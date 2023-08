En résumé Note de l’expert Les Plus Design merveilleusement conçu

Stylet et étui

Fonctionnement sous Android Les Moins Stockage cloud par abonnement

Navigation gestuelle

Chère Notre verdict La Lenovo Smart Paper a tout ce qu’il faut pour lire, prendre des notes ou gribouiller, mais son prix étant trop proche de celui des tablettes traditionnelles qui font bien plus, il est alors difficile de la recommander. Si vous cherchez à accéder à de meilleures fonctionnalités qu’un ancien appareil à encre électronique, c’est parfait. Néanmoins, si vous avez un penchant artistique ou l’ambition de faire de simples griffonnages, vous trouverez beaucoup mieux ailleurs.

Prix lors du test

Unavailable in the US

Après un lancement limité en Chine, le Lenovo Smart Paper a traversé l’Atlantique, offrant aux amateurs de gadgets un autre moyen de sortir de la routine et de revenir à l’écriture.

Si vous souhaitez vous débarrasser des applications qui vous distraient, tout en conservant un contact privilégié en cas d’urgence, cette tablette imitant le papier ne demande qu’à attirer votre attention.

Face aux ReMarkable 2, Huawei MatePad Paper, Kindle Scribe et Boox Note Air 2 Plus, vous êtes soit à la recherche de votre prochaine tablette papier, soit un consommateur confus qui ne sait pas pourquoi (ou comment) le format informatique issu du smartphone veut maintenant devenir ce qu’il a commencé à remplacer : le papier.

Il ne s’agit pas d’un format nouveau. L’accent mis sur l’écriture est, comparativement, une compétition qui s’intensifie. Notre test de la Lenovo Smart Paper devrait vous aider à décider si elle vaut le détour ou non.

Design

Élégant et raffiné

Pointe de préhension

Porte-stylet

À peine plus grand que le port de charge USB-C sur son côté gauche, la Lenovo Smart Paper est un appareil fin. Pas tout à fait aussi fin que les tablettes E-Ink peuvent théoriquement l’être, mais juste assez substantiel pour se sentir premium plutôt que flasque.

Son châssis métallique est rigide, et avec un écran qui fonctionne différemment des écrans LCD ou LED auxquels vous êtes probablement habitués, le fait de balancer cet appareil, de toucher son écran ou de s’asseoir accidentellement dessus ne risque pas de lui causer des dommages irréparables.

Josh Brown / Foundry

Son design présente également de nombreux petits détails. Les coins légèrement arrondis permettent une prise en main confortable et passent même d’un aspect brossé à un bord usiné semblable à un miroir, avant d’atteindre le cadre de l’écran, où une bande gris canon descend sur le côté gauche, là où se trouve le stylet fourni.

Cette bande sert de point de préhension naturel, le large cadre noir entourant l’écran E-Ink doux étant suffisamment spacieux pour que vos paumes puissent s’y blottir si vous décidez de le tenir par les deux coins.

Au dos, c’est pareil. Sous le côté stylet se trouve une fine bande qui passe sous le support du stylet. Elle pourrait également abriter l’antenne Wi-Fi/Bluetooth. Entre cette bande et le logo de Lenovo sur le côté opposé, l’arrière est divisé 60-40 % entre une couleur et l’autre.

Les traces de doigt restent visibles au dos, mais elles se retirent aisément. Il s’agit d’un design haut de gamme que l’on retrouve sur les récents appareils Lenovo des deux côtés de la fourchette de prix, de la tablette P12 Pro à l’ordinateur portable Lenovo IdeaPad 5 Pro. C’est élégant, c’est stylé et c’est d’une douceur délectable.

Josh Brown / Foundry

Bien qu’il puisse émettre du son via un casque connecté, vous ne trouverez pas de haut-parleurs ni de bouton de volume. Au-delà d’un trio de minuscules microphones, de son point de charge USB-C et du bouton d’alimentation, les bords de la Lenovo Smart Paper sont exempts de tout obstacle potentiel. Pour le meilleur et pour le pire. Nous y reviendrons.

Écran et stylet

Écran E-Ink HD de 10,3 pouces avec revêtement antireflet

Éclairage frontal à réglage automatique

Stylet inclus

Lenovo a pris la bonne décision en incluant un stylet dans son appareil de prise de notes. Adapté au style de la tablette, il est essentiellement cylindrique, possède un bord plat qui offre à la fois une bonne prise en main pour le pouce et un logement naturel pour le support intégré de cette liseuse-tablette. Il s’aimante à cette rainure avec un claquement fort et fiable.

À l’usage, le stylet est confortable, mais ce n’est pas l’ustensile d’écriture le plus épais qui soit. Il s’adaptera parfaitement à une utilisation moyenne, mais les jeunes enfants ou les personnes dont la dextérité est compromise le trouveront peut-être un peu trop fin. Le côté tactile de l’écriture est excellente, avec un bruit sourd et satisfaisant et une bonne traction lorsque vous tirez, touchez et pointez.

Josh Brown / Foundry

L’écran E-Ink raconte une histoire similaire. La technologie à faible consommation d’énergie permet à l’écran de donner l’impression d’être allumé sans vraiment impacter la batterie, puisqu’il s’anime avec quelques mouvements de l’encre chaque fois que vous ouvrez l’étui fourni. Vous pouvez donc afficher des images, une horloge ou votre calendrier lorsqu’il est en veille, sans vous inquiéter.

Dans le menu déroulant des paramètres, il est possible de modifier le comportement de rafraîchissement de l’écran avec des préréglages tels que rapide et fluide, prétendument adaptés à des cas d’utilisation spécifiques tels que la lecture ou l’écriture. En pratique, il est difficile de voir la différence entre les deux. S’ils sont si nécessaires à l’expérience, il serait plus logique qu’ils changent automatiquement en fonction de l’application en cours ou de l’état du stylet.

Le texte est net sur l’écran HD, et la technologie d’affichage élimine naturellement la lumière bleue nuisible qui pourrait vous empêcher de dormir. L’éclairage frontal automatique incorporé, que certains rivaux ont exclus, permet d’éviter d’utiliser une lampe de chevet et de peut-être gêner autour de vous. Il est vous aussi possible de régler la température de couleur de l’écran pour obtenir un aspect froid le jour ou chaud la nuit. L’encre électronique est facile à voir sous une lumière extérieure intense et le revêtement antireflet garantit que la lecture depuis le jardin sera un plaisir.

Le stylet est suffisamment précis et sensible à la pression pour prendre des notes manuscrites en classe ou en réunion. L’application build-it comprend également une douzaine d’options de stylet/pinceau, ce qui devrait rendre le griffonnage et l’ébauche de dessins/de croquis suffisamment flexibles pour tous ceux qui ne dépendent pas de pinceaux tiers élaborés (ou de couleurs) pour réaliser leur travail.

Josh Brown / Foundry

La sensation stylo-papier est là, mais ce que l’on perd avec un écran monochrome fait qu’il est difficile de voir un artiste sérieux choisir cette tablette Lenovo plutôt qu’un iPad et un Apple Pencil au prix comparable. Même un Samsung Galaxy Note d’occasion pourrait s’avérer plus judicieux pour exercer son art à la volée. L’absence de gomme dédiée sur le dessus ou de boutons pour les actions rapides est également une occasion manquée.

En utilisation générale, le processeur et la précision tactile de l’écran ne posent aucun problème, mais la lenteur du changement d’affichage peut donner l’impression que les navigations que l’on considère comme acquises sur son téléphone sont une véritable corvée. Vous devez ralentir vos actions pour éviter la frustration. La saisie d’une adresse web ou d’une recherche Google, par exemple, donne l’impression de travailler sur un appareil poussiéreux et désuet des années 90, mais l’idée est que vous ne devriez pas le faire souvent.

Performances et logiciels

Optimisé par Android

Prise en charge des APK externes

Les applications essentielles sont préinstallées

La Lenovo Smart Paper a une longueur d’avance sur la concurrence en fonctionnant sous Android au lieu de son propre système d’exploitation. Conçue en grande partie comme un appareil connecté sans distraction, vous ne trouverez pas le Google Play Store prêt à offrir plus d’applications. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire.

Avec une application dédiée à la prise de notes et une suite bureautique que nous ne pouvons recommander qu’en dernier recours, seul Ebooks.com est installé en tant qu’application de lecture de livres de choix. À moins que vous ne l’utilisiez déjà pour abriter votre collection, vous devrez télécharger l’application de votre dépositaire d’ebooks préféré pour accéder à la bibliothèque que vous avez constituée au fil des ans : ce qui ne sera pas chose facile pour un rat de bibliothèque moyen.

Josh Brown / Foundry

Via le navigateur web intégré Firefox, il vous est possible d’installer des applications externes sur la Lenovo Smart Paper via des sites tiers comme APKPure. Des jeux simples et lents et des applications comme Wordscapes peuvent ajouter un peu plus de valeur à l’appareil. Toutefois, ne vous attendez pas à ce que les apps qui s’appuient sur le mouvement s’envolent, ni à ce que certaines d’entre elles refusent fermement de s’installer. Le processeur Rockchip RK3566 cadencé à 1,80 GHz sous le capot n’a pas vraiment pulvérisé nos tests de référence traditionnels pour tablettes, mais cela n’a jamais été le cas.

La tentative d’installation du Google Play Store n’a pas fonctionné. Il y a de quoi s’amuser en testant des apps pour lesquelles la Lenovo Smart Paper n’a manifestement pas été créée, mais ces petites surprises agréables ne sont pas toutes les mêmes.

Probablement conçue pour la collaboration, la fonction Miracast sert de diffuser l’écran (avec couleur et son) sur un téléviseur ou un moniteur compatible. Cela ouvre quelques possibilités supplémentaires pour le Lenovo Smart Paper (comme les annotations en direct lors d’une réunion), mais l’ajout de la latence du streaming local en plus du décalage de 25 ms entre le stylet et le toucher et du temps de réponse de l’écran E-Ink effraiera toujours les artistes de la couleur.

Josh Brown / Foundry

L’utilisation du navigateur sur un tel appareil est une expérience misérable pour les tâches autres que la lecture de texte simple, et peut rapidement devenir carrément dangereuse avec trop de publicités douteuses à l’écran. L’option est appréciée, mais il aurait été bon que Lenovo propose une boutique d’applications pour des programmes viables. Ce n’était pas génial sur le Huawei Matepad Paper, mais son inclusion montrait qu’un certain niveau de réflexion avait été mis en place.

En pratique, la Lenovo Smart Paper est un bon outil de lecture. Bien qu’il soit dommage qu’elle ne soit pas équipée d’une prise casque de 3,5 mm ou de boutons de volume qui pourraient servir à tourner les pages. Il est possible de connecter des écouteurs Bluetooth et d’activer les fonctions de son ambiant installés pour vous aider à vous détendre pendant la lecture.

Pour ceux qui ont besoin de plus d’images avec leurs mots, la lecture de mangas obtenus par Kindle fonctionne très bien. Comixology, Viz Manga ou Shonen Jump peuvent également faire l’affaire.

Vous n’aurez pas accès aux pages en couleur occasionnelles, ce qui peut rendre la lecture de bandes dessinées et de romans graphiques occidentaux outrageant. C’est juste qu’il n’est pas aisé de naviguer dans les pages ou de zoomer pour voir les cases détaillés. Les tendances à la rétention d’image de la technologie E-Ink peuvent également entraîner le débordement de certaines cases sur les suivantes, ce qui peut perturber des éléments tels que l’ombrage des vêtements et des cheveux, voire les ombres.

Josh Brown / Foundry

Pour la plupart des utilisateurs, une tablette traditionnelle offrira une meilleure expérience globale. La lecture étant potentiellement mieux adaptée aux tablettes E-Ink moins chères, le coût de la Lenovo Smart Paper commence à soulever des questions. En réalité, il est peu probable que vous fassiez beaucoup plus que griffonner des notes brutes et relire des textes, ce qui rend la somme de 500 € difficilement justifiable, même avant que les abonnements optionnels n’entrent en ligne de compte.

Il est possible d’enregistrer un discours lors d’une réunion ou d’une conférence tout en prenant vos propres notes, mais vous devrez payer pour avoir le privilège de transformer tout ce qui n’est pas votre propre écriture en texte à coller dans une autre application. Comme l’appareil ne dispose pas de haut-parleurs, vous ne pouvez même pas écouter les enregistrements audio sans avoir à brancher un casque.

En l’absence de boutons tactiles, l’apprentissage de la navigation dans l’interface utilisateur personnalisée d’Android par les seuls gestes demande un certain temps d’adaptation. Même quelques jours plus tard, nous fermions encore accidentellement des applications, nous avions du mal à trouver nos notes et nous feuilletions les pages dans le mauvais sens. Dans la façon dont les écrans E-Ink clignotent pour afficher de nouvelles informations fait qu’il est difficile de suivre ou de remarquer ce qui se passe, ce qui entraîne une certaine confusion quant à l’action ou au geste qui a conduit à ce que l’on voit à l’écran.

Il existe un marché très, très niche pour un e-reader qui coûte aussi cher qu’un iPad d’entrée de gamme avec un Apple Pencil en prime ; une configuration qui est capable de faire tout ce que le Lenovo Smart Paper peut (et plus encore). Les écrans E-Ink ont toujours été un concept fascinant, mais ils sont difficiles à vendre. Vous payez pour vous passer des commodités de la technologie moderne.

Josh Brown / Foundry

La Lenovo Smart Paper trouve des solutions à certains des problèmes qui affectent ses compétiteurs, mais il enferme quelques fonctionnalités essentielles derrière un mur payant auquel vous ne pouvez pas vous inscrire via son application compagnon sur iOS. Il faut passer par Android ou Windows. Il se peut que vous puissiez vous en dispenser en trouvant une application tierce. Quant à savoir pourquoi cette application n’est pas préinstallée sur cette tablette Android, votre avis est aussi valable que le nôtre. Google Drive est une possibilité, mais il est un peu lourd.

Autonomie et charge

Puissance de 3550mAh

Chargement de 10W

8 heures à partir d’une charge de 30 minutes

En ce qui concerne l’autonomie de la batterie (3550 mAh), les paramètres par défaut devraient permettre à l’appareil de fonctionner pendant des semaines. L’autonomie en veille est excellente. Avec l’adaptateur USB-C de 10W fourni, vous obtiendrez 13 % en 15 minutes à partir de 0 %, et les choses s’accélèrent pour atteindre 33 % après 30 minutes de charge.

C’est plus qu’assez de puissance pour un long voyage en train ou en avion. En lisant sur l’application Kindle, la batterie a baissé de 4 % en une demi-heure, ce qui signifie qu’une charge de 30 minutes devrait vous offrir environ 8 heures d’autonomie à l’écran.

Prix et disponibilité

499 €

Synchronisation multi-appareils par abonnement

Modèle unique Storm Grey 4 Go/64 Go

Avec un coût de 150 € euros de plus que le ReMarkable 2, le Lenovo Smart Paper est tout sauf bon marché (499 €). Mais une fois que l’on s’est plongé dans les détails, il est facile de voir qu’il s’agit d’un ensemble plus complet.

Vous pouvez l’acheter auprès de Lenovo en France et en Belgique.

Pour ce prix élevé, vous obtenez deux accessoires indispensables que le ReMarkable ne fournit généralement pas : le stylet et un étui élégant. Il est vrai que l’étui ne peut pas se plier pour incliner la tablette afin d’écrire ou de griffonner de manière plus ergonomique, mais sa méthode d’attache magnétique souple et son support pour le stylet lui permettent de se ranger rapidement dans un sac.

Malheureusement, la sauvegarde, le transfert ou le référencement de vos notes importantes sur un autre appareil nécessite un abonnement à Lenovo Smart Paper, suivant ainsi la stratégie commerciale du ReMarkable de la manière la plus ennuyeuse qui soit. Compte tenu de la taille minuscule de ces fichiers, il est dommage qu’un abonnement à vie ne soit pas proposé.

Avec le stylet et le folio qui rapprochent la concurrence du prix de cette tablette, le stockage cloud en standard aurait pu être l’élément déclencheur. Un prix unique pour une expérience complète, sans avoir à se préoccuper de l’installation, pour toujours. Hélas, ce n’est plus le monde dans lequel nous vivons.

Oubliez l’idée qu’il s’agit de votre dernière dépense. Le stockage intégré est suffisant pour la plupart des utilisateurs, mais si les sauvegardes et la transcription sont une nécessité, le paiement initial du matériel veut dire que ce n’est pas la dernière fois que vous sortirez votre carte de crédit.

Consultez nos classements des meilleures tablettes, des meilleures liseuses et des meilleures tablettes Android pour davantage de choix.

Josh Brown / Foundry

Conlusion

La Lenovo Smart Paper est un moyen onéreux de vous débarrasser d’innombrables journaux papier. Sans aucune possibilité d’ajouter une touche de couleur à vos notes, et à des pages monochromes potentiellement vibrantes d’une bande dessinée ou d’un roman graphique, c’est un appareil qui peut ôter la joie de certaines des activités qu’il s’efforce de promouvoir. Il n’y a rien de fondamentalement mauvais dans la Lenovo Smart Paper. Elle est simplement si limitée dans son utilisation, de par sa conception, qu’il est compliqué de justifier son prix élevé.

Si vous cherchez à étendre l’utilisation d’un ancien e-reader comme le Kindle, elle vaut la peine de le comparer à la concurrence. Mais si vous êtes déjà dans l’écosystème de la prise de notes, il n’y a pas grand de plus ici que les aspects essentiels tels qu’un écran plus net, davantage de mémoire et un espace de stockage non extensible beaucoup plus important. Il s’agit d’un appareil de prise de notes d’abord et d’une lise après.

Si vous préférez ce dernier, vous pouvez probablement vous contenter d’un appareil moins cher. Si les notes sont votre tasse de thé et que vous aimez l’idée de vous couper de beaucoup d’autres choses, c’est un appareil pratique. N’oubliez pas que les frais d’abonnement peuvent vous obliger à réorienter votre budget mensuel de papeterie au lieu de l’épargner.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique