En résumé Note de l’expert Les Plus Incroyable qualité pour le gaming

Haute fréquence et temps de réponse rapides

Couleurs éclatantes et contraste OLED parfait

Bonne surface d’affichage pour le multitâche Les Moins Son imparfait

Quelques choix peu habiles pour les entrées

Très encombrant Notre verdict Le Odyssey OLED G9 impressionne par son puissant écran large incurvé, ses couleurs intenses, sa grande dynamique, sa fréquence et sa réponse rapides. Tout n’est pas parfait, mais l’essentiel est très bon. Si vous avez un PC gamer dans la même gamme de prix, c’est peut-être l’écran qu’il vous faut pour jouer et être productif.

Prix lors du test

1799.99

Les meilleurs prix : Samsung Odyssey OLED G9

Vendeur Prix B & H Photo $1799.99 Voir offre 1799.99 Voir offre

Le Odyssey OLED G9 est un spectaculaire écran large incurvé au format 32:9, ou de deux écrans 16:9 côte à côte. Avec un panneau OLED coloré et légèrement incurvé, une haute résolution, un taux de rafraîchissement élevé et un temps de réponse bien inférieur à la milliseconde, on avait l’impression qu’une expérience de jeu brillante était à portée de main.

Après avoir fait de la place sur une grande table (notre bureau habituel était beaucoup trop petit), vissé la base, ce qui peut être fait sans outils, et l’avoir soulevé avec précaution, nous avons été accueillis par son rectangle arqué d’un noir absolu avec une surface qui minimise les reflets.

L’écran repose fermement sur un large pied central et, de face, seul un cadre métallique gris mat d’un millimètre d’épaisseur est visible autour de l’écran. La surface incurvée à l’arrière est également très agréable et, lorsqu’il est allumé, il y a une cavalcade RVB autour du pied. Nous ne sommes pas vraiment fans de l’emplacement des entrées d’image, qui peuvent être très difficiles à atteindre. L’écran peut être relevé d’un bon décimètre et incliné vers l’arrière, mais il n’est pas possible de le régler d’une autre manière. Une fonction pivot sur un écran aussi large aurait été incroyablement bienvenue, mais Samsung n’a pas fait preuve d’autant d’audace cette fois-ci.

Les angles de vision ne sont pas un problème pour un écran OLED, sauf si les reflets sont problématiques, et le Odyssey OLED G9 les gère bien Mattias Inghe

Une expérience inoubliable

Cela valait-il la peine d’attendre ? Oui, nous le pensons. Nous avons chargé autant de jeux immersifs spectaculaires que possible et avons poussé la carte RTX 4070 de notre ordinateur à ses limites pour les rendre sur l’écran avec la meilleure qualité possible.

Il est difficile de nier que l’écran large extrême n’a pas d’effet. Avec les paramètres FOV correctement réglés dans les jeux et à la bonne distance de l’écran, nous obtenons un champ de vision qui augmente considérablement la vision périphérique et l’immersion. Il a fallu quelques expériences et un certain mal des transports semblable au vertige pour obtenir les bons angles. Mais cela en vaut la peine lorsque tout est bien aligné.

Les ennemis apparaissent du coin de l’œil dans Doom Eternal, ce qui me permet de réagir plus rapidement qu’avec un écran plus étroit (et plus lent). Un champ de vision complet des paysages et des environnements qui facilite la navigation… ou simplement s’arrêter pour s’imprégner de l’atmosphère dystopique dans Cyberpunk 2077 et regarder un coucher de soleil ou balayer du regard l’horizon dans Red Dead Redemption 2. Ou pourquoi ne pas s’envoler dans Flight Simulator et regarder la planète se courber au fur et à mesure que l’on s’élève ?

Connecté à un bon PC gamer, vous obtiendrez à la fois des images rapides et magnifiques Mattias Inghe

Des couleurs de premier ordre et un bon HDR

Ce n’est pas seulement la largeur de l’image qui ajoute à l’expérience, c’est aussi sa qualité. Le Odyssey Oled G9 est basé sur la même technologie QD-OLED que les excellents téléviseurs OLED du fabricant, ce qui se reflète dans sa large gamme de couleurs et sa haute intensité. Il franchit l’échelle de couleurs DCI P3 et commence à s’approcher des niveaux Rec.2020 (espace colorimétrique désigné pour la TV ultra haute définition). Presque, mais pas tout à fait.

Il atteint des couleurs très correctes en mode P3 et juste ce qu’il faut en mode SRGB. Il est si proche du niveau professionnel pour les couleurs que toute personne souhaitant éditer des films et des photos sur l’écran doit être très exigeante pour ne pas être satisfaite de ce résultat.

Avec le OLED, les surfaces sombres obtiennent des noirs intenses et le contraste jusqu’au niveau du plus petit pixel est de 100 %. L’écran est censé avoir une luminosité normale de 250 cd/m2, ce qui semble vrai sur une grande surface entièrement blanche. Nous obtenons la même valeur de 248 cd/m2 sur toute la surface. Mais la luminosité maximale déclarée peut atteindre 1000 cd/m2 pour les petites taches lumineuses de courte durée.

Nous ne pouvons pas le mesurer, mais les films et les jeux en mode HDR produisent clairement une lumière locale et à court terme plus intense. L’écran a le même support HDR que la plupart des téléviseurs Samsung, HDR10 et HDR10+ y compris la version gaming, mais pas de Dolby Vision. Il est également certifié Vesa DisplayHDR True Black 400.

Une interface spéciale activée dans le mode gaming de l’écran vous permet d’optimiser l’image et les fonctions pour vos jeux. Il existe des fonctions telles que différents profils d’image pour différents genres de jeux, des forces d’écran, un zoom spécial pour, par exemple, la mini-map, et bien plus encore Mattias Inghe

Parfait pour les jeux, bon pour d’autres choses

La fréquence d’images de 240Hz et la prise en charge des technologies Adaptive Sync et Freesync Premium Pro facilitent l’obtention d’une image fluide et magnifique, même lorsque l’ordinateur a du mal à assurer ceci. Nous n’avons pas ressenti d’accroc, même avec des mouvements rapides et des balayages de caméra. Si vous disposez d’une nouvelle carte graphique Nvidia Geforce, vous n’avez plus besoin de la synchronisation G dans l’écran, l’adaptative suffit. Les temps de réponse ultra-rapides de 0,03 milliseconde font de cet écran un outil idéal pour les jeux.

Pour cela, il faut un ordinateur capable de le supporter. Notre ordinateur de test assez rapide, équipé d’un processeur Intel Core i5 et d’une Geforce RTX 4070, peut produire 60 images par seconde dans la plupart des jeux, mais pas dans tous. Cela fait tout de même beaucoup de pixels à contrôler. La résolution de 5 120 x 1 440 pixels signifie 7,3 millions de pixels. Un écran 4k de 3 840 x 2 160 en compte 8,3 millions.

Les jeux ne sont pas les seuls à bénéficier d’un grand écran : l’espace de travail est également un avantage considérable pour d’autres activités. Vous pouvez étirer l’éditeur vidéo pour obtenir une ligne de temps claire et plusieurs fenêtres et outils à la fois, tout en gardant de la place pour un navigateur et un gestionnaire de fichiers. Il s’agit littéralement de deux moniteurs 1440p 16:9 “standard” côte à côte.

Il y a beaucoup de place sur l’écran. C’est une bonne chose si vous voulez faire plusieurs choses à la fois, mais c’est une mauvaise chose si vous êtes facilement distrait Mattias Inghe

Quelques choix étranges

Cela signifie que vous pouvez également connecter deux sources d’images et faire fonctionner deux grands écrans haute résolution de taille normale l’un à côté de l’autre. Pour ce faire, le moniteur dispose d’un port d’affichage et de deux entrées HDMI, l’une de taille standard et l’autre mini HDMI.

C’est un format que nous n’avions pas vu depuis longtemps et qui semble un peu rétro. Qu’est-ce qui utilise le port HDMI mini en 2023 ? Il aurait été plus logique d’avoir une entrée USB-C pour le signal image, de préférence avec une alimentation et un docking USB complet pour un ordinateur portable. Mais il faudra s’en passer. Il y a bien trois ports USB-C, mais il s’agit d’un hub USB traditionnel, rien de plus. L’un se connecte à un ordinateur et les deux autres permettent de connecter des accessoires USB. Encore une fois, c’est un choix étrange de format de port. Ce que nous aimerions brancher, c’est surtout des connecteurs USB de type-A pour un clavier ou une souris externes par exemple.

Et peut-être un bon casque. L’écran est équipé de haut-parleurs intégrés, mais le son est loin d’être à la hauteur de l’image. Il y a deux éléments de 5W placés sur le bord inférieur de l’écran, de chaque côté. Vous bénéficiez d’une belle diffusion stéréo et d’un son détaillé, mais il reste assez fin, avec des médiums plats et des basses faibles. Il n’y a pas de prise casque analogique, si vous voulez le connecter, vous devrez utiliser une prise USB ou le Bluetooth.

Les connexions sont peu nombreuses et difficiles d’accès Mattias Inghe

Presque une TV connectée

Oui, l’écran est compatible avec le Bluetooth 5.3 et la Wi-Fi 5. Il est muni d’un processeur ARM et du même système Ryzen OS que les TV connectées de Samsung. Les fonctionnalités sont identiques à celles de l’écran Smart Monitor M7, un système de Smart TV complet avec des applications préinstallées et téléchargeables pour tous les services de diffusion en continu majeurs et populaires, ainsi que de nombreuses petites applications de médias, d’information et de divertissement, des jeux et bien plus encore.

Il y a un navigateur web, une application pour lire les médias à partir d’une clé USB, un navigateur web, un hub de contrôle pour les gadgets domestiques connectés, et bien d’autres choses. Vous bénéficiez également du même type d’amélioration et de mise à l’échelle de l’image qu’un téléviseur classique. En ce qui concerne les services de connectivité et de contenu, les fonctionnalités importantes ne manquent pas. À l’exception des récepteurs pour la TV terrestre ou câblée.

L’utilisation de l’interface Tizen OS comme centre de streaming multimédia devient parfois un peu ridicule. À moins d’avoir de la chance et de trouver du vrai contenu en écran large Mattias Inghe

Tout se contrôle à l’aide d’une petite télécommande qui permet de régler le volume, d’utiliser le pavé tactile et d’accéder à certaines applications clés comme Netflix et Prime Video à l’aide de raccourcis. Vous disposez également d’un changeur de chaînes qui fonctionne avec le service de streaming de Samsung TV, qui propose plusieurs chaînes de streaming en direct.

Cependant, l’expérience de cet écran en tant que TV connectée est un peu étrange. L’interface ne couvre qu’une partie de l’écran, que nous supposons au format 21:9, avec de grandes zones inutilisées autour, et il y a aussi de grandes zones vides lors de la diffusion de contenu.

Avec un prix d’un peu moins de 1 800 €, le Galaxy Odyssey OLED G9 est évidemment un gros investissement, mais compte tenu de la qualité de l’image, des excellentes capacités de jeu, de la maniabilité grâce au système Tizen et à la télécommande, et de la fonction d’écran connecté en général comme un bonus, il pourrait en valoir la peine. Deux écrans OLED 16:9 1440p de cette qualité coûtent probablement le même prix voire davantage. De meilleurs haut-parleurs et une station d’accueil pour ordinateur portable USB-C digne de ce nom, et ce serait un gagnant total.

Élégant à l’arrière Mattias Inghe

Adaptation du test original paru sur notre site sœur M3

Fiche technique

Modèle testé : Samsung Odyssey OLED G9 LS49CG950SUXEN

Taille : 49 pouces, 32:9

Courbe : 1800R

Mobilité : hauteur, inclinaison

Résolution: 5120×1440 pixels

Type de panneau : QD-OLED, surface brillante

Luminosité : 250 cd/m2 normal, 1 000 cd/m2 crête

Contraste : 1 000 000:1

HDR : HDR 10, HDR10+, Vesa DisplayHDR True Black 400

Profondeur des couleurs : 10 bits

Gamme de couleurs (déclarée) : 100 % SRGB, 99,5% DCI-P3

Fréquence de rafraîchissement : 240Hz

Temps de réponse (GtG) : 0,03 ms

Entrées d’image : HDMI 2.1, micro HDMI 2.1, Displayport 1.4

Autres : haut-parleurs 2×5 W, Freesync Premium Pro, hub avec 2 PCS USB 3 Gen 1 type c (usb c in), Tizen OS, wifi 5, Bluetooth 5.2 et télécommande.

Taille : 119,5 x 23,7 x 41-52,5 cm