En résumé Note de l’expert Les Plus Simple mais bien construit

Bon son

Excellente autonomie

Prix avantageux Les Moins Le processeur n’est pas le plus récent ni le plus rapide

Pas de stylet inclus

Un peu lourd Notre verdict Un ordinateur doit être capable de faire beaucoup de choses différentes, et le Dell Inspiron 16 2-en-1 les fait toutes, et même très bien sur certains points, comme le son, le refroidissement et l’autonomie. Certes, ce modèle est équipé d’un processeur de dernière génération, mais si vous l’achetez sans vous attendre à une station de travail mobile, vous ne devriez pas être déçu.

Il convient de souligner que cet article porte sur le modèle 2022 du Inspiron 16 2-en-1, qui est équipé de processeurs Intel de 12e génération et non de 13e génération (au moment de la rédaction de cet article). La version 2023 offre donc de légères améliorations dans les performances et l’efficacité énergétique, mais c’est pareil dans les autres domaines.

Ainsi, non seulement vous pouvez économiser sur ce modèle plus ancien, mais il reste un excellent ordinateur portable convertible. Attendez-vous à une bonne expérience multitâche, navigation sur le web et productivité, tout en restant au frais et en bénéficiant d’une bonne autonomie.

Design

Les surfaces en aluminium massif ornent l’ordinateur et le couvercle de l’écran, et une belle surface en verre mat recouvre le pavé tactile et les surfaces adjacentes. Cela apporte du confort et donne à l’ordinateur son propre style lorsqu’il est ouvert et utilisé.

Ce Dell est doté d’un clavier central sans pavé numérique. Les touches sont bien construites et réactives, mais leur profil est assez bas et leur course est courte. Les touches sont rétroéclairées, mais il serait bon qu’elles le soient davantage. Au-dessus de la touche de retour arrière se trouve le bouton d’allumage, qui fait également office de lecteur d’empreintes digitales. Nous nous plaignons souvent de cette touche sur les ordinateurs, car elle peut activer accidentellement le mode d’économie d’énergie. Mais ici, la mécanique est différente et plus résistante, donc le risque est nettement moindre.

Mattias Inghe

À charnière 360°, mais pas de stylet inclus

Comme son nom l’indique, le Inspiron 16 2-en-1 est un ordinateur portable dont l’écran s’articule à 360 degrés. Vous pouvez alors l’utiliser comme vous le souhaitez.

Il s’agit d’un écran tactile, qui fonctionne donc aussi bien avec les doigts qu’avec un stylet, bien que ce dernier ne soit pas fourni. Le contrôle tactile est excellent, mais il manque quelques entrées avec un stylet tiers. Toutefois, l’appareil n’est pas des plus faciles à transporter, car il présente des bords tranchants et il est également assez lourd.

L’écran est un IPS de 1920 x 1200 pixels. Il n’est donc pas très net, mais acceptable, avec des angles de vision larges et une image agréable sans scintillement. Il devrait également bloquer efficacement la lumière bleue pour ceux qui doivent rester assis à regarder l’écran toute la journée. La répartition de la lumière est homogène, mais la luminosité n’est que modérée.

Il est proche des couleurs de la classe sRGB, mais loin de l’échelle de couleurs DCI-P3, et n’offre pas une très grande précision des couleurs. L’écran convient donc parfaitement au travail de bureau, à la lecture en continu de fichiers multimédias simples, au Web et à la prise de notes, mais il est moins adapté aux travaux multimédias professionnels. Le traitement antireflet de l’écran brillant est un plus, mais il ne suffit pas à le rendre utilisable en plein soleil.

Mattias Inghe

Fonctionnalités et audio

La lecture de films en streaming reste une expérience agréable, du moins si les conditions d’éclairage sont favorables.

Grâce à de bons haut-parleurs et à un logiciel d’amélioration du son avec un bon contrôle manuel de Waves. Il donne une image sonore distincte avec des basses claires et beaucoup de détails, tant que vous vous tenez au son stéréo normal. Le son surround n’est pas tout à fait à la hauteur.

Vous bénéficiez d’un Wi-Fi 6E rapide et fiable pour un accès à internet sans problème, et d’un ensemble approuvé de ports externes, deux Thunderbolt 4 et deux USB-3 type a supplémentaires, ainsi que HDMI pour un moniteur externe ou un téléviseur. L’un des ports USB-C est souvent occupé pour le chargement de la batterie.

L’ordinateur peut fonctionner sans ventilateur, de sorte que la seule chose que vous entendez est le bruit du haut-parleur et la frappe de votre clavier. Toutefois, nous n’avons pas trouvé de commande manuelle pour le rendre silencieux. Les ventilateurs se lancent automatiquement, et il ne faut pas beaucoup de temps pour qu’un système de refroidissement à faible volume se mette en marche. Mais ce n’est pas très dérangeant. Peut-il faire plus de bruit ? Oui, mais il faudrait que le processeur soit soumis à une charge maximale prolongée.

Mattias Inghe

Autonomie

Le poids relativement élevé est en partie dû à une batterie plus grande que celle de la plupart des PC portables de même taille. Ses 86Wh traduisent une bonne autonomie, surtout lorsque le processeur et la carte graphique tournent à plein régime. Vous pouvez travailler de manière intensive pendant trois à quatre heures, ou surfer et envoyer des emails normalement pendant toute une journée.

Prix et disponibilité

Le Inspiron 16 2-en-1 est disponible sur Dell France et Dell Belgique.

Conclusion

Nous pouvons donc pardonner un processeur un peu plus ancien et d’autres défauts mineurs. Le Inspiron 16 2-en-1 ne présente pas de faille majeure, même si ceux qui recherchent des performances plus élevées devraient peut-être renoncer à une mise à niveau vers le processeur Core de 13e génération. Si Dell maintient la qualité, il sera superbe.

Adaptation du test original paru sur PC för Alla.

Fiche technique

Nom du produit : Dell Inspiron 16 2-en-1 (7620)

Processeur : Intel Core i7-1255U, 6 performances jusqu’à 4,8GHz + 8 efficaces jusqu’à 3,6GHz

Graphique : Intel Iris Xe

Mémoire : 16 Go DDR4

Stockage : 1 To, emplacement pour carte SD

Affichage : 16 pouces Glossy IPS, 1920×1200 pixels, multitouch

Connexions : 2 Thunderbolt 4, 2 USB 3 gen 1 type a, hdmi, casque

Sans fil : Wifi 6E, Bluetooth 5.2

Système d’exploitation : Windows 11 Home

Autres : lecteur d’empreintes digitales, clavier rétroéclairé

Autonomie : 3h20 min (charge élevée, pleine luminosité), 16h10 min (charge faible, faible luminosité)

Dimensions : 35,7 x 25,2 x 1,9 cm

Poids : 2,19 kg

Performances

CinebenchR23, cpu : 8 024 points

CinebenchR23, cpu single core : 1 593 points

Geekbench 6, cpu : 6 979 points

Geekbench 6, cpu single core : 2 104 points

Geekbench 6, gpu : 16 670 points

Lecture de disque : jusqu’à 3 244,56 Mo/s

Écriture de disque : jusqu’à 2 772,7 Mo/s