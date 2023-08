En résumé Les Plus Excellente performance de brossage

Écran avec minuterie

Charge rapide de trois heures

Prix Les Moins Pas de charge USB

Têtes de rechange coûteuses Notre verdict Moins chère que l’iO8 et plus performante que l’iO6, l’Oral-B iO7, dotée d’une large gamme de modes de brossage et d’une fonction de recharge rapide, est la brosse à dents que votre dentiste approuvera. Elle ne dispose pas d’un écran couleur ni du mode Super Douceur, mais offre un excellent rapport qualité-prix avec peu de compromis.

Prix lors du test

$219

Les meilleurs prix : Oral-B iO Series 7

Oral-B propose une gamme de brosses à dents électriques si complète, avec 20 modèles au compteur, que même un dentiste ne saurait dire laquelle est faite pour lui.

Celles de la série iO, qui intègrent d’un système de nettoyage alimenté par un moteur plus silencieux, sont les meilleures, et il existe, selon où vous vous trouvez, huit itérations allant de la série iO 3, très économique, à la 10, de haut de gamme.

Tous les manches de la série iO partagent un grand nombre de caractéristiques, comme l’oscillation et les micro vibrations. Aussi, ils intègrent un minuteur, un stimulateur, un capteur de pression pour protéger le rebord gingival d’un brossage excessif et d’une batterie décente. Quant à l’action de nettoyage de base, elle est la même quel que soit le modèle iO choisi.

Les différences résident essentiellement dans le nombre de modes de brossage proposés par chaque modèle : l’Oral-B iO3 en a trois, l’Oral-B iO4 quatre, les Oral-B iO5, iO6 et iO7 en ont cinq, l’Oral-B iO8 six, et enfin les Oral-B iO9 et iO10 en ont sept.

Si parmi toutes ces brosses à dents électriques Oral-B iO Series, la plus économique est la 3 et la plus Premium est la iO Series 10, qu’en est-il de l’iO Series 7 ? Serait-elle le parfait compromis ?

Design

Écran noir et blanc affichant la minuterie et la charge

Recharge rapide en 3 heures

Capteur de pression à anneau lumineux

L’iO7 est l’entrée de gamme des modèles iO haut de gamme, suivie des iO8, l’iO9 et l’iO10. Elle présente toutes les caractéristiques essentielles des itérations supérieures, notamment la charge rapide en trois heures et un écran, bien que monochrome.

Si l’affichage couleur est plus joli, il ne transmet pas plus d’informations que celui en noir et blanc. On y perçoit une petite icône de bienvenue représenté par un soleil, un clin d’œil ou un smiley.

Une fois le brossage de dents commencé, un cercle apparaît et se remplit toutes les 30 secondes pour indiquer qu’il est temps de passer à une autre partie de la bouche. Cette fonction est appuyée par une vibration haptique, finalement plus pratique d’après nous.

L’écran indique l’autonomie restante, par incréments de 5 %, dès la fin du nettoyage. Sinon, vous trouverez cette information directement sur l’application.

Vous pouvez personnaliser votre iO7 en choisissant l’une des dix couleurs vives pour l’anneau lumineux placé autour du col de la brosse. Dans tous les cas, il passera au vert lorsque vous exercez la pression idéale et au rouge si vous y allez trop fort.

C’est une façon simple et efficace de donner un retour visuel sur votre technique de brossage.

Foundry

Le manche de l’iO7 est disponible en deux coloris : noir et blanc.

Dans sa boîte, on retrouve un chargeur magnétique rapide, un étui de voyage robuste, un manche et deux têtes de brosse. L’étui est utile pour protéger votre Oral-B contre les coups mais aussi éviter qu’elle ne s’allume par accident lors d’un transport et risquer d’en épuiser sa batterie.

Les modèles iO9 et iO10 sont, eux, vendus avec un étui de recharge power2go pour recharger la brosse à l’intérieur.

Performances

Excellentes performances de brossage

Cinq modes

Autonomie maximale de deux semaines

Bien entendu, le facteur le plus important à prendre en compte lorsque l’on choisit une brosse à dents électrique est la performance.

Presque toutes les Oral-B oscillent et vibrent, ce qui permet d’éliminer la plaque dentaire de manière encore plus efficace, mais les brosses iO embarquent un moteur et une action de brossage supérieurs.

Si, au contraire, cela vous semble trop léger, alors n’hésitez pas à actionner le mode Intense.

Oral-B

Modes de brossage

L’affichage sur la brosse donne une vue d’ensemble du brossage vous avez sélectionné et, comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, l’iO7 en dispose de cinq au total : Nettoyage quotidien, Sensible, Soin des gencives, Profond et Blanchissant. Si vos dents sont extrêmement sensibles, alors vous devriez opter pour l’iO8 et son mode supplémentaire Super Douceur, plutôt que pour l’iO7.

Si vous souhaitez bénéficier d’un nettoyage de la langue en 30 secondes, vous devriez alors envisager l’iO9 ou l’iO10.

Oral-B

Chargement

L’iO7, comme les modèles 8, 9 et 10, se recharge à l’aide d’un chargeur magnétique. Et, si sa batterie devrait durer deux semaines, en pratique nous avons constaté qu’elle tenait environ 10 à 11 jours, notamment en raison de nos nettoyages intensifs de plus de deux minutes.

Oral-B iO Series 8 en rose, Oral-B iO Series 7 en blanc Foundry

Oral-B iO7 vs Oral-B iO8

Les différences entre les Oral-B iO7 et iO8 sont l’écran couleur, agréable, mais en aucun cas indispensable, et le mode de brossage Super Douceur de l’iO8. Si vous n’en n’avez pas l’utilité, alors le surcoût n’en vaudra pas la peine.

Il n’y a pas de différence de performances de brossage, de vitesse de chargement ou d’accessoires entre l’iO7 et l’iO8. Nous recommandons donc l’Oral-B iO7, moins chère, plutôt que l’iO8.

Oral-B iO7 vs Oral-B iO6

La seule véritable différence entre la Oral-B iO6, moins chère, et la iO7 est le chargement plus rapide de cette dernière. Les modes de brossage et les performances sont identiques et les deux appareils ont le même écran monochrome.

Si vous pouvez vous accommoder d’une durée de charge de la brosse à dents quatre fois plus longue, opter pour l’iO6 sera alors une belle économie.

Personnellement, nous avons apprécié la rapidité de charge de l’iO7.

Foundry

Partage, fonctions connectées et application

N’est pas conçue pour le partage, fonctionnalités de l’application limitées

Retour d’information sur le brossage en temps réel

Rappels de remplacement de la tête de brosse

Les têtes de brosse sont dotées de symboles pour les différencier

Le prix des brosses iO haut de gamme étant élevé, l’idée de partager le même manche mais d’échanger les brosses pour chaque individu est économiquement attrayante.

L’iO7 peut être utilisée de cette façon, en revanche vous perdrez certaines des fonctions connectées de l’application comme le stockage de données de vos brossages individuels ou les rappels de remplacement de la tête de brosse.

Foundry

L’iO7 se connecte via Bluetooth à l’application mobile gratuite Oral-B, disponible sur iOS et Android. Elle offre un retour d’information interactif sur le brossage en temps réel, notez cependant plusieurs coups d’oeil à l’écran sur votre téléphone seront utiles pendant le brossage afin de suivre la couverture au fur et à mesure.

Il n’est pas nécessaire d’ouvrir l’app pour utiliser la brosse à dents, mais elle vous permettra d’en apprendre plus sur vos habitudes de brossage, ce qui peut être bon sur le long terme.

Les modèles iO9 et iO10, plus onéreux, présentent un suivi du brossage par IA en 3D et une surveillance de 16 zones contre 6 sur l’iO7.

Avec l’app, vous pourrez aussi ajuster les réglages de la brosse, fixer des objectifs, accéder à vos performances de brossage passées, collecter des badges et recevoir des rappels pour remplacer la tête de brosse.

Foundry

Prix et disponibilité

En France, l’Oral-B iO7 est disponible directement chez Auchan à 212,99 €, la Fnac 229,99 € ou encore Amazon à 248,90 €. Vous la trouverez aussi en Belgique auprès de Mediamarkt et Amazon.

Si vous utilisez correctement cette brosse à dents, les visites chez le dentiste devraient devenir de plus en plus rares et moins coûteuses que si vous utilisiez une brosse à dents manuelle ou une électrique beaucoup moins chère.

Il existe aussi des packs Duo proposant deux brosses avec un seul chargeur au prix de 293,28 €.

N’oubliez pas que pour rester efficace, une tête de brosse doit être remplacée tous les trois mois, un changement qui vous coûtera près de 15 € pour un pack de deux, par exemple.

Conclusion

Bien que nous ayons classé l’Oral-B iO8 parmi les meilleures brosses à dents électriques, l’iO7 est nettement moins chère et vos sacrifices seront l’écran couleur et le mode de brossage Super Douceur.

Tout comme les iO8/9/10, plus chères, la iO7, bien conçue et moderne, possède toutes les caractéristiques nécessaires pour prendre soin de votre dentition : capteur de pression, minuterie et vibrations, cinq modes de brossage et performances supérieures, sans compter sur le chargement rapide et un écran agréable, bien que monochrome.

Sinon, pour plus de choix, consultez notre comparatif des meilleures brosses à dents électriques du marché.

Adaptation du test original paru sur TechAdvisor en langue anglaise