En résumé Note de l’expert Les Plus Excellentes performances de l’unité centrale

Clavier et pavé tactile agréables

Bel écran OLED

Connectivité USB-C et USB-A de bonne qualité Les Moins Design générique

Autonomie extrêmement décevante

RTX 4050 freinée par un TGP de 50W Notre verdict Le Acer Swift X 14 offre des performances CPU extrêmement élevées, des performances GPU respectables et un magnifique écran OLED dans un profil mince.

Prix lors du test

$1,499

Les meilleurs prix : Acer Swift X 14

La gamme Swift X d’Acer, qui promettait de grandes performances dans un format plus compact de 14 pouces, a maintenant plusieurs années. Dès le départ, cette gamme s’est révélée être un bon rapport qualité-prix, mais elle a connu des problèmes de croissance. Le nouvel Acer Swift X 14 est une superbe amélioration avec un processeur impressionnant, mais l’autonomie reste problématique.

Design et qualité de fabrication

IDG / Matthew Smith

Le Acer Swift X 14 ne se distingue pas au premier coup d’œil, ce qui ne veut pas dire qu’il n’est pas attrayant. L’extérieur du PC portable n’est pas remarquable, il est constitué d’un mélange de plastique et de matériaux qui, une fois de plus, s’avère adéquat mais non exceptionnel. La moitié inférieure de l’ordinateur portable est solide comme un roc lorsqu’on le manipule et l’écran ne présente qu’une flexion minimale lorsqu’il est ouvert ou fermé, mais les matériaux utilisés n’ont pas l’épaisseur et la solidité que l’on trouve sur le MacBook Pro d’Apple ou le Slim Pro 7 de Lenovo.

Cependant, le Swift X 14 est plutôt compact pour un PC portable avec ses caractéristiques techniques. Il ne mesure que 322,8 mm de large et 228 mm d’épaisseur, ce qui le rend à peu près similaire en taille à un MacBook Pro 14 ou un Lenovo Slim Pro 7, et il est plus léger que les deux, avec seulement 1,50 kg. C’est une bonne nouvelle si vous voulez un appareil puissant qui reste facile à mettre dans un sac pour une traversée rapide à travers la ville.

Clavier, pavé tactile

IDG / Matthew Smith

Le Swift X 14 d’Acer est doté d’un clavier spacieux et confortable, avec une disposition conventionnelle et des touches de grande taille sur la majeure partie du clavier, bien que les touches Ctrl et Alt du côté gauche soient un peu petites. Le clavier est aligné au centre, ce qui offre suffisamment d’espace pour les paumes.

Le toucher est également solide, avec une longue course et une action de bascule nette. Il est encore possible de l’améliorer, car l’action de rebond semble un peu vague, mais c’est un détail. Le clavier est très agréable pour la saisie tactile et s’est avéré confortable. Le Swift X 14 est confronté à la concurrence des Lenovo Slim Pro 7 et MacBook Air 13/15, qui ont aussi d’excellents claviers (et que nous préférons légèrement), mais Acer se maintient dans la course.

Nous sommes également heureux de constater que le nouveau Swift X 14 corrige un problème remarqué sur certains ordinateurs portables récents d’Acer : le clavier est noir, plutôt qu’argenté ou gris. Le contraste d’un clavier noir avec un châssis argenté ou métallique donne un aspect premium, et nous apprécions voir ce changement.

Le pavé tactile spacieux est un autre point fort. Il mesure environ 14 cm de large sur 8 cm de profondeur, ce qui donne beaucoup d’espace pour les gestes multi-touch de Windows. Acer propose aussi une finition en verre confortable, luxueuse et réactive qui est très agréable à utiliser. En ce qui concerne le clavier, le Swift X 14 n’est pas à la hauteur de ses concurrents les plus coriaces, mais c’est une incomparable expérience pour le prix.

Affichage et audio

IDG / Matthew Smith

Chaque Acer Swift X 14 avec la carte graphique Nvidia RTX 4050 dispose d’un écran OLED de 14,5 pouces, 2880 x 1800 avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120Hz. Il s’agit d’un excellent écran, au rendu exceptionnel, quel que soit le contenu que vous lui soumettez.

Le contraste est un point fort traditionnel des panneaux OLED, et l’écran du Swift X 14 n’est pas différent. Il a un rapport de contraste effectivement infini et atteint une luminance minimale de 0 nits dans les contenus sombres. Il fournit de remarquables détails dans les scènes sombres et ombragées, et une superbe sensation de profondeur pour les contenus plus lumineux et plus dynamiques. Il est donc idéal pour les films, le streaming et les jeux. Il est au-dessus des modèles de base Dell XPS 13, Lenovo Slim Pro 7 et Acer MacBook Air 13/15, tous équipés d’écrans IPS LCD moins riches en contrastes.

Les performances en matière de couleurs sont également admirables, la gamme de couleurs de l’écran couvrant 100 % de la norme DCI-P3 et 94 % de la norme AdobeRGB. Ces résultats sont typiques d’un OLED dans un ordinateur moderne, mais restent excellents, et généralement meilleurs que le nec plus ultra des écrans LCD IPS de PC portables. Les contenus colorés sont éclatants et la précision des couleurs est adaptée à l’édition de photos et de vidéos.

La luminosité est toutefois un point faible, car l’écran atteint une luminosité maximale de 365 nits et présente une couche d’affichage brillante. L’écran est utilisable même dans une pièce très éclairée ou près d’une fenêtre ensoleillée, mais les reflets peuvent s’avérer gênants si une source lumineuse se trouve directement derrière vous. Le HDR peut augmenter cette luminosité à 522 nits, ce qui, bien que moins élevé que les 700 nits d’un ordinateur portable mini-LED comme le Razer Blade 16, est substantiel et donne du punch au contenu HDR.

La résolution maximale de 120Hz, ainsi que les faibles temps de réponse des pixels de l’OLED, permettent d’obtenir une grande clarté de mouvement dans les jeux. Les objets qui se déplacent rapidement sont bien détaillés et les panoramiques rapides de la caméra ne se transforment pas en bavures. Le texte en mouvement ou les objets précis de petite taille paraîtront toujours un peu flous, mais c’est le cas de tous les écrans inférieurs à 240Hz.

Si l’écran est sensationnel, les haut-parleurs sont tout juste corrects. Ils offrent un bon volume au maximum et sont placés au-dessus du clavier, ce qui signifie qu’ils ne seront pas étouffés si vous posez le Swift sur vos genoux. Cependant, ils ont pour résultat une scène sonore étroite et peuvent s’embrouiller lorsque les basses s’insinuent dans un morceau. Les haut-parleurs sont globalement comparables à ceux de la plupart des PC portables de 14 pouces disponibles aujourd’hui, mais ils sont un peu moins performants que ceux du Lenovo Slim Pro 7, du MacBook Pro 14 ou du Lenovo Yoga 9i.

Webcam, microphone, biométrie

Acer a intégré une webcam 1080p dans le cadre supérieur du Swift X 14. Elle donne une image forte et nette avec une bonne reproduction des couleurs et constitue une bonne amélioration par rapport à un PC portable doté d’une webcam 720p. Ce n’est pas la meilleure, mais elle est parfaite pour Zoom, Google Chat, Teams, et d’autres applications de vidéoconférence.

L’appareil photo est accompagné d’un double microphone. Ses performances sont un peu moins remarquables, car les enregistrements audio ne sont pas les plus forts ni les plus clairs que nous ayons entendus, mais il reste parfait pour les vidéoconférences. Votre voix sera claire et la plupart des bruits de fond seront masqués, bien que ceux qui se trouvent dans la même pièce que vous sont susceptibles d’être audibles.

Acer ne prend pas en charge la connexion biométrique sur le Swift X 14. C’est un petit bémol, car la plupart des concurrents proposent un lecteur d’empreintes digitales, une connexion par reconnaissance faciale, ou les deux.

Connectivité

IDG / Matthew Smith

Le Acer Swift X 14 est un excellent mélange de connectivité moderne et ancienne, généralement supérieure à la majorité de celle de ses rivaux.

Une paire de deux ports USB4/Thunderbolt 4 couvre les périphériques et gadgets modernes. Tous deux prennent en charge le mode alternatif DisplayPort et fournissent suffisamment de puissance USB Power Delivery pour correspondre au maximum fourni par la prise secteur (qui est de 100W). Cela signifie que les deux ports peuvent être connectés à un moniteur externe ou recharger l’ordinateur.

Les périphériques plus anciens sont pris en charge par deux ports USB-A, un port HDMI et une prise audio combinée casque/microphone de 3,5 mm. Il y a aussi un lecteur de carte microSD, ce qui est pratique si vous possédez un appareil qui repose sur des cartes microSD.

Il y a juste une chose qu’Acer pourrait améliorer, c’est l’emplacement des ports. Le Swift X 14 positionne ses ports vers le milieu de l’ordinateur, plutôt que vers l’arrière, de sorte que les connexions filaires peuvent sembler un peu gênantes et prendre trop de place sur le bureau.

Néanmoins, la connectivité du Swift X 14 est superbe. De nombreux rivaux proposent le USB4/Thunderbolt 4, mais la plupart ne l’associent pas à l’USB-A et à l’HDMI, et Acer ajoute la fente pour microSD en bonus.

Performances

Le Swift X 14 n’est pas un grand ordinateur portable, mais il a du punch. Il est équipé d’un processeur Intel Core i7-13700H, qui comporte un total de 14 cœurs (six cœurs performants et huit cœurs efficaces) et d’une carte graphique Nvidia RTX 4050. Un disque dur de 1 To et 16 Go de mémoire DDR5 sont également fournis en standard.

IDG / Matthew Smith

PCMark 10, un benchmark holistique du système, permet au Swift X 14 de démarrer sur les chapeaux de roue. Il obtient un score de 6 805, ce qui le place devant le Lenovo Slim Pro 7 et, de manière plus surprenante, le Dell XPS 15, bien que le Samsung Galaxy Book3 Ultra le devance avec un score de 7 111.

IDG / Matthew Smith

Cinebench R15 fournit un autre bon résultat pour le Swift X 14, où il rivalise avec d’autres ordinateurs Core i7-13700H. Bien que le Acer ne batte pas la moyenne, il faut se rappeler que le Slim X 14 a une taille davantage proche du Lenovo Slim Pro 7, donc sa performance relative est impressionnante.

IDG / Matthew Smith

Et cela reste vrai dans Handbrake. Bien que le Swift X 14 soit un peu moins performant que ses homologues Core i7-13700H, il reste loin devant le Lenovo Slim Pro 7. C’est un superbe résultat ; il est merveilleux de voir le Swift X 14 le battre à plates coutures.

IDG / Matthew Smith

Passons maintenant aux performances 3D, où la Nvidia RTX 4050 devient plus pertinente. Il convient de mentionner que l’implémentation de la RTX 4050 par Acer dispose d’une puissance graphique maximale de 50W, ce qui est un peu en dessous de ce qui est possible (le maximum selon Nvidia est de 115W).

Malgré cela, 3DMark Time Spy fournit un résultat raisonnablement optimiste de 5644. C’est beaucoup mieux que les anciens portables Nvidia RTX 3050, et pas trop loin derrière certains cartes graphiques Nvidia RTX 4060 ou RTX 4070. Cependant, le Samsung Galaxy Book3 Ultra, avec RTX 4050 et une puissance graphique maximale de 60W, remporte une victoire significative.

IDG / Matthew Smith

Shadow of the Tomb Raider, un jeu qui représente la pointe du graphisme dans l’ère des jeux sur consoles PlayStation 4 et Xbox One, renvoie une moyenne jouable mais modeste de 73 i/s à une résolution de 1080p et avec les paramètres de détail les plus élevés. Ce n’est pas mal, mais c’est un pas en arrière par rapport aux PC portables qui disposent de davantage de watts pour le GPU.

IDG / Matthew Smith

Nous espérions peu de notre test Metro Exodus. En lançant le benchmark avec une résolution de 1080p et un niveau de détail extrême, on obtient à peine 26 i/s, même sans activer le ray tracing. Ce n’est pas vraiment jouable, mais c’est proche des autres PC portables équipés de RTX 4060 et 4070. En revanche, si l’on réduit le jeu à son niveau de détail High, toujours aussi beau, on obtient une moyenne de 56 i/s.

Nous avons également lancé Cyberpunk 2077, un jeu notoirement exigeant qui reste difficile pour de nombreux ordinateurs portables. Le jeu affiche une moyenne respectable de 53 i/s en 1080p, avec les détails Ultra et le ray tracing désactivés, mais n’atteint que 15 i/s avec le ray tracing Ultra activé. Cependant, la génération d’images DLSS 3 de Nvidia a sauvé la mise en augmentant les performances jusqu’à 46 FPS. Ce n’est pas comparable à un PC portable gaming plus grand, bien sûr, mais c’est un bon résultat pour un PC portable de 14 pouces.

Autonomie

La batterie de 76W semble adaptée à sa tâche, puisqu’elle est de taille similaire à celle du Slim Pro 7 de Lenovo, du Dell XPS 13 Plus et du MacBook Pro 14 d’Apple. Malheureusement, les résultats en conditions réelles ne sont pas à la hauteur.

IDG / Matthew Smith

La faute à la Nvidia RTX 4050 ou, plus précisément, à la façon dont Acer l’implémente.

Les ordinateurs portables dotés d’une carte graphique Nvidia discrète peuvent bénéficier d’une épatante autonomie lorsque Nvidia Optimus est utilisé pour désactiver le GPU lorsque ses performances ne sont pas requises. Le Slim 7 Pro de Lenovo en est un exemple. Le Acer Swift X 14 ne prend pas en charge Optimus, cependant, et continue donc de vider la batterie, même en naviguant sur le web ou en écrivant dans Word.

L’impact sur l’autonomie est plutôt désastreux. e Acer Swift X 14 ne dépasse pas les cinq heures d’autonomie dans notre test de référence standard, qui passe en boucle un fichier 4K du court-métrage Tears of Steel.

Il en va de même lorsque l’on navigue sur le web ou à l’utilisation d’applications de productivité de base, telles que Word et Excel. Le Swift consomme la batterie à un rythme d’environ 25 % par heure, la laissant à plat au bout de 4h environ. Ce n’est pas terrible.

Fiche technique et prix

Le Acer Swift X 14 est puissant pour un ordinateur portable de cette taille. Il embarque le processeur Intel Core i7-13700H, un processeur à 14 cœurs qui est généralement beaucoup plus rapide que le Core i7-1360P que l’on trouve communément dans les PC portables de taille similaire. Il est associé à la RTX 4050 de Nvidia, qui promet des performances décentes en matière de jeux et de productivité 3D.

Processeur : Intel Core i7-13700H

Mémoire : 16 Go LPDDR5 ou 32 Go

Carte graphique/GPU : Nvidia RTX 4050

Écran : OLED de 14,5 pouces 2 880 x 1 800 non tactile

Stockage : 1 To PCIe Gen4 SSD

Webcam : 1080p

Connectivité : 2x Thunderbolt 4/USB 4 avec Power Delivery, DisplayPort Alternate Mode, 2x USB-A, HDMI 2.0, emplacement pour carte microSD, audio combo 3,5mm

Réseau : WiFi 6E, Bluetooth 5.1

Biométrie : Aucune

Batterie : 76W

Dimensions : 17,9 x 32,2 x 22,8 cm

Poids : 1,55 kg

Il y a deux versions du nouvel Acer Swift X 14, une de 32 Go et de 16 Go, elles sont disponibles depuis le site de Acer. Ce PC est plus cher que le Lenovo Slim Pro 7 mais son hardware est davantage véloce.

Faut-il acheter le Acer Swift X 14 ?

Le Swift X 14 est un choix solide pour tous ceux qui cherchent un PC compact et puissant à un prix raisonnable. Il dispose d’un processeur et d’un GPU performants, d’un disque dur spacieux, d’un admirable écran OLED, et même d’un clavier et d’un pavé tactile agréables. L’autonomie est le seul problème sérieux. Néanmoins, le Swift X 14 pourrait être une valeur sûre si vos déplacements vous amènent au café du coin plutôt qu’à l’aéroport.

Adaptation du test original paru sur notre site soeur PCWorld