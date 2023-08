En résumé Note de l’expert Les Plus Grand écran couleur

La dernière gamme de balances connectées de Withings comprend trois modèles : le Body Scan, le Body Comp et le Body Smart.

Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test sur l’excellent Body Comp, appareil de milieu de gamme, et notre avis sur le modèle phare Body Scan dans notre comparatif des meilleures balances du moment.

Le Body Smart est le modèle de base, mais si l’on compare les marques, ce n’est pas un appareil à prix abordable et il ne fait pas grand-chose de plus qu’un appareil de base. Néanmoins, l’expérience utilisateur de Withings est soignée et l’application fournit beaucoup plus d’informations sur la signification de chaque mesure et sur leur importance.

En mode Yeux fermés, les mesures numériques du corps n’apparaissent pas sur la balance elle‑même. Il s’agit d’une manière plus douce de suivre un parcours de remise en forme sans avoir à se confronter aux dures réalités chaque matin

De nombreux autres modèles au prix plus avantageux proposent un nombre similaire de mesures de la composition corporelle. La principale différence est que le Body Smart évalue aussi votre fréquence cardiaque au repos. Ce que peu de concurrents offrent, bien que le Eufy P2 Pro le fasse, pour environ la moitié du prix.

Qu’obtenez-vous en achetant la balance connectée Withings Body Smart ?

Le Withings Body Smart est un appareil simple et attrayant, avec une surface en verre solide sur une base en plastique et un écran couleur facile à lire qui affiche un certain nombre de mesures clés. Les balances moins coûteuses ont tendance à n’afficher que le poids, ce qui signifie que vous devrez passer par l’application pour obtenir le reste de vos données.

La balance est disponible en noir ou en blanc, nous avons testé le modèle noir. Il est beau, mais sa surface brillante a tendance à accumuler les traces de pieds et d’orteils et autres marques.

Elle mesure 33 x 33 cm, ce qui est une taille généreuse sur laquelle vous vous sentirez à l’aise, même si vous êtes grand(e).

Le pèse-personne est alimenté par quatre piles AAA, fournies et qui, selon Withings, dureront vous 15 mois. À ce niveau de prix, nous aurions vraiment aimé voir un chargement USB, mais le fabricant ne le réserve qu’à son modèle le plus cher, le Body Scan. Même si vous dépensez 199,95 € pour le Body Comp, vous n’obtiendrez qu’une balance alimentée par des piles.

Avec le Body Smart, vous recevrez dans la boîte le pèse-personne lui-même et quatre pieds larges à fixer si vous souhaitez l’utiliser sur de la moquette.

Cependant, pour obtenir les données les plus précises et les plus cohérentes, il faut l’utiliser sur un sol dur et se peser à chaque fois au même moment de la journée.

Est-il facile de configurer le Withings Body Scan ?

Vous devez télécharger l’application Withings Health Mate sur votre iOS ou Android. Il s’agit probablement de la meilleure application pour balance connectée actuellement disponible. Après son téléchargement gratuit, vous pouvez appairer la balance.

À certains égards, il est injuste de juger un appareil connecté sur la base d’une seule expérience d’installation médiocre. Il est difficile de dire s’il s’agit d’un problème avec l’appareil lui-même, d’un moment de Wi-Fi bancal, de la météo, de l’alignement des planètes ou peut-être d’un ajustement capricieux durant la configuration.

Il n’en reste pas moins que le Body Smart n’a pas été facile à installer et qu’il a perdu sa connectivité à plusieurs reprises au cours du processus. Il devrait également offrir la fonction Bluetooth si la connexion par Wi-Fi s’avère difficile, mais cette option n’est pas apparue.

Une fois l’appareil installé, vous devez créer un profil. Withings Health Mate propose alors un guide d’utilisation du Body Smart, vous suggère d’établir un objectif de fitness et vous permet d’ajouter d’autres utilisateurs.

Vous avez aussi la possibilité de choisir un mode, il peut s’agir du mode Athlète (malheureusement pas applicable ici), Poids seulement ou Yeux fermés.

En mode Yeux fermés, les données numériques du corps n'apparaissent pas sur la balance elle-même. Il s'agit d'une manière plus douce de suivre un parcours de remise en forme sans avoir à se confronter aux dures réalités chaque matin.

Un mode Grossesse sera bientôt ajouté dans une mise à jour du logiciel.

Utiliser le Withings Body Smart avec l’application Withings Health Mate

Comme toutes les balances connectées, le Body Smart utilise l’analyse de l’impédance bioélectrique (BIA) pour estimer votre composition corporelle.

Cela signifie que vous devez vous tenir debout sur la balance avec les pieds nus et secs. Le Body Smart prend votre poids et l’utilise (avec votre taille et votre âge) pour calculer votre IMC (indice de masse corporelle). Il vous donnera une estimation du pourcentage de muscle, de graisse et d’os et indiquera votre masse musculaire, graisseuse et osseuse.

Le pèse-personne offre une mesure distincte de la graisse viscérale (le type de graisse le plus inquiétant qui entoure vos organes, par opposition à la graisse sous-cutanée plus visible qui se trouve plus près de la surface) et calcule votre masse maigre et hydrique.

La balance affiche également votre fréquence cardiaque au repos. Celle-ci sera aussi fournie dans l’application, mais uniquement la dernière mesure ; vous ne pouvez pas voir de graphique de progression.

Les principales données (poids, composition corporelle et fréquence cardiaque) figurent sur la page d’accueil et vous pouvez les sélectionner pour afficher des graphiques et des données de progression, ainsi que des estimations connexes. L’IMC, par exemple, est indiqué lorsque vous cliquez sur le poids.

Vous pouvez cliquer sur les mesures clés pour obtenir des graphiques et des mesures connexes Foundry

Si vous cliquez sur “toutes les mesures”, vous ne verrez que trois des 6 mesures corporelles possibles et une des 13 mesures cardiaques.

Vous obtiendrez également des commentaires sous la forme d’aperçus, qui sont en fait des commentaires de l’application concernant votre pesée. Vous serez peut-être heureux d’apprendre que vous pouvez désactiver cette fonction

Cependant, toutes ces informations possibles ne sont disponibles que si vous achetez une balance Withings plus chère ou un autre produit Withings, comme le thermomètre Withings Thermo (à 99,95 €). Toutefois, cela est compensé par la quantité de données supplémentaires pratiques que l’application livre. Il y a des données sur une série de sujets, de la composition corporelle à la masse musculaire, qui donnent un peu de contexte à ce qui n’est sinon que des chiffres sur une courbe de progression.

Les informations sur les différents sujets sont pratiques, mais les utilisateurs risquent de ne pas apprécier les “aperçus” de l’application sur les informations relatives à la pesée, comme le montre l’illustration ci-contre Foundry

Vous obtiendrez également des commentaires sous la forme d'aperçus, qui sont en fait des commentaires de l'application concernant votre pesée. Vous serez peut-être heureux d'apprendre que vous pouvez désactiver cette fonction.

Dans l’app, il est aussi possible de personnaliser les informations affichées sur l’écran du pèse-personne et ajuster la façon dont les données sont présentées sur votre téléphone.

Enregistrez votre consommation d’aliments et partagez un rapport de santé, par exemple si vous souhaitez envoyer des informations à un entraîneur personnel. Toutefois, à ce stade, vous ne pouvez pas adhérer à Withings+, un service d’abonnement qui comprend des modules de santé de six semaines visant à développer des habitudes. Ce service n’est disponible que si vous achetez le Body Scan ou le Comp, avec lesquels vous bénéficierez d’un essai gratuit du service.

Si vous souhaitez exporter vos données vers une autre application, Withings est compatible avec les principales applications de fitness, notamment Apple Health, Google Health et MyFitness Pal. Vous pouvez consulter la liste complète des applications partenaires pour l’Union européenne sur le site Web de Withings.

L'appareil contient des fiches pratiques sur divers sujets, de la composition corporelle à la masse musculaire, qui donnent un peu de contexte à ce qui n'est sinon que des chiffres sur une courbe de progression

Pour ce qui est de l’utilisation quotidienne, le seul problème que nous avons rencontré lors des tests a été l’introduction d’un second profil pour un autre utilisateur. Lorsque vous créez un profil, vous devez ajouter des mesures de base, notamment la taille et le poids. Pourquoi devez-vous attribuer un poids à un profil alors que vous êtes sur le point de vous peser ? C’est ainsi que le Body Smart décide à quel profil envoyer les informations relatives à la pesée.

Si les poids donnés par les utilisateurs sont trop proches, il peut être difficile de décider quelles informations envoyer à quel compte. Nous suggérerions que si deux personnes de poids similaires veulent utiliser la balance de manière transparente, vous sous-estimiez le poids le plus faible et surestimiez le poids le plus élevé afin de créer un plus grand écart entre eux.

Personnellement, nous aimerions qu’il y ait une option permettant de choisir un profil avant la pesée…

Le Withing Body Smart vaut-il le coup ?

Si vous utilisez régulièrement une montre connectée ou un bracelet d’activité Withings et que vous souhaitez un pèse-personne aux fonctions connectées, mais sans payer plus de 100 €, alors l’achat du Body Smart est une évidence. Il est complet et bien conçu, avec une excellente expérience utilisateur.

Il est plus compliqué de justifier le prix de cette balance si vous n’êtes pas déjà un utilisateur de Withings. Le Body Smart ne fait pas beaucoup plus qu’un pèse-personne deux fois moins cher. Si vous n’êtes pas intéressé par les explications et les informations de l’application Health Mate, il n’y a pas beaucoup de valeur ajoutée. De plus, vous serez douloureusement conscient de toutes les fonctions auxquelles vous auriez pu accéder si vous aviez acheté le Body Comp de haut de gamme.

En résumé, c’est une balance solide, mais elle n’est ni assez bon marché ni assez riche en fonctionnalités pour être un achat indispensable.

Si ce n’est pas la balance qu’il vous faut, jetez un coup d’œil à notre sélection des meilleures balances connectées pour plus de choix et à tous les prix.

