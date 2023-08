En pocas palabras Puntuación Pros Maravilloso diseño exterior

Bolígrafo y funda incluidos

Funciona con Android Contras Almacenamiento en la nube por suscripción

Navegación solo por gestos

Cara Nuestro veredicto El Lenovo Smart Paper tiene todo lo que necesitas para leer, escribir y hacer garabatos, pero al tener un precio demasiado parecido al de las tablets tradicionales que hacen mucho más, es difícil recomendárselo a la mayoría.



Si lo que buscas es reemplazar un antiguo dispositivo de tinta electrónica, está muy bien, pero si tienes alguna inclinación o ambición artística, tienes mejores opciones en las que invertir tu dinero.

Precio en el momento de escribir esta review

Unavailable in the US

Después de un lanzamiento limitado en China, el Lenovo Smart Paper ha cruzado el charco para ofrecer otra forma a los frikis de los gadgets para que vuelvan a escribir con sus dedos enroscados alrededor de lo que bien podría ser una varita mágica.

Para cuando quieras desconectarte de las aplicaciones que te distraen, pero sin dejar de tener alguna que otra en marcación rápida como contacto de emergencia, esta tablet con un aspecto parecido al papel está pidiendo tu atención.

Rivalizando con modelos como ReMarkable 2, Huawei MatePad Paper, Kindle Scribe y Boox Note Air 2 Plus, o bien has llegado aquí porque quieres una tablet “de papel” o porque estás confundido intentando entender por qué (o cómo) el formato informático que surgió del smartphone ahora quiere convertirse en lo que inicialmente empezó a sustituir, el papel.

No es un formato nuevo. El foco en la escritura es cada vez más popular. No está claro si el Lenovo Smart Paper saldrá o no a la venta en todo el mundo, pero si se va extendiendo de un mercado a otro dentro de poco, nuestra experiencia te ayudará a decidir si merece la pena o no adquirirlo en caso de que llegue a tu región.

Diseño y calidad de fabricación

Elegante y con estilo

Punta de agarre

Soporte para bolígrafo

No mucho más grande que el puerto de carga USB-C de su lado izquierdo, el Lenovo Smart Paper es un dispositivo delgado. No tan delgado como las tablets de tinta electrónica pueden llegar a ser en teoría, pero lo suficientemente sustancial como para sentirse de primera calidad en lugar de endeble.

Su chasis metálico es rígido y, con una pantalla que funciona de forma diferente a cualquier pantalla LCD o LED a la que probablemente estés acostumbrado, dudamos que sufra ningún daño irreparable si la sacudes, pinches la pantalla o te sientes encima accidentalmente.

Josh Brown / Foundry

El diseño exterior también está lleno de pequeños detalles. Las esquinas suavemente redondeadas de su carcasa permiten un agarre cómodo, e incluso evolucionen de un aspecto cepillado a un borde mecanizado tipo espejo antes de llegar al bisel de la pantalla, donde una franja gris plomo recorre el lado izquierdo (lugar donde encontramos el lápiz, incluido).

Esto funciona como un punto de agarre natural, con el amplio marco negro que abraza la suave pantalla E-Ink siendo lo suficientemente espacioso como para colocar las palmas contra si decides sostenerlo por ambas esquinas.

En la parte trasera, ocurre algo parecido. Debajo de la parte del lápiz, hay una fina tira que va por debajo del soporte de dicho lápiz. También podría albergar la antena Wi-Fi/Bluetooth. Entre eso y el logo de Lenovo en el lado opuesto, vemos una parte trasera en dos colores.

Las huellas dactilares quedan marcadas en la parte trasera, pero se eliminan fácilmente. Se trata de un diseño de primera calidad que comparten los dispositivos recientes de Lenovo en toda la gama de precios, desde la tablet P12 Pro hasta el portátil Lenovo IdeaPad 5 Pro. Es elegante, estiloso y muy suave.

Josh Brown / Foundry

Aunque puede emitir audio a través de los auriculares conectados, no encontrarás altavoces ni control de volumen. Más allá de un trío de diminutos micrófonos, su punto de carga USB-C y el botón de encendido, los bordes del Lenovo Smart Paper están libres de cualquier obstáculo potencial. Para bien o para mal.

Pantalla y lápiz

Pantalla HD E-Ink de 10,3″ con revestimiento antirreflejos

Luz frontal de ajuste automático

Lápiz óptico incluido

Lenovo ha acertado al incluir un lápiz con su dispositivo para tomar notas. En consonancia con el estilo de la tablet, el stylus, en su mayor parte cilíndrico, tiene un borde plano que ofrece tanto un buen punto de agarre para el pulgar como un sitio natural para su colocación en el soporte integrado de la tablet. Se adhiere a esta ranura con un chasquido que lo convierte en un divertido juguete.

Al usarlo, el lápiz es cómodo, pero no es el utensilio de escritura más grueso que existe. Se adapta perfectamente a un uso normal, pero los niños y niñas pequeñas o las personas con problemas de destreza pueden encontrarlo demasiado fino.

El tacto al poner el lápiz sobre el “papel” es estupendo, con un golpe satisfactorio y una buena tracción al tirar, deslizar y puntear.

Josh Brown / Foundry

La pantalla de tinta electrónica es una historia similar. La tecnología de bajo consumo permite que la pantalla parezca estar encendida sin que la batería sufra ningún impacto, ya que cobra vida con unos pocos movimientos de la tinta cada vez que se abre la funda incluida. Esto significa que puedes hacer que muestre imágenes, un reloj o incluso tu calendario mientras está a la vista en modo de espera sin preocuparte.

Desde el menú desplegable de ajustes, se puede cambiar el comportamiento de actualización de la pantalla a ajustes preestablecidos como rápido y suave, que supuestamente se adaptan a casos de uso específicos como la lectura o la escritura. En la práctica, es difícil ver la diferencia entre cualquiera de ellos. Y si son tan necesarios para la experiencia, tendría más sentido que cambiaran automáticamente en función de la aplicación actual o del estado del lápiz.

El texto se ve nítido en la pantalla HD, y la tecnología de la pantalla elimina de forma natural la luz azul perjudicial que podría mantenerte despierto. La luz frontal automática integrada, que algunos competidores no han incluido, significa que no tendrás que despertar a nadie con una lámpara de cabecera.

Incluso se puede ajustar la temperatura de color de la pantalla para obtener un aspecto fresco durante el día o cálido por la noche. La tinta electrónica es fácil de ver con luz exterior intensa, y el revestimiento antirreflejos garantiza que leer en el jardín sea una delicia.

En uso, el lápiz es lo suficientemente preciso y sensible a la presión como para tomar notas a mano en clase o en reuniones. La aplicación incluida también incluye una docena de opciones de lápiz y pincel, lo que debería hacer que garabatear y esbozar diseños o bocetos sea lo suficientemente flexible para cualquiera que no dependa de elaborados pinceles o de color para hacer su trabajo.

Josh Brown / Foundry

La sensación de usar un lápiz sobre papel está ahí, pero lo que pierdes al tratar con una pantalla monocromática hace que sea difícil ver a cualquier artista serio elegir esta tablet por delante de un iPad de precio comparativo y un Apple Pencil. Incluso un Samsung Note de segunda mano podría tener más sentido para los artistas. La ausencia de una goma de borrar en la parte superior o de botones para acciones rápidas también es una oportunidad perdida.

En el uso general, no hay nada malo con el procesador o la precisión táctil de la pantalla, pero la naturaleza lenta del desplazamiento de la pantalla puede hacer que las navegaciones que das por sentado en tu teléfono sean pesadas.

Tienes que ralentizar tus acciones para evitar la frustración. Teclear una dirección web o una búsqueda en Google, por ejemplo, se siente como trabajar en una máquina polvorienta y anticuada de los noventa, pero la idea es que no lo hagas mucho.

Rendimiento y software

Desarrollado por Android

Soporte APK externo

Las aplicaciones esenciales vienen preinstaladas

El Lenovo Smart Paper tiene una ventaja sobre la competencia al ejecutar Android en lugar de su propio sistema operativo personalizado. Al estar diseñado, en gran medida, como un dispositivo inteligente libre de distracciones, no encontrarás la Google Play Store preparada para ofrecer más apps. Pero eso no significa que no puedas hacerlo.

Con una aplicación dedicada para tomar notas y una suite ofimática que solo puedo recomendar como último recurso, solo viene instalada Ebooks.com, la aplicación de lectura de libros.

A menos que ya la utilices para albergar tus libros electrónicos, tendrás que descargarte la aplicación de tu repositorio de libros electrónicos preferido para acceder a la biblioteca que has ido acumulando a lo largo de los años, lo cual no va a ser fácil para el ratón de biblioteca medio.

Josh Brown / Foundry

Utilizando el navegador web Firefox integrado, puedes instalar aplicaciones externas en el Lenovo Smart Paper a través de sitios de terceros como APKPure. Juegos sencillos y lentos y aplicaciones como Wordscapes pueden añadir un poco más de valor al dispositivo.

Eso sí, no esperes que nada que dependa del movimiento vaya superrápido, y que algunas aplicaciones se nieguen rotundamente a instalarse. El procesador Rockchip RK3566 a 1,80 GHz bajo el capó no explotó en nuestras pruebas de referencia tradicionales para tablets, pero nunca se pretendió que lo hiciera.

Intentar instalar Google Play Store no funcionó. Es divertido probar aplicaciones para las que el Lenovo Smart Paper claramente no ha sido diseñado, pero cada uno tendrá sus preferencias en lo que respecta a lo que encuentra divertido.

Probablemente diseñado con la colaboración en mente, la función Miracast significa que puede transmitir la pantalla (con color y audio) a un televisor o monitor compatible. Esto abre algunas posibilidades más para el Lenovo Smart Paper (como las anotaciones en directo durante una reunión).

No obstante, al añadir una latencia de la transmisión local al retraso de 25 m/s entre el lápiz y la pantalla táctil, así como al tiempo de respuesta de la pantalla de tinta electrónica, se seguirá ahuyentando a los artistas que utilicen color.

Josh Brown / Foundry

Usar el navegador en un dispositivo como este es una mala experiencia para tareas que no sean leer texto sin formato, y puede convertirse rápidamente en algo peligroso con demasiados anuncios dudosos en pantalla.

Se agradece tener la opción, pero habría sido mejor que Lenovo ofreciera una tienda de aplicaciones para programas viables. No funcionaba bien en el Huawei Matepad Paper, pero su inclusión mostraba que se había pensado en ello.

En la práctica, el Lenovo Smart Paper es una herramienta de lectura suficientemente buena. Aunque es una pena que no incluya una toma de auriculares de 3,5 mm ni botones de volumen que podrían servir también para pasar página, puedes conectar unos auriculares Bluetooth y activar las funciones de sonido ambiente integradas para relajarte mientras lees.

Para los que necesitan más imágenes con sus palabras, leer manga descargado a través de Kindle funciona muy bien. Comixology, Viz Manga o Shonen Jump podrían funcionar igual de bien.

Te perderás alguna que otra página a todo color, lo que puede convertir la lectura de cómics y novelas gráficas occidentales en una experiencia blasfema, pero la opción está ahí. Eso sí, navegar por ellas o hacer zoom para ver paneles detallados puede resultar complicado.

Además, la tecnología E-Ink tiende a retener la imagen, lo que puede provocar que algunos paneles se mezclen con otros y estropear el sombreado de la ropa y el pelo, o incluso las sombras.

Josh Brown / Foundry

Para la mayoría, una tablet tradicional proporcionará una mejor experiencia general por el dinero que invertirás. Dado que la lectura es potencialmente más adecuada para las tablets de tinta electrónica más baratas, el coste del Lenovo Smart Paper empieza a plantear dudas.

En realidad, es poco probable que hagas mucho más que garabatear notas y volver a leerlas, lo que hace difícil justificar los 449 €, y menos si empezamos a contar las posibles suscripciones opcionales.

Se puede grabar un discurso durante una reunión o conferencia mientras se toman notas, pero habrá que pagar por el privilegio de convertir cualquier cosa que no sea lo escrito en texto para pegarlo en otra aplicación. Y como el dispositivo carece de altavoces, ni siquiera puedes escuchar el audio grabado sin conectar unos auriculares.

Al carecer de botones táctiles, aprender a navegar por la interfaz de usuario personalizada de Android solo mediante gestos requiere cierta adaptación. Incluso días después, seguimos cerrando aplicaciones por accidente y siendo difícil encontrar notas y pasar páginas sin equivocarse.

Hay algo en la forma en que las pantallas de tinta electrónica parpadean para mostrar nueva información que puede hacer que sea difícil seguir el ritmo o darse cuenta de lo que está pasando, lo que lleva a la confusión sobre qué acción o gesto condujo a lo que se ve en la pantalla.

Existe un nicho de mercado muy, muy específico para un lector electrónico que cueste tanto como un iPad básico con un Apple Pencil, una configuración que puede hacer todo lo que el Lenovo Smart Paper puede hacer (y más). Las pantallas de tinta electrónica siempre han sido un concepto fascinante. Pero son difíciles de vender. Estás pagando por prescindir de las comodidades de la tecnología moderna.

Josh Brown / Foundry

El Lenovo Smart Paper soluciona algunos de los problemas que afectan a la competencia, pero encierra algunas de sus características más destacadas tras un muro de pago al que ni siquiera puedes suscribirte a través de su app complementaria en iOS. Hay que hacerlo a través de Android o Windows.

Es posible que puedas prescindir de ella si encuentras una aplicación de terceros. En cuanto a por qué ni siquiera eso está preinstalado en esta tablet con Android, tu suposición es tan buena como la nuestra. Google Drive es una posibilidad, pero es un poco difícil de manejar.

Batería y carga

Batería de 3.550 mAh

Carga de 10 W

8 horas de uso con 30 minutos de carga

En cuanto a cuánto te durará su batería de 3.550 mAh, los ajustes por defecto deberían tenerlo listo para volver a parpadear durante semanas. El tiempo en espera es estelar. Cuando se carga con el adaptador USB-C de 10 W incluido, se obtiene un 13 % en 15 minutos desde el 0 %, y la carga se acelera hasta el 33 % tras 30 minutos.

Es energía más que suficiente para un largo viaje en tren o en avión. Mientras leía en la aplicación Kindle, la batería bajó un 4% en media hora, lo que significa que debería obtener unas 8 horas de pantalla con una carga de 30 minutos.

Precio y disponibilidad

Precio recomendado de 449 €

Sincronización multidispositivo por suscripción

Modelo único de 4 GB + 64 GB

El Lenovo Smart Paper es cualquier cosa menos barato: cuesta 449 €. Pero, una vez que te sumerges en los detalles, es más fácil verlo como un paquete más completo.

Se puede comprar en la web de Lenovo o en Fnac en España.

Por ese precio tan inflado, te llevas dos accesorios imprescindibles que otros modelos no suelen incluir: el lápiz y una elegante funda tipo folio. Es cierto que la funda no se puede plegar para colocar la tablet en un ángulo que permita escribir o hacer garabatos de forma algo más ergonómica, pero su suave método de fijación magnética y el reborde para el lápiz hacen que funcione perfectamente para guardarla en un bolso.

Por mala suerte, para hacer copias de seguridad, transferir o consultar tus notas importantes en otro dispositivo es necesario suscribirse a Lenovo Smart Paper. Dado el diminuto tamaño de estos archivos, es una pena que no se incluya una especie de suscripción de por vida.

El almacenamiento en la nube de serie podría haber sido el factor decisivo en este caso. Un precio único por la experiencia completa, sin necesidad de complicarse con la configuración. Para siempre. Pero ese ya no es el mundo en el que vivimos.

Olvídate de la idea de que este sea el último gasto que hagas. Las puntas de lápiz incluidas deberían durar años, y hay suficiente almacenamiento integrado para la mayoría, pero si las copias de seguridad y la transcripción son una prioridad para ti, el pago inicial del hardware no será la última vez que saques la tarjeta de crédito.

Echa un vistazo a nuestros rankings de las mejores tablets y las mejores tablets Android para más opciones.

Josh Brown / Foundry

Veredicto

El Lenovo Smart Paper es una forma cara de sustituir tus innumerables diarios físicos. Aunque técnicamente hará que ahorres dinero respecto al formato de papel, la personalidad que pierdes por tener siempre a mano un dispositivo gris uniforme es difícil de vender. Y puede que incluso pierdas el lápiz óptico incluido.

Sin posibilidad de añadir un toque de color a tus notas, ni siquiera a las páginas monocromáticas potencialmente vibrantes de un cómic o una novela gráfica, es un dispositivo que puede restar alegría a algunas de las actividades que se esfuerza en promover. No hay nada fundamentalmente malo en el Lenovo Smart Paper. Es tan limitado en su uso (por diseño) que es difícil justificar su alto precio.

Si quieres ampliar el uso de un lector electrónico más antiguo, como un Kindle, merece la pena compararlo con la competencia. Pero si ya estás acostumbrado a la toma de notas, no hay mucho más que ofrecer con este más allá de los aspectos básicos como una pantalla más nítida, más memoria y mucho más almacenamiento no ampliable. Se trata de un dispositivo para tomar notas, en primer lugar, y de un lector, en segundo.

Si lo tuyo es esto último, probablemente puedas conformarte con un dispositivo más barato. Si lo tuyo son las notas y te gusta la idea de aislarte de todo lo demás, es un dispositivo muy práctico. Solo recuerda que las cuotas de suscripción pueden significar que tengas que hacer pagos extra.

Lista de especificaciones

Pantalla E-Ink de 10,3″, 227 ppp, doble color, antirreflejos y mate

Luz frontal autoajustable

Procesador Rockchip RK3566 a 1,80 GHz

4 GB de RAM

64 GB de almacenamiento eMMC

Lápiz sensible a la presión

Funda tipo folio

Batería de 3.550 mAh

Carga de 10 W mediante USB-C

Bluetooth 5.2

195 x 226 x 5,5mm

408 g

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.