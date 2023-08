Samsung Galaxy Z Flip5 vs Motorola Razr 40 Ultra

Le marché des smartphones compacts pliables est devenu plus intéressant cette année. Tout d’abord, le Oppo Find N2 Flip a été mis en vente et a suscité beaucoup d’intérêt grâce à son grand écran externe, puis Motorola a dévoilé son dernier fleuron pliable.

Il s’agit du Motorola Razr 40 Ultra, qui combine toutes les meilleures caractéristiques des smartphones pliables. L’appareil est doté d’un processeur puissant et d’un design robuste, mais son meilleur atout est son écran externe, qui peut faire fonctionner presque toutes les applications installées sur le smartphone.

Dès la présentation du produit, il ne faisait aucun doute qu’il serait le plus gros concurrent du Samsung Galaxy Z Flip5 de cette année. Nous avons maintenant passé son lancement, alors voyons s’il a une réelle chance face au Razr 40 Ultra de Motorola.

Le Motorola Razr 40 Ultra est appelé Motorola Razr+ aux États-Unis, ce qui peut prêter à confusion. Il s’agit pourtant du même téléphone.

Design

Galaxy Flip5 Dominik_Tomaszewski

Le Samsung Galaxy Z Flip5 et le Motorola Razr 40 Ultra ont tous deux écrans AMOLED, un interne et un externe. Sur le Motorola Razr 40 Ultra, cependant, les deux écrans sont plus grands.

Le Samsung Galaxy Z Flip5 a un écran intérieur de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz et une luminosité maximale de 1 200 nits. Celui du Motorola Razr 40 Ultra, en revanche, présente une diagonale de 6,9 pouces, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 165Hz et une luminosité maximale de 1 400 nits. Les deux supportent les contenus HDR10+ et ont une résolution de 1080 x 2640 pixels.

L’écran exterieur du Galaxy Z Flip5 mesure 3,4 pouces avec une résolution de 720 x 748 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120Hz.

Celui du Motorola est, quant à lui, de 3,6 pouces avec une résolution de 1056 x 1066 pixels et un taux de rafraîchissement de 144Hz. Il est donc non seulement plus grand, mais il offre également une image davantage détaillée et des animations plus fluides, bien qu’il faille garder à l’esprit qu’une partie de sa surface est occupée par les lentilles de l’appareil photo.

Motorola Razr 40 Ultra Dominik Tomaszewski / Foundry

Les différences de conception sont également significatives au niveau de la résistance à la poussière et à l’eau. Le Motorola Razr 40 Ultra est un peu moins bon que le Z Flip5 sur ce point, car il n’a reçu aucune certification IP et les utilisateurs ne peuvent compter que sur un revêtement protecteur étanche. Le Galaxy Z Flip5 bénéficie d’une certification IPX8, ce qui lui confère la meilleure résistance à l’eau de tous les téléphones pliables du marché à cet égard.

Performances

Galaxy Flip5 Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Flip5 est basé sur le processeur Qualcomm le plus puissant actuellement pour les appareils mobiles, le Snapdragon 8 Gen 2. Vous le trouverez dans presque tous les fleurons de cette année, tels que les Galaxy S23 Ultra, le Xiaomi 13 Ultra et le Vivo X90 Pro+. Il semble donc qu’au niveau des performances, Samsung ait un léger avantage sur Motorola.

Après tout, le Razr 40 Ultra est équipé de la version plus ancienne : le Snapdragon 8+ Gen 1. Dans les tests synthétiques, la version de 2023 est meilleure que son prédécesseur dans presque tous les domaines. Cependant, il faut préciser que les smartphones sont assez similaires dans l’utilisation quotidienne.

Il convient également de mentionner que le Galaxy Z Flip5 offre 8 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage UFS 4.0. Le Motorola Razr 40 Ultra est également disponible avec 8 Go, mais seulement avec 256 Go de stockage UFS 3.1, un peu plus lent. Mais vous ne le remarquerez pas.

Motorola Razr 40 Ultra Dominik Tomaszewski / Foundry

Malheureusement, Samsung a conservé la batterie du Flip4 sur le Flip5, avec toujours une capacité de 3700mAh. La batterie du Motorola Razr 40 Ultra est légèrement plus imposante, avec une puissance de 3800mAh. Elle se recharge également plus vite via câble. En effet, elle supporte une charge de 30W, contre 25W pour le Samsung.

Le Samsung Galaxy Z Flip5, quant à lui, est plus rapide à charger sans fil, avec une puissance de 15W, en comparaison chez le Motorola Razr 40 Ultra elle n’est que de 5W. En outre, Samsung prend en charge la recharge inversée sans fil.

Galaxy Flip5 Dominik_Tomaszewski

Samsung et Motorola ont également une approche totalement différente du système, et plus précisément de la surcouche système d’Android. La marque coréenne s’appuie sur un logiciel très complet, avec une multitude d’applications propriétaires et de programmes supplémentaires. Motorola a pris une direction davantage minimaliste et a opté pour un Android presque pur.

Le choix entre ces deux approches, radicalement opposées, devrait être basé sur une préférence subjective plutôt que sur la supériorité d’une solution par rapport à l’autre. L’avantage de Samsung sera toutefois évident dans le nombre de mises à jour majeures, puisque le fabricant en fournira jusqu’à quatre. Le Razr 40 Ultra, lui, recevra trois mises à jour majeures.

Caractéristiques principales

Dominik Tomaszewski / Foundry

Motorola a fait un grand pas en avant cette année dans le développement de l’ensemble du segment des fleurons pliables et a équipé le Razr 40 Ultra d’un écran externe d’une diagonale de 3,6 pouces. Dès la présentation du smartphone, beaucoup ont spéculé sur le fait que Samsung voudrait utiliser une solution similaire, car son Galaxy Z Flip4 se démarquait déjà non seulement du nouveau Motorola, mais aussi de le Oppo Find N2 Flip.

Il s’avère que le Galaxy Z Flip5 a également reçu un écran externe sensiblement plus grand. En effet, le haut du smartphone est orné d’un écran de 3,4 pouces, de sorte que les utilisateurs de Samsung disposent enfin d’un affiche externe confortable. Reste à savoir si ses fonctionnalités sont du même niveau que celles du modèle Motorola

Le Razr 40 Ultra permet d’exécuter n’importe quelle application installée sur l’écran externe, ce qui signifie en pratique que le smartphone est ouvert bien moins souvent et qu’il consomme donc moins de batterie.

Le Galaxy Z Flip5 a certes reçu un certain nombre de nouveaux widgets et d’applications qui ont été adaptés pour être utilisés sur l’écran externe. Bien qu’il s’agisse d’une nette amélioration par rapport à son prédécesseur, les possibilités restent plus limitées que sur le smartphone de Motorola, même si notre test du Z Flip5 explique en détail comment faire fonctionner n’importe quelle application sur un petit écran.

Prix et disponibilité

Galaxy Flip5 Dominik_Tomaszewski

Le point de différence le plus évident entre le Z Flip5 et le Flip4 est que le premier est disponible avec 256 Go de stockage, soit le double du Galaxy Z Flip4 de 128 Go. Il n’existe qu’une seule autre version du Galaxy Z Flip5, avec une capacité de stockage de 512 Go, elle vous coûtera 1 339 €.

Vous pouvez vous procurer le Galaxy Z Flip5 directement auprès de Samsung, d’Amazon, et autres commerçants tech’ habituels. Il est en de même pour les acheteurs belges.

Samsung Galaxy Z Flip5 Samsung Galaxy Z Flip 5 Prix lors du test: $999.99 Best Prices Today:

Le Razr 40 Ultra est disponible au prix de 1 199 €, soit exactement à un prix identique au Galaxy Z Flip5. Cependant, le Razr 40 Ultra n’est proposé qu’avec 256 Go.

Motorola Razr 40 Ultra Motorola Razr 40 Ultra Prix lors du test: $999.99 Best Prices Today:

Vous pouvez vous procurer le Razr 40 Ultra directement auprès de Motorola et de Lenovo France et leur équivalent belge.

Fiches techniques

Galaxy Z Flip5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Adreno 740, 719 MHz

Android 13 avec OneUI, 4 ans de mises à jour

8 Go de RAM

256/512 Go de stockage

Écran interne pliable AMOLED de 6,7 pouces, 1080×2640 pixels, 120Hz

Écran de couverture AMOLED de 3,4 pouces, 720×740 pixels

Appareils photo : 12 Mp + 12 Mp grand angle avec LED à l’arrière, 10 Mp à l’avant

USB 2 Type C

2G, 3G, 4G, 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, agps, galileo, nfc

E-sim, lecteur d’empreintes digitales latéral, étanche (IPX8)

3 700 mAh, 21 heures de streaming vidéo (luminosité élevée, 60Hz), environ 14 heures d’utilisation mixte (luminosité moyenne, 120Hz), environ 26 heures d’appels (4G)

Chargement USB 25W, chargement sans fil 15W, chargeur non inclus

16.51 x 7,19 x 0,69 cm

8,51 x 7,64 x 1,51 cm

187 g

Motorola Razr 40 Ultra