Review del Oppo Find X6 Pro: La mejor cámara en un móvil jamás vista

En pocas palabras Puntuación Pros Fenomenal sensor de cámara principal de 1 pulgada

Muy buena pantalla

Máximo rendimiento

Carga por cable muy rápida Contras Versión china de ColorOS

Sin garantía oficial fuera de China

Debe cargar Google Play Store Nuestro veredicto Si quieres la mejor cámara de teléfono del mundo en 2023, el Oppo Find X6 Pro probablemente te la ofrezca, pero no ejecuta los servicios de Google y el software está demasiado adaptado a las preferencias del mercado chino como para recomendarlo a alguien fuera de China.

¿Por qué, Oppo, por qué?

En 2021 me encantó el Oppo Find X3 Pro y en 2022 el Find X5 Pro, dos teléfonos que pusieron el listón muy alto en cuanto a diseño, rendimiento y calidad de la cámara en teléfonos Android.

Eran teléfonos disponibles en todo el mundo que podía recomendar fácilmente junto a Samsung o Google. Pero el Oppo Find X6 Pro solo está disponible oficialmente en China, lo que hace muy difícil recomendar su compra a alguien que no viva en China.

Y sí, esto es increíblemente frustrante dado que el teléfono tiene una de las mejores cámaras de smartphone que he usado jamás. No funciona con Google Play Store inicialmente, lo que lo encasilla a este móvil inmediatamente como una curiosidad para entusiastas en Occidente.

Diseño y construcción

Diseño voluminoso

Enorme módulo de cámara

Cristal mate o cuero vegano

El Find X6 Pro cambia de diseño con respecto al Find X3 Pro y al Find X5 Pro, ya no es el reluciente metal plateado de esos dos teléfonos.

Mi unidad de prueba era de cristal mate verde, atractivo y con Gorilla Glass 5, pero increíblemente resbaladizo. Por suerte, en la caja había una funda de plástico de buena calidad con un revestimiento de cuero vegano. También hay una versión en negro, ambas de 9,1 mm de grosor.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Prefiero el diseño bicolor en plata y cuero vegano marrón de la otra opción del Find X6 Pro que probé, que recuerda a las cámaras clásicas. Este modelo tiene un grosor de 9,6 mm. Los tres modelos son resistentes al polvo y al agua según la norma IP68.

Por si no era obvio que las cámaras son el centro de atención, Oppo rodeó la característica principal del teléfono con un enorme módulo redondo en la parte trasera que alberga tres sensores, algunos de cristal y otros con textura. No me importa demasiado la estética, y es bueno que sea central, ya que significa que el teléfono no se balancea cuando se utiliza plana sobre una mesa, pero seguro que es enorme, y hace que el dispositivo de arriba-pesado en la mano.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En la parte trasera se aprecia la marca de la cámara, con “Hasselblad” y “Powered by MariSilicon”, pero por lo demás el diseño es inusualmente sobrio para Oppo, con un logotipo sutil y unos sencillos raíles verdes brillantes alrededor de los bordes del teléfono.

Pesa 218 gramos, lo que lo convierte en un móvil bastante pesado, pero notablemente más ligero que el iPhone 14 Pro Max que pesa 240 gramos. La háptica del Find X6 Pro también es excelente, con vibraciones bien recortadas en todo el sistema que no suenan de forma audible.

El escáner de huellas dactilares bajo la pantalla también funciona bien, y viene también con desbloqueo facial 2D a través del recorte central de la cámara selfie.

Pantalla y altavoces

Magnífica pantalla AMOLED de 6,82 pulgadas y 120 Hz

Tecnología LTPO de bajo consumo

Altavoces estéreo duales

El Find X6 Pro tiene una de las pantallas de smartphone más atractivas del mercado, con un panel AMOLED de 6,82 pulgadas de gran nitidez y resolución 1440 x 3168p que se actualiza suavemente a 120 Hz.

Con la tecnología LTPO que refresca la pantalla dinámicamente para ahorrar energía a pesar de las especificaciones de gama alta, se ve y se siente como la pantalla premium que es. Las aplicaciones y las fotos se ven increíbles, y hay ajustes granulares para que cambies los perfiles de color y la resolución.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Los bordes están ligeramente curvados, algo que me gusta bastante en un teléfono, ya que hace que los más grandes parezcan más delgados en la mano. Oppo afirma que es la pantalla más brillante de un smartphone, con un brillo máximo de 2.500 nits. Me inclino a creerlo, ya que el brillo es cegador al 100 %.

Esa pantalla superior está respaldada por unos altavoces estéreo duales muy capaces. Incluso escuchando música a más del 50 % de volumen no es del todo horrible, para mi sorpresa, y son geniales para videollamadas y podcasts.

Especificaciones y rendimiento

Chipset Snapdragon 8 Gen 2

12/16 GB de RAM

256/512 GB de almacenamiento

Puedes conseguir el Find X6 Pro con 12GB de RAM LPDDR5X y 256GB de almacenamiento UFS 4.0 como mínimo, pero también hay una versión de 16/256 GB, que ya analicé, e incluso una de 16/512 GB.

Todo ello está respaldado por el excelente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, un chipset extraordinariamente potente con una gran eficiencia energética.

Estas especificaciones se combinan con el software para hacer que el Find X6 Pro sea extremadamente rápido de usar.

Análisis del Oppo Find X6 Pro

Todo fluye y se carga perfectamente, y los juegos móviles de gama alta se manejan con facilidad.

También dispone de doble ranura SIM física, USB-C 3.1 y un mando a distancia por infrarrojos menos visto para subir el volumen de la televisión en tu pub local, obviamente.

La conectividad viene en forma de 4G, 5G, soporte Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y NFC para pagos móviles. A pesar de la falta de servicios nativos de Google, conseguí que Google Wallet funcionara bien con mi tarjeta de débito Mastercard en el Reino Unido.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Cámara y vídeo

Increíble sensor principal de 1 pulgada

Ultra gran angular y teleobjetivo periscópico

Chip de imagen propio de Oppo

El sensor de la cámara principal del Find X6 Pro es el mejor que he usado en un teléfono, sin lugar a dudas. Gracias al gran tamaño de su sensor de 1 pulgada, he tomado fotos que simplemente no podría haber logrado en otro teléfono, aparte quizás del Xiaomi 13 Ultra y el Vivo X90 Pro, que también utilizan el mismo sensor.

Tampoco es que tuviera que tener ninguna habilidad fotográfica. El teléfono hace todo el trabajo por ti, combinando un hardware excelente junto con el procesamiento de imágenes de la unidad de procesamiento neural (NPU) integrada de Oppo, que retoca las imágenes para que salgan lo mejor posible.

Este sensor Sony IMX989 f/1.8 de 1 pulgada es de un tamaño sin precedentes para un sensor de cámara de teléfono, un 156 % más grande que la cámara principal del Find X5 Pro. El volumen de luz que puede dejar pasar es mayor (hasta un 142 %), lo que le permite representar mejor una escena con detalles, colores y rango dinámico precisos y nítidos.

Dejaré que hable por sí mismo:

Después de hacer las fotos, la NPU de MariSilicon entra en acción con un poco de magia extra, procesando las fotos con una calidad casi demasiado buena. La competencia de Xiaomi y Vivo también es buena, y es difícil elegir un ganador. Admirar la calidad del Oppo ayuda cuando las ves todas a través de la excelente pantalla del teléfono.

Con un sensor de 1 pulgada más grande de lo habitual, la cámara crea un efecto bokeh (desenfoque) natural donde otros teléfonos tienen que crear el efecto con software – es por eso que los teléfonos tienen modos de retrato en la aplicación de la cámara. El Find X6 Pro no necesita mucha ayuda de software para hacer fotos bokeh increíbles y naturales con el modo Foto normal:

El modo Retrato a 1x y 2x también utiliza el sensor principal. Oppo emplea un poco de software con la marca Hasselblad de su asociación con el fabricante de cámaras, incluso mostrando ventanas emergentes que explican cómo los sensores imitan las lentes físicas de la cámara, aunque el modo de zoom 3x cambia para utilizar el teleobjetivo.

Aquí tienes dos fotos en modo retrato con el sensor principal de 1 pulgada y el teleobjetivo 3x:

Yo me conformaría incluso si este teléfono viniera solo con la lente única, si soy sincero. Pero Oppo te mima aquí con dos lentes de apoyo que utilizan el mismo sensor Sony IMX890 50 MP – un ultra gran angular, y un teleobjetivo periscopio.

El ultra gran angular captura una cantidad decente de detalle y es uno de los mejores ejemplos que hay con una apertura f/2.2:

Henry Burrell / Foundry

El teleobjetivo puede hacer zoom óptico hasta 3x, lo que está bien pero no tiene tanto alcance como los 5x del Google Pixel 7 Pro o los 10x del Samsung Galaxy S23 Ultra. El zoom digital llega hasta unos locos 120x.

Esto es lo que puede hacer el zoom en varias longitudes:

El vídeo se maneja hábilmente hasta 4K a 60 fps en el sensor principal, pero el iPhone 14 Pro sigue siendo el estándar de oro para la claridad y el procesamiento de vídeo en este punto de precio.

Una cámara frontal Sony IMX709 de 32 MP no necesita los molestos modos de belleza que Oppo ha metido en el software y funciona muy bien en los modos normal o retrato para fotos o videollamadas, pero necesita un poco de luz o las cosas están ligeramente lavadas:

Henry Burrell / Foundry

Duración de la batería y carga

Carga por cable increíblemente rápida de 100 W

50 W inalámbrica

Batería de 5000 mAh

Otro punto a favor del Find X6 Pro es la enorme batería de 5000mAh y la increíblemente rápida carga por cable de 100W con el ladrillo de carga y el cable incluidos.

Cargué el teléfono de 0 % a 56 % en solo 15 minutos, y a 97 % en 30 minutos. En comparación, el Samsung Galaxy S23 Ultra solo puede alcanzar el 43 % en 30 minutos a un máximo de 45 W, y no viene con un cargador en la caja.

Dominik Tomaszewski / Foundry

La duración de la batería es muy buena. Le saqué más de un día y medio al teléfono cuando lo usaba constantemente, y esto fue respaldado por la prueba de batería de PC Mark, que obtuvo una impresionante puntuación de 16 horas y 43 minutos. Es genial usar un teléfono que tiene una duración de batería increíble y se carga increíblemente rápido.

También puedes cargar inalámbricamente el Find X6 Pro a 50W con un cargador Oppo AirVooc, o a un ritmo más lento con cualquier almohadilla de carga Qi. Dale la vuelta al teléfono y podrás compartir su energía con carga inalámbrica inversa con auriculares compatibles con Qi y otros dispositivos, incluso teléfonos.

Oppo dice que la batería mantendrá hasta el 80 % de su capacidad original incluso cuatro años después del uso normal del teléfono y su carga rápida. No puedo probarlo, pero es alentador, dado que las baterías de los smartphones suelen degradarse considerablemente en este periodo de tiempo.

Software y características

Color OS 13.1 basado en Android 13

Sin servicios Google de fábrica

Software chino difícil de cambiar

Si vives en China, el software del Oppo Find X6 Pro es absolutamente lo que cabría esperar.

Sin embargo, si vives fuera de China, el software del Find X6 Pro es demasiado diferente como para que puedas acostumbrarte a él y sí, es la razón principal para no comprar el teléfono. Está tan arraigado en las formas chinas de Android que los compradores occidentales simplemente se sentirán frustrados o impedidos.

No hay Google Play Store nada más sacarlo de la caja. Es posible instalarlo, junto con el soporte a nivel de sistema para los servicios de Google, pero me llevó dos intentos con un restablecimiento de fábrica a mitad de camino instalando Google Chrome desde la tienda de aplicaciones App Market de Oppo y luego descargando un APK para la Play Store.

Si quieres aplicaciones y servicios de Google y no sabes lo que es un APK, realmente no querrás comprar este teléfono.

Dominik Tomaszewski / Foundry

En mis tres semanas con el Find X6 Pro las cosas funcionaron normalmente. Conseguí que todas las aplicaciones de Google funcionaran, y cada aplicación que instalé desde la Play Store funcionó sin problemas.

Es más bien que el sistema está lleno de caracteres chinos y ventanas emergentes en lugares que no te esperas, restos de un teléfono que no ha sido diseñado para funcionar fuera de ese país.

Las aplicaciones del sistema aparecen en chino cuando lo normal es que funcionen en inglés. Los salvapantallas muestran noticias, paisajes y anuncios en chino. Los widgets de ColorOS son indescifrables.

Es una verdadera lástima, ya que ColorOS 13.1 sobre Android 13 se ve muy bien, y es agradablemente juguetón, similar al software Pixel de Google. En este caso, sin embargo, la experiencia para un usuario occidental es mucho mejor en el OnePlus 11.

Hice todo lo posible para despojar al teléfono de los servicios esenciales de Occidente y Google, y funcionó. Pero me molestó la frecuencia con la que el teléfono volvía al chino cuando no me lo esperaba, y no me gustaría tener esta experiencia por el precio que tiene.

Mientras que las aplicaciones y servicios de Google funcionan bien en el X6 Pro por ahora, no hay garantía de esto en el futuro cuando se debe sideload en primer lugar.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Precio y disponibilidad

El Oppo Find X6 Pro solo está disponible en China y cuesta 5.999 yenes si eliges el modelo de 12 GB/256 GB, lo que equivale a unos 830 dólares ahora mismo.

El modelo de 16/256 GB cuesta 6.499 yenes (900 $) y el de 16/512 GB 6.999 yenes (970 $).

Se puede comprar directamente en Oppo China.

El teléfono no está oficialmente a la venta en España ni en ningún otro país que no sea China. Si quieres importarlo, te sugerimos que te dirijas a exportadores de tecnología de consumo de confianza, como Giztop, pero es posible que los precios sean más altos que el precio de venta al público chino.

A pesar de ello, no recomiendo importar el teléfono. Tendrás problemas para reclamar cualquier garantía de fabricación si compras un teléfono de una región fuera de la que vives, y especialmente de un exportador del mercado gris.

Las mejores alternativas al Oppo Find X6 Pro son los mejores móviles del mercado: el Samsung Galaxy S23 Ultra, el iPhone 14 Pro Max y el Google Pixel 7 Pro, teléfonos con pantallas grandes, grandes baterías y cámaras casi tan buenas.

También deberías considerar el OnePlus 11 de OnePlus, el compañero de cuadra de Oppo, un buen teléfono a un precio muy razonable, aunque las cámaras están lejos de ser tan buenas como las del Find X6 Pro.

Veredicto

El Find X6 Pro es el mejor móvil de la historia de Oppo y tiene una de las mejores cámaras, si no la mejor, de todos los teléfonos fabricados hasta la fecha. Si estuviera a la venta en el mercado occidental al que va dirigida esta publicación, sería uno de los mejores teléfonos que pudieras comprar ahora mismo. Probablemente le daría una calificación de cinco estrellas: la cámara es así de buena.

Sin embargo, no puedo recomendar el teléfono porque no obtendrás una garantía adecuada si lo importas, y debido a su software chino, te costaría demasiado acostumbrarte a prescindir de todas las apps que utilizamos normalmente. Si el dinero no es problema y te lo puedes permitir -y puede que solo lo uses como cámara, no como teléfono principal-, hazte con él. Conseguí que el teléfono funcionara con todas mis aplicaciones, y probablemente tú también lo consigas, aunque con tiempo y esfuerzo (no es tan sencillo).

Eso sí, acaba resultando molesto tener que ver apps en chino y mensajes apareciendo con frecuencia porque no se puede realmente desactivar todas sus instancias. Tampoco me gustaría depender de que el teléfono siempre sea compatible con los servicios de Google, y es una molestia mantener la Play Store actualizada cuando se carga de forma lateral en lugar de estar integrada en el software.

Me duele porque esto realmente es el mejor sensor de la cámara principal en un teléfono que he usado. Sin embargo, los sensores de 1 pulgada probablemente llegarán pronto a los teléfonos occidentales y esos serán los que deberías comprar.

Por ahora, debes acercarte al Find X6 Pro con precaución.

Especificaciones

Android 13 con ColorOS 13.1

6.82 pulgadas 1440 x 3168 120Hz LTPO AMOLED

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12/16 GB LPDDR5X RAM

256/512 GB de almacenamiento UFS 4.0

Cámaras: 50 MP f/1.8 1in sensor principal, Sony IMX989 50 MP f/2.6 3x periscopio teleobjetivo zoom óptico, Sony IMX890 Sensor ultra gran angular de 50 MP f/2,2, Sony IMX890 Cámara frontal de 32 MP f/2.4, Sony IMX709

Escáner de huellas dactilares en pantalla

reconocimiento facial 2D

Wi-Fi 7/6/5

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

5G

4G LTE

IP68

USB-C

Batería no extraíble de 5.000 mAh

Carga por cable de 100 W

Carga inalámbrica de hasta 50 W

Modelo de cristal 164.8 mm × 76,2 mm × 9,1 mm

Modelo de cuero vegano 164.8 mm × 76,3 mm × 9,5 mm

218 g/216 g

