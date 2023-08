Test du Samsung Galaxy A04s

En résumé Note de l’expert Les Plus Bon marché

Bonne autonomie

Appareil photo acceptable pour un téléphone abordable Les Moins Performances intéressantes

Écran à moitié correct

Audio terne

Les Moinstruction en plastique Notre verdict Il n’y a pas beaucoup de raisons de recommander le Galaxy A04s, si ce n’est qu’il s’agit d’un téléphone portable parfaitement fonctionnel pour bien moins de 1 000 €. Mais, bien d’autres appareils concurrents à petit prix sont nettement plus rapides, plus confortables et plus beaux.

Samsung fabrique certains des meilleurs et des plus chers téléphones au monde. Même ses modèles de milieu de gamme semi-coûteux sont pour la plupart de grande qualité et très populaires. Cependant, quelque chose semble se produire lorsque le fabricant coréen est contraint de s’attaquer à la catégorie “abordable”. Dans ce cas, Samsung ne le fait pas aussi bien.

Après le Galaxy A13 et le A14. Cette année, nous avons eu l’opportunité de tester le Galaxy A04s. Nous avons aucune idée de ce que signifie le S, et il n’y a pas de modèle standard ; le Galaxy A04 n’existe pas. Il est au moins d’une catégorie inférieur au Galaxy A13, et de la plupart des autres smartphones pas chers testés, avec un prix recommandé tout juste à moins de 180 €.

Mais est-ce une bonne affaire, même à ce prix ? Nous sommes sceptiques. Il s’agit d’un téléphone lourd et large, entièrement fabriqué en plastique noir brillant, qui retient la poussière et les traces de doigts. Les bords épais de l’écran de 6,5 pouces rendent la prise en main peu pratique. En revanche, les touches de volume et le bouton marche/arrêt avec lecteur d’empreintes digitales intégré sont bien placés, leur mécanisme est clair et sont faciles à repérer. Un logement latéral pour double carte SIM abrite également un emplacement séparé pour carte microSD.

Le hardware du Galaxy A04s est à la fois ancien et à bas coût

Le Galaxy A04s est basé sur le processeur Exynos 850 de Samsung, qui n’était pas très impressionnant lorsqu’il est arrivé en 2020, et il n’y a que 3 Go de RAM ici.

Les changements dans les différents angles de vue sont tellement visibles qu’on peut les discerner même ici, avec une légère inclinaison de l’écran Mattias Inghe

Nous ne pouvons pas effectuer de mesures avec Geekbench, car cette application requiert un minimum de 4 Go de RAM. Les mesures que nous pouvons réaliser ne nous donnent pas de chiffres fiables.

Vous ne disposez également que de 32 Go de stockage, avec des vitesses de lecture et d’écriture faibles. De ce fait, le lancement d’applications volumineuses peut prendre beaucoup de temps. Sans parler du démarrage du système de l’ensemble du A04s.

La navigation sur des pages web lourdes est saccadée et il y a des mini-délais partout dans l’interface, comme lorsqu’on ouvre un clavier et qu’on commence à taper du texte. C’est peut-être une question d’habitude, mais quand il y a des smartphones dans cette gamme de prix qui peuvent éviter la plupart de ces problèmes. Nous pensons que Samsung devrait certainement être capable de faire mieux.

Avantages et inconvénients de l’image et du son

L’écran 720p est suffisamment net, mais certains textes fins peuvent être pixelisés. Le taux de rafraîchissement de 90Hz aurait pu rendre le défilement et la navigation plus fluides, si les performances du smartphone l’empêchaient pas. Et oui, il y a parfois une amélioration. L’écran est de type PLS, ce qui signifie qu’il y a de nettes variations de contraste lorsque l’angle de vision est d’environ 45 degrés, mais en contrepartie, le contraste est plus élevé à l’avant que sur la plupart des écrans IPS. Ce contraste supplémentaire peut s’avérer nécessaire, étant donné la luminosité médiocre de l’écran, qui atteint au mieux 380 cd/m 2 . Vous aurez du mal à voir quoi que ce soit sur l’écran s’il fait clair à l’extérieur.

Le réglage automatique n’améliore en rien la luminosité et utilise le capteur selfie, au lieu d’un capteur de lumière séparé, ce qui épuise la batterie. Les couleurs de l’écran sont proches de la qualité SRGB, mais pas beaucoup plus. En outre, nous trouvons les couleurs neutres et naturelles, il n’y a pas de taches bleues ou rouges évidentes dans l’image.

Il n’y a qu’un seul haut-parleur mono en bas. Le son est clair pour les voix, mais il est loin d’être agréable pour la musique et les films. D’un autre côté, nous ne attendions pas à plus dans la catégorie budget, bien que Samsung soit généralement bon pour le son, même dans ses fleurons. Si vous souhaitez connecter des écouteurs, vous pouvez le faire avec une prise analogique traditionnelle, car la prise casque de 3,5 mm est située à côté du haut-parleur, dans la partie inférieure.

Port USB avec chargement lent, haut-parleur mono ennuyeux et prise casque en bas Mattias Inghe

Android 13, aujourd’hui

Lorsque le Galaxy A04s a été lancé, il était équipé de la version 12 d’Android. Aujourd’hui, il est sous Android 13 et sa propre interface One UI 5.1, mais cela signifie que l’une des deux versions d’Android promises est “épuisée”.

Vous obtiendrez Android 14 assez rapidement, mais il est difficile de savoir si vous recevrez d’autres mises à jour par la suite. C’est tout à fait normal dans la catégorie pas chère, mais comme Samsung a la meilleure politique de mise à jour sur ses fleurons, il aurait été bienvenu de voir la même chose ici.

One UI 5.1 est une interface riche en fonctionnalités, mais elle a été légèrement réduite pour ce Galaxy peu performant, de sorte que vous n’avez pas le menu latéral activé pour un accès rapide à l’écran partagé et aux applications doubles, par exemple. Nous supposons que Samsung veut éviter d’inciter les utilisateurs à s’en servir étant donné le peu de mémoire à disposition.

Les capteurs photo au dos sont au nombre de trois : un principal de 50 Mp, un macro de 2 Mp et 1 capteur de soutien pour la perception de la profondeur. Vous devrez vous passer de la photographie grand angle, mais le mode zoom 2x de l’application appareil photo permet un zoom numérique facile qui offre toujours une bonne qualité d’image. En plein jour, l’appareil photo fonctionne bien, avec un équilibre naturel des couleurs et une bonne dynamique et un niveau de détail correct dans les ombres et les hautes lumières.

Il peut être difficile de prendre des photos d’action rapides, car la mise au point est un peu lente, néanmoins avec une main ferme et de la patience, les images peuvent gagner en netteté. Les portraits et les autoportraits sont réussis grâce à la détection des visages basée sur l’IA, mais pour tout ce qui n’est pas humain, la détection des contours pose problème. Au mieux, vous filmez en 1080p et 30 i/s, avec un autofocus instable.

Des difficultés en soirée

La prise de vue de nuit et dans les environnements intérieurs sombres n’est pas une expérience formidable. L’autofocus perd facilement les 5 ou 10 derniers pourcents de précision, ce qui signifie que les détails sont rapidement flous, bien qu’une image de paysage soit encore correcte. La balance des blancs a aussi du mal à rester neutre et les surfaces sombres deviennent parfois marbrées.

Les appareils photo sont l’une des rares choses qui maintiennent une bonne qualité de base dans les téléphones portables Mattias Inghe

Avec des performances modérées, un écran PLS économe en énergie et une batterie de 5 000 mAh, l’autonomie devrait au moins être correcte. Et oui, nous pouvons regarder des films en continu du petit-déjeuner au dîner à pleine luminosité, ou envoyer des emails et surfer encore plus longtemps avec une baisse légèrement l’intensité de l’écran. Selon les caractéristiques techniques, l’appareil prend en charge une charge USB de 15W, mais aucun chargeur n’est fourni. Avec notre chargeur Samsung de 20W, nous sommes passé de 0 à 30 % en une demi-heure, et il faut compter plus de 2 heures pour atteindre une charge complète.

Ce n’est pas vraiment rapide, mais d’un autre côté, vous n’êtes pas obligé de le recharger à tout bout de champ.

L’appareil prend en charge le Wi-Fi 5 et la connectivité 4G, qui semblent tous deux rapides et stables. Nous ne pensons pas avoir besoin de plus que cela dans un tel smartphone. Certains appareils de cette gamme de prix s’entêtent à vouloir offrir la 5G, et doivent alors faire des compromis sur d’autres points pour maintenir le prix à un niveau bas. Cependant, nous ne savons pas ce que Samsung aurait pu sacrifier sur le Galaxy A04s pour rester viable, donc c’est probablement une bonne chose qu’elle ait freiné sur ce point.

Il s’agit d’un smartphone à peine utilisable, et il existe clairement de meilleures alternatives. Si vous voulez vraiment économiser alors oui pourquoi, sinon nous vous recommandons d’aller voir du côté de la concurrence. N’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs smartphones pas chers du moment.

Adaptation du test original paru sur notre site sœur M3

Performances

Antutu Benchmark: 132 091 points

Geekbench 6 : non mesuré

Geekbench 6 single core : non mesuré

3Dmark Wild Life : 494 points

Stockage, lecture : 225 Mo/s

Stockage, écriture : 147,1 Mo/s

Fiche technique