La mini enceinte Bluetooth MP100 Plus portable d’Edifier offre une concurrence acharnée aux produits tout aussi petits et résistants de JBL avec le modèle Clip ou encore de Tribit et sa Stormbox Micro 2.

On pourrait dire que le produit d’Edifier est le plus beau des trois, et il est certainement comparable à JBL pour ce qui est du son, bien qu’il n’égale pas sa reproduction des basses.

La MP100 Plus produit des médiums extrêmement bien définis pour sa taille, et il y a beaucoup d’aigus

Design

Nous avons immédiatement été séduites par le design de la MP100 Plus, d’un diamètre de 3,7 pouces et d’une épaisseur de 1,8 pouce. Le tissu et le logo vert forêt sont assez plaisants et tout à fait adaptés à son utilisation en extérieur. Si vous préférez quelque chose de plus sobre et discret, sachez qu’elle est disponible en noir.

Quelle que soit la couleur choisie, l’arrière de l’enceinte est en plastique noir, les boutons étant mis en évidence par un jaune vif tout comme l’anneau en silicone souple, quelque peu antidérapant, sur lequel repose la MP100 Plus.

Bien que le jaune vif puisse sembler un peu criard, il permet de facilement remettre la main sur le dispositif dans le cas où vous l’égareriez.

Les commandes de l’Edifier MP100 Plus sont faciles à repérer

Les boutons multifonctions (pour l’alimentation, le Bluetooth, le volume et le contrôle des appels) sont encastrés, ce qui les rend plus faciles à localiser au toucher et offre une prise en main plus stable. Un cordon se trouve dans une rainure entre les deux moitiés de l’appareil, et une prise captive couvre le port USB-C sur la partie inférieure à l’arrière.

La MP100 Plus est classée IPX7 pour la résistance à l’eau, ce qui signifie qu’elle peut être immergée jusqu’à un mètre pendant 30 minutes. En revanche, elle n’a pas été testée pour la résistance à la poussière.

Immerger la MP100 Plus ne sera pas chose aisée, car elle flotte naturellement. Et à en juger par sa construction, vous ne devriez pas vous inquiéter outre mesure des particules fines qui pourraient endommager cette enceinte Bluetooth, à moins que vous ne l’utilisiez dans des conditions extrêmes.

Son et performances

Dans l’ensemble, cette enceinte délivre un bon son grâce à son haut-parleur large bande de 43 mm, bien qu’elle manque de graves. Hélas, le bas du spectre est pratiquement limité à 100 Hz.

L’Edifier MP100 Plus est équipée d’un cordon captif distinctif Jon L. Jacobi

Nous ne parlerions pas du manque de basses de la MP100 Plus si la JBL Clip était sa seule concurrente, mais Tribit a réussi à extraire un peu d’énergie de sa Stormbox Micro 2. Bien qu’elle soit carrée et pas aussi facile à transporter que la MP100 Plus, c’est le standard bas de gamme auquel nous nous référons désormais pour ce poids.

Les médiums de la MP100 Plus sont extrêmement bien définis et il y a beaucoup d’aigus, bien que le timbre général de l’enceinte soit devenu plus strident à mesure que nous augmentions le volume.

Les appels téléphoniques ont été faciles à passer, et Edifier parle de l’annulation du bruit du microphone intégré. Les échanges étaient donc relativement clairs.

Cette enceinte est équipée d’un Bluetooth 5.3, la dernière version, et elle s’est connectée rapidement aux appareils sources.

Batterie

Nous avons profité d’environ trois heures d’écoute avec une charge initiale de 80 % avant que sa batterie de 1500 mAh ne tombe à 40 %. Ainsi, l’autonomie de 9h promise par la marque est relativement exacte, du moins lorsque l’enceinte est utilisée à un volume correcte.

Conclusion

Avec un peu plus de puissance, la MP100 Plus aurait probablement pris la première place parmi nos recommandations de petites enceintes Bluetooth, grâce à sa belle apparence et à son design astucieux. De plus, la plupart des utilisateurs ne seront pas aussi exigeants que nous en ce qui concerne la puissance des basses pour cette taille, donc si vous l’aimez d’apparence, n’hésitez pas à vous la procurer.

Adaptation du test original paru sur notre site sœur Tech Hive

