En résumé Note de l’expert Les Plus Design en acier de première qualité

Écran net et lumineux

Excellent suivi de la condition physique

Autonomie de 2 jours Les Moins Encombrante

Écran toujours allumé détruit l’autonomie

Certaines fonctionnalités sont exclusives aux téléphones Samsung Notre verdict La Samsung Galaxy Watch6 Classic est la meilleure montre connectée Android que vous puissiez acheter. Elle dispose d’un excellent écran, d’un remarquable suivi de la condition physique avec options, et d’une autonomie décente si vous jouez avec les paramètres. Mais, il est toujours pénible d’avoir besoin d’un téléphone Samsung pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Prix lors du test

From $399.99

Si vous avez un iPhone et que vous voulez une montre connectée, l’Apple Watch est un choix facile. Ce n’est pas aussi simple si vous avez un téléphone Android.

Bien que la première Google Pixel Watch soit un bon gadget portable dans l’ensemble, son autonomie est médiocre et elle vous oblige à adhérer à l’écosystème Fitbit pour le suivi de votre condition physique.

Nous avons beaucoup utilisé l’Apple Watch Series 8 et la Pixel Watch l’année dernière et nous avons aimé les deux. Nous avons donc été agréablement surpris de constater qu’après une semaine d’utilisation, la Galaxy Watch6 Classic pourrait bien être notre préférée des trois.

C’est de loin la meilleure montre connectée Android, battant Google à son propre jeu. Avec un design soigné, un hardware de pointe comprenant une couronne rotative nette et astucieuse et une véritable batterie de deux jours (avec un bémol), la future Pixel Watch 2 pourrait difficilement la surpasser.

Design et fabrication

Excellente couronne rotative

Boîtier épais pour les petits poignets

Bracelet de qualité

De nombreuses montres connectées Samsung précédentes étaient dotées d’une couronne rotative physique, mais l’entreprise l’a abandonnée en 2022. Heureusement, elle est de retour sur la Watch6 Classic.

Il s’agit d’une fonctionnalité intéressante qui, à notre grande surprise, n’a pas été imitée par d’autres entreprises n’aient pas imité. La version de WearOS de Samsung est basée sur le défilement de gauche à droite, ce qui signifie que vous tournez la couronne pour passer d’une carte à une autre ou pour défiler vers le haut/bas pour les menus, raccourcis, etc.

Nous avons testé la version 47 mm de la Watch6 Classic, mais il existe un modèle 43 mm dont l’écran et la batterie sont plus petits. Nous aimons beaucoup l’aspect et la sensation du boîtier en acier inoxydable. Il est préférable d’essayer le bracelet avant de l’acheter, car les deux tailles sont imposantes sur les petits poignets. Si c’est votre cas, alors il est peut-être mieux d’opter pour la Galaxy Watch6.

De nombreuses montres connectées Samsung précédentes étaient dotées d’une couronne rotative physique… elle est de retour sur la Watch6 Classic

Le bracelet fourni par Samsung est un beau faux cuir à l’extérieur, mais caoutchouté à l’intérieur, ce qui permet de transpirer avec lors d’un exercice physique et de le nettoyer facilement par la suite. Un bémol toutefois : les bracelets dépassent assez largement en raison de l’angle des attaches, ce qui, associé à la hauteur de la montre elle-même, signifie que sur les poignets plus petits il y a de grands espaces où le bracelet ne s’enroule pas.

Affichage et audio

Écran de 1,3 ou de 1,5 pouce

Écran très lumineux

Haut-parleur pour les appels au poignet

L’écran AMOLED de 1,5 pouce du modèle de 47 mm testé est excellent. Il atteint une luminosité maximale de 2 000 nits et est parfaitement lisible en plein soleil, ce qui est rare pour un écran OLED. Il s’étend jusqu’aux bords du cadran, sans espace noir autour de l’extérieur, comme c’est le cas sur la Pixel Watch, également circulaire.

Les couleurs sont claires et nettes, et le logiciel est basé sur un arrière-plan essentiellement noir, ce qui est agréable à regarder et consomme moins de batterie que si l’arrière-plan était toujours blanc.

Vous pouvez naviguer à l’aide du cadre ou de votre doigt, car il s’agit d’un écran tactile complet. Vous devez parfois appuyer sur certains invites ou boutons. Nous avons trouvé les choses réactives.

Bien que les montres connectées à format carrées telles que l’Apple Watch ou l’Amazfit GTS 4 Mini puissent afficher plus de texte vertical à la fois sur leur écran, nous préférons le style circulaire, même si le texte peut être coupé si vous lisez un sms ou un e-mail en plein écran.

De toute façon, il est rare de rester assis à lire beaucoup d’informations depuis une montre, car il s’agit surtout d’un appareil pour suivre la condition physique et recevoir des notifications. Nous n’avons pas l’intention d’ouvrir un ebook sur la montre.

L’écran AMOLED de 1,5 pouce … a une luminosité maximale de 2 000 nits et est parfaitement lisible en plein soleil

Nous préférons de loin l’aspect circulaire, voire “classique”, que Samsung inscrit littéralement dans le nom du produit. Il s’agit évidemment d’une montre connectée, mais elle peut passer pour une montre traditionnelle au premier coup d’œil.

Prendre des appels sur sa montre n’est pas encore une norme sociale, mais vous pouvez le faire avec le haut-parleur intégré, qui diffuse également des mises à jour d’entraînement comme une Apple Watch, à moins que vous ne l’éteigniez. Il n’est pas possible d’écouter de la musique à partir de ce haut-parleur, il faudra connecter des écouteurs Bluetooth.

Caractéristiques techniques et performances

Puce Exynos W930

2 Go de RAM/16 Go de stockage

Un peu lent par moments

Malgré l’intégration du nouveau processeur Exynos W930 et des 2 Go de RAM, la Watch6 Classic peut être un peu lente. Parfois, le fait de tourner le cadran lorsque l’écran est en veille ne le réveille pas immédiatement, qui s’anime alors et fait défiler quelques cartes dans votre menu pour se rattraper.

La seule différence par rapport à la puce de dernière génération est une vitesse de processeur légèrement supérieure. D’une manière générale, la montre est réactive et fluide, même si nous avons constaté un décalage dans l’écran tactile pour accéder aux commandes musicales et passer à la chanson suivante lorsque nous nous servions d’écouteurs Bluetooth.

La musique a été téléchargée directement sur la mémoire de 16 Go à l’aide de l’application Spotify. C’est une fonction géniale qui nous a permis de laisser notre téléphone à la maison, mais avec le décalage, elle repousse les limites du hardware.

Sinon, les notifications sont arrivées très rapidement et, dans le cadre d’une utilisation quotidienne, nous n’avons pas eu d’autres problèmes avec les performances de l’appareil.

Le capteur de fréquence cardiaque est continu, il suit donc votre pouls toute la journée. Cela peut affecter l’autonomie, mais nous l’avons gardé car nous trouvons les données intéressantes.

Fitness et suivi

Excellent suivi des exercices

Surveillance continue de la fréquence cardiaque

Zones de fréquence cardiaque personnalisées

Nous avons été impressionné par les fonctions de suivi de la condition physique de la Galaxy Watch6 Classic. Si vous voulez vraiment ce qu’il y a de mieux, vous devriez toujours vous tourner vers une Garmin, mais c’est la meilleure montre connectée Samsung à ce jour pour le suivi des exercices physiques.

Nous apprécions beaucoup le contrôle automatique de la Classic, qui se déclenche par défaut après dix minutes de marche rapide. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez, mais elle nous a encouragé à marcher plus souvent au cours de la journée pour enregistrer de courtes périodes d’exercice. Ce qui est, à notre avis, bien plus motivant que les rappels de se lever.

Le suivi des courses grâce au GPS intégré est également solide, et les données affichées pendant une séance d’entraînement sont claires et pratiques, avec l’allure, la durée, la fréquence cardiaque et le temps. Nous avons couru 5 km avec une Garmin Forerunner 265 à notre autre poignet, et les deux appareils différaient légèrement sur la distance totale et le temps, mais la fréquence cardiaque était toujours identique. Nous avons tendance à faire confiance à la Garmin pour sa précision, mais la Watch6 Classic n’en était pas loin.

La surveillance des itinéraires GPS a montré qu’elle pense toujours que nous avons couru à travers des bâtiments, mais c’est le mieux qu’elle puisse faire sur un appareil qui n’est pas uniquement conçu pour le fitness. Il est en tout cas bien meilleur que le Fitbit Sense 2 en ce qui concerne le suivi de la course.

Il existe une liste impressionnante d’autres sports pouvant faire l’objet d’un suivi, notamment la natation en eau libre, le cyclisme et la randonnée, qui se servent tous du GPS pour suivre votre itinéraire. Vous bénéficiez également du coach de marche ou de course de Samsung Health, qui utilise des invites au poignet et un retour audio (via le haut-parleur intégré ou les écouteurs Bluetooth connectés) pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Pour la première fois sur une Galaxy Watch, vous pouvez également définir et surveiller des zones de fréquence cardiaque personnalisées lorsque vous vous entraînez. Vous pouvez passer par les préréglages ou définir les vôtres, et la montre vous alertera si vous dépassez ou si vous êtes en dessous de la zone de fréquence cardiaque définie. C’est une bonne chose de voir des fonctions de fitness plus spécialisées comme celle-ci.

… c’est la meilleure montre connectée Samsung à ce jour pour le suivi de l’activité physique

La connectivité est assurée par Bluetooth 5.3, ainsi que par Wi-Fi si vous êtes connecté via votre téléphone. Il y a aussi le NFC pour les paiements mobiles et le GPS/Glonass/Beidou/Galileo pour le suivi des itinéraires. Nous n’avons pas testé le modèle LTE, mais si votre fournisseur de réseau le permet, cette version peut se connecter à la 4G afin que vous puissiez vous servir de la montre lorsqu’elle n’est pas connectée à votre smartphone pour les services de données et d’appel.

Bien que la montre soit inconfortable à porter la nuit en raison de sa taille, le contrôle du sommeil via Samsung Health est précis et utile. Après l’avoir portée pendant sept nuits, elle nous a attribué un animal du sommeil, une nouvelle fonctionnalité que Samsung semble avoir volé sans vergogne à Fitbit.

Le lion nous a été alloué parce que nous nous couchons à des heures régulières et suffisamment longtemps, apparemment.

Logiciel

WearOS 4

Surcouche de la montre Samsung One UI 5

On peut changer de téléphone facilement

La série Watch6 est la première sous le logiciel WearOS 4 de Google, et il est excellent. Il n’est pas encore aussi abouti que watchOS sur l’Apple Watch, mais il est le plus proche possible d’une alternative Android.

La Watch6 Classic fonctionnera avec n’importe quel smartphone sous Android 10 ou une version ultérieure, mais pas avec les iPhone.

Nous aimons la possibilité de personnaliser le menu des tuiles pour placer des éléments comme les contrôles des médias, les notes Google Keep, le calendrier et le suivi du sommeil, mais il est un peu ennuyeux d’avoir à faire défiler de nombreuses cartes, c’est pourquoi nous en sommes restés au minimum.

Vous pouvez glisser vers le haut à partir de l’écran du cadran pour accéder à une grille d’icônes d’applications. WearOS s’améliore en ce qui concerne les applications tierces, mais les possibilités sont encore limitées. Nous avons apprécié que Pocket Casts et Spotify soient des applications autonomes et que l’on puisse télécharger des podcasts et des chansons sur la montre pour les écouter hors ligne, mais vous userez surtout les applications de Samsung comme Santé, Horloge et Météo, ainsi que Google Wallet pour les paiements.

Il est vraiment embêtant de ne pas pouvoir changer le raccourci Samsung Pay (appuyer sur le bouton arrière et le maintenir enfoncé) pour faire autre chose, mais Samsung est Samsung.

Heureusement, vous n’avez pas le même problème pour remplacer le raccourci du bouton pour Bixby (inutile) par Google Assistant (génial).

Il est plus frustrant que l’ECG, les notifications de rythme cardiaque irrégulier et la surveillance de la pression artérielle ne fonctionnent également que sur les téléphones Samsung.

Mais si vous souffrez d’une maladie cardiaque et que vous souhaitez bénéficier du filet de sécurité de ces fonctions, vous avez besoin d’un smartphone Samsung. Android est une plateforme ouverte, mais Samsung veut que vous fassiez partie intégrante de son écosystème. La seule autre chose qui n’a pas fonctionné pour nous sur un téléphone non Samsung, c’est que le statut “Ne pas déranger” n’était pas synchronisé entre la montre et le smartphone, ce qui était pénible.

La fonction de mesure de la tension artérielle exige également que vous possédiez un tensiomètre distinct, non Samsung, pour la calibrer, de sorte qu’elle est inutile pour la plupart des acheteurs, même avec un smartphone Samsung.

Une nouvelle fonction vous permet de passer à un autre smartphone sans avoir à réinitialiser la montre, ce qui est une véritable aubaine. Vous ne vous en souciez peut-être pas autant, mais il était facile et rapide de passer d’un téléphone à l’autre.

La montre peut atteindre deux jours d’autonomie, mais uniquement lorsque l’écran toujours allumé est désactivé

Autonomie et charge

Batterie de 425 mAh

Câble de recharge sans fil dans l’emballage

Peut atteindre 2 jours d’autonomie

La Watch6 Classic est équipée d’une batterie de 425 mAh, forcément petite, qui, selon Samsung, peut durer jusqu’à 30 heures avec l’écran toujours allumé (AOD) éteint, et 40 heures avec l’écran allumé.

La première affirmation est pratiquement irréalisable, mais nous avons réussi à faire mieux que la seconde.

Avec la plaisante AOD activée, la durée de vie de la batterie s’effondre. À 100 % à 8 heures du matin, avec un suivi de la marche et sans musique, la montre n’était plus qu’à 36 % à 21 heures. Au réveil, le lendemain matin, elle était à 9 %, 24 heures et presque morte.

Une charge de 20 minutes a permis d’atteindre 35 % ; une course de 30 minutes a épuisé 7 %.

D’autres jours, la batterie était plus performante.

Pour un même type de journée avec l’AOD désactivé, à 21 heures, la batterie atteignait 80 %. Nous n’avons pas eu à la recharger avant le matin du troisième jour, soit plus de 48 heures plus tard. La montre peut atteindre deux jours d’autonomie, mais uniquement lorsque l’affichage permanent est désactivé et qu’il suffit de lever le poignet pour réveiller l’écran.

Prix et disponibilité

La Samsung Galaxy Watch6 Classic est vendue à partir de 419 €. Quatre modèles différents sont proposés à ce prix :

Watch6 Classic 43 mm Bluetooth/Wi-Fi uniquement : 379 €

Watch6 Classic 43 mm Bluetooth/Wi-Fi et 4G : 469 €

Watch6 Classic 47 mm Bluetooth/Wi-Fi uniquement : 449 €

Watch6 Classic 47 mm Bluetooth/Wi-Fi et 4G : 499 €

En France, la Galaxy Watch6 Classic est disponible auprès de Samsung, Amazon, Boulanger, la Fnac, Orange ou encore Rakuten par exemple.

En Belgique, la Galaxy Watch6 Classic est chez Samsung, la Fnac ou encore MediaMarkt.

Tous les modèles sont plus chers que la Google Pixel Watch, mais nous continuons de recommander la Galaxy. Vous pourriez opter pour la Mobvoi TicWatch Pro 5, mais son logiciel est plus ancien, son application est moins bonne et elle n’a pas de version LTE.

Les montres connectées Fitbit comme la Versa 4 et la Sense 2 ne valent pas leur prix élevé, car Google leur enlève leurs fonctions poussées. La Galaxy Watch6 est un meilleur achat que n’importe quel Fitbit si vous ne voulez pas payer pour la Classic.

Conclusion

Bien qu’elle ne dispose pas des fonctions de notification de l’ECG et de la fréquence cardiaque irrégulière des smartphones non Samsung, la Galaxy Watch6 Classic est la meilleure montre connectée Android que vous puissiez acheter, surpassant à la fois la Watch6 Classic et la Google Pixel Watch.

La Classic a un excellent design premium, peut atteindre deux jours d’autonomie, dispose d’un ensemble complet de fonctions connectées et de santé, d’un écran très lumineux et net, et d’une performance solide.

La version 47 mm est peut-être un peu grande pour les petits poignets, mais vous pouvez économiser et vous tourner vers le modèle de 43 mm, au détriment de la taille de l’écran et de la batterie. WearOS 4 offre une excellente sélection d’applications, tandis que l’ajout d’un suivi de la fréquence cardiaque 24/7, d’un meilleur enregistrement des exercices et d’une fonction améliorée de suivi du sommeil fait de la Classic une tocante que vous voudrez porter toute la journée et toute la nuit.

