En résumé Note de l’expert Les Plus Capacités de 1, 2 ou 4 To

Cryptage matériel

Petit et robuste

Plus de 2 000 Mo/s pour les ports Gen 2×2 Les Moins Prix excessif

Pas d’adaptateur USB-A

Outils logiciels indisponibles Notre verdict Nouveau fleuron de la série X, le X10 Pro possède toutes les précieuses caractéristiques du X9 Pro et, avec le bon port USB, il peut être deux fois plus rapide en lecture et en écriture. Cependant, son prix est élevé et son port Gen 2×2 n’est pas communément trouvé sur les ordinateurs portables ou de bureau, ce qui en fait un achat plus spécialisé et difficile à recommander.

Prix lors du test

From $119.99 | Model reviewed $169.99

Les meilleurs prix : Crucial X10 Pro

Notre récent test du X9 Pro a révélé un nouveau look et des caractéristiques qui s’éloignent de ce que nous avons vu chez Crucial avec les X8 et X6.

Parallèlement au X9 Pro, Crucial a également lancé le X10 Pro, un nouveau design haut de gamme avec tous les nouveaux avantages techniques que nous avons constatés sur ce périphérique. Ceux-ci incluent une solidité accrue, un cryptage matériel, une garantie plus longue et un nouveau format qui a gagné en légèreté.

Alors que le Crucial X9 Pro n’améliorait pas considérablement la vitesse du Crucial X8 précédent, le X10 Pro joue la carte de la performance, avec la possibilité de doubler les vitesses de transfert.

Il est évident que Crucial demande plus un plus gros budget pour le X10 Pro, mais les performances offertes valent-elles la dépense supplémentaire ?

Design

Classé IP55

Pas d’adaptateur USB-A

garantie de 5 ans

L’aspect extérieur du X10 Pro est identique à celui du X9 Pro, puisqu’il partage le même boîtier de 65 x 50 x 10 mm. Sa forme est agréable en main, tout en étant plus légère et plus compacte que celle du Crucial X6.

Dans cette nouvelle forme, le dessus et les côtés du disque sont en alliage métallique, et le dessous est recouvert d’un revêtement caoutchouté souple, ce qui correspond à la face que vous voudrez probablement voir en contact avec d’autres technologies coûteuses si le X10 Pro les côtoient dans un sac. Cela devrait également l’empêcher de glisser sur votre bureau.

Sur le X9 Pro, nous avions pensé que la fente dans le coin supérieur droit était un moyen de suspendre le lecteur à une attache, avant de découvrir que c’était l’emplacement de la LED d’activité. Il est toujours possible de passer un objet à travers cette fente, qui n’est pas obstruée, mais cela risque d’endommager le voyant d’activité.

La seule véritable disparité avec le X9 Pro est que le X10 Pro reprend la couleur noire caractéristique des X8 et X6, et en comparant les deux, nous préférons ce design.

Disponible en 1, 2 et 4 To, le X10 Pro offre beaucoup d’espace pour stocker une importante bibliothèque de fichiers ou sauvegarder un ordinateur portable. Nous espérons qu’avant de voir un futur modèle qui inclut une version de 8 To, d’ici là, ce sont les capacités disponibles.

Comme nous y reviendrons plus tard, le X10 Pro est plus onéreux que le X9 Pro pour des capacités identiques, mais cela n’a pas permis de dégager un budget suffisant pour l’achat d’un adaptateur USB-C vers USB-A. Le câble de 23 cm fourni est USB-C aux deux extrémités et ceux qui veulent utiliser les ports USB-A devront posséder un adaptateur.

Bien que cela était logique avec le X6, si l’on considère que les clients du modèle 4 To devront dépenser 370 €, il est décevant de constater que Crucial ait décidé de ne pas inclure d’adaptateur.

La durabilité a été améliorée sur le X10 Pro, comme elle l’a été sur le X9 Pro, étant les premiers disques durs de la série X à être classés IP55 contre la poussière et les infiltrations d’eau et à survivre à un test de chute de 2 m. Il faut dire que IP55 est une norme de sécurité pour les disques durs, il n’est pas équivalent aux indices IP67 ou IP68 que l’on trouve souvent sur les smartphones et qui permettent une immersion totale dans l’eau. Il résiste donc aux éclaboussures d’eau et à une immersion exceptionnellement courte.

En outre, les tests de chute semblent moins impressionnants lorsque les notes de Crucial révèlent que la chute se fait sur un tapis et non sur une surface réellement dure. Nous avons fait tomber le X8 sur de la moquette, alors qu’il est trois fois plus lourd que le X10 Pro, et il a survécu sans une égratignure.

Crucial a passé la garantie à cinq ans sur ces nouveaux modèles, ce qui suggère que l’électronique qu’ils contiennent est intrinsèquement plus fiable ou mieux protégée que celle utilisée dans les X8 et X6, qui ne bénéficient que d’une couverture de trois ans.

Fonctionnalités et caractéristiques techniques

USB 3.2 Gen 2×2

Cryptage matériel

Jusqu’à 4 To

Les différences entre le X10 Pro et le X9 Pro sont subtiles. Tous deux ont un stockage flash à chiffrement matériel dans la même gamme de capacités et sont fournis sans autre accessoire qu’un câble USB-C.

Là où l’on pourrait être tenté de choisir le X10 Pro, c’est que le contrôleur USB de ce modèle est capable de presque doubler les performances. Mais uniquement s’il est connecté à un port prenant en charge l’USB 3.2 Gen 2×2.

Et c’est là que le bât blesse, car ce port USB n’est pas très répandu et il est sur le point d’être supplanté par l’USB 4.0 lorsqu’il apparaîtra dans un avenir proche.

Si vous possédez un ordinateur portable ou de bureau équipé de la technologie Gen 2×2, la vitesse de transfert supplémentaire du X10 Pro peut être exploitée à bon escient pour les sauvegardes et la restauration. Toutefois, ceux qui utilisent des périphériques de stockage pour copier des fichiers, il est plus probable qu’ils exploitent l’USB 3.2 Gen 2 standard et qu’ils obtiennent les mêmes performances avec le X10 Pro qu’avec le X9 Pro.

Le consortium USB, dans son infinie sagesse, a décidé de ne pas en faire un sous-ensemble de l’USB 4.0, ce qui a entièrement fait de l’USB 3.2 Gen 2 une norme. La raison de cette décision est compliquée, mais elle est liée au fait que la Gen 2×2 utilise un fonctionnement multi-voies complètement différent, alors que l’USB 4.0 fonctionne beaucoup plus comme Thunderbolt.

En raison de ces changements structurels, l’USB 4.0 a recours au tunnelage pour transmettre des données pour DisplayPort, PCIe et des paquets USB3 dans le protocole USB4, alors que l’USB 3.2 Gen2x2 ne transmet que des paquets USB3 bruts.

À moins que vous ne disposiez de cette technologie dans un ordinateur actuel ou que vous puissiez l’ajouter via une carte PCIe, il est peu probable que vos futurs systèmes soient en mesure de faire fonctionner le X10 Pro à pleine vitesse. Bien qu’avec une future version de l’USB 4.0, la bande passante totale passe de 40 Gbps à 80 Gbps, il pourrait être possible de canaliser l’USB 3.2 Gen 2×2 à 20 Gbps.

Compte tenu des hypothèses qui ont été faites sur l’USB dans le passé et qui ne se sont jamais concrétisées, nous ne ferions pas de plans audacieux basés sur cette éventualité étant donné que le nombre d’appareils Gen 2×2 utilisés jusqu’à présent est relativement faible.

Expérience utilisateur

Un mois Adobe inclus

Le logiciel n’a pas encore été lancé

Le logiciel et la sélection d’offres avec le X10 Pro sont identiques à celles du SSD X9 Pro.

Il s’agit notamment d’un essai d’un mois pour le Creative Cloud All-apps d’Adobe. Additionnellement, Crucial propose des outils logiciels conçus pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de l’appareil, mais comme pour le X9 Pro, ces outils ne fonctionnent pas avec le X10 Pro, car ils ne le reconnaissent pas.

Plus tard dans l’année, Crucial a promis une version de l’outil de sauvegarde automatisée Hedge et un utilitaire Crucial Portable SSD qui peut être utilisé pour la synchronisation en direct. Mais le logiciel Crucial ne sera pas prêt avant septembre, et nous n’avons aucune indication sur la date d’apparition de l’outil Hedge.

Le seul point positif du support logiciel du X10 Pro est la version Crucial d’Acronis True Image qui fonctionne avec le disque comme prévu.

Espérons que dans quelques mois, les promesses de Crucial seront tenues car, pour l’instant, elles manquent cruellement à l’appel.

Performances

Jusqu’à 2 100 Mo/s en lecture

Jusqu’à 2 000 Mo/s en écriture

Pour ce test, Crucial nous a prêté le X10 Pro de 2 To et, selon un guide rédigé par la société, les différences de vitesse entre cette capacité et les autres sont insignifiantes.

La vitesse indiquée pour le X10 Pro est de 2 100 Mo/s en lecture et de 2 000 Mo/s en écriture, soit pratiquement le double de celle du X9 Pro et du X8. Nous nous sommes approchés de ces chiffres avec le profil par défaut de CrystalDiskMark 8.0.4, bien qu’en utilisant le profil réel, il n’a atteint que 1 857 Mo/s en lecture et 1 694 Mo/s en écriture.

Ces chiffres se sont avérés raisonnablement précis, puisque le test AS SSD et le test AJA System ont donné des résultats très proches.

Évidemment, ces résultats ne sont possibles qu’avec un port Gen 2×2, et ceux qui n’ont qu’un port Gen 2 verront environ 1 050 Mo/s en lecture et en écriture, et la moitié de ce chiffre avec un port Gen 1. Ces vitesses ne sont pas des limitations du X10 Pro, mais de la bande passante disponible pour l’USB en utilisant les différents protocoles.

Pour une comparaison directe, nous avons des données pour le Corsair EX100U 2 To et le Kingston XS2000 2 To, couvrant les tests CrystalDiskMark, AJA, AS SSD et ATTO.

Dans CrystalDiskMark, le X10 Pro est arrivé juste derrière le Kingston XS2000 et a été largement supérieur au Corsair EX100U. AJA l’a vu comme le lecteur le plus rapide et presque à égalité avec la vitesse d’écriture du XS2000.

ATTO a également déterminé une deuxième place, de peu, par rapport à la XS2000, et AS SSD a estimé que la X10 Pro avait une vitesse de lecture égale, mais qu’elle était légèrement plus lente en écriture que la XS2000.

Compte tenu de la variabilité des tests et du fait que nous avons testé le X10 Pro et le XS2000 avec plus de précision sur la bande passante disponible sur l’USB 3.2 Gen 2×2, le X10 Pro est en tête de ce classement.

Dans l’ensemble, le X10 Pro est performant si vous disposez d’un port Gen 2×2, et le seul moyen d’accélérer la cadence est d’utiliser des ports Thunderbolt et des disques durs compatibles avec cette interface.

Prix et disponibilité

Si vous avez lu notre test du X9 Pro, alors vous savez déjà que Crucial a décidé de fixer des prix différents pour ces nouveaux produits, selon les pays. Le X10 Pro poursuit cette tendance.

Tous les prix indiqués ici correspondent à des achats effectués directement sur les sites Web de Crucial dans les régions concernées. Il est lancé à partir de 141,59 € chez Crucial France, vous le trouverez à partir 145,13 € si vous êtes en Belgique par exemple. Sur Amazon France, il est en revanche à 150,99 €.

La différence entre le X10 Pro et le X9 Pro réside dans le fait qu’il est exclusivement en concurrence avec d’autres marques tels que le Corsair EX100U, le Kingston XS2000 et les gammes SanDisk Extreme PRO V2, et non avec d’autres produits Crucial. Le X9 Pro, lui, rivalise plutôt les X6 et X8, moins chers, qui ont des performances similaires mais moins de fonctionnalités.

Pour les petites capacités de 1 et 2 To, le Corsair EX100U est beaucoup moins cher que ses concurrents, et à 1 To, et deux fois moins que le X10 Pro. En revanche, le EX100U n’est garanti que 3 ans et est dénué de cryptage matériel.

Bien qu’il ne soit pas bon marché, il est plus abordable que le SanDisk Extreme Pro sur toute la ligne, et il est également plus avantageux dans sa capacité comparée au Kingston XS2000.

Dans l’ensemble le X10 Pro, tout comme le X9 Pro, ne représente pas le fantastique rapport qualité-prix que les X8 et X6 proposaient à leur sortie, et une certaine adaptation du marché pourrait être nécessaire.

Si vous voulez un disque Gen 2×2 bon marché et que la solidité ou le cryptage ne sont pas vos priorités alors le Corsair EX100U est plus intéressants dans ses déclinaisons de 1 et 2 To.

Consultez notre comparatif des meilleurs SSD portables pour plus de choix.

Conclusion

L’intérêt du X10 Pro dépend entièrement de la présence ou non de ports USB 3.2 Gen 2×2. Si ce n’est pas le cas, le X9 Pro propose exactement les mêmes fonctionnalités limitées dans le domaine de la bande passante (dans un châssis argenté) pour un tiers de moins.

Mais aucun des deux n’a un bon rapport qualité-prix, et en Europe, les coûts sont élevés pour ce qui était autrefois une gamme populaire et considérée comme une option de stockage externe de premier choix.

Peut-être qu’une fois que Crucial aura réussi à aligner ses logiciels, le X10 Pro pourra sembler plus intéressant, mais seulement pour ceux qui détiennent des ports USB 3.2 Gen 2×2 sur leurs appareils.

Peut-être que lorsque l’USB 4.0 s’imposera, nous verrons un X11 Pro pour supporter cette interface, mais pour l’instant, le X10 Pro est ce qu’il y a de mieux de la part de Crucial pour les SSD externes USB.

Adaptation du test original paru sur Tech Advisor de langue anglaise

Fiche technique