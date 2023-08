Review de la VPN TunnelBear: Ideal para principiantes

At a Glance Puntuación Pros Interfaz divertida y fácil de usar

Funciones de seguridad fiables

Conexiones de dispositivos simultáneas ilimitadas Contras Carece de algunas funciones avanzadas para usuarios avanzados

El servicio de atención al cliente no es el más útil

No es una buena opción para torrents Nuestro veredicto TunnelBear es una VPN fácil de usar, con funciones básicas pero sólidas. Ofrece una seguridad fiable, pero tiene problemas de velocidad y desbloqueo. Si eres principiante en el mundo de las VPN, seguramente te encante su simplicidad, pero los y las usuarias más avanzadas necesitarán más.

Mejores precios hoy: TunnelBear

Tienda Precio TunnelBear $59.88 Ver oferta

TunnelBear en resumen:

P2P permitido: Sí

Conexiones ilimitadas de dispositivos: Sí

Ubicación de la empresa: Canadá

Número de servidores: 5000+

Número de países: 47+

Coste: versión gratis con límite de 2 GB o desde 3,33 dólares al mes

TunnelBear es un servicio VPN muy popular propiedad de la empresa de seguridad McAfee y con sede en Toronto, Canadá. Existe desde hace tiempo y siempre ha destacado por su interfaz con sus tan característicos ositos. En los últimos años, el servicio se ha esforzado por añadir más funciones, como conexiones ilimitadas de dispositivos, para seguir siendo relevante en un mercado de VPN cada vez más competitivo. No cabe duda de que su interfaz es de lo más original, pero ¿es el servicio VPN adecuado para ti? Me he dado un paseo por el bosque para averiguarlo.

¿Cuáles son las características y servicios de TunnelBear?

Sam Singleton

Cuando abres TunnelBear por primera vez no puedes evitar darte cuenta del gran trabajo que han realizado los y las diseñadores. La interfaz principal es un mapamundi salpicado geográficamente con los servidores disponibles. A medida que te desplazas por el mapa, hasta los árboles cambian según el continente o la región que estés viendo (palmeras en Oriente Medio, espinas de paraguas en África). Tu ubicación real se indica en el mapa con una oveja, pero una vez que te conectas a la VPN se convierte en un oso.

Cada ubicación de servidor tiene un icono de túnel vacío. Para conectarte, sólo tienes que seleccionar el icono del servidor que desees. Además de seleccionar el servidor en el mapa, también hay una lista desplegable en la parte superior con todos los servidores. De algún modo, en el universo de TunnelBear, las ovejas se convierten en osos y los osos cavan túneles. Aun así, es un elemento de diseño divertido y único.

Los ajustes de TunnelBear incluyen un interruptor de apagado VigilantBear y funciones GhostBear. Sam Singleton

En general, TunnelBear es un servicio sencillo sin muchas florituras, pero ofrece algunas funciones clave interesantes que merece la pena conocer. En ‘Configuración > Seguridad’, TunnelBear tiene su propia versión de un interruptor de corte llamado “VigilantBear” Funciona de forma un poco diferente a un interruptor de corte normal, ya que en lugar de desconectar Internet en caso de una desconexión VPN, simplemente bloquea todo el tráfico entrante y saliente hasta que se restablezca la conexión.

Además, TunnelBear ofrece una función llamada “GhostBear” que hace que tus datos encriptados sean menos detectables. Lo hace enmascarando tu tráfico VPN y disfrazándolo como tráfico HTTPS, que generalmente es menos probable que sea bloqueado por los censores. Esto puede funcionar bien si descubres que tu conexión está siendo bloqueada por servicios de streaming como Netflix. Al activar la función GhostBear, hay una mayor probabilidad de que tu conexión pueda acceder a estos sitios restrictivos. Pero ten en cuenta que activar GhostBear ralentizará aún más tu conexión.

Otra característica a tener en cuenta es “SplitBear” o la versión de TunnelBear de split-tunneling, que te permite controlar qué aplicaciones o sitios web tendrán acceso a la conexión VPN. Lamentablemente, TunnelBear carece de muchas funciones avanzadas que ofrecen sus competidores, como multisalto y servidores dedicados específicos para ciertas actividades: streaming, torrents, etc. De hecho, en el pasado, TunnelBear bloqueaba el acceso a las descargas P2P, pero desde entonces ha empezado a permitirlas. Aún así, no es algo que fomente abiertamente con su servicio y por esa razón otros proveedores de VPN como ProtonVPN y Mullvad VPN son más adecuados para el torrente.

TunnelBear ofrece programas de escritorio y aplicaciones móviles para varios sistemas como Mac, Windows, Android e iOS, entre otros. También hay extensiones de navegador proxy para Chrome y Opera. Y recientemente TunnelBear ha pasado a permitir conexiones ilimitadas simultáneas de dispositivos con sus planes premium.

TunnelBear ofrece un servicio gratuito que incluye la aplicación de escritorio completa, pero con un límite de datos de 500 MB al mes. Es una buena manera de probar el servicio para ver si te gusta, pero el bajo límite de datos no es probable que sea suficiente para usarlo con regularidad, ni siquiera serás capaz de transmitir un vídeo HD (1080p) durante más de 10 minutos.

¿Cómo es el rendimiento de TunnelBear?

Tunnelbear

Durante mis pruebas, califiqué las velocidades de los servidores de TunnelBear en cinco países diferentes de todo el mundo y luego las comparé con nuestra velocidad de Internet de referencia. Las velocidades de los servidores de TunnelBear, sinceramente, no fueron muy buenas. En todas las ubicaciones probadas, las velocidades promediaron un mero 33 por ciento de la velocidad de descarga base y un bastante pobre 20 por ciento de la velocidad de subida base. Estas cifras no sólo no impresionan, sino que están muy por debajo de los servicios de nuestras cinco VPN más rápidas.

Aún así, las velocidades online pueden variar mucho en las pruebas de Mbps puros de un día para otro e incluso de una hora para otra. Lo mejor es tomar todas y cada una de las pruebas de velocidad con un grano de sal. Tu experiencia con TunnelBear puede diferir de la de las pruebas de esta review.

En cuanto al streaming, me di cuenta de que TunnelBear no era capaz de desbloquear constantemente sitios como Netflix y Amazon Prime. La mayoría de las veces funcionaba, pero algún que otro servidor parecía tener problemas o se bloqueaba activamente.

Cuando activé la función GhostBear pareció resolver la mayoría de estos problemas de desbloqueo. Por desgracia, con GhostBear activado, noté que la velocidad de mi conexión caía en picado y no podía transmitir vídeo HQ porque era demasiado lento. Así que GhostBear parece funcionar, pero no era realmente una solución viable.

Por lo tanto, yo personalmente no recomendaría TunnelBear como una VPN fiable para streaming. Eso no significa que no se pueda usar para hacer streaming, pero creo que hay mejores opciones disponibles como NordVPN, que funciona a la perfección con Netflix, o CyberGhost VPN, que tiene un montón de ubicaciones para elegir y servidores optimizados para el streaming. (Consulta nuestro resumen de las mejores VPN para ver Netflix en streaming para obtener más información).

¿Cómo es la seguridad y privacidad de TunnelBear?

Opciones de protocolo de TunnelBear para su aplicación de Windows. Sam Singleton

TunnelBear incluye el cifrado AES-256 estándar del sector, que es el más potente disponible actualmente y significa que puedes estar seguro de que tu conexión será segura. La aplicación de Windows también es compatible con los protocolos WireGuard, IKEv2 y OpenVPN. Yo prefiero OpenVPN siempre que sea posible, ya que es uno de los protocolos más seguros y flexibles disponibles debido a su naturaleza de código abierto. Pero, si no estás seguro, puedes seleccionar la opción Auto en la configuración de TunnelBear y la aplicación elegirá el que crea que es el mejor protocolo para tu conexión.

Además, para confirmar que mi dirección IP real está ofuscada correctamente, utilicé una prueba de fuga de DNS. Confirmó que no había problemas con fugas accidentales de mi dirección IP cuando estaba conectado a los servidores de TunnelBear.

Según su política de privacidad, TunnelBear no recoge consultas DNS, direcciones IP de los usuarios, marcas de tiempo u otra información personal identificable. Sin embargo, sí recoge lo que considera “datos operativos”, como consultas de soporte y resolución de problemas de los usuarios, datos totales utilizados al mes y algunos datos de ventas. Afirma que ninguno de estos datos podría identificar a los usuarios y que “no están relacionados con el tiempo y la actividad de uso de la VPN”

Además, al registrarse, TunnelBear pide a los usuarios que introduzcan su dirección de correo electrónico e información de pago. Las opciones de pago incluyen tarjetas de crédito, PayPal y Bitcoin.

Sinceramente, me impresionó la política de privacidad tan completa y directa de TunnelBear. No todas las empresas VPN proporcionan la misma información detallada o minuciosa sobre qué datos recopilan específicamente. Además, TunnelBear sigue realizando auditorías periódicas de terceros por parte de Cure53, una empresa de auditoría de las Cuatro Grandes digna de confianza. Ha superado con éxito todas las auditorías de los últimos cinco años. Es impresionante y un gran argumento de venta para los usuarios preocupados por la privacidad.

TunnelBear tiene su sede en Toronto, Canadá, lo que significa que toda la información personal se maneja de acuerdo con la legislación canadiense. Canadá tampoco tiene actualmente ninguna ley obligatoria de retención de datos.

¿Merece la pena TunnelBear?

TunnelBear es una VPN que se ciñe a lo básico. Es un servicio agradable lleno de juegos de palabras de osos que son divertidos y desenfadados. También es muy fácil de usar, no abruma con demasiadas funciones u opciones de país. Y aunque esto puede ser ideal para el usuario medio, los usuarios avanzados a los que les gusta ajustar y optimizar sus conexiones VPN sentirán que el servicio no ofrece lo suficiente.

Las velocidades son pasables, pero no excelentes; podría decirse que son un poco lentas. Además, tuve algunos problemas con servidores que no podían desbloquear plataformas de streaming, sobre todo Netflix. En general, este servicio accesible y alegre es una buena opción para los usuarios que se están iniciando en el uso de las VPN o que no son los más expertos en tecnología. Si no, hay otros servicios como los de nuestras mejores VPN que podrían ser mejores para usuarios más avanzados.

Nota del editor: Dado que los servicios en línea son a menudo iterativos, ganando nuevas características y mejoras de rendimiento con el tiempo, esta revisión está sujeta a cambios con el fin de reflejar con precisión el estado actual del servicio. Cualquier cambio en el texto o en nuestro veredicto final se indicará en la parte superior de este artículo.