The Walking Dead: The ones who live fecha de estreno, reparto y noticias

Rick Grimes es un auténtico icono del universo de The Walking Dead. Ningún otro personaje puede presumir de carisma como el archiconocido sheriff de Georgia.

Sin embargo, Michonne, que se incorporó a la serie en la tercera temporada, no se queda atrás. La silenciosa samurái con zombis encadenados se convirtió rápidamente en una de las heroínas más distintivas del universo de The Walking Dead.

Cuando Rick desapareció de la serie en la novena temporada, The Walking Dead perdió su elemento más esencial. Sin embargo, los creadores de la serie no se olvidaron de él: en un principio tenían previsto hacer tres películas sobre sus aventuras posteriores. Sin embargo, estos planes fracasaron, por lo que ahora AMC ha decidido crear una miniserie sobre las nuevas luchas de Rick y Michonne.

Esto es todo lo que sabemos sobre el próximo spin-off de The Walking Dead.

The Walking Dead: Rick & Michonne título del spin-off

La nueva serie se llamó durante mucho tiempo Rick & Michonne spin-off (El spin-off de Rick y Michonne). Sin embargo, hace unos meses, la serie recibió un nuevo título: The Walking Dead: The Ones Who Live. En español, la traducción literal sería: The Walking Dead: Los que viven, aunque no sabemos si la serie mantendrá el nombre original en inglés o recibirá alguna adaptación al español.

Fecha de estreno de The Walking Dead: The Ones Who Live

La producción de The Ones Who Live terminó en mayo de 2023, por lo que es seguro asumir que no tendremos que esperar mucho para su lanzamiento. Aunque AMC aún no ha anunciado una fecha concreta, los creadores han prometido que la serie se emitirá en 2024. No se sabe cómo afectarán las huelgas de la WGA y la SAG-AFTRA al estreno de la serie.

AMC

La trama de The Walking Dead: The ones who live

Rick Grimes desapareció en la novena temporada de The Walking Dead: resultó herido tras volar el puente de Alexandria, lo que impidió la invasión de los caminantes a la ciudad. Fue rescatado del río por la tripulación de un misterioso helicóptero y llevado a un lugar desconocido. Sin embargo, en la temporada 10, Michonne se topó con información de que Rick podría seguir vivo y se dispuso a encontrarlo.

Los personajes reaparecieron en el final de la temporada 11 de The Walking Dead para sorpresa de los espectadores. En una escena post-créditos, Rick huía de la República Cívica Militar (CRM) mientras Michonne recorría a caballo EE UU en busca de su marido.

The Ones Who Live cubrirá el viaje de reencuentro de estos dos personajes. Como era de esperar, el villano principal de la serie será la República Cívica, una poderosa organización que apareció en la octava temporada de The Walking Dead y en las series Fear the Walking Dead y The World Beyond.

Esta es la sinopsis oficial del nuevo spin-off de The Walking Dead:

“La historia de amor entre Rick y Michonne, cambiados por un mundo que cambia constantemente, ¿se encontrarán en una guerra contra los vivos o descubrirán que ellos también son The Walking Dead?”

La miniserie tendrá 6 episodios.

Tráiler de The Walking Dead: The ones who live

Aún no hay tráiler completo de The Walking Dead: The Ones Who Live, pero puedes ver el breve anuncio de la serie.

El reparto de The Walking Dead: The Ones Who Live

No hay mucha información sobre el reparto de la serie. Una cosa es segura: Andrew Lincoln retomará su papel de Rick Grimes y Danai Gurira volverá como Michonne.

AMC también ha anunciado que Lesley-Ann Brandt se unirá al reparto, interpretando a un misterioso personaje llamado Pearl Thorne.

Scott M. Gimple, el showrunner de la temporada 4-8 de The Walking Dead está creando la serie junto a Gurira. Lincoln, Denise Huth y Brian Bockrath son también productores ejecutivos.

Cómo ver The Walking Dead: The ones who live

En Estados Unidos, The Walking Dead: The Ones Who Live estará disponible en el canal AMC y AMC+.

Aún no hay información sobre dónde se estrenará en España o América Latina. La serie original de The Walking Dead está disponible en Disney+, mientras que The Walking Dead: Dead City se emite en Amazon Prime Video, pero no hay información oficial sobre la posibilidad de que alguna de esas dos plataformas incluya este spin-off.

Sin embargo, hay una manera fácil de ver la serie tan pronto como esté disponible para streaming en los EE.UU.. Todo lo que tienes que hacer es conseguir una VPN (Red Privada Virtual). Te recomendamos NordVPN, una de las opciones más populares de este tipo. Hemos podido probar NordVPN para desbloquear contenido de otros países y podemos asegurar que suele funcionar.

Después de registrarte, solo tienes que conectarte a cualquier servidor de EE.UU. y empezar a ver la serie como lo harías normalmente. La mayoría de las VPN desbloquean AMC, pero vale la pena comprobarlo antes de suscribirse por si acaso.

