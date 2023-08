En pocas palabras Puntuación Pros Ligero y cómodo

Batería de larga duración

Gran capacidad de seguimiento de la salud y la forma física

resistencia al agua de 5 ATM Contras Sin aplicaciones de terceros

No es el dispositivo más preciso

Sin NFC para pagos

Escasa selección de esferas de reloj gratuitas Nuestro veredicto El GTR Mini es un smartwatch atractivo y capaz por no mucho dinero. Sí, el seguimiento de actividad no es tan bueno como otras alternativas más caras, pero si quieres una manera de controlar tu salud mientras exploras lo que los smartwatches pueden hacer, es una opción sólida y barata.

Precio en el momento de escribir esta review

$119.99

Mejores precios hoy: Amazfit GTR Mini

Tienda Precio Amazfit $119.99 Ver oferta

Amazfit ha ampliado su línea Mini de smartwatches con una versión diminuta de su popular GTR 4. ¿Cabe el mismo tipo de funciones en un espacio más pequeño? Te ofrecemos nuestra review completa de la pulsera de actividad Amazfit GTR Mini.

Diseño y construcción

Diseño circular

Ligero y cómodo

Marco de acero inoxidable

Comparado con el Amazfit GTS 4 Mini rectangular que probé hace poco, se nota inmediatamente que se han recortado algunas esquinas en el GTR Mini, seguramente con una función puramente estética. Esto se debe a que el GTR tiene un diseño redondo que recuerda a muchos relojes clásicos, y también está en consonancia con el GTR 4 de mayor tamaño.

Martyn Casserly

Con unos 36 gramos de peso con la correa, el GTR Mini es un reloj agradable y ligero. La profundidad de 9,25 mm significa que se asienta bien y no se engancha fácilmente en las mangas de las camisas u otras prendas, además la carcasa de 42,83 mm no es demasiado grande incluso en mis muñecas razonablemente delgadas.

Hay una correa de acero inoxidable que rodea el dispositivo, adornada con una única corona. A diferencia del GTR 4 (y del Apple Watch), de mayor tamaño, la corona es simplemente un botón, por lo que no se puede girar para desplazarse por las opciones de la pantalla circular AMOLED de 1,28 pulgadas.

La parte trasera del dispositivo es donde se encuentra el sensor óptico BioTracker PPG, junto con los puntos de carga magnéticos gemelos a los que se conecta la base de carga incluida (y hecha a medida). Todo está protegido por una resistencia al agua de 5 ATM, lo que significa que puedes llevarte el GTR Mini a nadar.

Martyn Casserly

Una correa de silicona de 20 mm con cierres rápidos remata el diseño y ofrece suficientes orificios para adaptarse a una buena selección de tamaños de muñeca (Amazfit indica 150-200 mm). La correa incluida me causó una reacción en la piel, con un ligero roce en la parte inferior del cierre.

He utilizado muchos dispositivos Amazfit a lo largo de los años y no me ha ocurrido lo mismo, así que supongo que se trata de una irritación de la piel propia de mí y no de un problema con el diseño. Lo cambié por una correa de cuero que tenía en otro reloj, y todo fue bien a partir de ese momento.

Es un dispositivo atractivo que parece más un reloj de vestir que las vibraciones deportivas que desprende el GTS 4 Mini. Está disponible en tres colores: Midnight Black, Misty Pink y Ocean Blue, además hay una variedad de correas de colores alternativos disponibles en el sitio Amazfit.

Pantalla

Pantalla AMOLED de 28 pulgadas

Diseño circular

Resolución de 416 x 416

El panel AMOLED redondo de 1,28 pulgadas se comporta bien. Es lo suficientemente brillante como para seguir siendo legible en un día soleado, aunque por poco, los colores son fácilmente discernibles y el texto es claro y fácil de leer. Los 326ppi hacen que todo se vea nítido, lo que es bueno, ya que algunos de los relojes que se ofrecen no son los mejores en términos de diseño. Más adelante hablaremos de ello. Amazfit indica que el material de la esfera es cristal templado, pero no Gorilla Glass, lo que no es sorprendente a este precio.

Martyn Casserly

Hay un bisel bastante considerable alrededor del borde de la pantalla, lo que resulta en un poco menos de espacio en pantalla de lo que podría sospechar a primera vista. Esto también significa que perderás los extremos del texto, ya que queda oscurecido hasta que lo desplaces hacia las partes más altas de la pantalla.

No es un gran problema, pero es algo a lo que hay que adaptarse si estás acostumbrado a diseños más rectangulares. La respuesta táctil es buena, la mayoría de los comandos se ejecutan inmediatamente y el desplazamiento por los menús resulta sencillo y fiable. Una pantalla sólida de Amazfit.

Software y características

Zepp OS 2.0

No soporta aplicaciones de terceros

Sin NFC

Amazfit utiliza un sistema operativo propio para sus smartwatches llamado Zepp OS 2.0, que también viene acompañado de la aplicación Zepp que tendrás que descargar en tu dispositivo iOS o Android. Dentro de esta encontrarás todas las funciones que funcionan en el GTR Mini, además de una tienda de aplicaciones muy mínima que realmente no tiene nada útil.

Lo primero que hay que hacer es encontrar una esfera de reloj que muestre la información que necesitas, lo cual no es fácil. Aunque hay más de 80 disponibles a través de la aplicación Zepp, demasiadas son variaciones del mismo diseño. Esto se agrava por el hecho de que este diseño en particular imita la disposición de dos manecillas de los relojes clásicos, con la información digital exprimida hacia los lados y difícil de leer o en las complicaciones de la esfera central que pueden quedar ocultas por las manecillas.

Martyn Casserly

Esto hace que el GTR Mini parezca, más que un reloj inteligente, un reloj tradicional. También continúa la diferenciación entre reloj de vestir y deportivo entre el GTS 4 Mini y el GTR Mini, ya que el primero ofrece muchos más datos en la pantalla, mientras que en el GTR Mini hay que buscarlos.

Hay caras que ofrecen cosas útiles como la monitorización de la frecuencia cardiaca, los pasos y otras métricas, además de que puedes editar algunas de las estándar, pero la mayoría de las mejores tendrás que pagarlas. Aunque son muy baratas (alrededor de 1 $ o 2 $) y pueden descargarse en cuestión de segundos, parece una tontería no ofrecerlas como parte del paquete estándar, sobre todo cuando vienen con el GTS 4 Mini.

Es una pena, porque el GTR Mini tiene muchas funciones útiles. Además del seguimiento de la salud, del que hablaremos más adelante, también hay un conjunto de aplicaciones integradas que ayudan con la mensajería y la organización personal. No encontrarás WhatsApp ni Spotify, sino las aplicaciones genéricas de Amazfit para notificaciones y música, pero se integran bien con estos servicios y otros.

Puedes ver los mensajes entrantes y responder con una pequeña selección de respuestas preestablecidas. Para ser justos, son principalmente del tipo “estoy ocupado, responderé más tarde”, pero en caso de apuro pueden ser todo lo que necesitas. No hay teclado en la pantalla ni micrófono integrado, así que te quedas con estas opciones, que son un poco limitadas. Por ejemplo, puedes recibir una notificación de que tu teléfono está sonando, pero no puedes responder desde el reloj porque tampoco tiene altavoz. Es algo habitual en dispositivos de este precio, pero es algo que hay que tener en cuenta de antemano.

Martyn Casserly

Hay una selección de otras aplicaciones que incluyen direcciones, tareas, varios temporizadores y un calendario que se puede sincronizar con Google Calendar, aunque tendrás que hacerlo en la aplicación Zepp, ya que no se configura automáticamente. Lamentablemente, no he conseguido que GTR Mini reconozca las tareas de Google Calendar, algo que espero que se solucione en una futura actualización.

Para navegar por los menús, basta con deslizar el dedo a izquierda y derecha o arriba y abajo. Puedes reordenarlas en la aplicación Zepp y eliminar las que no necesites mostrar en el reloj en ese momento (se pueden restaurar más tarde si las necesitas). Pulsando el botón de la corona se vuelve directamente a la pantalla de inicio, y pulsándolo de nuevo se accede al menú de inicio rápido de las aplicaciones instaladas.

También puedes seleccionar una aplicación que se iniciará si la mantienes pulsada durante un par de segundos. Yo la puse en Música para poder ajustar rápidamente el volumen o la reproducción de mis auriculares bluetooth cuando salía a pasear al perro sin tener que deslizarme por los menús. Muy práctico.

Lamentablemente no tiene NFC, así que no podrás usar el GTR Mini para pagar en una caja.

Seguimiento de la salud y la forma física

Más de 120 modos de deporte

Seguimiento GPS

Frecuencia cardiaca, SpO2 y monitorización del sueño

Aunque el GTR Mini intente ocultar su naturaleza deportiva, el dispositivo incorpora numerosas funciones de seguimiento de la salud y la forma física. Puedes elegir entre más de 120 modos diferentes de seguimiento deportivo, que van desde los tradicionales caminar y correr, hasta el hula hooping o el futbolín.

Martyn Casserly

El seguimiento no es automático, por lo que tendrás que iniciarlo manualmente al empezar una sesión, pero hay algunas actividades (como caminar, correr y montar en bicicleta) que se pueden configurar para que se activen en cuanto el GTR Mini detecte tus movimientos. También dispone de GPS para realizar un seguimiento de tus rutas.

Podrás ver todos tus datos en la aplicación Zepp, que recopila tus distintas actividades para que puedas revisar tu progreso. También está el sistema PAI, que te recompensa por hacer ejercicio y mantenerte activo, todo lo cual te da puntos PAI y te permite saber cómo han ido tus objetivos de fitness durante la última semana. Es similar al cierre de los anillos en el Apple Watch y actúa como un sutil desafío para que hagas más y mantengas una racha de puntos.

Martyn Casserly

Al igual que con la Amazfit Band 7 y la Amazfit GTS 4 Mini que he analizado recientemente, el seguimiento en sí parece más aproximado que preciso. Mi ritmo cardíaco a menudo se reportó como más rápido de lo que era, y algunos de los informes de seguimiento automático eran un poco caprichosos. Sin embargo, el GTR Mini parece consistente, así que cuando te acostumbras a llevarlo puedes compensar mentalmente las lecturas que produce. No están muy equivocados, solo son un poco generosos.

Martyn Casserly

La monitorización del sueño fue una historia similar, con un buen nivel de datos para ayudarme a analizar mis patrones de sueño y su calidad, pero el reloj a veces tenía problemas para darse cuenta de que me había despertado, e incluso estaba usando mi teléfono. Una vez más, los datos aproximados siguen siendo útiles, ya que te muestran un registro de cuándo te acostaste y te despertaste (aproximadamente), lo que puede hacerte más consciente de cualquier cambio de comportamiento que sería mejor para tu salud.

Si estás entrenando para una disciplina específica en la que necesitas datos precisos, entonces te sugeriría que optaras por opciones más premium como el Apple Watch SE o el nuevo Samsung Galaxy Watch 6. Pero, si quieres un dispositivo que te ayude a monitorizar tu forma física y te empuje a ser más activo, y no quieres gastarte cientos, entonces el Amazfit GTR Mini sin duda encajará a la perfección.

Duración de la batería y carga

Batería de 280 mAh

Batería de larga duración

Se recarga en unas dos horas

Un aspecto en el que el GTR Mini realmente brilla es la duración de la batería. Con una sola carga y utilizando el dispositivo de forma normal, con una medición de la frecuencia cardiaca cada cinco minutos, seguimiento GPS ocasional, seguimiento de actividad automático activado y mucha conexión Bluetooth a auriculares, conseguí llegar a los 10 días antes de empezar a pensar en recargar.

Podría haber conseguido más si hubiera querido, pero no quería que me pillara corriendo y encontrarme con que el reloj se moría y perdía mi progreso. Es un gran cambio con respecto a mi antiguo Apple Watch Series 6, que necesita recargarse al final de cada día. El uso del seguimiento por GPS afecta bastante a la autonomía, ya que Amazfit afirma que se puede realizar un seguimiento continuo durante un máximo de 25 horas antes de que se agote la batería.

Martyn Casserly

La base de carga patentada se acopla magnéticamente a la base del GTR Mini, aunque sigue la tendencia de ser cómicamente corta. No entiendo por qué los fabricantes creen que esto es una buena idea. O hacen que puedas enchufar tu propio cable o simplemente los hacen más largos. No es difícil.

Recargar el GTR Mini lleva unas dos horas, lo que no está nada mal cuando probablemente puedas utilizarlo durante dos semanas antes de tener que volver a hacerlo.

Precio y disponibilidad

El GTR Mini ya está disponible en Amazfit por 129 €. Si te gusta el diseño circular, también está el Pixel Watch de Google, pero es un poco más caro, 460 €, y se espera que sea sustituido por el Google Pixel Watch 2 antes de finales de año. También está el nuevo Samsung Galaxy Watch 6 que fue anunciado recientemente y comienza en 299,99 €.

Por supuesto, también está el propio GTS 4 Mini de Amazfit, que ronda el mismo precio y favorece un diseño más deportivo y rectangular y prácticamente todas las mismas características. También está el hermano mayor, el GTR 4, que añade desplazamiento a través de la corona digital, almacenamiento integrado para música, más modos deportivos, una pantalla más grande y algunas mejoras adicionales por 199,99 dólares. Si quieres aún más opciones, puedes consultar nuestra guía de los mejores smartwatches que hay actualmente en el mercado.

Veredicto

El GTR Mini es un poco confuso. El diseño y las esferas de reloj disponibles sugieren una estética de reloj de vestir con más clase, pero aún así viene con un montón de capacidades de seguimiento de la salud, al igual que su hermano el GTS 4 Mini. El hecho de que tengas que profundizar un poco más en los menús para encontrar algunos de los datos importantes es un poco decepcionante. También encontrarás un seguimiento más preciso de la salud y la forma física si optas por las alternativas de mayor precio, por no hablar de la compatibilidad con aplicaciones de terceros.

Pero, dicho esto, sigue siendo un asistente muy capaz y útil para aquellos que quieran mejorar su forma física y explorar los smartwatches sin arruinarse.

Especificaciones