appareil. Le capteur arrière principal de 13 Mp est inchangé par rapport à celui de la S8 Ultra, il continue donc à fournir des clichés solides mais peu remarquables. La qualité d’image est à peu près équivalente à celle d’un téléphone de milieu de gamme, offrant un niveau de détail décent et des couleurs éclatantes.

La S8 Ultra est désormais doté d’une résolution de 8 Mp (contre 6 Mp auparavant), de ce fait la baisse de qualité n’est pas aussi perceptible. La plage dynamique et l’exposition en pâtissent légèrement, mais il s’agit d’une alternative intéressante lorsque l’on souhaite faire tenir plus de choses dans le cadre.

Aussi gênante que soit l’encoche, Samsung a fait bon usage de l’espace disponible à l’avant. Les capteurs normal et ultra grand-angle sont tous deux de 12 Mp, les deux offrent des selfies clairs et nets avec beaucoup de détails.

Toutefois, les capteurs selfies se révèlent particulièrement utiles pour la vidéo, que ce soit seul ou en groupe. Ils peuvent toutes deux capturer des séquences jusqu’à 4K 30 images par seconde, ce qui est bien supérieur à n’importe quelle webcam intégrée à un ordinateur portable.

Avec ses trois microphones cristallins qui filtrent bien la plupart des bruits de fond, la S9 Ultra est un excellent appareil pour les appels vidéo.

La S9 Ultra est un excellent appareil pour les appels vidéo

Autonomie et charge

Batterie de 11 200 mAh

Autonomie moyenne

Chargement lent

Sur le papier, la Tab S9 Ultra dispose d’une batterie largement suffisante. Sa capacité de 11 200 mAh est supérieure à celle de presque toutes les tablettes Android, même s’il n’y a pas de changement par rapport à la S8 Ultra.

Cependant, l’énorme écran et les performances de niveau phare sollicitent beaucoup la batterie. En supposant que vous ne souhaitiez pas activer le mode d’économie d’énergie ou réduire le taux de rafraîchissement de l’écran, l’autonomie n’est que moyenne.

Si vous prévoyez de vous servir de la S9 Ultra pour travailler, ne vous attendez pas à une journée complète d’utilisation avec une seule charge. Avec une luminosité réglée sur un niveau assez typique de 200 nits, nous avons enregistré un temps de 7 heures et 53 minutes dans le test de batterie de PCMark, qui simule une gamme de tâches du monde réel.

Nous espérions une meilleure autonomie pour un appareil aussi coûteux

Cela correspond à peu près à notre expérience, ce qui signifie que vous devrez rester à proximité d’une source d’alimentation lorsque la journée touchera à sa fin. Si vous planifiez de profiter de la tablette que le soir, vous pourrez bénéficier de deux, voire trois jours d’autonomie. Cependant, nous espérions une meilleure autonomie pour un appareil aussi coûteux.

La S9 Ultra se charge via USB-C jusqu’à 45W, mais il n’y a pas de chargeur fourni. Avec un chargeur d’ordinateur portable Samsung de 65W que nous avions sous la main, elle a atteint 13 % en 30 minutes et 26 % après une heure. Cependant, une charge complète a pris plus de quatre heures, et il n’y a pas de charge sans fil.

Logiciels et caractéristiques

Android 13

One UI 5.1

Mode DeX et plus encore

Le logiciel est la plus grande faiblesse de la Tab S9 Ultra, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé.

La tablette est sous l’interface One UI 5.1 de Samsung sur Android 13. Bien qu’elle ait été conçue pour les smartphones, quelques modifications lui permettent de mieux fonctionner sur le grand écran.

Un glissement vers le bas à partir de n’importe quel endroit en haut de l’écran révèle une ombre de notification plus grande, offrant un accès complet aux paramètres rapides. Un dock apparaît chaque fois que vous ouvrez une application, ce qui facilite la navigation ou le multitâche.

Enfin, il y a le mode DeX, le mode optionnel de Samsung pour une expérience similaire à celle d’un ordinateur de bureau. Il fonctionne mieux avec un clavier et un pavé tactile ou une souris, mais répond toujours au toucher. Vous pouvez l’utiliser directement sur la S9 Ultra, ou le connecter (sans fil ou via un câble) à un moniteur externe ou à votre téléviseur.

Dominik Tomaszewski / Foundry

DeX ressemble beaucoup plus à un ordinateur portable qu’à l’interface d’une tablette classique, et il fait fonctionner toutes les applications Samsung et Google de manière très fluide. En revanche, les options tierces sont beaucoup plus aléatoires, beaucoup d’entre elles n’étant que des versions plus grandes des applications pour smartphones. Certaines applications refusent même de s’ouvrir en mode DeX.

Comparé à un ordinateur portable Windows ou macOS, le mode DeX n’exploite pas aussi bien l’espace disponible, de sorte que les choses peuvent rapidement devenir encombrantes. C’est une option utile si vous vous contentez de naviguer sur le web et de vous servir d’applications mobiles de base, mais cela ne s’appliquera pas à beaucoup.

Le logiciel est la plus grande faiblesse de la Tab S9 Ultra, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé

En tant que tablette pure, la S9 Ultra est beaucoup plus impressionnante. Ses fonctions multitâches sont remarquables, et les applications optimisées sont très agréables. Les applications dédiées aux tablettes ne sont tout simplement pas une priorité pour de nombreux développeurs tiers, mais Samsung tire le meilleur parti des logiciels à sa disposition.

La société est également généreuse en matière de mises à jour logicielles. Vous obtiendrez quatre nouvelles versions majeures d’Android, jusqu’à une version potentielle d’Android 17. Les mises à jour de sécurité se poursuivront ensuite jusqu’en 2028.

Prix et disponibilité

Quel que soit le modèle choisi, la Tab S9 Ultra est chère.

Pour une version Wi-Fi, les prix s’échelonnent de 1 349 € à 1 749 €. Le modèle 5G haut de gamme démarre à 1 579 €.

La tablette peut être achetée auprès de différents revendeurs, dont Samsung France/Samsung Belgique, Amazon France/Belgique, la Fnac FR/BE, ou encore MediaMarkt.

Le stylet S Pen est inclus dans le prix, mais vous devrez acheter une housse séparément. La version complète avec clavier et trackpad coûte 114,95 €.

C’est plus cher que n’importe quelle autre tablette Android. L’iPad Pro 12,9″ (à partir de 1 469 €) est son principal rival, mais les appareils Windows tels que la Surface Pro 9 (à partir de 1084 €), alimentée par Intel, méritent également d’être pris en considération.

Avant d’acheter la Tab S9 Ultra, il convient de s’assurer qu’un ordinateur portable classique ou un 2-en-1 ne vous conviendrait pas mieux.

Conclusion

La Tab S9 Ultra est une tablette musclée, qui surpasse toutes les autres Android.

Ce mastodonte de 14,6 pouces semble presque incroyablement fin et léger, surtout si l’on tient compte des performances de haut niveau et de la batterie volumineuse qu’il renferme.

Son écran est tout simplement superbe et il est suffisamment puissant pour faire tourner toutes les applications Android imaginables.

Mais c’est là que réside le problème. Malgré quelques ajustements spécifiques à la tablette et le mode DeX, l’absence d’applications dédiées et de logiciels de bureau la freine encore.

Et à ce prix, être un excellent appareil de consommation de contenu n’est tout simplement pas suffisant pour la plupart des gens. À moins que vous ne vous voyiez utiliser la S9 Ultra à la place d’un ordinateur portable, il existe de meilleures alternatives ailleurs.

Test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique