Test du casque gaming Trust GXT 498W Forta

Ajustement un peu limité Notre verdict Trust parvient une nouvelle fois à créer un produit solide, élégant et répondant aux principales attentes des joueurs, et surtout à ceux ne souhaitant pas dépenser d’énormes sommes en équipement. Avec le GXT 498W Forta, le fabricant a su obtenir l’aval de Playstation, le nôtre, il aura assurément le vôtre.

Trust est une marque qu’on ne présente plus sur Tech Advisor puisque nous avons eu plusieurs fois l’occasion de tester ses produits comme dernièrement son casque gaming GXT ZIROX ou encore sa souris gamer GTX 981 REDEX.

Cette fois, nous analysons son casque circum-aural sous licence PS5 : le GTX 498W Forta, à la suite de cela vous saurait s’il vaut la peine d’être pris en considération pour votre prochain achat ou non.

À notre humble avis : oui, parce qu’il est solide, fiable et abordable.

Design épuré, le modèle blanc rappelle la PS5

Solide

Flexible

Le casque gaming Trust GXT 498W Forta est disponible dans 2 couleurs : en noir et en blanc, cette dernière est celle que nous avons testée.

Nous avons trouvé que ce blanc se marie superbement bien avec la PS5, sans compter que ses deux oreillettes sont décorées du logo argenté Playstation. Sur le haut de l’arceau est discrètement inscrit le nom de la marque. Dans l’ensemble, le design est de très bon goût.

L’intérieur de son arceau rétractable est fait de tissu en maille afin d’assurer un confort de port en amortissant son poids, mais aussi pour éviter l’absorption de la transpiration que le joueur peut avoir. Ici, vous restez donc au sec.

Les coussinets des oreillettes sont couverts de cuir synthétique couplés à du tissu en maille, pour les mêmes raisons que l’arceau. Sur celle de gauche, ont été insérés discrètement les ports (Jack et micro amovible) et les commandes physiques (volume et dés/activation du micro).

Trust a conçu le GXT 498W Forta en utilisant jusqu’à 85 % de plastiques recyclés, et cela n’est pas synonyme de fragilité dans ce cas précis, bien au contraire ! En outre, ceci permet de réduire le coût de fabrication, et de proposer un prix plus abordable pour le consommateur.

Pour finir, dans la boîte, ont été inclus le câble jack de 1,2 mm et le micro avec sa mousse. Tout est prêt à être connecté.

Utilisation et performances audio

Agréable à porter

Immersion saisissante

Micro optimal

Comme mentionné plus haut, le GTX 498W est un casque de type circum-aural, il englobe entièrement les oreilles afin de vous isoler au maximum et que vous restiez concentré sur les actions que vous réalisez.

Son revêtement est doux et très agréable, il en est de même pour l’arceau, qui parvient à se faire oublier. Lancez-vous donc dans de longues parties sans vous soucier de possibles douleurs cervicales causés par le poids du casque. Par contre, dans notre test les coussinets se faisaient sentir après un certain moment et même à chauffer un peu.

Pour ce qui est des boutons physiques, ils sont faciles à repérer en plein partie et à exploiter ; le micro étant flexible peut simplement être retourné et éloigné de votre bouche lorsque vous ne voulez pas que vos équipiers vous entendent.

Passons aux performances audio. Tout d’abord, s’agissant d’un casque filaire vous n’êtes pas censé ignorer que vous profiterez d’un son optimal et de belles prouesses. Nulle surprise ici.

Il vous permettra également de vous connecter à votre PS5/PS4 (logique puisqu’il est sous licence officielle Playstation), ainsi qu’à votre ordinateur ou encore à vos appareils mobiles. Auxquels, au pire des cas, vous devrez ajouter un adaptateur USB-C vers Jack, s’ils ne disposent pas de ce port.

Nous l’avons essayé depuis notre console, ordinateur et un Android avec prise jack. Résultat ? Nous avons été superbement surpris par le rendu sonore. L’immersion offerte est impressionnante et très réussie.

Techniquement parlant, ce casque délivre un son allant jusqu’à 95dB et a une fréquence de réponse située entre 20 et 20 000Hz.

Ses haut-parleurs puissants de 50 mm vous feront profiter pleinement de l’audio 3D de votre PS5.

Pour ce qui est du micro (détachable, désactivable, à la fréquence de 100Hz-17 000Hz), vos coéquipiers vous entendront clairement et vice-versa, et ce grâce à son capteur omnidirectionnel et à sa capacité à annuler l’écho. Plus personne ne peut donc prétendre de ne pas vous avoir entendu.

Les petits reproche que nous pourrions faire concernent le câble jack, qui d’après nous, aurait pu être plus long, afin de se maintenir un peu plus loin du moniteur de jeux, et l’arceau qui est limité dans son ajustement.

Prix et disponibilité

Le casque gaming GXT 498W Forta de Trust est disponible sur Amazon France et Belgique, Micromania, la Fnac et MaxGaming où son prix varie entre 29,99 € et 30,99 €. Selon nous, c’est l’alternative la plus adéquate et la moins chère au Sony Plus 3D et au Sony Inzone H7 par exemple, tous deux sans fil, et est à plus de 110 €. Si vous recherchez du filaire à moins de 50 € pour votre PS5/4, alors ne regardez pas plus loin.

Conclusion

Le GTX 498W a sans aucun doute un superbe rapport-qualité prix, encore une fois Trust est digne…de confiance, sans mauvais jeu de mots. Vous obtenez l’essentiel, c’est-à-dire un design réussi, des performances aux rendez-vous et cerise sur le gâteau l’aval de Sony Playstation. Le tout à un prix défiant toute concurrence. Alors, si après l’achat d’une PS5, vous souhaitez vous remettre à flot, nous vous recommandons ce casque. Vous ne serez pas déçu.

