Review del portátil Asus Zenbook 15 OLED (2023)

En pocas palabras Puntuación Pros Ligero y compacto

Gran pantalla OLED

Muchos puertos, incluido el rápido USB4

Buen rendimiento general Contras Duración mediocre de la batería

Ventiladores ruidosos Nuestro veredicto El Zenbook 15 OLED es un portátil atractivo y bien construido, con un rendimiento decente, una excelente pantalla y una buena conectividad. También tiene un precio razonable, pero la duración de la batería es mediocre.

Precio en el momento de escribir esta review

From $1,299.99

Mejores precios hoy: Asus Zenbook 15 OLED (2023)

El Asus Zenbook 15 OLED (UM3504) es un portátil potente ideal para tareas básicas de oficina y fotografía, ver contenidos e incluso jugar un poco.

Aunque no tiene GPU dedicada, el puerto USB4 permite conectarla a una GPU externa si necesitas más potencia. Asus afirma que la pantalla OLED de 15 pulgadas cubre todos los espacios de color sRGB y DCI-P3, así que para los creadores en ciernes que quieran iniciarse en la creación de contenidos, esta podría ser la solución.

Thomas Newton / Foundry

Aunque no es un portátil barato, el Zenbook 15 OLED tampoco tiene un precio demasiado desorbitado. Pero, ¿cómo se compara con modelos de la competencia?

Diseño y construcción

Chasis fino y ligero

Robusto y duradero

Atractivo acabado en azul oscuro

Al coger el Zenbook 15 OLED por primera vez, te darás cuenta de lo fino que es. Marco fino, bisel fino, teclas finas.

Sería normal esperar que un portátil de 15 pulgadas fuera un poco más difícil de manejar, pero, pesando 1,4 kg, el Zenbook 15 OLED es razonablemente ligero. Hay ultrabooks menos pesados -la mayoría de las variantes del Microsoft Surface Laptop 5 son un poco más ligeras, en torno a 1,3 kg-, pero este no parece que vaya a romperte la espalda llevándolo de una reunión a otra.

Al coger el Zenbook 15 OLED por primera vez, te darás cuenta de lo fino que es”

También se siente robusto, sin apenas flexión en ninguna parte del chasis. La pantalla se tambalea al inclinarla, que es lo único que estropea el aspecto de gama alta.

Thomas Newton / Foundry

Aunque este tono de azul oscuro ha sido la norma para los Asus Zenbook durante un tiempo, en un mar de anodinos portátiles negros y plateados, es refrescante ver algo un poco diferente.

Sigue la línea del Zenbook 14 (UX3402) del año pasado en el sentido de que el logotipo “A” de Asus está grabado en la parte trasera, pero aunque la bisagra de 180° está ligeramente elevada, la pantalla no se levanta tanto del escritorio como en modelos anteriores.

Puertos y conectividad

Dos USB-C (uno USB4), un USB-A

El puerto USB4 se puede combinar con un adaptador Ethernet

HDMI 2.1 compatible con vídeo 4K de hasta 120 fps

Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2

A pesar de las dimensiones súper finas, Asus ha sido capaz de empacar en algo más que un par de puertos aquí. Hay un puerto USB 3.2 de tipo A de la vieja escuela, además de dos USB de tipo C (uno USB 3.2 y otro USB 4) y un puerto HDMI 2.1. También hay un puerto de 3,5 mm de ancho.

Aunque también tiene una toma de audio de 3,5 mm, no hay un puerto dedicado para el adaptador de corriente, pero los dos USB de tipo C admiten el suministro de energía. En caso de que necesites ampliar el almacenamiento, hay un montón de docks y hubs (y cables) por ahí, así que puedes darle un buen uso a ese puerto USB4.

Asus ha sido capaz de incluir algo más que un par de puertos aquí”

Sin embargo, ninguno de los puertos USB-C es compatible con Thunderbolt 4, así que tenlo en cuenta si también quieres conectar monitores Thunderbolt o GPU externas.

Thomas Newton / Foundry

Un punto clave sobre el puerto USB4 es que puede, con un adaptador Ethernet, soportar conexiones a Internet por cable. Para cuando no estés cerca de un punto de acceso por cable, tienes una unidad Wi-Fi 6E bajo el capó, que te permite disfrutar de algunas de las velocidades Wi-Fi más rápidas del momento.

Por último, tiene un puerto HDMI 2.1, una buena mejora respecto al puerto HDMI 2.0b del Zenbook 14 del año pasado. Esto significa que puedes conectarlo a un monitor y reproducir vídeo 4K a 120 fps o vídeo 8K a 60 fps.

Thomas Newton / Foundry

Teclado y trackpad

Buen teclado en general

Algunas de las posiciones y tamaños de las teclas resultan incómodos

El trackpad es grande y muy sensible

La experiencia de escritura es impresionante, cada tecla proporciona una respuesta elástica y un recorrido de menos de 2 mm. La sensación es mucho más profunda de lo que cabría esperar dadas las dimensiones del portátil.

Dicho esto, la fila de teclas numéricas requiere un poco más de fuerza para la acción que las teclas de letras, lo que hace que la sensación sea un poco inconsistente. Las teclas también son un poco finas, lo que podría afectar a su eficacia a largo plazo.

Se ha incluido un teclado numérico, pero si esto es bueno o no es algo subjetivo. En general, no me gusta tener teclado numérico en los teclados de los portátiles. No me parece que aprovechen bien el espacio y tienden a parecer estrechos, como en este caso.

La experiencia de tecleo es impresionante, con una respuesta elástica y agradable de cada tecla”

Pero yo tengo las manos bastante grandes, por lo que podría no ser un problema para algunas personas. Pero las teclas de función de la parte superior son demasiado pequeñas, hasta el punto de que a veces me encontraba accidentalmente subiendo el volumen en lugar de bajar el brillo.

También preferiría que las teclas de navegación (inicio, página arriba, página abajo, fin) no estuvieran asignadas a las teclas de dirección, lo que obligaría a mantener pulsada la tecla ‘Fn’ para ejecutar esos comandos. Pero esto no es exclusivo del Zenbook ni mucho menos.

El trackpad tiene un buen tamaño (mide 5,8 pulgadas) y es muy sensible, lo que te permite desplazarte fácilmente por los menús y ejecutar gestos precisos. Asus ha prescindido aquí de su ScreenPad, una función interesante pero confusa que incorporaba una pantalla secundaria en el trackpad. Aquí, el trackpad es solo un trackpad.

Thomas Newton / Foundry

Pantalla y altavoces

2.8K (2880 x 1620) 16:9 120 Hz OLED de 15,6 pulgadas

Cobertura total del espacio de color sRGB y DCI-P3

Cobertura casi total del espacio DCI-P3

Hay dos versiones de pantalla del Asus Zenbook 15 disponibles este año, una con una pantalla OLED y otra con el panel LCD IPS más común.

El modelo que estoy probando aquí es la versión OLED, que tiene una resolución de 2880 x 1620. Asus denomina a esta resolución poco común 2,8K, pero es posible que veas pantallas con esta resolución catalogadas en otros sitios como 3K.

Nos prometen un brillo máximo de 550 nits, cobertura total del espacio de color RGB estándar (sRGB) y del espacio DCI-P3. Esto, combinado con el rico contraste de la pantalla OLED, hace que los sitios web, las fotos, los juegos y los vídeos tengan un aspecto fantástico.

Páginas web, fotos, juegos y vídeos se ven de maravilla”

Si bien es cierto, las pruebas con un colorímetro no son tan impresionantes. El brillo máximo registrado es de sólo 376 nits, lo que es suficiente para trabajar cómodamente en la mayoría de las condiciones de iluminación, pero muy por debajo de las afirmaciones de Asus.

Una pantalla OLED significa que las áreas negras son esencialmente píxeles no iluminados – las cosas no se ponen mucho más oscuras que eso.

Las temperaturas de color registradas se acercaron a los 6500 Kelvin, la temperatura de color que imita la luz natural. Con un 25 % y un 50% de brillo, la temperatura de color era de 6600K, mientras que con un 75 % y un 100 % de brillo, era de 6500K.

Thomas Newton / Foundry

La cobertura DCI-P3 alcanzó el 99 % en las pruebas, lo que no es exactamente lo que se anunciaba, pero es muy bueno. Esto significa que los colores de las páginas web y los juegos son vivos y ricos, pero con todo lujo de detalles.

Los altavoces de los portátiles no son nada del otro mundo, pero los dos con certificación Harman Kardon no están nada mal. Los graves y los agudos son decentes, y hay buena separación en canciones como The National Anthem de Radiohead, que tiene muchas capas de sonido.

Sin embargo, ambos altavoces están orientados hacia abajo, por lo que el escritorio absorberá inevitablemente gran parte del ruido.

Thomas Newton / Foundry

Especificaciones y rendimiento

Capaz de realizar tareas informáticas normales y algunos juegos

Fuerte ruido de ventilador

Autonomía de entre 8 y 10 horas

Los modelos Asus Zenbook 15 OLED vienen con los procesadores AMD Ryzen 5 7535U o AMD Ryzen 7 7735U, 16 o 32 GB de RAM y 512 GB o 1 TB de almacenamiento.

La versión que me enviaron para probar contaba con el chip Ryzen 7 7735U más potente, 16 GB de RAM (15,2 GB de los cuales son utilizables) y una unidad SSD de 512 GB (475 GB de los cuales son utilizables).

Como era de esperar, para el uso diario del ordenador, como escribir, enviar correos electrónicos y navegar por la web, el Zenbook 15 OLED prácticamente navegó por todo. Tardó poco más de dos minutos (2:15) en abrir 500 MB de fotos en la herramienta de edición de imágenes GIMP, lo que es bastante rápido. Tareas mundanas como enviar correos electrónicos a colegas y contactos se sintieron ligeramente decadentes.

Tareas mundanas como enviar correos electrónicos a colegas y contactos se sintieron ligeramente decadentes

Aunque el Zenbook 15 OLED no es un portátil para juegos, me complació poder ejecutar una partida completa de Civ 6 en él (aunque en la configuración más baja) sin encontrar ninguna ralentización o cuelgue, nada mal para un portátil sin gráficos dedicados. Por otra parte, Civ 6 no es precisamente un juego nuevo, así que no esperes jugar a títulos recientes con los ajustes de sombreado y texturas al máximo.

Por desgracia, los ventiladores tienden a activarse si haces algo más avanzado que navegar por Internet, y no son silenciosos. Por suerte, hay un montón de auriculares con cancelación de ruido.

Comparado con el Asus Zenbook 14X OLED, que utiliza un procesador Intel Core i7-13700H, el Zenbook 15 OLED no es tan bueno en Geekbench 6: 9469 frente a 12024 en multi-core.

Si nos fijamos en PC Mark 10, que simula una serie de tareas de PC del mundo real, es una historia diferente, con el Zenbook 15 superando a su contraparte. El Zenbook 15 OLED supera al Microsoft Surface Laptop 5 en este aspecto.

El Zenbook 15 OLED también obtuvo mejores resultados en la prueba gráfica 3D Mark Night Raid, con una puntuación media de 22560: el Zenbook 14X OLED y el Surface Laptop 5 obtuvieron 14151 y 16031 respectivamente.

Thomas Newton / Foundry

Para contextualizar, el Asus TUF Gaming A15 2023, equipado con gráficos dedicados Nvidia GeForce RTX 3060 obtuvo una puntuación de 47569 en la misma prueba.

La duración de la batería es media. Ejecutando un vídeo 720p en bucle con la pantalla a 120 nits de brillo duró solo 10 horas y 3 minutos.

En el día a día, la batería puede durar entre 8 y 10 horas, con tareas sencillas de oficina y YouTube en segundo plano. Para tareas sencillas de PC, eso es suficiente, pero para algo más exigente, olvídalo.

Tras una hora de Civ 6, me quedaba un 41 % de batería. En otras palabras, no esperes que la batería del MacBook Air 2023 dure tanto.

Se carga rápido, o al menos tan rápido como la mayoría de portátiles de esta categoría. Espera un 30 % de carga después de media hora, un 65 % después de una hora y un 95 % después de dos horas.

Precio y disponibilidad

El Asus Zenbook 15 OLED ya está disponible para comprar en el Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países de todo el mundo, aunque un desglose completo de qué modelos estaban disponibles en qué mercados no está disponible actualmente.

En el momento de escribir estas líneas, no es posible comprar el Zenbook 15 OLED directamente en Asus España, aunque sí que hay información en su página web.

Seguiremos esperando para saber cuándo está disponible el Zenbook 15 en España.

Mientras tanto, puedes echar un vistazo a nuestra guía con los mejores portátiles disponibles.

Veredicto

El Asus Zenbook 15 OLED es fantástico en casi todos los aspectos, con la duración de la batería como única excepción. Considera invertir en un cargador de repuesto, por si te dejas el principal en casa.

Piensa en él como una versión más grande del Zenbook 14X OLED de la compañía, solo que con un procesador AMD en lugar de uno Intel y soporte USB4 en lugar de Thunderbolt 4. Si alguno de esos es importante para ti, tu decisión entre los dos está tomada.

Es una alternativa que merece la pena al Surface Laptop 5, pero el MacBook Air de 15 pulgadas podría ser más de tu agrado si puedes prescindir de Windows.

Especificaciones