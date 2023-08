Test de la souris gamer GTX 981 REDEX

En résumé Note de l’expert Les Plus Design épuré

Incroyablement légère

Prix très avantageux Les Moins Matériaux bon marché

Câble légèrement trop inflexible pour des sessions gaming frénétique Notre verdict La souris gamer GTX 981 REDEX a tout ce qu’il faut pour rapidement surfer sur le Net, effectuer vos tâches quotidiennes, bureautiques et le jeu en ligne. Son plus bel atout est son prix mini qui finira par vous convaincre.

Si vous êtes à la recherche d’accessoires tech’ au superbe rapport qualité-prix, alors nous vous recommandons sans hésitation le fabricant Trust, nous avons testé plusieurs de ses appareils (claviers, casques audio…) et nous n’avons jusque là pas été déçus.

Récemment, nous avons eu l’opportunité de mettre à l’épreuve la souris filaire gaming GTX 981 REDEX, petite sœur de la GTX 980 sans fil.

Après la lecture de ce test, vous saurez si qualité et performances sont au rendez-vous et si la 981 vous accompagnera, ou non, dans vos tâches quotidiennes et parties.

Design

Simple

Poids plume

Si vous êtes un habitué de Trust, alors vous savez que ses produits sont fait de plastique, d’où les bas coûts de vente pratiqués, la souris GTX 981 ne fait pas exception. Toutefois, il s’agit comme toujours d’un plastique qui a l’air bon marché, mais qui est en fait robuste. Nous avons d’ailleurs fait tomber accidentellement la souris. Résultat ? Absolument aucun dommage n’a été observé. Cependant, il faut préciser que le plastique utilisé pour les 4 boutons (traditionnels et additionnels sur le côté) semble un peu plus fragile et moins résistant compte tenu du bruit qu’ils laissent échapper au clic.

La molette, quant à elle, est faite de caoutchouc et est entourée de LED, pour l’éclairage RGB que vous déterminerez via les paramètres.

Sous la souris vous trouverez deux interrupteurs, l’un pour activer/désactiver l’éclairage et l’autre pour sélectionner le polling rate (fréquence d’interrogation d’une souris) ; vous avez le choix entre 1 000, 500 et 125Hz, à l’instar de la plupart des souris gaming. Il y a aussi une petite bande LED en forme d’arche, au bas de la souris, qui affichera l’éclairage choisi, tout comme le logo GXTrust apposé.

Vue d’ensemble avec les deux boutons programmables à gauche de la souris

Vue dessous où l’on voit deux discrets interrupteurs physiques

Là où la conception de la GTX 981 brille est dans le poids. C’est une souris incroyablement légère, elle ne pèse que 72 g ! Elle est donc moins lourde que son prédécesseur sans fil la GTX 980 (86 g).

Bien qu’elle soit filaire, elle sera facilement transportable aux côtés de votre PC portable (gamer) et pourra vous suivre partout. Son câble est tressé, long, solide et durable. Il est absolument de bon acabit et ne devrait pas souffrir de ses potentiels nombreux déplacements et manipulations.

Le seul bémol pour nous est l’absence d’un revêtement qui permettrait maintenir position et éviter le glissement des doigts, surtout en cas de transpiration lors de parties intenses par exemple.

Utilisation et fonctionnalités

Simple d’utilisation

Jusqu’à 5 profils utilisateurs

Très fluide

La tenue est très agréable et satisfaisante dans l’ensemble, sa forme épouse parfaitement la paume de la main. Par ailleurs, il convient de noter que la GTX 981 est destinée aux droitiers puisque vous ne trouverez pas de commutateurs programmables à droite.

Cette souris gaming embarque des fonctionnalités, mais peu, toutefois elle vient avec un logiciel compagnon gratuit, à télécharger depuis cette page Trust. Tout ceci, vous permettra ainsi de personnaliser la GTX 981 pour qu’elle vous corresponde et à vos activités en ligne.

Rien d’exceptionnel ici, Trust a fait dans la simplicité. L’entreprise vous donne la possibilité de créer jusqu’à 5 profils utilisateurs, de choisir les fonctions, raccourcis de chaque bouton, le mode d’éclairage (5 au total) ainsi que leur vitesse et direction, l’ajustement du DPI, des fonctions multimédia, macro, etc.

Notez que concernant les couleurs et leurs zones, il n’est pas possible de les choisir indépendamment les unes des autres. Les mêmes s’afficheront aux trois endroits, donnés précédemment.

Pour ce qui est de l’utilisation générale, cette souris intègre un capteur PixArt PMW3325, qu’adoptent surtout les appareils d’entrée de gamme. Nous n’avons pas noté de latence quelconque et avons été satisfaits avec une très belle fluidité, parfois trop vive. Sinon, seule la molette aurait pu avoir une meilleure précision selon nous.

Enfin, sachez que cette souris est compatible Windows, macOS et ChromeOS.

Prix et disponibilité

La GXT 981 Redex de Trust est disponible depuis Amazon France et Amazon Belgique, où elle coûte moins de 24 €. À ce petit prix, vous obtiendrez un produit simple et efficace, qui peut, par exemple vous servir de souris de secours/rechange lorsque votre principale sans fil et Premium (de type Razer ou Logitech) est à cours de jus ou endommagée.

Conclusion

Trust propose une nouvelle fois un produit brut, aisé d’utilisation et vendu à un prix vraiment attractif. D’après nous, cette souris plaira à tout type d’utilisateurs, bureautiques et/ou gamers. Son logiciel peut-être considéré comme limité mais le fabricant n’a pas du tout la prétention de créer des appareils sophistiqués, de niveau Razer, avec IA, technologie Hypershift, etc. alors vous savez ce que vous allez obtenir. La GXT 981 Redex fait excellemment bien le travail, il ne reste qu’à savoir si elle tient dans le temps, mais à moins de 24 €, c’est un achat qui ne peut être regretté.