Review del HTC U23 Pro: poco más que nostalgia

En pocas palabras Puntuación Pros Carga inalámbrica

Clasificación IP67

Android nítido Contras Pantalla OLED llamativa y desequilibrada

Diseño innecesariamente grueso

Batería mediocre Nuestro veredicto El HTC U23 Pro es un gama media competente con un software limpio, carga inalámbrica y certificación IP67. Sin embargo, a grandes rasgos, ofrece muy poco para superar a sus principales rivales, que son más baratos, más rápidos, hacen mejores fotos y tienen mejores pantallas.

Precio en el momento de escribir esta review

Unavailable in the US

Al oír el nombre de HTC, los y las más veteranas recordarán con nostalgia los primeros días de la revolución de los teléfonos inteligentes, cuando el fabricante taiwanés parecía el único capaz de plantar cara a Apple.

Hoy en día, la compañía tiene muy poco peso después de que vendiese gran parte de su negocio de smartphones a Google y de haberse centrado en la realidad virtual con sus cascos Vive.

Sin embargo, HTC todavía mantiene cierto interés (menor) en el mercado de los teléfonos inteligentes, y el HTC U23 Pro es un sorprendente e interesante nuevo modelo de gama media.

Diseño y calidad de fabricación

Borde de plástico plano y anguloso y parte trasera de plástico afelpado

Algo pesado con un peso de 205 g y 8,9 mm de grosor

Clasificación IP67

HTC solía ser conocido por el diseño atrevido de sus smartphones, pero el HTC U23 Pro apuesta por una fiabilidad más rentable. Su borde de plástico plano, su parte trasera de plástico y su pantalla plana no nos hacen pensar en el HTC One M7.

Hay algunas florituras, pero son muy discretas. Ese borde plano, por ejemplo, está ligeramente inclinado, lo que da la impresión de que la parte trasera del teléfono es ligeramente más pequeña que la delantera.

Jon Mundy / Foundry

La parte trasera de plástico también tiene un acabado suave al tacto que resulta bastante afelpado y tiene un aspecto bastante lujoso, especialmente en el inusual tono Coffee Black del ejemplar de muestra que hemos probado, que tiene un tinte marrón oscuro cuando le da la luz. Si lo prefieres, también puedes adquirir el teléfono en un color más ortodoxo, el Snow White (blanco).

La pantalla del U23 Pro está recubierta de Gorilla Glass Victus, que está bien y suficientemente resistente para un teléfono de gama media. También cuenta con una clasificación IP67, una certificación contra el polvo y el agua de nivel casi de buque insignia.

Por muy discreto que sea este diseño, no puede ocultar el hecho de que el HTC U23 Pro sea un teléfono bastante grande y pesado. Tiene un grosor de 8,9 mm y pesa 205 gramos, lo que no lo hace incómodo de llevar de un lado a otro, ni tampoco desaparece cuando lo metes en un bolsillo.

Dispone de un par de altavoces estéreo de gran volumen (aunque algo pequeños), y ese grosor adicional permite incluir un puerto de 3,5 mm para auriculares en el borde superior. La autenticación se realiza mediante un sensor de huellas dactilares alojado en el botón de encendido del borde derecho, que es fiable, aunque no especialmente rápido.

Pantalla

Pantalla OLED de 6,7″, FHD+, 120 Hz

Precisión de color muy por debajo de lo esperado

Brillo automático defectuoso

HTC ha dotado al U23 Pro de una pantalla OLED de 6,7″ con una resolución Full HD+ y una frecuencia de 120 Hz. Parece una lista de especificaciones competitiva, y es especialmente bueno ver que los 120 Hz están activados por defecto en lugar de tener que rebuscar en el menú de ajustes.

Sin embargo, es una de las pantallas más desagradables que hemos utilizado en mucho tiempo. Esto se debe principalmente a los colores demasiado vivos de la pantalla.

Cada una de las tres opciones de modo de color (Natural, Potenciado y Adaptativo) es extremadamente punzante y sobresaturada, haciendo que todo, desde el contenido web hasta las secuencias de vídeo, parezca chillón.

Puede que la nostalgia de la marca HTC haya contribuido a ello, pero nos recuerda a los primeros tiempos de los smartphones Android, cuando los primeros paneles OLED de Samsung se volvían un poco locos con los colores.

Jon Mundy / Foundry

Efectivamente, al someter al HTC U23 Pro a una prueba estándar usando un colorímetro, se confirmó que ninguno de estos modos podía considerarse preciso en cuanto al color, al menos si hablamos del espacio de color sRGB habitual para el que se calibran la mayoría de los contenidos.

Alcanza un brillo razonable de 488 nits con el brillo automático desactivado. Activar el brillo automático provocó algunos comportamientos extraños, pues la pantalla pasó de demasiado brillante a demasiado oscura en condiciones mixtas.

Junto con una aparente falta de soporte para HDR10 y Dolby Vision, la pantalla del HTC U23 Pro parece un componente OLED de menor calidad de lo que estamos acostumbrados a tratar en la categoría de 500 €.

Especificaciones y rendimiento

Procesador Snapdragon 7 Gen 1

12 GB de RAM

256 GB de almacenamiento, con ranura micro-SD

El HTC U23 Pro funciona con el Snapdragon 7 Gen 1 de Qualcomm, un chip de gama media que no habíamos visto antes en demasiados terminales. Quizá el ejemplo reciente más sonado haya sido el Xiaomi 13 Lite, con el que el HTC U23 Pro compite directamente. También lo vemos en el Motorola Razr 40.

Al igual que el Xiaomi de gama media, y con la ayuda de unos impresionantes 12 GB de RAM, el HTC U23 Pro funciona decentemente, permitiéndote pasar de una aplicación a otra y navegar por los menús a una rapidez de 120 Hz. Como hemos mencionado, desbloquear el teléfono con el sensor de huellas dactilares no es extremadamente rápido.

Jon Mundy / Foundry

El rendimiento gaming es sólido. Por ejemplo, al jugar a Wreckfest, un juego de carreras para consola que requiere mucha física, funcionando cómodamente (si no perfectamente) con ajustes medios-altos.

En términos de CPU, el HTC U23 Pro supera al Xiaomi 13 Lite, empata con el Nothing Phone (1) y se queda muy por debajo del Motorola Edge 30 Fusion y el Poco F5. Al ejecutar los benchmarks de GPU habituales, el HTC empata con el Xiaomi 13 Lite y el Nothing Phone (1), superado por el Motorola Edge 30 Fusion, el Poco F5, e incluso el Google Pixel 6a.

Benchmarks del HTC U23 Pro

En resumen, pues, el HTC U23 Pro rinde adecuadamente dentro de su categoría, pero los y las gamers podrán conseguir algo mucho más rápido por un precio similar o incluso bastante inferior.

Una última especificación destacada son los 256 GB de almacenamiento interno de serie, además de la posibilidad de extenderlo gracias a la ranura micro-SD. Bravo por dar un paso más, HTC.

Cámaras

Cámara principal de 108 MP con OIS

Ultra gran angular de 8 MP, lente macro de 5 MP, lente de profundidad de 2 MP

Problemas con situaciones de iluminación extrema

La cámara del HTC U23 Pro es de gama media. Eso puede sonar bien, dado que este es un teléfono con un precio de gama media, pero teniendo en cuenta que el Pixel 7a está disponible por mucho menos (y ahora el Pixel 6a está en oferta), no es probable que impresione a nadie.

Es una configuración perfectamente sólida, liderada por un sensor principal de 108 MP con estabilización de imagen óptica (OIS) y electrónica (EIS), así como una amplia apertura de f/1,7.

El resultado son unas fotos moderadamente nítidas y agradablemente naturales con una iluminación decente. HTC no exagera demasiado los colores, como suelen hacer muchos fabricantes de gama media.

Jon Mundy / Foundry

Sus limitaciones empiezan a ponerse de manifiesto al hacer fotografías en un día soleado, en el que todo aparece descolorido y turbio porque el U23 Pro no consigue compensarlo. En otras tomas en las que el brillo no invade demasiado la escena, se detectan indicios de sobreexposición en el fondo.

En otras ocasiones, al tratar de hacer una foto en primer plano de un vaso de cerveza en frente de una escena menos soleada del puerto, el U23 Pro consiguió el tono correcto, pero necesitamos tres intentos para que el sujeto estuviera en primer plano.

También surgen problemas en el extremo opuesto. Las tomas con poca luz y el modo Noche activado produce un efecto granuloso, sobre todo en cielos oscuros. Puede que se use el OIS, pero el sensor no es enorme y el procesamiento de imágenes de HTC no parece estar a la altura de los mejores fabricantes de gama media.

Las cámaras secundarias tampoco son nada del otro mundo, con un ultra gran angular de 8 MP como único sensor destacable. La lente macro de 5 MP y el sensor de profundidad de 2 MP no merecen más que una breve mención, sobre todo la lente macro, que falla demasiado, con más fallos que aciertos. Como es habitual, en realidad están ahí solo para impresionar con el número de cámaras.

Hay una cámara selfie de 32 MP en la parte delantera, pero a pesar de tener muchos píxeles, no tiene un gran rendimiento. Todos nuestras selfies salieron extremadamente suaves, con fondos sobreexpuestos, mientras que el modo retrato produjo muchos artefactos extraños alrededor del borde del sujeto.

Autonomía de la batería y carga

La batería de 4.600 mAh tiene una autonomía mediocre

Carga por cable lenta de 30 W

Soporte de carga inalámbrica de 15W

Dado el cuerpo grueso y pesado del HTC U23 Pro y el uso de plástico, es un poco sorprendente saber que solo tiene una batería de 4.600 mAh. Habríamos esperado una batería estándar de 5.000 mAh.

La resistencia del teléfono es sin duda algo decepcionante. En un día de uso bastante moderado (14 horas de carga, poco más de 3 horas de pantalla encendida), el teléfono cae al 38 %. No es raro que quede solo media batería al jugar.

Jon Mundy / Foundry

Este decepcionante resultado se confirmó en la prueba estándar de batería PCMark Work 3.0, en la que el HTC U23 Pro obtuvo una decepcionante puntuación de 9 horas y 3 minutos. Eso son cinco horas menos que el Poco F5, mientras que incluso el Pixel 7a (que no es precisamente famoso por su duración de batería) logró casi dos horas más.

Consigue una puntuación un poco mejor que el Motorola Edge 30 Fusion y solo un poco menos que el Xiaomi 13 Lite, pero ambos teléfonos tienen baterías aún más pequeñas.

HTC no incluye un cargador en la caja, pero el U23 Pro es compatible con una carga por cable de hasta 30 W. Utilizamos un cargador de 66 W de otra marca y, pese a mostrar el mensaje “Cargando rápidamente”, solo consiguió que el teléfono llegara al 24 % en 30 minutos. Una carga completa tardó más de dos horas.

Todo esto suena bastante negativo, pero hay algo muy positivo en la carga del HTC U23 Pro. Es compatible con una carga inalámbrica de 15 W. Esta ya no una característica reservada a solo unos pocos móviles de gama media como solía ser, como por ejemplo el Pixel 7a y el Nothing Phone (1), pero todavía no es la norma.

Software

Experiencia Android 13 Stock

Varias aplicaciones Vive independientes

Sin grandes garantías de actualización

El HTC U23 Pro ofrece una buena experiencia de Android 13 Stock. Esto es, en gran medida, el Android tal y como Google lo ha diseñado, con menús, diseños e iconos de aplicaciones que serían familiares para cualquier usuario de Pixel o Motorola.

HTC hace algunos retoques, como el widget del reloj que hace un guiño a su pasado más ilustre, pero no es nada demasiado elaborado.

De hecho, se podría decir que HTC podría hacerlo algo más bonito. Por ejemplo, no hay ninguna de las elegantes mejoras de luz de Motorola ni atajos basados en gestos. Tampoco tiene ninguna de las excelentes opciones de personalización de color Material You de Android 13, por el motivo que sea.

Jon Mundy / Foundry

En cuanto al bloatware, incluye varias aplicaciones Vive de HTC, en alusión al nuevo estatus de la marca como empresa de realidad virtual. No hemos podido probarlas porque no teníamos gafas Vive. En cualquier caso, se trata de aplicaciones independientes que se pueden ignorar por completo e incluso desinstalar.

HTC no parece prometer mucho en cuanto a actualizaciones de software o de seguridad. Dado el paso atrás que ha dado la compañía en el mercado de los smartphones en los últimos años, es comprensible, pero vale la pena tenerlo en cuenta si tienes la intención de usar tu próximo teléfono durante varios años.

Precio y disponibilidad

Con un precio de 499 €, el HTC U23 Pro tiene un precio similar al Poco F5 (479 €), Pixel 7a (509 €) y el Motorola Edge 30 Fusion (599 €), aunque algunos de ellos ya están en oferta. Técnicamente, tiene el mismo precio que el Xiaomi 13 Lite, pero este ahora cuesta 100 € menos en la web de la marca.

Puedes comprar el HTC U23 Pro directamente en la tienda online de HTC en España, pero puedes consultar nuestro ranking de los mejores teléfonos de gama media para conocer más opciones similares.

Jon Mundy / Foundry

Veredicto

Aunque el HTC U23 Pro no es un mal teléfono, es difícil justificar su precio, especialmente teniendo en cuenta que hay muchos rivales buenos que ofrecen mucho más por un precio similar o incluso inferior.

No es especialmente rápido, no tiene una pantalla muy buena, no tiene una cámara potente, no se carga muy rápido y su resistencia es decepcionante. Cada uno de sus principales rivales de gama media hace al menos una de estas cosas bien, y a menudo más.

Obtienes un sistema operativo limpio y carga inalámbrica, así como certificación IP67, y nada de eso es seguro a este precio. Pero pudiendo conseguir el Pixel 7a, que cumple casi todos los requisitos mencionados, por solo 10 € más, es difícil ver qué aporta el HTC U23 Pro más allá de un sentimiento de nostalgia.

Lista de epecificaciones

Android 13

Pantalla plana de 6,7″, FHD+, OLED, 120 Hz

Sensor de huellas dactilares lateral

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

12 GB de RAM

256 GB de almacenamiento

Cámaras: Cámara principal de 108 MP, f/1,7 Cámara ultra gran angular de 8 MP Cámara macro de 5 MP Lente de profundidad de 2 MP Vídeo trasero de hasta 4K a 30 fps Cámara frontal de 32 MP

Altavoces estéreo

Dual-SIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6

Bluetooth 5.2

Batería de 4.600 mAh

Carga por cable de 30 W

Carga inalámbrica de 15 W

166,6 x 77,1 x 8,9 mm

205g

Colores: Coffee Black, White Snow

Artículo original publicado en la edición en inglés de TechAdvisor.com.