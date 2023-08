Alors que l’iPhone 15 ne sera pas officiellement dévoilé avant la mi septembre, des informations sur la seizième génération sortent déjà des chaînes d’approvisionnement et d’Apple, permettant alors aux leakers de glaner quelques détails à son propos.

Naturellement, toutes les rumeurs ou fuites dévoilées si tôt sont susceptibles de changer avant que l’iPhone 16 n’entre en production. Ceci étant dit, voici ce que les plus prolifiques actuellement nous disent à propos des modèles prévus à l’automne 2024.

Quand sortira l’iPhone 16 ?

Les nouveaux iPhone sont souvent annoncés lors d’un événement en septembre et commercialisés une ou deux semaines plus tard. Il est cependant déjà arrivé qu’un modèle ou une itération particulière ne soit disponible qu’en octobre en raison d’une pénurie dans la chaîne d’approvisionnement.

Habituellement, le jour de présentation des iPhone et Apple Watch est le deuxième mardi de septembre, soit le 12 septembre cette année pour l’iPhone 15. On peut donc s’attendre à ce que le 16 soit annoncé le mardi 10 septembre 2024, que les précommandes débutent le vendredi 13 et qu’au moins certains modèles soient expédiés à partir du 20.

Quel sera le prix de l’iPhone 16 ?

À titre de référence, les prix de la dernière gamme d’iPhone (iPhone 14) sont les suivants :

iPhone 14 : 1 019 €

iPhone 14 Plus : 1 169 €

iPhone 14 Pro : 1 329 €

1 329 € iPhone 14 Pro Max : 1 479 €

Selon certains on-dits, l’iPhone 15 Pro Max (qui pourrait s’appeler iPhone 15 Ultra) coûtera plus cher que l’actuel iPhone haut de gamme, et d’autres affirment que cette hausse s’appliquera également au plus petit iPhone 15 Pro. Si c’est le cas, nous supposons que le coût de l’iPhone 16 sera également plus élevé.

En l’absence de nouvelles informations sur le prix de la gamme iPhone 16, il est logique de supposer qu’elle coûtera le même prix que la gamme iPhone 15, du moins jusqu’à ce que nous entendions le contraire.

L’iPhone 16 pourrait avoir une île dynamique plus petite. Artur Tomala / Foundry

Quel design pour l’iPhone 16 ?

Il existe peu de détails concernant la gamme iPhone 16 à ce jour. Étant donné que l’ensemble de la gamme iPhone 15 devrait être doté de l’encoche Dynamic Island, les modèles iPhone 16 devraient en profiter aussi. Des rumeurs affirment qu’Apple a trouvé un moyen de placer certains des capteurs Face ID sous l’écran, les itérations Pro pourraient présenter une découpe encore plus petite pour l’appareil photo que les Standard.

Ming-Chi Kuo et Ross Young rapportent tous deux que la taille de l’écran Pro sera revue à la hausse, environ 0,2 pouce mesuré en diagonale et un rapport d’aspect légèrement plus grand. On devrait donc retrouver un affichage de 6,27 pouces pour le Pro et un écran de 6,86 pouces pour le Pro Max (contre 6,12 et 6,69 pouces auparavant).

Il faut également s’attendre à ce qu’ils soient dotés d’un plus grand nombre d’appareils photo en raison de l’inclusion d’un téléobjectif super-zoom périscopique et d’autres nouvelles technologies.

Alors qu’il a été dit que l’iPhone 15 Pro introduirait de nouveaux boutons à semi-conducteurs, ils ne seraient finalement pas prêts à temps et pourraient donc voir le jour sur l’iPhone 16 Pro pour la première fois.

L’iPhone 16 pourrait être doté d’un appareil photo encore plus grand. Thai Nguyen/Unsplash

Quelles caractéristiques techniques pour l’iPhone 16 ?

Chaque nouvel iPhone s’accompagne d’un nouveau processeur de série A, et il y a fort à parier que la tendance se poursuivra l’année prochaine. L’iPhone 16 Pro sera donc probablement équipé d’une puce A18, tandis que les autres versions intégreront la A17 (qui fera ses débuts cet automne sur l’iPhone 15 Pro). Il est bien trop tôt pour spéculer sur les caractéristiques et les performances de ce prochain processeur.

Un rapport de 9to5Mac, déduit d’une partie d’un rapport de Ming-Chi Kuo, annonce qu’Apple utilisera la nouvelle technologie de capteur d’image CMOS empilé de Sony, avec une sensibilité à la lumière faible considérablement améliorée, pour l’iPhone 16 Pro.

Apple travaille d’arrache-pied sur ses propres puces sans fil depuis des années, et même le PDG de Qualcomm prévoit qu’elle utilise ses propres modems 5G à partir de 2024. Évidemment, cela dépend de la poursuite d’un développement et de tests réussis, ce qui a été un défi pour la firme.

En outre, vous pouvez vous attendre à l’intégration du Wi-Fi 7, le Wi-Fi 6E n’arrivant que cette année. Il existe déjà une douzaine de téléphones Android qui en sont équipés et un retard de deux ans serait inhabituel pour Apple.

Enfin, naturellement, l’iPhone 16 sera équipé de l’USB-C au lieu du Lightning pour la recharge et la connectivité filaire. Ce changement est en fait prévu pour la gamme 15.